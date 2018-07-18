DHA YURT BÜLTENİ 5

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri 12 Temmuz'da Eskişehir, Ankara, İzmir, Batman ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 15'i muvazzaf, 1'i meslekten ihraç 16 rütbeli asker yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulamaların tamamlanmasının ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Gözaltına alınan şüphelilerin adliyeye sevk edilirken çekilen görüntüleri bulunuyor
Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR/
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2 - Kayıp Evrim için özel ekip kuruldu
Fatih YILMAZ/TURHAL (Tokat),