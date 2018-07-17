DHA YURT BÜLTENİ 5

1 - Çorum'da FETÖ operasyonuna 1 tutuklama

ÇORUM’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 kişiden 1'si tutuklanırken, 7 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, 13 Temmuz günü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kent merkezinde operasyon düzenledi. operasyonda meslekten ihraç edilmiş öğretmen ve emeklilerinde bulunduğu 8 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Y., çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandırken R.Ş., M.E., O.B., İ.L.A., C.T., S.Ç ve M.A. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Görüntü dökümü

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-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

-Detaylar

(SÜRE: 02.00 Dk) (BOYUT: 60 MB)

Haber-Kamera: ÇORUM/

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2 - Kayıp engelli kıza tecavüz iddiasında 9 şüpheli adliyede

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde geçen 4 Temmuz tarihinde ortadan kaybolan 22 yaşındaki zihinsel engelli G.U. adlı kıza, Bursa'nın İnegöl ilçesinde barakada tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişi, adliyeye sevk edildi.

Çanakkale Çan'daki evinden çerez almak için çıktıktan sonra ortadan kaybolan G.U., Eskişehir'de polisler tarafından bulunarak annesi S.U.'ya teslim edildi. G.U.'nun, rahatsızlanması üzerine yanında duran TIR ile Bursa'nın İnegöl ilçesine gittiğini ve burada 9 kişinin kendisine tecavüz ettiğini iddia ederek başına gelenleri anlattığı annesi, kızıyla birlikte İnegöl'de jandarmaya şikayette bulundu

Soruşturma başlatan jandarma, G.U.'yu, aracıyla ormanlık alandaki hayvan çiftliğinde bulunan barakaya götürüp tecavüz ettiği iddia edilen C.Y. ve 8 arkadaşını gözaltına aldı. Sorguları tamamlanan şüpheliler, bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, adliyeye arka kapıdan alındı.

İnegöl'de tutulduğu barakadan kaçtıktan sonra otostop çekerek Kütahya'ya, oradan da trenle Eskişehir'e giden ve polisler tarafından bulunan G.U. da savcılıkta uzman eşliğinde ifade verdi. İfadesi sırasında fenalaşan G.U., hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Adliye genel görüntü

-Şüphelilerin hastane görüntüleri (arşiv)

-Mağdur kızın hastane görüntüsü

-Detaylar

Dosya adı: '1707inegoltecavuzadliyedeler'

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), ()

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3- Dalbastı kirazında 2,5 milyon liralık ihracat

MALATYA'da kayısıdan sonra kentin önemli geçim kaynaklarından olan ve kendine has tadıyla bilinen 'Dalbastı kirazı'nda üreticiler bu yıl 2,5 milyon liralık ihracat gerçekleştirdi.

Yeşilyurt İlçesinde üretilen ve pazarda 6 liraya kadar alıcı bulan Dalbastı kirazının bu yıl toplanan 570 tonu ihraç edildi, 400 tonu ise iç piyasada tüketildi. Avrupa ülkelerinin yanı sıra Rusya ve Çin'e ağırlıklı olarak ihracatı yapılan kirazın kalitesinin hava şartlarından dolayı bu yıl düşük olduğunu belirten çiftçi Mehmet Ali Özendi, "Yağış olmaması nedeniyle kirazlar geçmiş yıllara göre daha küçük görünüyor. Geçen yıl alıcılar daha çok beğeniyorlardı. Bu yıl taneleri küçük olması biraz hem fiyatını, hem de ihracatı etkiledi" dedi.

Bu yıl 2,5 milyon liralık ihracat yapıldığını anlatan Özendi, iç piyasada da rağbet gören kirazı almak isteyenlerin birçoğunun tarlalara gelerek dalından topladıkları kirazları evlerine götürdüğünü ifade etti. Özendi, insan sağlığına iyi geldiğini söylediği kirazın ihracatının artması için çalışmalar yapıldığını da ifade etti. Üreticilerin kaliteli kiraz için sürekli çabaladığını anlatan Özendi, yapılacak desteklemeler ve çiftçinin bilinçlenmesi ile hem rekoltede, hem de ihracatta önemli artış elde edileceğine inandığını da sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kirazlardan yakın gelen görüntü

- Kiraz bahçesi

- Kirazların toplanması

- Üretici Mehmet Ali Özendi röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-()

280 MB

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4 - Temizlik işçisinden örnek davranış

AMASYA’da görevli işçi, temizlik yaptığı düğün salonunda bulduğu 20 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını ilçe belediye başkanına teslim etti. Başkan Kargı, işçiye örnek davranışından dolayı ödüllendirdi.

Amasya Merzifon Belediyesi’nde Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde göreli temizlik işçisi Ramazan Aydın, Merzifon Belediyesi Kültür Sitesi Düğün Salonunda görevli iken düğün sonrası yaptığı temizlik sırasında bir masasının altında kutu içerisinde değeri yaklaşık 20 bin TL olan ziynet eşyası görünce sahibinin bulunması için İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim etti. İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri de ziynet eşyalarının sahiplerinin bulunması için durumu Belediye Başkan Yardımcısı Arif Gürkan’a haber verdi. Daha sonra ziynet eşyaları Belediye Başkanı Alp Kargı’ya tutanakla teslim edildi. Ziynet eşyalarının sahiplerinin bulunması için çalışmalar sürüyor.

Düğün salonunda temizlik yaptığı esnada bir kutu bulduğunu ve içini kontrol ettiği sırada ziynet eşyası ile dolu olduğunu görünce hemen polise başvurduğunu ifade eden temizlik işçisi Ramazan Aydın, “14 Temmuz 2018 Cumartesi akşamı Merzifon Belediyesi Kültür Sitesi düğün salonunda görevliydim. Düğün sonunda temizlik yaptığım sırada gelin masanın altında bir kutu buldum. İçini kontrol ettiğimde ziynet eşyası olduğunu gördüm. Ben harama el uzatmam. Namusumla çalışıyorum, ağlayanın malı bana yaramaz. Onun için önce düğün sahibine ulaşmaya çalıştım. Sonra emniyet yetkililerine haber verdimö dedi.

Daha sonra duyarlı temizlik işçisini para ile ödüllendiren Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, “Belediyemiz bünyesinde sizler gibi dürüst, namuslu kişilerle çalışmaktan gurur duyuyorum. Tüm çalışanlarımızın senin gibi duyarlı olmasını temenni ediyorum. Toplumumuzda iyi aile eğitimi almış temiz insanların sayesinde ayaktayız. Çalışan işçi kardeşimi bu duyarlılığından dolayı kutluyorum. Anne, baba, ailesi ve çocuklarıyla mutlu yaşam temenni ediyorumö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-İşçinin kutuyu başkana vermesi

-Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı’nın konuşması

(SÜRE: 01.52 DK.)-(BOYUT: 210 MB)

Haber-Kamera: Hakan UMAN/MERZİFON (Amasya), ()

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5 - Samsun'da 'yazlık' patates hasadı

SAMSUNLU patates üreticileri hasat hazırlığına, bazı üreticiler ise 'yazlık' olarak nitelendirdikleri erkenci patatesin hasadına başladı. Bölgedeki patates üreticileri hasat dönemi ile birlikte Türkiye'de son günlerde gündemde olan patates sorunun çözümüne de bir nebze olsun katkı sağlayacaklarını söyledi.

Havza ilçesindeki Yenice Mahallesi'nde yaşayan ve 25 yıldır patates üretimi yapan çiftçi İbrahim Başaran, bu yıl yaklaşık 40-50 ton patates hasadı yapacağını söyledi. Türkiye'de son günlerde gündemde olan patates sorunun çözümüne bir nebze olsun katkı sağlayacaklarını belirten Başaran, "25 senedir patates ekiyorum. Bu sene 10 dönüm ekim yaptık ve patatesleri makine ile ektik. Organik tarım yapıyoruz ve organik gübre kullanıyoruz. Şu an haftalık patates sökümlerine başladık. Gerçek hasat ise ağustos ayının son haftası ile eylül ayının ilk haftalarında olacak. Bu sene verim güzel, önceden dönüm başına 3 ton alabiliyorduk. Bu sene ise dönümüne 4-5 ton hasat almayı planlıyoruz. Bu sene makineli söküm yapacağız. Teknolojiye uyum sağlıyoruz. Bu seneki fiyatların bizi memnun edeceğini düşünüyoruz. Bu sene 40-50 ton patates bekliyorum. Türkiye'deki patates kıtlığına inşallah Samsun çözüm olacak" dedi.

Eski adı 'Gıda Tarım ve Hayvancılık' olan Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlüğü Proje Koordinatörü Ziraat Mühendisi Ercan Karaduman ise hayata geçirdikleri proje ile patates üretiminin 2-3 kat arttığını kaydetti. Karaduman, "Havza ilçemiz Yenice Mahallesi'nde bir proje başlattık. Bu projenin içerisinde üreticimiz daha önce geleneksel yöntemlerle ekiyorlardı. Biz de projemizde makine ile ekim zorunluluğu getirdik. Aynı zamanda sulama sistemlerimizi kurduk. Bu sene geçmiş yıllara göre üreticimizden ve sahadan almış olduğumuz verimlilik en az 2-3 kat arasında olacak. Şu anda da Yenice Mahallemizde haftalık hasatlarımıza başladık. Üreticimiz pazar ihtiyaçlarını karşılamaya başladı. Ülkemizin birçok yerinde de hasatlara başladık. Birkaç gün içerisinde kısa zamanda normal piyasa fiyatlarında satılacağını, patates ile ilgili hiçbir sıkıntı yaşamayacağımızı, özellikle Samsun ve civar illerde bir sıkıntı olmayacağını burada belirtmek istiyorum" diye konuştu.

HEDEF İHRACAT

Hedeflerinin ürettikleri patatesleri yurt dışına satmak olduğunu ifade eden Karaduman, "Yenice Mahallemiz 100 hanemizden oluşmaktadır. Bu 100 hanenin yaklaşık yüzde 90'ı patates üretimini yaklaşık 30 senedir gerçekleştirmektedir. Biz burada yaklaşık 70 dekar alanda 21 ton patates tohumunu üreticimize destek olarak verdik. Karşılığında da bunun verim ve kalite olarak en az dönüme 4-5 ton civarındadır hedefimiz. Bu zamana kadar üreticimiz 25 yılda almadığı verim ve kaliteye kavuşmuş olacak. Ülkemizin birçok bölgesinde patates ile ilgili hastalık ve zararlar yaşanmaktadır. Özellikle patates kanseri denilen bir hastalık mevcut. Bu da bizim patates üretim alanlarımızı kısıtlıyor. Bölgemiz hastalık ve zararlardan ari bir bölgedir. Hiçbir hastalık ve zararlılık tespit etmedik. Bunu da önemsiyoruz. Önümüzdeki yıllarda bunu bir avantaja çevireceğiz. Burada, önümüzdeki yıllarda üretimin katlanarak artacağını ve üretimi ülke dışına doğru yaymayı hedefliyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü-HD

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-Patates tarlasından detay

-Çiftçilerin patates toplamaları

-Çiftçi İbrahim Başaran ile röportaj

-Samsun Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Proje Koordinatörü Ziraat Mühendisi Ercan Karaduman ile röportaj

(SÜRE: 03.09 DK.)-(BOYUT: 356 MB)

Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, ()