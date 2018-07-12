DHA YURT BÜLTENİ-5

1)KIRMIZI LİSTEDE ARANAN TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İÇİŞLERİ Bakanlığı, terörden arananlar listesinin 'kırmızı' kategorisinde yer alan Welat Gever kod adlı Sefer Açar'ın da aralarında bulunduğu 10 teröristin Bitlis'in Hizan ilçesinde etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 20 Haziran 2018 tarihinde Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Koçyiğit köyü bölgesinde yapılan operasyonda, terörden arananlar listesinde 'kırmızı' kategoride yer alan PKK/KCK terör örgütünün Sözde Garzan Eyaleti sorumlusu Welat Gever kod adlı Sefer Açar'ın da aralılarında bulunduğu 10 terörist etkisiz hale getirildi.

'15 ŞEHİDİN İNTİKAMI 20 YIL SONRA ALINDI'

Etkisiz hale getirilen Sefer Açar'ın 1998 yılında Irak'ın kuzeyindeki operasyon esnasında Skorsky tipi jandarma helikopterinin PKK terör örgütü mensupları tarafından düşürülmesi sonucu 15 şehidin verildiği terör saldırısının faili olduğu ve 20 yıl sonra etkisiz hale getirildiği belirtildi. Sefer Açar'ın üzerinden çıkan ve 1998 yılında tedavülde olan (500.000) TL paranın üzerinde 'herkoda düşürülen helikopterin pilotun Parasıdır 11-27-1998' şeklinde not alındığı tespit edildi. Terör saldırısı sonucu olay bölgesinden alınan bu paranın, terörist Sefer Açar tarafından olayın hatırası olarak yaklaşık 20 yıldır saklandığı anlaşıldı. İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, Sefer Açar'ın da arasında bulunduğu 10 teröristin etkisiz hale getirilmesi ile 20 yıl önce gerçekleştirilen saldırıdaki 15 şehidin intikamının alındığı belirtildi.

Bu arada Sefer Açar isimli teröristin, silahlı terör örgütüne üye olma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten adam öldürme, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirmek, tesislere zarar verme, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme suçlarından dolayı toplam 18 suçtan arandığı tespit edildi.

Gökhan CEYLAN/ANKARA, ()

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2)BİTLİS'TE 4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ, 1'İ SAĞ ELE GEÇİRİLDİ

BİTLİS'te Sehi Ormanları bölgesinde tespit edilen terörist gruba yönelik hava harekatı düzenlendi. Operasyonda, PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi, 1'i ise sağ ele geçirildi. Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sehi ormanları bölgesinde bugün sabah saatlerinde bir grup PKK'lı terörist tespit etti. Bunun üzerine bölgeye hava harekatı düzenledi. Harekatın ardından bölgede yapılan arazi arama tarama faaliyetlerinde 4 teröristin cesedine ulaşıldı, 1 terörist ise sağ ele geçirildi. Bölgede operasyonların aralıksız sürdüğü bildirildi.

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, ()-

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SAMSUN'DA LOKANTADA DOĞALGAZ PATLAMASI (EK

3)PATLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

İlkadım ilçesindeki dün gece bir lokantada, doğalgaz sıkışması nedeniyle meydana gelen 7 işyeri ile park halindeki 6 aracın hasar gördüğü patlama sonrasında çalışmalar bu sabahta devam etti. Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı ve SAMGAZ ekipleri olay yerinde hasar tespiti ve çalışması yaptı. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı alanda patlama anı saniye saniye çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Yoldan geçen bir kişinin patlama nedeniyle yola savrulduğu anı da güvenlik anbean kameraları kaydetti.

Görüntü Dökümü:

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-2 farklı güvenlik kamerasından patlama anı

-Ekiplerin gündüz çalışma yapması

-Vatandaşlardan detay

-Dükkanlardan detay

-Araçlardan detay

(Süre: 01.12 dk) - (Boyut: 137.04 mb)

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN/SAMSUN, ()

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4)ÜZERİNE KALE DİREĞİ DEVRİLEN ÇOCUK YARALANDI

BARTIN'ın İnkum tatil beldesinde kumsalda top oynayan çocuğun üzerine kale direği devrildi. Vücudunda kırıklar oluşan çocuk tedavi altına alındı.Olay dün gece İnkum tatil beldesinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte İstanbul'dan tatil için İnkum'a gelen 15 yaşındaki Hasan Güryol, kumsalın üzerindeki sahada top oynamaya başladı. Kalede duran Hasan Güryol üzerine gelen topu kurtarmaya çalışırken, ayakları kalenin filesine takıldı. Demirden yapılan kale direği bir anda Hasan Güryol'un üzerine devrildi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi Hasan Güryol'u Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hasan Güryol'un sağlık durumunun iyi olduğu, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştuğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-112 ekiplerinden detay

-Vatandaşlardan detay

-Yıkılan kale direği detay

-Görgü tanıkları ile röp.

Süre: 2.23 Boyut: 267 MB

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, ()

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5)MARMARİS'TE İNGİLİZ TARAFTARLAR ÖNCE SEVİNDİ SONRA ÜZÜLDÜ

MUĞLA'nın Marmaris ilçesine tatil için gelen İngiliz turistler, milli takımlarının Hırvatistan karşısında ilk yarıyı attığı tek golle önde tamamlamasıyla sevinirken, ikinci yarıda ve uzatmada yenilen gollerle Dünya Kupası'ndan elenmesiyle üzüldü.

Marmaris'te tatil yapan İngiliz turistler, Dünya Kupası yarı final mücadelesinde İngiltere ve Hırvatistan arasındaki maçı ilgiyle izledi. Oteller Bölgesi olarak adlandırılan Uzunyalı Mevkii'ndeki maç yayını yapılan 7 barı dolduran İngiliz taraftarlar, yer kalmayınca sokağa yerleştirilen masa ve sandalyelerde karşılaşmayı izledi. Çocukları ile birlikte ülkelerinin milli takım formalarını giyerek yüzlerini kırmızı ve beyaza boyayıp maçı izlemeye gelen İngilizler, karşılaşma boyunca yerlerinde durmadı. Trippier'in maçın 5'inci dakikasında serbest vuruştan attığı golle İngiltere'nin 1-0 öne geçmesiyle ingiliz turistler coştu, vuvuzela çalıp, havai fişek ve konfeti attı. İngilizler devre arasında, takımlarının ilk yarıyı önde kapatmasını dans edip, tezahüratlarla kutladı. İkinci yarıya hızlı başlayan Hırvatistan'ın eşitliği sağlanması ardından İngiliz turistlerde sessizlik hakim oldu. Normal süresi 1-1 biten karşılaşmada uzatma devreleri oynanırken heyecan daha da arttı. Uzatma dakikalarında Mario Mandzukic'in attığı gol İngilizleri yıktı. Hırvatistan sahadan 2-1 galip ayrılırken, Dünya Kupası'nda ilk kez finale yükselmeyi başarısını gösterdi. Takımlarının yenilgisine üzülen bazı İngilizler gözyaşlarını tutamazken bazıları da ellerindeki bira şişelerini yere fırlatarak kırdı. Önce attıkları golle sevinen ardından ise yenilen 2 golle üzülen İngiliz taraftarlar, maçın sona ermesinin ardından moralsiz şekilde otellerine döndü.

Görüntü Dökümü

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-Eğlenen ve tezahürat yapan İngiliz turistlerdgen görüntü

-Maç bitiminde üzülen ve ağlayan İngiliz turistlerdeng örüntü

Toplam: 3 dakika 19 saniye-240 MB görüntü)

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()



