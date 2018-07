DHA YURT BÜLTENİ 5

TOKAT'ın Turhal ilçesinde, 10 Temmuz'da yayladaki çadırlarının önünde kardeşiyle oynarken kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim Atış'ı arama çalışmaları 11’inci gününde de sürüyor. Dün jandarmaya gelen esrarengiz ihbar üzerine dedesinin mezarı açılan Evrim'i arama çalışmalarına Gümüşhane'de PKK'ya karşı yürütülen operasyonlara katılan 'Boralar' diye anılan komandolar da katıldı. Evrim Atış'ın köyü Yenisu'da yaşayan vatandaşlar ise olay nedeniyle tedirgin olduklarını, çocuklarını dışarı dahi çıkaramadıklarını söyledi.Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyünün yaylasında babaannesi Sati Atış'ın 10 Temmuz'da hayvanları suya götürürken evde bıraktığı, döndüğünde ise kaybolduğu belirlenen Evrim Atış'ın bulunması için AFAD ve jandarma ekiplerinin yürüttüğü arama çalışmaları devam ediyor. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) arama köpeği 'Mavi'nin de kullanıldığı çalışmalarından şu ana kadar sonuç alınamadı.İHBAR GELDİ, DEDESİNİN MEZARI AÇILDIDün akşam jandarmaya yapılan bir ihbar, çalışmaların seyrini değiştirdi. Evrim'in, öldürülüp 1 yıl önce vefat eden dedesi Sadık Atış'ın mezarına gömüldüğü ihbarı üzerine Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, saat 21.00 sıralarında Yenisu köyü içerisindeki köy mezarlığına gitti. Sadık Atış'ın mezarı açılarak arama yapıldı, ancak minik Evrim'e ait herhangi bir ize rastlanmadı. Mezarın tekrar kapatılmasının ardından ekipler çalışmalara ara verdi.KURTLAR'IN ARDINDAN, BORALAR DA EVRİMİ ARIYORArama çalışmaları bugün sabahın erken saatlerinde yeniden başladı. Çalışmalara, 'Kurtlar' olarak bilinen Tokat Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda görev yapan komandoların ardından, Gümüşhane'de PKK'ya karşı yürütülen operasyonlara katılan komandolar, 'Boralar' da katıldı. Dağ taş didik didik arayan AFAD ve komandolar, ağaç altları, kovuklar da dahil, bakmadık yer bırakmıyor.KÖYLÜLER TEDİRGİNEvrim Atış'ın kaybolmasının ardından Yenisu köyüne tedirginlik hakim oldu. Tüm aramalara karşın en küçük bir ize dahi rastlanmayan Evrim'in köyünde vatandaşlar, çocuklarını dışarı dahi çıkaramaz oldu.Köylülerden Cafer Ölmez, köyde şimdiye kadar herhangi bir kayıp vakasının yaşanmadığını belirterek, "Şimdi biz de korkuyoruz. Çocuğumuza sahip çıkıyoruz. Kapılara çıkaramıyoruz. tedbirli olmak lazım" şeklinde konuştu.İstanbul'dan Yenisu köyüne tatil için gelen Gülay Atıcı ise Evrim'in kaybolmasının köyde paniğe neden olduğunu ifade ederek, "Şu anda çocuğunu hiç kimse dışarı bırakmıyor. Böyle bir şey köyümüzde ilk defa başımıza geldi. İstanbul'da doğal bir şey, her cinsten insan olduğu için, ama burada olması imkansız bir şey. Burada herkes birbirinin akrabası, herkes birbirini tanıyor, en azından artık dağ damı mı, yolda mı kayboldu. Onu da Allah bilir" dedi.'ÇOCUĞU DIŞARIYA BIRAKMAYA KORKUYORUM'Evrim'in kaybolmasının ardından çocuğunu dışarıya bırakamaya korktuğunu kaydeden Suzan Özeri ise, "Önceden köyde hiçbir şey olmuyordu. Bu zamana kadar bir sorun olmadı. Ama şu andan sonra korkuyorum. Çocuğumu dedesinin yanına bıraktıktan sonra evde yemek yapıyorum. Gözümüzün önünden bir yere yollamıyoruz. Bakkala giderken bile elinden tutup gidiyorum. Bu olaydan sonra çok korktuk" diye konuştu.

3 - 19 gündür kayıptı, kafasına taşla vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı

KARAMAN'da 19 gündür kayıp olarak aranan Hayati Canbulat (57), iddiaya göre aralarındaki borç-alacak konusu nedeniyle inşaat işçisi Mehmet A.(34) tarafından kafasına taşla vurularak ve bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Canbulat'ın, Elmadağ köyündeki ormanlık alanda bulunan çürümeye yüz tutan cesedi otopsi için hastane morguna getirildi. Mehmet A., eşi ve yakınlarıyla birlikte 5 kişi gözaltına alındı.

Hayati Canbulat, geçen 1 Temmuz günü eve geri dönmemesi üzerine ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, Canbulat'ın kullandığı cep telefonunun sinyalinin en son Elmadağ köyündeki baz istasyonun bulunduğu bölgede olduğu tespit etti. Araştırmasını derinleştiren polis, Canbulat'ın arkadaşı Mehmet A.'nın da cep telefonunu sinyalinin de aynı bölgede görüldüğünü saptadı. Çalışmasını Mehmet A. üzerinde yoğunlaştıran polis, yapılan teknik ve fiziki çalışmanın ardından Mehmet A.'yı gözaltına aldı. Mehmet A., yapılan sorgulamada Hayati Canbulat ile aralarında borç- alacak melesi bulunduğu ve çıkan tartışma sonucu birlikte gittikleri Elmadağ köyündeki ormanlık alanda kafasına taşla vurup, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp öldürdüğünü itiraf etti. Mehmet A. İle birlikte olaya karıştığı ileri sürülen eşi ve 3 yakını da gözaltına alındı. Polis, Mehmet A.'nın itirafı sonucu dün akşam saatlerinde 19 gündür kayıp olarak aranan Canbulat'ın çürümeye yüz tutan cesedini ormanlık alanda buldu. Canbulat'ın cesedi otopsi için Karaman Devlet Hastanesi morguna getirildi. Soruşturma sürüyor.

4 - Kulak kepçesiz doğan Halil İbrahim duymak istiyor

GAZİANTEP'te 'Treacher collins' sendromu hastalığıyla kulaksız doğan ve 9 kez ameliyat olan İbrahim Halil Karakurt (12), arkadaşlarının kendisiyle dalga geçtiğni belirterek, hem duymak hem de utanmadan sokağa çıkabilmek için kulak istediğini söyledi.

Fabrika işçisi Mehmet Emin ile ev kadını Dilek Karakurt çiftinin çocukları Halil İbrahim, yüzde oluşan genetik bozukluğu hastalığı 'Treacher Collins' sendromlu olarak kulak kepçeleri olmadan dünyaya geldi. 9 ameliyat geçirdikten sonra yüzde 20 duymaya başlayan Karakurt, sosyal çevresinde yaşadığı sorunlar nedeniyle dışarıya çıkmak istemiyor. İbrahim Halil Karakurt'un sağlıklı şekilde duyabilmesi ve kulak şeklinin düzelmesi için gerekli ameliyatlar için ihtiyaç duyulan 56 bin lirayı karşılayamayan aile hayırseverlerden yardım istiyor.

'OĞLUMU TEDAVİ ETTİRECEK GÜCÜM YOK'

Asgari ücretli olarak çalışan baba Mehmet Emin Karakurt, oğlunun 9 ameliyat olduğunu ama hala tam duyamadığını belirterek, "Oğlum 9 defa ameliyata girdi. Hastaneden bize ancak bu kadar yapabildiklerini söylediler. Bizde başka şehirde plastik cerrah bulduk ve tedavisi için bizden 56 bin lira ameliyat ücreti istendi. Bu ameliyat devlet hastanesinde olmuyormuş. Ben fabrika işçisiyim ve çocuğumu tedavi ettirecek gücüm yok. Hayırseverlerden yardım bekliyorum" dedi.

'ÇOK ZEKİ AMA DUYAMADIĞI İÇİN ZORLANIYOR'

6'ncı sınıf öğrencisi oğlunun çok zeki olduğunu ama duyamadığı için eğitmde sıkıntı yaşadıklarını söyleyen anne Dilek Karakurt, şöyle dedi:

"Oğlumun doğuştan kulağı hiç yoktu. Bu zamana kadar 9 defa ameliyata girdi. Şu an az da olsa duyuyor. Daha sağlıklı duyabilmesi ve kulak yapısının normal olması için plastik cerrahi ameliyatına girmesi gerekiyor. Bunun için görüştüğümüz doktorlar ameliyat için 56 bin lira istedi. Bizim bu parayı karşılayacak gücümüz yok. Eşim asgari ücretle çalışıyor. Oğlum kulağının şekil bozukluğu nedeniyle hiçbir yere çıkamıyor, sürekli sorun yaşıyor. Öğretmenleri kendisini çok seviyor. Çok zeki ama duyma problemi her şeye engel oluyor. Ben oğlumun tedavi edilmesini istiyorum."

'İNSANLAR BANA BAKINCA UTANIYORUM'

Arkadaşlarının kulaklarına bakarak kendisiyle alay ettiğini ve yolda karşılaştıkları kişilerin de işaret ederek kendisini gösterdiği için dışarı çıkamadığını dile getiren İbrahim Halil Karakurt, "Ben arkadaşlarımın yanına gittiğim zaman benimle dalga geçiyorlar. İnsanlar bana bakınca utanıyorum. Tek isteğim bir an önce herkes gibi utanmadan sokağa çıkmak" dedi.

5 - Anamur Kültür ve Muz Festivali başladı

MERSİN’in Anamur ilçesinde bu yıl 12’ncisi organize edilen Kültür ve Muz Festivali, düzenlenen yürüyüşle başladı.

Otogar kavşağından başlayıp Bankalar Caddesi’ni takiben Muşurup Sanat Sokağı’na kadar devam eden yürüyüşe Belediye Başkanı Mehmet Türe başta olmak üzere; KKTC Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, Anamur Kükür Köyleri Yardımlaşma ve Yaşatma Derneği Başkanı Dr. Gülay Uysal, Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüş, belediyeye bağlı folklor ekibi, Azerbaycan ve Ankara halk dansları topluluklarının gösterileriyle renklendi.

HEDEF ANAMUR’U TANITMAK

Çavuşpınarı Meydanı’ndaki törende konuşan Belediye Başkanı Türe, “Festivaller gerçekleştirildikleri bölgenin tarımsal ürünlerini, tarihini, turistik ve kültürel değerlerini tanıtan etkinliklerdir. Kültür ve Muz Festivali’ni bu amaçla gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz Anamurumuzun tanıtımını yapmak, kültürümüzü yaşayıp yaşatarak gelecek nesillere aktarmakö dedi.

Anamur’un dünyadaki en temiz denizlerden birine sahip olduğunun altını çizen Türe, çiftliklerine karşı olduğunu da sözlerine ekledi. Konuşmanın ardından sergilenen halk dansları gösterisi büyük beğeni topladı. Festivalin açılış programı; yöresel lezzetlerin ikramıyla son buldu.

6 - Vücudundaki dövmeler yüzünden bıçaklandığı iddiası

KARAMAN'da iş yerinin karşısındaki parkta oturan dövme yapan Barış Aybar(34), iddiaya göre tanımadığı 3 kişi tarafından 'vücudunda niye dövme var?' diyerek bacağından bıçaklandı.

Olay, Külhan Mahallesi Nusret Uysal Çocuk Parkı'nda meydana geldi. Barış Aybar, iddiaya göre iş yerinin karşısındaki çocuk parkındaki bankta oturduğu sırada yanına gelen 3 kişi, 'vücudunda niye dövme var?' diyerek bıçakla saldırdı. Sol bacağından iki bıçak darbesi alan ve kanlar içinde kalan Aybar, çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Aybar'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, saldırganların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

