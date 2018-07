DHA YURT BÜLTENİ 5

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde motosikletin çarpması sonucu yaralanan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Can Gürzap'ın Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor. Başhekim Dr. Mehmet Akif Çakar, "Hastamız yoğun bakımda. 1-2 gün daha yoğun bakım takibi gerekecek. Cerrahi müdahale düşüncesi yok, 1-2 gün sonra net açıklama yaparız. Şu anda şuuru yerinde ve konuşuyor, herhangi bir sıkıntı yok" dedi.Ünlü tiyatro ve dizi oyuncusu 74 yaşındaki Can Gürzap, dün gece Sapanca ilçesinde, yolun karşısına geçerken Suriye uyruklu bir kişinin kullandığı motosikletin çarpması sonucu yaralanmıştı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen ünlü oyuncu buradaki cerrahi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.Sakarya İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, ünlü oyuncunun tedbir amaçlı yoğun bakıma alındığını belirterek, "Değerli basın mensupları çok değerli sanatçı Can Gürzap, dün akşam Sapanca'da geçirdiği bir kaza sonrası kafa tranvası geçirdi. Dün akşam tüm müdahaleleri yapıldı. Burada hastanede yoğun bakımda tedbir amaçlı yatıyor" dedi.Hastane Başhekimi Dr. Mehmet Akif Çakar, Gürzap'ın beyin kanamasının olduğunu, ancak hayati riskinin olmadığını belirterek, "Hastamız dün gece hastaneye geldi. İlk tetkiklerde beyin zarıyla beyin arasında kanama olduğu tespit edildi. Tıbbi tabiriyle subrutal hemotom tespit edildi. Can beyin kan sulandırıcı ilaç kullanması da bu kanama riskini arttırdı. Beyin cerrahi konsürtasyonu değerlendirmeleri neticesinde hastamız yoğun bakımda yatmaktadır .1-2 gün daha yoğun bakım takibi gerekecek. Şu anda beyin cerrahi doktorumuzun cerrahi müdahale düşüncesi yok, 1-2 gün sonra net açıklama yaparız. Şu anda şuuru yerinde ve konuşuyor, herhangi bir sıkıntı yok. Beynindeki kanama kısıtlanmış gibi duruyor iyi olacağını tahmin ediyoruz" dedi.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

BURSA'da narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda 1 kilo 50 gram metamfetamin ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından getirilen uyuşturucunun piyasaya sürüleceği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonunda belirlenen 3 farklı adrese sabah eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda, B.S., Ş.S., Ö.S., E.Ç., H.K., M.G., gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde ve adreslerde yapılan aramada 1 kilo 50 gram metamfetamin, 4 ruhsatsız tabanca, çok sayıda dolu fişek ve 4 bin TL para ele geçirildi. El konulan uyuşturucunun piyasa değerinin 1 milyon TL'nin üzerinde olduğu ileri sürüldü.

Şüheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden kadınlara özel plaj

TRABZON Büyükşehir Belediyesi, Sürmene ilçesinde kadınlara özel plaj yaptı. Plajın çevresi, denize girmek için gelen ziyaretçilerin rahatsız olmaması için brandalarla çevrilirken, 10 yaşından büyük erkek çocuklarında tesise girişine yasak getirildi. Ücretsiz olan, güvenlik ve işletme hizmetlerinin de sadece kadınlar tarafından yürütüldüğü plaj, yöre kadınlarının yanı sıra yabancı turistlerin de ilgisini görüyor.

İlçenin Aşağı Çavuşlu Mahallesi’nde, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan plaja sadece kadınlar girebiliyor. Plajın etrafı denize girmek için gelen ziyaretçilerin rahatsız olmaması için brandalarla çevrilirken, 10 yaşından büyük erkek çocukları da tesise giremiyor. Yöre halkının yanı sıra, özellikle Körfez ülkelerinden bölgeye gelen Arap turistlerin de ilgisini çeken plajda, güvenlik ve işletme hizmetleri ise sadece kadınlar tarafından yürütülüyor. ‘Kadınlar Plajına’ giriş ücretsiz yapılırken, şezlonglar da belli bir ücret karşılığında kullanılabiliyor. Denize girmek için tedirginlik yaşayan yöre kadınları kendilerine özel yapılan plajdan memnun olduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Plaja ilk kez gelen Nazmiye Aydın, verilen hizmetten memnun olduğunu ifade ederek, "Hoşumuza gitti, yıllardan beri kadınlar denize gelse de çok tedirgin olurdu, giremezdi. Ben ilk defa bu gün geldim, bakalım göreceğiz ama böyle bir şey olması çok iyi oldu kadınlara özel. Biz kadın kadına girelim yeter bize" dedi.

PLAJDAN ERKEKLER DE MEMNUN

Çevresi brandalarla çevrilen plaja eşini ve ailesini getiren Cemal Şahin de, eskiden eşini plajlara götürürken tedirgin olduğunu artık Kadınlar Plajı sayesinde böyle bir durumun söz konusu olmadığını söyledi. Cemal Şahin, "Bir Karadenizli, bir Trabzonlu olarak böyle bir yer elzemdi. Çoğu insan denize girmek istiyordu, yaşlılarımız, orta yaşlılarımız, gençlerimiz ama karma olduğu için biraz çekiniyorlardı. Şu anda ki talebe bakarsanız, halk tarafından çok uygun görüldüğünü anlarsınız. Mesela ben eşimi getirmiyordum, şimdi getirebiliyorum. Çünkü burası mütevazı bir ortam. İlerde biraz daha geliştirilebilir. Bu daha çağdaş bir konuma getirilebilir. Talep toplayacaktır" diye konuştu.

'ERKEKLER GİRERDİ, BİZ BAKARDIK'

Plaj yapılmadan önce, eşleriyle birlikte plaja geldiklerini, eşlerinin denize girerken kendilerinin onları izlemekle yetindiğini anlatan Özlem Aydın ise, plajın kadınlar için yapılmış en iyi hizmet olduğunu kaydetti. Aydın “Çok güzel, bizim için yapılmış en güzel etkinlik ve düzenleme. Gerçekten büyükşehir belediyesine teşekkür ederiz. Biz gelirdik, erkekler girer biz yan taraftan bakardık. Bizim için bu çok iyi oldu, çok rahat olduö ifadesinde bulundu.

Samsun'da sadece engellilere özel tesis

TÜRKİYE'de sadece engellilere özel tek plaj olma özelliğini taşıyan Samsun Büyükşehir Belediyesi Mavi Işıklar Eğitim, Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi Kampı'na engelli vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından denizin doldurulması sonucu oluşturulan alanda yapılan Mavi Işıklar Eğitim Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi Kampına Samsun’dan ve çevre illerden gelen engelli vatandaşlar faydalanıyor. Engelliler, kendileri için hazırlanan özel havuz, kamp ve plajda dinlenip tatil yapma fırsatı buluyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından 2013 yılında hizmete giren kamp yaklaşık 10 bin metrekare alan üzerine kuruldu ve 7 milyon liraya mal oldu. Tesiste engelliler için havuz, 34 kişilik konaklama binası, rehabilitasyon merkezi, restoran, dinlenme alanı, kafeterya ve oyun sahası bulunuyor. Tesis Sorumlusu Eda Günaydın, yılda ortalama bin 500 engellinin kampa katıldığını belirterek, 6 yılda yaklaşık 10 binin üzerinde engellinin havuza girdiğini söyledi.

BU TESİS TÜRKİYE’DE TEK

Mavi Işıklar Eğitim Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi Kampında 34 engelli aynı anda konaklayabileceğini belirten Günaydın, "Bu tesisimiz ve hizmetimiz Türkiye'de tekdir. Aynı zamanda günübirlik havuz hizmetimiz var. Yılda ortalama bin 500 engelliyi ağırlıyoruz. Günübirlik havuzumuzda günde 150 kişiye yakın hizmet veriyor. Birlikte vakit geçiriyorlar. Onlara engelsiz bir tatil hizmeti sunuyoruz. Açıldığı günden buyana ortalama 10 binin üzerinde engelliyi suya soktuk. Bu bizim için çok önemli. Konaklama ünitelerimiz 2 kişiliktir. Engellilerimiz konaklamadan 5 gün yararlanabiliyor. Samsun’da havaların müsaade ettiği kadarda havuzumuzu kullanabiliyorlar. 12 ay boyunca da konaklama ve kamp hizmetimiz açık" dedi.

Akaryakıt kaçakçılığından gözaltına alınan 16 kişi adliyede

Selda Hatun TAN-Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli),()-KOCAELİ'nin Körfez ilçesi merkezli 13 ilde düzenlenen kaçak akaryakıt operasyonunda gözaltına alınan 30 kişiden 16'sı adliyeye sevk edildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda Kocaeli, Bursa, Afyonkarahisar, Manisa ve Burdur'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 350 bin TL değerinde toplam 60 bin 170 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Kaçak akaryakıtın ele geçirilmesinin ardından polis ekiplerinin akaryakıt kaçakçılarına yönelik 8 aydır yürüttüğü soruşturma kapsamında Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 12 ilde 30 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan 30 kişiden 16’sı Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadelerinin ardından sabah saatlerinde Körfez Adliyesine sevk edildi. 14 kişinin ise emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

