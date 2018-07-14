DHA YURT BÜLTENİ 5

HAKKARİLİ Selçuk Durgun (28) Antalya'da otelde çalışırken tanıştığı İsviçreli üniversite öğrencisi Chloé Diamant (20) ile memleketinde yörenin örf ve âdetlerine uygun yapılan kır düğününde dünyaevine girdi.

Hakkarili Selçuk Durgun, Antalya'da otelde çalıştığı sırada, İsviçre'den ailesi ile birlikte tatile gelen Chloé Diamant ile tanıştı. Birbirlerine âşık olan gençler, 2 yıllık birlikteliklerinin ardından evlenme kararı aldı. Durgun, Diamant'ın Hakkari kültürünü tanıması için düğünü memleketinde yapmak istedi, gelin de kabul etti. Çift, Yeni Mahalle'de 2 gün 2 gece süren kır düğünü ile hayatlarını birleştirdi. Düğün, yörenin örf ve âdetlerine uygun yapıldı.

Chloé Diamant ile tanışmasını anlatan Selçuk Durgun, Ben çalışmak için Antalya'daydım, o da tatil için gelmişti. Orada birbirimize âşık olduk. 2 yıllık birlikteliğimizin ardından evlilik kararı aldık. Ailesi bu durumu çok doğal karşıladı. Karşı çıkmadılar, 'Siz nasıl istiyorsanız öyle olsun' dediler diye konuştu.

Hakkari kültürünü tanıtmak için düğünü memleketinde yapmaya karar verdiğini anlatan Durgun, Kültürümüzü tanısın diye düğünü Hakkari'de yapmaya karar verdim. Buradaki her şey kendisine çok ilginç geldi. Buradaki insanların çok samimi olduğunu ve çok mutlu olduğunu söyledi. Eşim şu anda İsviçre'de üniversite okuyor. Ondan dolayı Türkiye'de yaşayamıyoruz. Belli bir süre İsviçre'de yaşamayı düşünüyoruz. Eşim okulunu bitirdikten sonra, eğer kabul ederse İstanbul'da yaşamayı düşünüyorum dedi.

ÇOK MUTLUYUM

Gelin Chloé Diamant ise Hakkarili biriyle evlendiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Hakkari kültürünü çok beğendiğini belirten Diamant, Burada bulunmaktan çok mutluyum. Her şey bana çok ilginç geldi. Çok mutluyum. Burada herkes çok cana yakın. Hayatım boyunca böyle bir şey görmedim. Çok sevinçliyim diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Düğüne katılan davetlilerin halay çekmesi

- Damat Selçuk Durgun konuşması

- Gelin Chloé Diamant konuşması

- Genel Detay

3 DAKİKA 11 SANİYE - 356 MB

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11 - Uçurumda mahsur kalan oğlağı AKUT ekibi kurtardı

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, kayalıklarda 6 gündür mahsur kalan oğlak, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Bodrum ekibi tarafından kurtarıldı. Kurtarılan oğlağa AKUT üyesi Caner Tezman'ın adı verildi.

Milas'ın kırsal Gökçeler Mahallesi'nde çobanlık yapan 40 yaşındaki Nihat Kara, geçen 7 Temmuz'da 'Karakız' isimli keçisinin memelerinin şiştiğini farketti. Bunun üzerine şüphelenip, ağılı araştırdığında keçinin yavrusunu bulamadı. Merak edip aramaya çıkan Kara, kayıp olan oğlağı Uyku Vadisi Kaletepe Mevkii'ndeki 80 metre yüksekliğindeki kayalıklarda dün (cuma) buldu. Ancak Kara, kayalıklarda mahsur kaldığını belirlediği oğlağı kendi imkanları ile bulunduğu yerden kurtarayınca AKUT Bodrum ekibini arayıp, yardım istedi.

AKUT Bodrum ekibi lideri Sadettin Uslu, 4 kişilik gönüllü üye ile 1 saatlik yürüyüşün ardından bölgeye ulaşıp, oğlağı kurtarmak için çalışma başladı. Kurulan halat istemi ile oğlağın bulunduğu kayalıklara inen AKUT üyeleri Caner Tezman ve Ali Oğuz Kural, 2 saatlik çaba sonucunda bitkin haldeki oğlağı bulunduğu yerden alarak kurtardı. Kurtarılan oğlak, çoban Nihat Kara'ya teslim edildi. 6 gün sonra oğlağına kavuşan çoban Kara, AKUT ekibine teşekkür etti. Kara, oğlağına, onu kurtaran AKUT üyesi Caner Tezman'ın ismini verdi. Kara, oğlağını satmayacağını da söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-AKUT ekibinin uçurum kenarındaki operasyon görüntüsü

-Oğlağın halatlarla bağlanıp, bulunduğu yerden kurtarılmasından görüntü

-Çoban Nihat Kara'nın oğlağını kurtaran AKUT ekisine teşekkür etmesi

-Genel ve detay görüntüler

(KJ Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), ()

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