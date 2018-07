DHA YURT BÜLTENİ-5

SOMA DAVASINDA KARAR AÇIKLANIYOR; CAN GÜRKAN'A 15 YIL HAPİS CEZASI (EK)

1)14 KİŞİ CEZA ALDI 37 KİŞİ BERAAT ETTİ

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili 5'i tutuklu, 51 sanığın yargılandığı Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada karar açıklandı. Aralarında Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'ın da bulunduğu toplam 14 sanığa ceza verildi. Şirketin patronu Alp Gürkan'ın da aralarında yer aldığı 37 sanık ise beraat etti.

CEZA ALAN SANIKLAR

Davanın tutuklu sanıkları Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan 15 yıl, Genel Müdür Ramazan Doğru 22 yıl 6 ay, İşletme Müdürü Akın Çelik 18 yıl 9 ay, maden mühendisi, İşletme müdür yardımcısı İsmail Adalı 22 yıl 6 ay, maden mühendisi Ertan Ersoy 18 yıl 9 ay hapis cezasına mahkum edildi. Tutuksuz sanıklardan emniyet teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik'e 11 yıl 8 ay, maden mühendisleri Yasin Kurnaz, Hilmi Kazık 10 yıl 10'ar ay, yönetim Kurulu üyesi Haluk Sevinç, çalışanlardan Hilmi Karakoç, Mehmet Eres, Hüseyin Alkan, Fuat Ünal Aydın'a 8 yıl 4'er ay ve Murat Bodur'a 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

====================================================

2)NUSAYBİN'DE KUYUDA 1 GÜN MAHSUR KALAN AT KURTARILDI

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde bir kuyuya düşen ve 1 gün mahsur kalan at, itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalarda kuyunun ağzını iş makinaları ile kazılması sonucu kurtarıldı. Nusaybin'e bağlı Eskimağara köyünde ikamet eden Ekrem Yağız'a ait at, önceki gün otlanması için kırsala bırakıldı. At, akşam eve gelmeyince Yağız, köy içersinde atını aradı. Yağız, akşam saatlerinde kadar yaptığı arama çalışmalarında sonuç alamayınca, çalışmalara ara verdi. Atını bulmak için sabah saatlerinde arama çalışmalarına başlayan Yağız, atın köy yakınlarında bir kuyuda olduğunu gördü. Yağız, Nusaybin Beledesi'nden yardım talep etmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.Atın mahsur kaldığı kuyuda iş makineleriyle kurtarma çalışmaları başlatan itfaiye erleri, kuyunun ağzını dibine yakın bir bölgeye kadar kazarak at için yol açtı. Yolun açılmasının ardından ekipler, kuyunun dibine inederek mahsur kalan atı kurtarılarak sahibine teslim edildi. At sahibi Yağız, itfaiye ekiplerine yaptıkları çalışmalar nedeniyle teşekkür etti.

==================================================

3)SİLOPİ’DE TERÖR MAĞDURLARINA MAHALLE KONSEPTİNDE FERAH DAİRE

ŞIRNAK’ın Silopi ilçe merkezinde, teröristlere yönelik düzenlenen operasyonlar sırasında, evi yıkılan ve mağdur edilen vatandaşlar için yapılan 522 konutta sona gelindi. Yöreye uygun mahalle konseptinde tasarlanan mimari yapılarda, vatandaşlar huzur ve güven içerisinde oturacak.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından projesi yapılarak, finansmanı sağlanan ve İller Bankası tarafından yaptırılan Silopi rezerv alanında inşa edilen 522 adet konut projesinin teslimi için sayılı günler kaldı. Terör örgütü PKK tarafından kazılan çukur ve hendeklere tuzaklanan patlayıcılarla mağdur olan Silopili vatandaşlar için Şehitharunboy mahallesinde 270 bin metrekare alan üzerinde yapılan konutlar, 2 ve 3 katlı binalardan oluşuyor. Çoklu apartman dairesi yerine, yöre halkının tercih ettiği konforda ve genişlikte tasarlanan binalar, çarpık kentleşme görünümü de ortadan kaldırarak ayrı bir konforla tasarlandı.

Bina içerisinde asansör bulunurken, her dairenin özel otoparkı bulunuyor. 145 ve 170 metrekareden oluşan dairelerde teras katları gezilebilir olarak tasarlandı. Her bir dairede yalıtım özelliğinin yanısıra deprem yönetmeliğine uygun şekilde inşaa edildi. Sağlık ocağı, taziye evi, cami, alışveriş merkezi, spor sahaları, oyun parkları ile donatılan konutlara yaklaşık 7 bin ağaç dikimi yapıldı. Ayrıca konutların betonarme yol ve parke taşlı yürüyüş parkurları, konutlar içerisinde vatandaşların dinlenebileceği kamelyalar da bulunuyor. Konutlardaki dairelerin yapımı tamamlanırken, inşaatı devam eden sağlık ocağı, alışveriş merkezi ve cami yapımı tamamlandıktan sonra konutların 30 Ağustos 2018’e kadar hak sahiplerine teslime edilmesi planlanıyor. Konut yapımı hakkında bilgi veren Proje Müdürü İnşaat Mühendisi Bedrettin Dicle, "Burası terörden zarar gören vatandaşlara verilen bir yerdir. Hak sahipleri burayı kendi mahallelerindeki çarpık kentleşme alanlarındaki gibi değil de daha kaliteli bir yaşam alanı olarak kullanacaklar. Çünkü hem yaşam alanlarına ilişkin ferahlık ve zenginlik hem de güvenlik açısından son derece güvenli bir yer. Vatandaşlar burayı çok daha verimli kullanabileceklerdir. Yaşam kalitesi yüksek bir alan olarak kullanacaklardır. Hem yapı rezerv alanı içerisinde sosyal yapılar donatılar spor alanları hem de cami taziye evi alışveriş merkezi bünyesinde barındırmaktadır. Burada hane başına düşen metrekare açısından Türkiye’nin en büyük projelerinden birisidir. Normal bir yüksek yapı mantığıyla değil daha çok insanın bir araya gelebileceği bir yaşam alanı şeklinde tasarlanmıştır. Bu nedenle de hem bölgenin sosyal yapısına hem de rahat yaşam alanına katkı sunabilmesi açısından önemli bir projedir" diye konuştu.

========================================================

4)BAYRAĞI DİREĞİYLE BİRLİKTE ÇALDI

ANTALYA'da bir işyerinin önündeki Türk bayrağı, 2.5 metrelik direğiyle birlikte çalındı. Bayrağın 2 gün önce de çalındığı ortaya çıktı.

Olay, sabaha karşı Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi 1391 Sokak'ta bulunan damacana su bayisi önünde meydana geldi. İşyerine gelen çalışanlar, kaldırımdaki Türk bayrağının 2.5 metrelik direğiyle birlikte çalındığını görünce polisi aradı. İhbarın ardından bölgeye Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. İş yerinde ve çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin görüntülerine ulaştı.

Yaşanan olayın kendilerini çok üzdüğünü belirten işyeri çalışanı Ahmet Buldu, bayrağın 2 gün önce de çalındığını söyledi. Buldu, "Bayrağı önce basit bir şekilde direğe asmıştık. 8 Temmuz gecesi köpeğiyle gelen kişi bayrağı söküp gitmiş. Bu kez sıkı bir şekilde monte edip astık. Gelen kişinin, bir süre uğraşın ardından direğiyle söküp gittiğini gördük. Neden böyle bir şey yaptığını anlam veremediğimiz gibi niyetini de bilmiyoruz. Bayrağı seviyorsa gelsin dükkandan verelim. Başka bir niyeti varsa buna izin vermeyiz" diye konuştu.

====================================================

5)BAYRAM ZİYARETİNE GİDEN SURİYELİLERİN YARIDAN FAZLASI DÖNDÜ

RAMAZAN Bayramı'nı ülkelerinde geçiren 52 bin 114 Suriyeli'den 34 bini, Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye döndü.

Kilis Valiliği'nin izniyle Ramazan Bayramı için 18 Mayıs- 13 Haziran arasında ülkelerine giden 52 bin 114 Suriyelinin Türkiye'ye dönüşleri sürüyor. Geri dönüşler nedeniyle sınırın iki tarafında da yoğunluk oluştu. Ülkelerinden dönen Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda işlemleri yapılarak, yanlarında getirdiği eşyaların da aranmasının ardından Türkiye'ye alınıyor.

Şu ana kadar 34 bin Suriyelinin geri döndüğü belirtilirken, 31 Temmuz'a kadar ülkesine gidenlerin tamamının geri döneceği, bu tarihe kadar gelmeyenlerin daha sonra Türkiye'ye gelişlerine izin verilmeyeceği ifade edildi.

====================================================

6)ESKİŞEHİR'DE VENEDİK'İ ANDIRAN GONDOL VE BOT KEYFİ

