DHA YURT BÜLTENİ 5

İllüzyonist Aref'i kobra yılanı ısırdı (2) (Özel görüntülerle)

SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR

Antalya Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, Aref'in sağlık durumunun düne göre daha iyiye gittiğini ve yılanın ısırdığı sağ kolundaki şişliğin inmeye başladığını söyledi. 29 yaşındaki Aref'in sağlık değerlerlerinde bir anormallik görünmediğini, tedaviyle ilgili her türlü girişimin yapıldığını belirten Dr. Hülür, ısırmanın 'ikinci evre yılan sokması' olarak değerlendirildiğini ve sokulan bölgede lokal zehirlenme olduğunu, bütün vücuda yayıldığını düşünmediklerini söyledi. Panzehirin bulunup Türkiye'ye getirtirmesi için Sağlık Bakanlığı nezdinde girişimlerin sürdüğünü kaydeden Dr. Hülür, yardımcılarından birinin de hastanede gelişmeleri yakından izlediğini söyledi. Dr. Ünal Hülür, Aref'in sağlık durumuyla ilgili detaylı açıklanın gün içerisinde yapılacağını bildirdi.

EKİBİ GÖRÜNTÜLEDİ

Demirören Haber Ajansı () muhabirleri, İran asıllı Türk vatandaşı Aref Ghafouri'yi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Erişkin Yoğun Bakım 3 nolu odasında görüntüledi. Stabil bir ortamda iki yastığın üzerine koyduğu sağ elini kıpırdatmayan Aref'e organ yetersizliği meydanana gelmemesi için serumla çeşitli ilaçlar veriliyor. Bilinci açık olan Aref, uyumadığı zamanlarda cep telefonuyla panzehirin bulunması için yapılan girişimler hakkında bilgi alıyor.

KOBRA YILANI ÖZELLİKLERİ

Asya'ya özgü bir hayvan olarak bilinse de kobraların asıl ana vatanı Hint ormanları. Bunun yanında Sri Lanka, Myanmar, Nepal, Malezya, Laos, Endonezya, Kamboçya, Çin, Butan, Bangladeş, Singapur, Tayland, Filipinler gibi ülkelerde de sıkça bulunuyor. Kobranın alt çenesi oldukça esnek. Onun için kalıplı avlarını rahatlıkla yutabiliyor. Gün ışığını çok seven kobralar, yapı olarak utangaç hayvanlar. Tahrik edilmedikçe, üzerine gitmedikçe saldırmıyor. Zehiri esas olarak nörotoksinlerden oluşuyor. Yılan ısırdıktan sonra şiddetli ağrı, bulanık görme, uyuşukluk, baş dönmesi ve daha sonra felce neden oluyor. Isırılan kişiye müdahale edilmemesi halinde solunum yetmezliği ile ölüme yol açıyor. Boyları 5-6 metre arasında değişen kobraların kiloları ise 4-5 kilo. Türkiye'de kobra yılanı yaşamıyor. Türkiye'deki yılanları türü engerek olduğu için sağlık merkezlerinde de bu yılan ısırmasına karşı serum bulunuyor. Kobra yılanı serumu ise Mısır ve Fransa'dan temin edilebiliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

- Aref'in yoğun bakımda görüntüsü

- Muhabiri Tolga Yıldırım'ın anonsu

- Hastane dış plan

- Detay

Haber: Erol AKKIR- Tolga YILDIRIM- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA-)

========================

PKK'lı teröristlerde ele geçirilen silahla 2'si korucu 4 kişi öldürülmüş

VAN'ın İpekyolu ilçesinde 15 Temmuz'da gerçekleştirilen operasyonda ölü ele geçirilen 2 PKK'lı teröristten birinin yanında bulunan Glock marka silahın, 2017 yılı Mart ayından bu yana 2 sivil vatandaş ve 2 güvenlik korucusunun şehit edilmesinde kullanıldığı belirlendi.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz günü sabaha karşı, PKK'lı 2 teröristin eylem amacıyla kente geldiği ihbarı üzerine Yalım Erez Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Evi ablukaya alan özel harekat polisleri, teröristlere 'teslim ol' çağrısında bulundu. PKK'lı teröristler, güvenlik güçlerinin çağrısına el bombası atıp, ateşle karşılık verince çatışma çıktı. Çatışmada, 2 terörist etkisiz hale getirilirken, 1'i ağır, 3 özel harekat polisi de yaralandı. Yaralı polisler, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken, teröristlere yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen 6 kişi de gözaltına alındı.

Gerçekleştirilen operasyonda ölü ele geçirilen teröristlerin, yapılan kriminal incelemeler sonucunda 2017 yılı Mart ayından bu yana katledilen 2 sivil vatandaş ile şehit edilen 2 güvenlik korucusunun failleri olduğu ortaya çıktı. Konuyla ilgili Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: "Ölü ele geçirilen ve kimlik bilgileri tespit edilerek, 'Serhildan-Erdal' kod isimli Bilal Şimşek ve 'Numan-Rubar' kod isimli Metin Ünalmış oldukları belirlenen teröristlerin, operasyonun yapıldığı alanda, üzerlerinde ve yanlarında ele geçirilen silah, şarjör ve polise açtıkları ateşten geriye kalan boş kovanlar, önce Van Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünde, ardından da Erzurum Kriminal Polis Laboratuvarı'nda detaylı analize tabi tutuldu. Yapılan kapsamlı inceleme sonucunda, Serhildan-Erdal kod isimli Bilal Şimşek'in yanında ele geçirilen KGU 545 ibareli Glock marka silahın, 20 Mart 2017 tarihinde Hacıbekir Mahallesi Karlıova Sokak Devrim Market önünde Ömer Altay isimli vatandaşımızın, 28 Temmuz 2017 tarihinde Karşıyaka Mahallesi Karlıova 1. Sokak üzerinde Taner Özgel isimli vatandaşımızın, 13 Mart 2018 tarihinde Şabaniye Mahallesi Melen 2. Sokak'taki evinin önünde Metin Ertaş isimli güvenlik korucumuzun ve son olarak 16 Mart 2018 tarihinde Hacıbekir Mahallesi Veysel Karani Sokak'taki bir market içerisinde Fuat Kılağus isimli güvenlik korucumuzun şehit edilmesi olaylarında kullanılan silah olduğu tespit edildi."

Gerçekleştirilen operasyonun başarıyla sonlandırıldığı belirtilen açıklamada, "15 Temmuz 2018 tarihinde Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı terörle mücadele ve özel hareket şube müdürlükleri tarafından İpekyolu ilçesi Bostaniçi Mahallesi'nde gerçekleştirilen terör operasyonu, 2 bölücü terör örgütü mensubunun ölü ele geçirilmesiyle başarıyla sonlandırılırken, 4 masum vatandaşımızın kanları da yerde kalmamış oldu. Öte yandan çatışmanın yaşandığı alanda güvenlik güçlerimizce gün boyu detaylı arama faaliyeti gerçekleştirildi. Aramalarda, 2 Glock marka silah, bu silahlara ait 4 şarjör ve 52 dolu fişek ile 7 boş kovan, teröristler üzerinde ise el yazması örgütsel doküman ve 3 bin 750 TL para ele geçirildi" denildi.

GÖRÜNTÜ DÜN GEÇİLMİŞTİ

VAN,()

================

Sokak köpeğinin sahne keyfi kısa sürdü

Nevşehir'in Göreme beldesinde düzenlenen "5. Uluslararası Göreme Halk Oyunları Festivali"nin son gününe, sahneye çıkan sokak köpeği damgasını vurdu. Halk oyunları ekibi gösterisini sunarken bir anda sahne kenarında siyah renkli kulağı küpeli bir sokak köpeği belirdi. Sahneye çıkan ve bir süre ekibin gösterisini izleyen köpek, görevliler tarafından uzaklaştırıldı.

Göreme Belediyesi’nin düzenlediği festival, 12 Temmuz’da bitti ve 15 Temmuz özel gösterisiyle son buldu. Festivale katılan Gürcistan, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Samsun, Kırşehir, Bursa ve Ankara'dan gelen halk oyunları ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü özel gösteriminde bulundu. Gösteriyi, yerli ve yabancı çok sayıda turist ilgiyle izledi. Bu sırada gösterinin yapıldığı meydana giren ve sahne kenarında bir süre bekledikten sonra, halk oyunları ekibi gösterisini sunarken sahneye çıkan siyah renkli sokak köpeği, herkesin ilgi odağı oldu. Kısa bir süre sahnede halk oyunları gösterisini izleyen köpek, bir görevlinin müdahalesi ile sahneden indi ve bir genç de kucaklayarak etkinliğin yapıldığı alandan uzaklaştırıldı. Köpeğin sahneye çıkışı ve görevliler tarafından indirilişi ve gencin kucaklayıp götürüşü, izleyenler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

=============

-Köpeğin sahne kenarına gelişi

-Köpeğin sahneye çıkışı

-Görevlilerin köpeği sahneden indirmesi

-Gencin köpeği kucaklayıp etkinlik alanından uzaklaştırması

-Halk oyunları ekiplerinin gösterisi

(KJ:Haber: Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR,)

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ: ÖZEL 1 Dosya 3 Dakika, 15 saniye /103 MB

========================

Antik kentte dünya evine girdiler

Burdur'un Ağlasun ilçesindeki Sagalassos Antik Kenti, Canser Belge (50) ve Şerife Yeşil (45) çiftinin nikahına ev sahipliği yaptı.

Ağlasun'daki Sagalassos Antik Kenti son dönemde nikah tören1lerine de ev sahipliği yapmaya başladı. Antalya'da öğretmenlik yapan Canser Belge ile İzmir'de özel bir şirkette çalışan Şerife Yeşil nikâh merasimi için Sagalassos Antik Kenti'ni tercih etti. Antoninler Çeşmesi önündeki nikâhta çifti arkadaşları ve akrabaları yalnız bırakmadı.

Şerife Yeşil ve Canser Belge'nin nikahını Ağlasun Belediye Başkanı Aydın Kaplan kıydı. Tören sonrası arkadaşları ve akrabaları çifti tebrik etti.

Canser Belge, "Bütün çiftlere burada nikah kıymalarını tavsiye ederiz. İmparatorlar şehri gibi tarihi çok köklü olan bu antik şehirde biz de aşkımızın uzun soluklu olması için böyle bir karar verdik" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (Cep telefonu)

--------------

- Gelin ve damat Sagalassos'a çıkarken

- Antoninler çeşmesi

- Su akan kemerin altında kıyılan nikah

HABER- KAMERA: Sadun KILIÇ/AĞLASUN (Burdur), ()

===========================

Kooperatif başkanı, silahlı saldırıda yaralandı

Osmaniye'de 15 Temmuz Esnaf ve Sanatkarlar Odası Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Oktan, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Alibeyli Mahallesi Dr. Ahmet Alkan Caddesi'ndeki bir iş hanının 1'inci katında meydana geldi. İddiaya göre, İ.Ö., kooperatif binasına gelerek henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı Başkan Oktan ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine tabancayla Oktan'a ateş eden şüpheli, daha sonra olay yerinden kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan Oktan, çağrılan ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Oktan'ın sağ bacağından yaralandığı sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay yeri inceleme ekipleri kooperatif binasında çalışma yaparken, kaçan zanlı polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

- Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekibi

- Trafik polislerinden detay görüntü

- Kale iş hanı levhası

- Olayın yaşandığı oda, polisler ve olay yeri şeridinden görüntü

- 1. Kattan genel görüntü

- Olay yerinin süpürülmesi, yerdeki ayakkabının alınması

- Olay yeri inceleme ekibinin çalışmasından detay görüntüler

- Esnaf Sanatkarlar Kredi Kooperatifi tabelası genel görüntüsü

BOYUT: 42.2 MB SÜRE: 01'20"

Haber-Kamera: İbrahim MÜL/OSMANİYE, ()

=======================

Rize- Artvin Havalimanı'nda pist dolgusuna geçildi

Rize'nin Pazar ilçesi Yeşilköy mevkiinde, Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilecek ikinci havalimanı Rize- Artvin Havalimanı'nda, çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. 120 kamyon ve 2 hafriyat gemisinin taş taşıdığı ve günlük 80 bin tona yakın dolgunun yapıldığı havalimanı inşaatında pist dolgu işlemine de başlandı. Rize Valisi Erdoğan Bektaş, projenin bölgenin olmazsa olmazı olduğunu belirterek, "İnşallah 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Artvin ve Rize'ye bir bayram hediyemiz olacak" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 766 hektarlık alanda projelendirilen ve temeli 3 Nisan 2017 tarihinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan Rize-Artvin Havalimanı için 266 hektarlık alanda 88,5 milyon ton taş kullanılacak. 120 kamyonla gece-gündüz aralıksız malzeme taşınan alanda, deniz dolgusuna devam ediliyor. Kamyonların yanı sıra devreye alınan ikinci hafriyat gemisi de çalışmalarda kullanılıyor. Günlük 80 bin tona yakın dolgunun yapıldığı havalimanı inşaatında pist dolgu işlemine de geçildi. Proje sahasına 3- 7 kilometre uzaklıktaki Hisarlı ve Subaşı taş ocaklarından kamyonlarla taşınan taşlar, bağlantı yolu ile denize dökülüyor. 2 hafriyat gemisine de kamyonlarla doldurulan taşlar, açıkta 27 metre derinlikte denize dökülüyor. Mendirek içi alanı yaklaşık 2 milyon metrekare olacak ve toplamda 2 milyon 400 bin metrekarelik deniz dolgusu yapılacak havalimanı projesinde günlük 80 bin ton dolgu kapasitesine ulaşıldı. Havalimanı altyapı çalışmaları yaklaşık 1 milyar 78 milyon liraya mal olacak.

'SORUNLAR AŞILDI'

Rize Valisi Erdoğan Bektaş, çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, dolgunun günlük 100 bin tona çıkarılacağını söyledi. Vali Bektaş, "Bölge turizmi için havalimanı olmazsa olmazımızdır. Bölgemiz için can suyu gibi bir projedir. Büyük kaynakların harcandığı uzun soluklu bir projedir. İnşaat çalışmaları bütün hızı ile devam ediyor. Şimdiye kadar denize yapılan dolgular suyun altında kaldığı için yapılan iş gözükmüyordu. Şimdi dolgu suyun üzerine çıktı ve havalimanının silüeti belli olmaya başladı. Taş ocağında sorunlar vardı, bunlar aşıldı. Sistem ve düzen kuruldu. Günlük 100 bin metreküp taşı denize doldurmayı hedefleniyoruz. Şu an 80 binlere kadar ulaştık. Bu büyük bir başarıdır. Çünkü 10 bin, 20 binlerle başlayıp bu rakamlara gelindi" dedi.

'HEDEF, 29 EKİM 2020'DE TAMAMLAMAK'

Havalimanının açılış tarihinin 29 Ekim 2020 olarak belirlendiğini kaydeden Vali Bektaş, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılışı hedefliyoruz. Cumhurbaşkanımız böyle bir hedef koydu. Geçtiğimiz gün ziyaretimde teknik arkadaşlarla konuştum. Bu ivme devam ederse hedefi tutturmamak için hiçbir sebep yok. Bu bizi mutlu etti. İnşallah 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Artvin ve Rize'ye bir bayram hediyemiz olacak. Havalimanının bitimi ile bölgemizin turizm zenginliklerini tüm dünyaya açmış olacağız. Şu an bir kayak tesisi projemiz var. Bunda da yatırımcıları bölgeye teşvik eden unsurlardan biri de havalimanının tesislere yakınlığıdır. Artık büyük otel yatırımları da ilimizde yükselmeye başladı. Bölgemize zaten yerli yabancı turistlerin büyük bir ilgisi var. Havalimanının bitmesiyle bu rakamı daha da artıracağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

RİZE-ARTVİN HAVALİMANI PROJESİ

Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilecek ikinci havalimanı olacak Rize-Artvin Havalimanı, 3 bin metre uzunluğunda 45 metrelik pist, 260 metreye 24 metrelik taksi yolu, 300 metreye 120 metrelik aprondan oluşacak. 88,5 milyon ton taşın kullanılacağı dolgu alanı üzerine inşa edilecek havalimanı tamamlandığında, Türkiye'nin 56'ncı ve denize dolgu 2'nci havalimanı olacak. 4 yılda tamamlanması ve yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen Rize- Artvin Havalimanı'nın inşaatı altyapı işleri 1 milyar 78 milyon liraya mal olacak. Havalimanının, 29 Ekim 2020 tarihinde tamamlanması planlanıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Drone ile havalimanı inşaatının üç bir yandan görünümü

-Rize Valisi Erdoğan Bektaş'ın açıklamaları

-Taş taşıyan kamyonların görüntüleri

-Gemi ve boşaltma işlemi

HABER KAMERA: Aytekin KALENDER/RİZE, ()