DHA YURT BÜLTENİ-5

1)KIRMIZI LİSTEDE ARANAN TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İÇİŞLERİ Bakanlığı, terörden arananlar listesinin 'kırmızı' kategorisinde yer alan Welat Gever kod adlı Sefer Açar'ın da aralarında bulunduğu 10 teröristin Bitlis'in Hizan ilçesinde etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 20 Haziran 2018 tarihinde Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Koçyiğit köyü bölgesinde yapılan operasyonda, terörden arananlar listesinde 'kırmızı' kategoride yer alan PKK/KCK terör örgütünün Sözde Garzan Eyaleti sorumlusu Welat Gever kod adlı Sefer Açar'ın da aralılarında bulunduğu 10 terörist etkisiz hale getirildi.

'15 ŞEHİDİN İNTİKAMI 20 YIL SONRA ALINDI'

Etkisiz hale getirilen Sefer Açar'ın 1998 yılında Irak'ın kuzeyindeki operasyon esnasında Skorsky tipi jandarma helikopterinin PKK terör örgütü mensupları tarafından düşürülmesi sonucu 15 şehidin verildiği terör saldırısının faili olduğu ve 20 yıl sonra etkisiz hale getirildiği belirtildi. Sefer Açar'ın üzerinden çıkan ve 1998 yılında tedavülde olan (500.000) TL paranın üzerinde 'herkoda düşürülen helikopterin pilotun Parasıdır 11-27-1998' şeklinde not alındığı tespit edildi.

Terör saldırısı sonucu olay bölgesinden alınan bu paranın, terörist Sefer Açar tarafından olayın hatırası olarak yaklaşık 20 yıldır saklandığı anlaşıldı. İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, Sefer Açar'ın da arasında bulunduğu 10 teröristin etkisiz hale getirilmesi ile 20 yıl önce gerçekleştirilen saldırıdaki 15 şehidin intikamının alındığı belirtildi.

Bu arada Sefer Açar isimli teröristin, silahlı terör örgütüne üye olma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten adam öldürme, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirmek, tesislere zarar verme, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme suçlarından dolayı toplam 18 suçtan arandığı tespit edildi.

Gökhan CEYLAN/ANKARA, ()

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2)BİTLİS'TE 4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ, 1'İ SAĞ ELE GEÇİRİLDİ

BİTLİS'te Sehi Ormanları bölgesinde tespit edilen terörist gruba yönelik hava harekatı düzenlendi. Operasyonda, PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi, 1'i ise sağ ele geçirildi. Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sehi ormanları bölgesinde bugün sabah saatlerinde bir grup PKK'lı terörist tespit etti. Bunun üzerine bölgeye hava harekatı düzenledi. Harekatın ardından bölgede yapılan arazi arama tarama faaliyetlerinde 4 teröristin cesedine ulaşıldı, 1 terörist ise sağ ele geçirildi. Bölgede operasyonların aralıksız sürdüğü bildirildi.

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, ()-

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SAMSUN'DA LOKANTADA DOĞALGAZ PATLAMASI (EK

3)PATLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

İlkadım ilçesindeki dün gece bir lokantada, doğalgaz sıkışması nedeniyle meydana gelen 7 işyeri ile park halindeki 6 aracın hasar gördüğü patlama sonrasında çalışmalar bu sabahta devam etti. Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı ve SAMGAZ ekipleri olay yerinde hasar tespiti ve çalışması yaptı. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı alanda patlama anı saniye saniye çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Yoldan geçen bir kişinin patlama nedeniyle yola savrulduğu anı da güvenlik anbean kameraları kaydetti.



Görüntü Dökümü:

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-2 farklı güvenlik kamerasından patlama anı

-Ekiplerin gündüz çalışma yapması

-Vatandaşlardan detay

-Dükkanlardan detay

-Araçlardan detay



(Süre: 01.12 dk) - (Boyut: 137.04 mb)

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN/SAMSUN, ()



