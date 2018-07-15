DHA YURT BÜLTENİ 5

BİTLİS'te,15 Temmuz Şehitleri için anma programı düzenlendi. Programda, şehitlikteki mezarlıklara karanfiller konuldu, dualar okundu.

Merkez Atatürk Mahallesi'ndeki şehitlikte yapılan anma programına, AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Vali Yardımcıları Tolga Polat, Tekin Erdemir, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, daha sonra Kuran-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla devam edildi.

İl Müftüsü Faysal Geylani, 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere tüm şehitler için dua okudu. Duaların okunmasının ardından şehitliğe karanfiller bırakıldı. Anma programı, Merkez Ulu Camisi'nde şehitler anısına okunan mevlit programı ile son buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Vali İsmail Ustaoğlu ve beraberindeki yetkililerin şehitliğe gelmeleri

-Saygı Duruşunda bulunulup, İstiklal Marşının okunması

-Kuranı Kerim tilavetinin okunması

-İl Müftüsü Faysal Geylani'nin dua etmesi

-Şehit Nihat Çaprak'ın mezarına karanfil bırakılması

-Detaylar

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6 - Mersin'de il protokolü şehitliği ziyaret etti

MERSİN'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında şehitliği ziyaret eden il protokolü, mezarlıklara karanfil bıraktı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başlayan şehitlik ziyaretine; Vali Ali İhsan Su, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Kadir Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, daire amirleri, askeri erkan, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Şehitlerin kabirlerini tek tek gezen protokol üyeleri, mezarlara karanfil bıraktı.

Görüntü Dökümü

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- İl protokolünün genel görüntüsü

- Şehitliğin genel görüntüsü

- Şehitlik dışında dua edenlerin görüntüsü

- Dua eden bir kadından detay görüntü

- Lütfi Elvan'ın mezarlara karanfil bırakması

- Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Kadir Yıldız'ın karanfil bırakması

- Elvan'ın şehit aileleriyle tokalaşması

- Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın karanfil bırakması

- Şehitliği ziyaret edenlerin görüntüleri

SÜRE: 01'06" BOYUT: 120 MB

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, ()

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7 - AK Partili Yılmaz: OHAL'in kaldırılması, terörle mücadeleyi etkilemeyecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, OHAL'in kaldırılmasının terörle mücadeleyi zaafa uğratacağı ve zayıflayacağı anlamına gelmiediğini belirtirek, "Tam aksine, tehdit düzeyinin geldiği seviye dikkate alınarak normal hukuki çerçeve içerisinde bu mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecek" dedi.

Bingöl Milletvekili ve Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gündem ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bingöl'de basın toplanısı düzenleyen Cevdet Yılmaz, 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ mensuplarının amaçlarına ulaşamadığını dile getirerek, "O gece, TBMM'nin bombalanması, milli iradenin temsil edildiği külliyenin bombalanması, bunlar aslında o girişimi yapanların niyetini en güzel ortaya koyan hadiselerdir. Belli bir şahsa veya partiye yönelik değil, milletimizin topyekun varlığına dönük bir kalkışmaydı. TBMM'ne yapılan saldırı, aslında bu darbecilerin niyetini çok açık ortaya koyuyor. Bunlar millet düşmanı, milli irade düşmanı ve dış odakların maşası olan yapılanmalardır. Çok şükür başarılı olamadılar. O Gece gerçekten destansı bir direniş gösterildi. Bu vesile ile şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum" diye konuştu. OHAL'in kalkmasını da değerlendiren Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yaklaşık 2 yıldır OHAL bu nedenle uygulandı. Bu hain yapılanmayı ülkemizden söküp atmak için, kurumlarımızı bu yapılanmadan temizlemek için, diğer terör örgütlerine karşı bu OHAL imkanı kullanıldı. OHAL bildiğiniz gibi hukuki bir mekanizmadır. Anayasamızda ve uluslar arası hukukta olan bir mekanizmadır. Terörle daha etkin mücadele etmek için bu mekanizma kullanıldı. Şimdi artık bu sürecin de çok şükür sonuna yaklaşmış bulunuyoruz. Önümüzdeki dönemde olağanüstü hal kaldırılacak. Bunun yerine mevcut hukuk sistemimiz içinde gerekli bir takım düzenlemeler de yapılarak terörle mücadelemiz kararlı bir şekilde devam edecek. OHAL'in kalkması, terörle mücadelenin zaafa uğrayacağı veya zayıflayacağı anlamına gelmiyor. Tam aksine, tehdit düzeyinin geldiği seviye dikkate alınarak normal hukuki çerçeve içerisinde bu mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecek. FETÖ ve diğer terör örgütlerinin dünyada yaptıkları propagandalar da inşallah boşa çıkacaktır. Halkımız bu gerçekleri yakından görmüş, tanımıştır. Bundan sonra bu tür yapılanmaların hiçbir şekilde ülkemizde yer etmesi mümkün değildir. Bu şuurla gelecek nesillere bu değerlerimizi, tecrübelerimizi aktararak bu tehditlere karşı en sağlam şekilde devam ettirmemiz gerekiyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yılmaz'ın toplantı salonuna gelişi

-Yılmaz'ın açıklamaları

-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Aziz ÖNAL-Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, () -

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8 - Kars’ta 1500 kaz telef oldu

Bedir ALTUNOK/KARS,