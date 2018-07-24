DHA YURT BÜLTENİ 5

KAYSERİ Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikalar, verdikleri ilanlarla vasıflı ve vasıfsız işçi arıyor. Fabrikaların kapılarında, servis araçlarının üzerinde 'eleman aranıyor' ilanlarına sıkça rastlanırken, yetkililer işsizlerin ağırlıklı olarak 'masa başı' iş istediklerini söyledi.

Türkiye'de işsizlik oranlarının yüksek olduğu şu günlerde, Kayseri ve Mimarsinan Organize Sanayi bölgelerindeki fabrikalar çalışacak işçi bulamıyor. Yaklaşık 80 bin kişinin çalıştığı bu iki organize sanayi bölgesinde fabrikaların kapılarında ve servis araçlarında 'Eleman aranıyor' ilanlarına sıkça rastlanıyor.

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, yapılan çalışmalar, işbaşı eğitim programları sayesinde kentteki işsiz sayısının azaldığını, ikinci istihdam hamlesiyle, işverenlerin hedeflerinin yüzde 5 rakamını ikiye katlayıp, yüzde 10'luk istihdam sağladıklarını söyledi. Vali Kamçı, "Sanayi bölgelerinde vasıflı ve vasıfsız işçi sıkıntısı çekiliyor. Örneğin son olarak ziyaret ettiğim Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikanın yetkilisi, 200'e yakın işçi almak istediğini, ancak bulamadığını söyledi. Kayseri'de bir anlamda işsizlik var denilemez. Zira, işsizler iş ararken, sanayici de öncelikli olarak yana yana vasıflı vasıfsız işçi arıyor. Ama, işsizler ne hikmetse ağırlıklı olarak belediyeler ve sağlık sektöründen iş istiyor" diye konuştu

MASA BAŞI İŞ İSTİYORLAR

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan da Kayseri sanayisinde öncelikli olarak döşemeci sıkıntısı çekildiğini, sanayicilerin 2 ila 5 bin TL arasında maaşla döşemeci aradıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ve Valimiz Sayın Süleyman Kamçı’nın himayelerinde başlatılmış olan +2 istihdam seferberliği kapsamında başlatılmış olan faaliyetler kapsamında istihdam yaratıyoruz. Organize Sanayi Bölgesi'ni gezin bakın, fabrikaların kapıları işçi alınacak ilanlarıyla dolu. Vasıflıdan vazgeçtik, vasıfsız işçi de bulamıyoruz. Herkes masa başı, rahat bir iş peşinde. Onun için Organize Sanayi Bölgesi bünyesinde lise seviyesinde eğitim veren teknik kolejimizin kapasitesini artırıyoruz" dedi

GENÇLER MAALESEF İŞ BEĞENMİYOR

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy da gençlerin iş beğenmediğini ve masa başı iş beklediklerine değinerek "İşsizlik sorunu değil, iş sorunu var. Gençlerimizde baktığınız zaman iş beğenmemek var. Herkes rahat iş istiyor. İş taleplerinin çoğu masabaşı oluyor. Organize Sanayideki arkadaşlarımız işçi bulamamaktan yakınıyor. Bunda da haklılar. Çünkü insanlarımız rahat bir meslek istiyorlar ama, rahatlık şöyle var; eğer çalışırsanız, işinizi severek yaparsanız her iş rahattır" şeklinde konuştu.

İŞSİZLER RAHAT İŞ PEŞİNDE

İş Kurumu Kayseri (İŞKUR) İl Müdürü Ahmet Ayçiçek ise, "Bugün Organize Sanayi Bölgesi'ni hep birlikte gezdiğimiz zaman hemen hemen her fabrikanın önünde kalifiye ve vasıfsız işçi arandığına dair ilanlar görürüz. Organize Sanayi Bölgesi'nde özellikle vatandaşlarımız çalışmak istemiyorlar. Sebebi de daha rahat ,devlet işi gibi görevler istiyorlar. Şehir hastanemiz açıldı. Orada yaklaşık bin 500 civarındaki bir isteğe 7-8 bin kişi gönderdik. Herkes oraya gitmek istiyor. Belediyelere kısa süreli işler bile olsa gitmek isteyen çok vatandaşımız var" şeklinde konuştu.

İŞSİZLERİN GÖZÜ KPSS'DE, MEMURLUKTA

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci ise, KPSS sınavlarına olan ilğiye dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Son KPSS sınavlarında olayı gördük. 1 milyon 200 bin gencimiz bu sınavlara giriyor. Memur olabilmek için sınavlara koşa koşa gidiyor. Özel sektöre gelmek istemiyorlar. Gençlerle ilgili herhalde şöyle yanlış bir yönlendirme ve eğitim sistemimiz var; normalde sanayide çalışmayı çok arzulamıyorlar. Bunu artık bir şekilde çözmemiz lazım. Fabrikanın önlerinde ilanları görebilirsiniz. Aslında bunu bizim söylememizden ziyade fabrikaların önündeki işçi arayan ilanlar, pankartlar, afişler durumu özetliyor. Resmi işsizlik sayılarına bakıyoruz, ancak, burada işçi bulamayınca zaten burada bir tezatlık olduğunu görüyoruz. Onun için bu işin hızlıca ele alınması lazım. İşçisizlik problemini bizim çözmemiz lazım. Türkiye'nin üretmekten başka şansı yok. Bunun içinde bize kalifiye ve kalifiye olmayan mutlak suretle elamana ihtiyacımız var."

Görüntü Dökümü:

-------------

-Vali Süleyman Kamçı konuşması

-Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan konuşması

-KTO Başkanı Ömer Gülsoy konuşması

-İşkur İl Müdürü Ahmet Ayçiçek konuşması

-KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci konuşması

-Elaman aranıyor yazılarından görüntü

-OSB'nin havadan görüntüsü

-Genel detay

Haber: Oktay ENSARİ Kamera: Olcay DÜZGÜN KAYSERİ,)

665 MB

==============

2 - Erdemli'de deniz kirliliği konuşuldu

MERSİN'in Erdemli ilçesine gelen Kaliforniya merkezli 'Okyanusları Kurtarma Birliği'nin kurucusu Douglas Woodring, "Amacımız okyanuslarda ve denizlerde bulunan plastik atıkları yok etmek. İnsanların kirlettiği bu derin suları plastikten kurtaralım" dedi.

Erdemli'deki Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Deniz Bilimleri Araştırma Enstitüsü'nün hazırladığı 'Mikro Plastik Projesi' kapsamında, 'Denizlerde ve okyanuslarda plastik atıkların zararı ve geri dönüşümü çalışması' konulu eğitim semineri veren Woodring, okyanus ve denizlerin insanların attıkları plastiklerle kirlendiğine dikkat çekti. Dünyada deniz kirliliği probleminin giderek büyüdüğüne işaret eden Woodring, "Amacımız okyanuslarda ve denizlerde bulunan plastik atıkları yok etmek ve bu plastikleri geri dönüştürmek. Kirli bir yere çöp atmayı düşünmeden gerçekleştiririz ama temiz bir yere çöp atarken çekiniriz. Onun için okyanusları ve denizlerimizi plastikten temizleyelim ve insanların kirlettiği bu derin suları plastikten kurtaralım" diye konuştu.

Mikro Plastik Projesi Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Kıdeyş ise denizlerin insanlar için önemini vurgulayıp, "Amacımız, Okyanuslarda ve Denizlerde plastik atıklarının kalmaması ve tertemiz mavi suların insanlık için sonsuza dek var olmasıdır" ifadesini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------

-Deniz Araştırmacısı Douglas Woodring seminer verirken

-Seminere katılan öğrencilerin görüntüsü

-Douglas Woodring ile röportaj

-Prof. Dr. Ahmet Kıdeyş tercüme yaparken

-Seminerden genel görüntü

(BOYUT: 250 MB) (SÜRE: 03.07 DK)

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), ()

=====================

3 - Akıllı telefon ve tablet bilgisayar kullanımı 6 aylığa kadar düştü

MERSİN'de Uzman Psikolog Nazlı Nazan Özel, şu an her doğan bebeğin sanal dünyanın içerisine düştüğünü ifade ederek, çocukların 6 aylıktan itibaren akıllı telefon ve tablet bilgisayara maruz kaldığını söyledi.

Çocukların daha yürümeye başlamadan önce teknolojik cihazlarla aşırı derecede meşgul olmaya başladığını kaydeden Özel, bunun çok büyük tehlikeler doğurabileceğini belirtti. Teknolojinin yanlış kullanımını, çocuk ve gençlerin karşılaşacağı hastalık ve çağın vebası olarak gördüğünü ifade eden Özel, "6 aydan sonra bir bebeğin, renk veya cisim olarak dikkatini çeken şeylerin doğal objeler olması gerekirken, maalesef telefon ve tablet bilgisayar dikkatini çekiyor. Aileler, çocukları oyalamak için ya da yaramazlık yapmasın diye telefonları tedbir amaçlı kullanıyor olsa bile, çocuklar açısından ciddi tehlikeler arz ediyor. Özellikle küçük yaşlarda başlayan zemin, şekil, derinlik ve gerçeklikle ilgili algılar, çocukların teknolojik cihazlara maruz kalmasıyla oluştuğu için, daha sonra gerçeklik algıları ve sosyal hayata uyum sağlamaları zor oluyor. Çocuklarda aşırı sinirlilik, dikkat eksikliği, uyku bozuklukları, hiperaktivite ve asosyal gelişimler gibi rahatsızlıkların ortaya çıkmasının temelinde yatan faktörlerdendir" dedi.

ÇOCUKLAR GERÇEKLİK ALGISINI KAYBEDİYOR

Çocukların ailelerinden çok telefon ve tabletle büyüdüğüne dikkat çeken Özel, "Doğal ortamda geçirilmesi gereken zamanı teknolojik cihazlarla geçiriyor. Erken ergenlik sürecinde aileden tamamen kopmalar başlıyor. Çocuk, sosyalleşmesi gereken bir çağda oyunlara ve sosyal uygulamalara kendini veriyor. Bu şekilde olduğunda çocuğun, gerçeklikle, ölüm ve yaşam arasındaki farkı dahi anlamaz hale geliyor. Çünkü oyunda görmüş olduğu karakter, sonraki süreçte yeniden canlanıyor. Çocuk bu algıyı da yitiriyor. Bazı oyunlar, çocukları ciddi tehlikeye sokuyor. Aileler çocukları telefon kullanınca bunu mükemmel bir şey gibi algılıyor. Aksine çocukları bundan uzak tutmamız gerek. Şu anda okul çocuklarının 10'da 8'ine dikkat eksikliği ve hiperaktivite tanısı konuyor. Bunu besleyen çok faktör var ve en önemli sebep ise teknolojik cihazlarla geçirilen sürenin fazla olması" diye konuştu.

Ailelerin çocukları ile en az bir saat özel ve kaliteli zaman geçirmesi gerektiğini söyleyen Özel, bunun sağlanamaması halinde bu konuda uzmanlardan yardım alınmasının hayati önem taşıdığını sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------------------

- Uzman Psikolog Nazlı Nazan Özel, çocukla birlikte

- Özel çocukla ilginirken

- Özel çocukla konuşurken

- Özel çocukla oyun oynamaya çalışırken

Çocuğun Özel'e cevap vermesi

Çocuğun tabletle oynaması

- Alandan genel ve detay

- Uzman Psikolog Nazlı Nazan Özel ile röp

(BOYUT:475, 75 MB)

Haber-Kamera: MERSİN, ()

===============

4 - Diyarbakır'da 2 işçi, inşaatın 4'üncü katında, önlem almadan çalıştı

DİYARBAKIR'da merkez Yenişehir ilçesi Ekinciler caddesi üzerinde inşaatı devam eden binanın 4'üncü katında 2 işçi, hiç bir tedbir almadan çalışması, görenleri hayretler içerisinde bıraktı.

Merkez Yenişehir ilçesinde hareketliliğin en yoğun olarak yaşandığı Ekinciler caddesinde inşaatı devam eden bir binada çalışan 2 kalıp ustası, hiçbir önlem almadan, ara kolon kalıplarını yapmaya çalıştı. Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 100 metre mesafede yapımı devam eden inşaatın 4'üncü katında çalışan 2 işçiyi gören vatandaşlar hayretler içerisinde kaldı. Vatandaşlar, inşaatın bütün aşamalarında işçilerin hiç bir önlem almadan çalıştığını belirterek, insan hayatının hiçe sayılmasına tepki gösterdi.

Görüntü Dökümü

- İnşaatın 4'üncü katında çalışan 2 işçi

- Yoldan geçen vatandaşlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet TÜRK/DİYARBAKIR, ()

=============

