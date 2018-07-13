DHA YURT BÜLTENİ 5

ERZURUM'da 9 yıl önce kuzeninin tecavüzüne uğrayan M.A. (29), 2014'te görülen davada 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan sanık A.K.'nin (38) hala tutuklanmamasına tepki gösterdi. Dosyanın Yargıtay'dan dönmediğini belirten M.A., "Tecavüz eden değil de tecavüze uğrayan suçlu gibi. Adalet suçsuz insanların ağlaması mı, hayatlarının mahvolması mı?" dedi.Olay, 22 Kasım 2009'da meydana geldi. Bir kamu kurumunda müfettiş olan evli ve 3 çocuk babası A.K., dayısının kızı olan M.A.'yı konuşmak için yanına çağırdı. M.A.'yı, sevgilisi L.A. ile olan ilişkisini babasına anlatmakla tehdit eden A.K., genç kızı köylerine yakın bir bölgeye götürdü. A.K., iddiaya göre kum ocağında aracının kapısını kilitleyerek ellerini bağladığı kuzeni M.A.'ya tecavüz etti. M.A.'yı darp ve bıçakla tehdit eden A.K., yaşananları kimseye anlatmamasını, anlatırsa da sevgilisinden bilineceğini söyledi. Eve yüzü kan içerisinde dönen M.A., başından geçenleri bir süre sonra yakınlarına anlattı. Babası ve akrabalarından baskı gören M.A., ancak 4 yıl sonra savcılığa giderek kuzeninden şikâyetçi olabildi.Şikâyet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, akrabalar tanık olarak dinlendi. Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden verilen kurul raporunda M.A.'da uğradığı cinsel saldırı eylemi neticesinde kalıcı ruh sağlığı bozukluğu oluştuğuna mütalaa edildi. A.K. hakkında Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Suçlamaları kabul etmeyen A.K., kuzeni ile 15 dakika aracında konuştuklarını, sonra kendisinin eve gittiğini ileri sürdü. Tutuksuz yargılanan A.K., 2014 yılında 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 8 yıl 4 ay, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 2 yıl 6 ay hapis cezasına mahkûm edildi.

'9 YIL GEÇTİ, HALA KABUS GÖRÜYORUM'

Dosyanın hala Yargıtay'dan dönmemesi nedeniyle mağdur olduğunu aktaran M.A., kendisine bunları yaşatan kuzeninin cezaevinde olmamasına tepki gösterdi. Hayatının zindana döndüğünü vurgulayan M.A., başından geçenleri gözyaşları içerisinde şöyle anlattı:

"2009 yılında halamın oğlu tarafından tecavüze uğradım. Tecavüze uğradıktan sonra yakın akraba olduğu için ve babamdan yediğim dayak yüzünden şikayetçi olamadım. 4 yıl sonra gidip şikâyetçi olabildim. 2014'de davası görüldü 10 yıl 10 ay hapis cezası aldı. Karar Yargıtay'da hala onanıp gelmedi. Boğazıma bıçak dayamıştı. Boğazımı öyle sıkmıştı ki ellerinin izi çıkmıştı. Avuç avuç saç döküldü. Sürekli kafamı bir yerlere vurdu. Beni öldürüp oraya gömeceğini söyledi, elinden kurtulmam mucizeydi. Dışarıda yürürken sanki anlımda yazıyor, herkes biliyor gibi utanıyorum. Kendimden iğrendim. Yargılamanın uzun sürmesi hayatımı mahvetti. Yalan söylediğim düşünülüyor. Akrabalar beni suçluyor. Babam bana değil, halamın oğluna inanıyor. Bir kişi tecavüze uğramasa, 'uğradım' diyebilir mi? Neden 4 yıl boyunca söylemedim bunu sorguladılar. Hangi kadın bunu kolaylıkla söylebilir ki. Tecavüze uğradıktan sonra tek düşündüğüm yıkanmak, temizlenmekti. Kendimi o kadar pis ve iğrenç hissediyorsun ki, söyleyemiyorsun, inanmayacaklarından korkuyorsun. Ben ağzım burnum dağılmış şekilde bunu söylemek istediğimde bir de babamdan dayak yedim. 9 yıl geçti hala kâbus görüyorum. Nefesin kesiliyor konuşamıyorsun. Ağzından çıkmıyor o cümle. Kabullenmek istemiyorsun, 'rüyaydı' diyorsun. Gerçek olduğunu bile kabullenmek istemiyorsun."

'BENİM HAKKIMI KİM SAVUNACAK'

Kendisen tecavüz eden kuzeninin, hiçbir şey olmamış gibi mutlu bir hayat sürdüğünü söyleyen M.A., 'Hapse girecek, herkes suçunu çekecek' dedim. Cezaevine girse de içim, öfkem soğumayacak. Sanki hep suçlu biz mişiz gibi, tecavüz eden değil de tecavüze uğrayan suçlu gibi. İnsanların sana bakış açısı, arkandan konuştukları çok zoruna gidiyor. 9 yıl oldu suçlu benim, o değilmiş gibi yaşıyor. Herkes hayatından memnun, bir çocuğu daha oldu. Mutlu mesut şekilde hayatına devam ediyor. Peki benim hayatım ne oldu, benim hayatım nerede? Benim hakkımı kim savunacak? Nerede adalet?" diye konuştu.

'ADALET, SUÇSUZ İNSANLARIN AĞLAMASI MI?'

Sevgilisi L.A. ile daha sonra evlendiklerini, ancak onun da kendisine inanmadığını anlatan M.A., yetkililerden yardım istedi. Çok sevdiği eşinin de kendisini 15 gün önce evden attığını belirten M.A., "İlişkimizi babam öğrenmesin diye halamın oğlu ile buluşmaya gitmiştim. L. ile 2016 yılında evlendim. Evlenmeden önce eşim her şeyi biliyordu, bunu bilerek benimle evlendi. Evliliğimizin üçüncü gününden beri sürekli kavga ve tartışma yaşıyorum. Eşim de bana inanmadığını söylüyor, sürekli hakaret ediyor. Tüm bunların hepsi o dönem sevgilim olan, şimdiki eşim yüzünden oldu. Kuzenim tecavüz öncesi tehdit etmişti. Söylediğimde umursamadı. Eşimi çok sevdim, onun için her şeyi yaptım, her zorluğa göğüs gerdim. Tüm süreci bilmesine rağmen bana inanmıyor. Beni evden kovdu, 'defol git' dedi. Evime girip eşyalarımı bile alamıyorum. Bazen düşünüyorum, tecavüze uğradığımı 'niye söyledim, hayatımı iyice kararttım' diyorum. Adalet bu mu diyorsun. Adalet suçsuz insanların ağlaması mı, hayatlarının mahvolması mı? Kimin suçu varsa cezasını çeksin. Kendimi çok çaresiz ve yalnız hissediyorum. Gitmediğim yer, yazmadığım dilekçe kalmadı. Ben artık sesim duyulsun, bana yardım edilsin istiyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ÖZEL

-M.A. ile röp.

-Ağlaması

Haber-Kamera: Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM, ()

564 mb-05.06 dk

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2 - Bayram ziyaretine giden 37 bini aşkın Suriyeli döndü

RAMAZAN Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyeli 52 bin 114 sığınmacıdan 37 bini aşkını, Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye döndü.

Kilis Valiliği'nin izniyle Ramazan Bayramı için ülkelerine giden 52 bin 114 Suriyelinin Türkiye'ye dönüşleri sürüyor. Ülkelerinden dönen Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda işlemleri yapılıp yanlarında getirdikleri çanta ve eşyaları arandıktan sonra Türkiye'ye alındı. Şu ana kadar 37 bini aşkın kişinin döndüğü belirtildi. Bayram için ülkesine giden Suriyelilerin 31 Temmuz'a kadar dönebileceği bildirildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Gelen Suriyeliler

- İşlemleri yapılırken

- Yapılan röportajlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-)

305 MB

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3 - Finike'de 'Millet Kıraathanesi' açıldı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim döneminde açıkladığı 'Millet Kıraathanesi'nin ilki Antalya'nın Finike ilçesinde açıldı.

Finike Belediyesi tarafından bir süre önce sahilde hizmete açılan mini kütüphane, 'Millet Kıraathanesi'ne dönüştürüldü. Yaklaşık 5 bin kitap kapasiteli kütüphanede, kitapseverlere ücretsiz çay, meyve suyu, kek, kurabiye ikramı yapılıyor. Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim vaadini emir kabul ederek bu uygulamayı başlattıklarını söyledi.

Başkan Sarıoğlu, uygulamanın ardından mini kütüphaneyi ziyaret ederek, kitap okumaya gelen gençlerle sohbet etti. Sahilde hizmete açılan yerin, konum olarak da çok güzel, minyatür bir mekan olduğunu belirten Başkan Sarıoğlu, "Burayı daha önce sahilde Finikelilerin kitap kurdu dediğimiz kitapla haşır neşir olmayı çok seven, sahilde bu güzel manzara karşısında iç içe olacakları, kendilerini evinde hissedecekleri yer yapalım istemiştik. Gerçekten de öyle oldu" dedi.

5 BİN KİTAP KAPASİTELİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, her yerde 'Millet Kıraathanesi' olsun sözünden sonra kendileri için bir ışık doğduğunu söyleyen Başkan Sarıoğlu, "Mekanın üst katında kitap okuma yerlerimiz var. Finike'deki kitap okuma gurubumuz toplantılarını burada yapıyor. Alt katında 5 bin kitap kapasiteli raflarımız var. Buraya gelip bu kitapları alıyorlar, evlerine götürüyorlar. Hatta evlerinde okudukları ve herkesin faydalanmasını istedikleri kitapları da bu raflara bırakıyorlar. Dini yayınlar, sözlük ve ansiklopedi, roman gibi bölümlere ayrılmış vaziyette" diye konuştu.

ÇAYLAR BELEDİYEDEN

Belediye olarak Millet Kıraathanesi'nde çayı, kahve, kuru pasta, kek ikram ettiklerini vurgulayan Başkan Sarıoğlu, "Buraya gelen her yaştan insanımız bu ikramlarla kitaplarını okuyor. Bu bölgede ilk Millet Kıraathanesi'ni açmış olmaktan mutluyuz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum" dedi.

Mini kütüphaneyi ziyaret eden ve kitap okurken belediye görevlileri tarafından yapılan hizmetlerden keyif aldıklarını söyleyen gençler ise "Çok güzel bir yer. Çay ikram ediliyor. Pasta da var. Kitaplar da çok güzel. Çok sevdik burayı. Zaman geçirmek için güzel bir yer. Kendimi evimde gibi hissediyorum" dedi.

Mini kütüphanede görev yapan Mehmet Şükrü Sönmez de "Burası daha önce kitap kafe olarak açılmıştı. Daha sonra Cumhurbaşkanımızın 'Millet Kıraathaneleri' ile kampanyadan sonra Belediye başkanımız talimatı ile çay, kahve, meyve suyu, kurabiye, kek ikramlarımız oluyor. Günlük 70-80 kişi burayı ziyaret ediyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kütüphane,

- Çay kahve ikramı yapılırken detaylar

- Gençler röportaj,

- Kütüphane görevlisi Mehmet Şükrü Sönmez röportaj

153 MB /// 4.48 "

Haber- Kamera: Suat SÖĞÜT/FİNİKEA(Antalya), ()

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4 - Bitlis Kalesi'nde kazı çalışması yeniden başladı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,