DHA YURT BÜLTENİ 5

1 - Kapadokya’da, Gaziantep rüzgarı esti

GAZİANTEP Fiziksel Engelliler Derneği (GAFED) tarafından, Kapadokya’nın önemli bölgelerinden Nevşehir’in Göreme ilçesinde ‘Gaziantep Tanıtım Günleri’ düzenlendi. Etkinliğe katılan bölge halkı ve turistler, Gaziantep mutfağının yöresel lezzetlerini tatma ve kültürünü tanıma fırsatı buldular.

Göreme’deki etkinlik alanında gerçekleştirilen Gaziantep Tanıtım Günleri hakkında bilgi veren Gaziantep Fiziksel Engelliler Derneği (GAFED) Başkanı İbrahim Halil Oğul, dernek üyelerine yardımcı olabilmek ve Gaziantep’in tanıtımını yapmak için sürekli çabaladıklarını dile getirdi. Oğul, ‘’Gaziantepliyiz ve biz, diğer sivil toplum kuruluşları gibi değiliz. Kahvede oturur gibi derneğimizi yönetmiyoruz. Biz ilimizi, başka illerle kardeş il yapma adına, ilimizin kültürünü tanıtmak adına çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Nevşehir, Ürgüp, Göreme, Avanos gibi il ve ilçelerimizi geziyoruz ve çeşitli etkinliklerle ilimizi tanıtıyoruz. Dernek olarak bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Türkiye’de bizim gibi böyle bir faaliyet yapan başka bir dernek yok. Derneğimizi ayakta tutmak ve şehrimizi tanıtmak için yaklaşık bir yıldır biz bu etkinliği sürdürüyoruz. Biz, engelsiz kahramanlarız, biz Gaziantep’iz’’ dedi.

Etkinlik alanına kurulan çadırlarda, Gaziantep’e özgü içli köfte başta olmak üzere çeşitli yiyecekler, baharatlar, kurutulmuş biber, patlıcan ve meyveler ile baklava ziyaretçilere sunuldu. Stantlarda, ‘Karagül’ ve ‘Fıstık’ kolonyaları, dövme bakırdan yapılmış cezveler, tencereler ile kuruyemişler ilgi çekti. Ayrıca Erzurum yöresine ait özel bir lezzet olan ‘Cağ Kebabı’ da etkinlikte sunuldu. Gaziantep Tanıtım Günleri, animatörlerin, ‘Örümcek’ maymun ve papağan gibi egzotik hayvanlarla yaptığı gösteri ve yerel sanatçıların verdiği konser ile devam etti. Etkinliğin, hafta sonuna kadar süreceği bildirildi.

Görüntü Dökümü:

-Gaziantep Tanıtım Günleri etkinliğinden görüntü

-Animatörün, papaganla etkinliğe daveti

-Gaziantep Fiziksel Engelliler Derneği Başkanı İbrahim Halil Oğul'un açıklamaları

-Stantlarda alışveriş yapanlar

-Cag Kebabından görüntü

-İçli köfte yapımından görüntü

-Yerel sanatçının konseri

-Detay

Haber-Kamera: Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR,)

221 MB

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2 - Pamukta zenk hastalığı endişesi

HATAY’ın Amik Ovası’nda ekili olan ve eylül ayında hasadı yapılacak pamukta, zenk hastalığının rekolteyi azaltacak olması çiftçiyi endişelendiriyor.

Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) Başkanı Necmettin Zaroğlu, pamuk ekili alanlarda görülen zenk hastalığına karşı etkili mücadele ettiklerini söyledi. Zaroğlu, "Mevsim şartlarının normalin dışında olması, havaların serin gitmesi nedeniyle pamuk ekili alanlarda zenk hastalığı görüldü. Yüzde 60 oranında bulunan zenkle mücadele etkili şekilde yapıldı, ancak verimde düşüş olacağını tahmin ediyoruz, inşallah tahminlerimizde yanılırızö dedi.

Pamuğun sıcak havada daha iyi geliştiğini ancak havanın serin ve rüzgârlı gitmesi nedeniyle oluşan zenk hastalığından dolayı pamuk bitkisinin yeterli şekilde gelişmediğini belirten Zaroğlu, “Pamuk, zenk nedeniyle yeteri kadar gelişmedi. Dolayısıyla ürün kaybı meydana yaşanacak, aynı zamanda kalite de düşecek. Bu olumsuzluklar Hatay Standart 1 kalitesindeki ovamız pamuğunun fiyatına da olumsuz şekilde yansıyacaktır. Zenk hastalığının görüldüğü ilk günden bu yana yeteri kadar ilaçlama ile mücadelemizi yaptık. Dileriz başarılı olunur ve tahmin ettiğimiz olumsuzlukları yaşamayızö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Zenk hastalığı görülen pamuk yaprak ve dalları

-Pamuk tarlası

-Dallardaki yoğun zenk belirtisi

-TSO başkanının açıklaması

-Sulama yapan çiftçiler

-Pamuk ekili alandan detay

-Yaprak ve dallarda inceleme yapan TSO başkanı

(SÜRE: 3’07’)(BOYUT: 100MB)

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),()

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3 - Adana'da TIR ve kamyonların akülerini çalıp satan 3 kişi tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, TIR ve kamyonların akülerinin çalınması üzerine harekete geçti. Ekipler, olayların meydana geldiği bölgelerde yaptıkları araştırmada ise, 3 kişinin gece geç saatlerde gelerek araçların akülerini sökerek çaldığını saptadı. Çevredeki görgü tanıklarının ifadesiyle şüphelilerin eşgallerini belirleyen ekipler, Ertan Sızar, Sercan Tayaksı ve Suat Sakarya'yı yakaladı. Çalınan 12 akü ise, şüphelilerin adreslerine ele geçti.

3 kişi emniyetteki işlemlerinin adından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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- Zanlıların Emniyet Müdürlüğünden çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi

- Akülerin görüntüsü

SÜRE: 48 BOYUT:105 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,()

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4 - Fanila ve çıplak ayakla kaçan uyuşturucu satıcısı drone takibiyle yakaladı

ERZURUM'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda fanila ve çıplak ayakla kaçmaya çalışan uyuşturucu satıcısı, drone takibiyle yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, bu kapsamda kent merkezinde şüpheli iki kişinin yakalanması için Yakutiye ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin de katıldığı, drone kullanılan operasyonda, polis ekiplerinin kendisini yakalamak üzere evinin kapısından girdiği gören S.A. üzerinde eşofman ve atletle pencereden kaçmak istedi. Bu sırada evin çevresinde tedbir alan ekipler, kaçmak isteyen S.A.'yı drone ile yapılan takip sonucu kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, biri kurusıkı, 2 tabanca ile 55 ecstacy hap ele geçirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Evden çıkıp kaçmaya çalışırken drone görüntülenen zanlı

-Polislerin peşinden koşması

-Polislerin zanlıyı yakalaması

-Ekip otosuna götürmesi

-Özel hareket polislerinin evlere girmesi

-Polislerin evlerde arama yapması

-Ele geçirilen tabanca

Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,()

SÜRE: 03.11 BOYUT: 384 MB

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5 - Evinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

MERSİN'de polis ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda 1 kilo 100 gram esrar ile yakalanan 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada, 103 kök Hint keneviri, 1 kilo 100 gram esrar, kenevir yetiştirmede kullanılan 6 bidon kimyasal sıvı ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alınan, ismi açıklanmayan kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Polisin eve girmesi

-Kenevirlerin bulunduğu odanın görüntüsü

-Balkondaki kenevirlerin görüntüsü

-Ev içindeki esrar ve kenevirlerin görüntüsü

-Ele geçirilen uyuşturucuların görüntüsü

(BOYUT: 279 MB) (SÜRE: 02.24 DK)

Haber-Kamera: MERSİN, ()

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6 - Adana'da uyuşturucu almaya giden 4 arkadaşı gasp eden 2 kişi tutuklandı

Olay, Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobil ile uyuşturucu almaya giden İsa K., Onur K., Rafet A. ve Canberk T.'yi sokak Esat K. (26) ve R.S (16) durdurdu. Şüpheliler kendilerine karşı çıkan 4 arkadaşı bıçakla tehdit edip üzerlerinde bulunan para ve cep telefonlarını gasp etti. İsa K., Onur K., Rafet A. ve Canberk T. olayın ardından karakola giderek şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri ise, zanlıları yakalamak için bölgede çalışma başlattı. Ekipler, yaptığı çalışmada ise Esat K. ve R.S.'yi kısa sürede yakaladı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise, gasp edilen cep telefonları, 100 lira para, olayda kullanılan bıçak ile 142 uyuşturucu hap ele geçirildi. 4 arkadaşa ise uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı. Emniyete getirelen zanlılar sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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- Ele geçirilen malzemenin görüntüleri

- Zanlının Emniyetten çıkarılması

SÜRE: 00'47 " BOYUT:103 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK/ Kamera:ADANA,()

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7 - Ankara'da midibüs yoldan çıktı: 1 ölü

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde içerisinde 24 yolcunun bulunduğu midibüsün şarampole savrulması sonucu, 1 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Beypazarı-Nallıhan karayolu 12'inci kilometresinde yaşandı. Ankara'dan Nallıhan'a gitmekte olan Sinan Demli yönetimindeki 06 NDV 66 plakalı midibüsün iddiaya göre ön makasının kırılması sonucu yoldan çıkarak, önce karşı yola geçti ardından ise şarampole savruldu. 24 yolcunun bulunduğu midibüste kaza sonrası 1 kişi öldü, 23 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Ölen Ayşe Doyuk'un (71) cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, olay yerine gelerek kazayla ilgili bilgi aldı. Jandarma ve polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü dökümü:

-Midibüsten görüntü

-Yaralıların sedyeyle taşınması

-Ambulanstan görüntü

-Detay

Haber-Kamera: BEYPAZARI,()

Görüntü boyutu: 72 mb

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8- Tunceli Valisi Sonel'den JÖH timlerine mangal partisi

TUNCELİ'de terörle mücadelede etkin mücadele veren ve çatışmalarda en ön saflarda yeralan jandarma özel harekat timleri, Vali Tuncay Sonel'in verdiği mangal partisine katıldı. Vali Sonel, kendi elleriyle şişlere taktığı etleri, pişirerek, servise hazır hale getirdi.

Adı açıklanmayan ünlü bir markanın Tunceli'ye gönderdiği etler, Vali Tuncel Sonel tarafından düzenlenen mangal partisi ile pişirilerek, terörle mücadelede etkin faaliyet yürüten güvenlik güçlerine yedirildi. Konu ile ilgili Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Vali/Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığında görevli JÖH'lerimiz için mangal yaptı. İl Jandarma Komutanlığı’nda düzenlenen programa Vali Tuncay Sonel’in yanı sıra, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, 4'üncü Komando Tugay Komutan Vekili Albay Özgür Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Ersin Tursun, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ubeyde İpek, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş ve İl Jandarma Komutanı Tekin Aktemur katıldı. Burada JÖH'lerimiz ile bir süre sohbet eden Vali Tuncay Sonel, daha sonra İstanbul'daki ünlü bir et lokantasının ikramı olarak JÖH'lerimiz için özel olarak gönderilen et ve köfteler ile mangal başına geçti. Vali Sonel, pişirdiği etleri, daha sonra güvenlik güçlerine ikram etti" denildi

Hazırladığı et ve köfteleri JÖH timlerine ikram eden Vali Sonel burada yaptığı konuşmada, "Buranın huzur şehri olması için de kahraman güvenlik güçlerimiz fedakarca görev yapıyorlar. Her türlü doğa şartında karda, kışta zorlu coğrafyada teröristlere karşı büyük başarılar kazanan kahraman güvenlik güçlerimizle öğle yemeğinde beraber olalım istedik. Onlar için ne yapsak azdır. Allah kahramanlarımızın yar ve yardımcısı olsun, Allah ayaklarına taş değdirmesin" dedi.

Görüntü Dökümü

Valiliğin çektiği görüntüler

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Tunceli, ()

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9 - Kayıp Evrim'in anne-babası için yapılan tutukluluk itirazı reddedildi

Hüsnü Ümit AVCI-Fatih YILMAZ/TURHAL(Tokat), () - TOKAT'ın Turhal ilçesinde 10 Temmuz'da kaybolan Evrim Atış'ın (3,5) tutuklanan anne-babası Dilek-Burhan Atış için ailesinin bir üst mahkemeye yaptığı itiraz reddedildi.

Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyünün yaylasında babaannesi Sati Atış'ın 15 gün önce hayvanları suya götürürken evde bıraktığı, döndüğünde ise kaybolduğu belirlenen küçük Evrim'in çelişkili ifadeler veren annesi Dilek ve babası Burhan Atış gözaltına alınarak, önceki gün tutuklandı. Zile Kapalı Cezaevine gönderilen Atış çiftinin yakınları avukatları aracılığı ile tutukluluk kararına itiraz etti. Zile Ağır Ceza Mahkemesi'ne yapılan itirazı değerlendiren mahkeme, itirazı reddederek Atış çiftinin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Bu arada soruşturmaya Turhal Başsavcılığı tarafından gizlilik kararı getirildi. Kayıp Evrim'in babası gözaltında ve mahkeme ifadelerinde farklı ifadeler kullanarak önce "Evrim traktörden düşerek öldü" demiş, daha sonra ise ifadesini değiştirerek nerede olduğunu bilmediğini söylemişti. Annenin de verdiği ifade konusunda yemin etmemesi şüpheli bulunmuştu.

