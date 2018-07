DHA YURT BÜLTENİ - 5

1 - Ufuk'tan acı haber; 8'inci günde cansız bedeni bulundu (1)

Hüseyin BOZOK/HASSA (Hatay)- HATAY'ın Hassa ilçesinde 1 Temmuz günü kaybolan konuşma engelli Ufuk Tatar'ın (6), 8'inci günde cansız bedeni bulundu.

Ailesiyle birlikte Amanos Dağları'nın eteklerinde yer alan Hassa'nın kırsal Arpalıuşağı Mahallesi'ndeki akrabalarına gelen Ufuk Tatar, 1 Temmuz günü zihinsel engelli olduğu bildirilen amcası Mehmet Tatar (34) ile birlikte su almaya gittiği kaynağın bulunduğu bölgede kayboldu. Kaçırılmış olma ihtimali de değerlendirilen Ufuk'u arama çalışmaları, Jandarma Arama Kurtarma timlerinin yanı sıra vatandaşlar da katıldı.

Yapılan arama çalışması sonucunda Amanos dağlarında, aramaların 8'inci gününde, bugün öğle saatlerinde kayıp Ufuk'un cansız bedeni bulundu.

2 - Evin önünde oynarken kaybolan 2 yaşındaki Sami Yusuf ölü bulundu



Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, () - BİTLİS’in Ahlat ilçesi Yuvadamı köyünde, dün evin önünde oynarken kaybolan Sami Yusuf Marangoz'un (2), bu sabah yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki ağaçlıkta cansız bedenine ulaşıldı.

Ağrı'da Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü ailesiyle ziyarete gittiği dedesinin köyünde kaybolan ve 18 gün sonra ölü bulunan Leyla Aydemir'in acı haberi, hafızalardaki tazeliğini korurken, bir acı haber de Bitlis'ten geldi. Ahlat ilçe merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta bulunan Yuvadamı köyünde yaşayan Marangoz ailesinin en küçük çocuğu Sami Yusuf Marangoz, dün saat 09.00 sıralarında evin önünde oynarken, ortadan kayboldu. Sami Yusuf'un olmadığını fark eden aile fertleri, akrabaları ve köylüler arama çalışmalarına başladı. Sami Yusuf'un çevrede aranmasına rağmen bulunamaması üzerine yetkililere haber verildi. Jandarma ve AFAD ekipleri, Sami Yusuf için arama çalışması başlattı. Van'dan gelen AFAD ekiplerinin katılımıyla kadavra köpekleri de kullanılarak, yapılan aramalar, bugün sabah saatlerine kadar sürdü.

AFAD, jandarma ve köylülerin aramaları sonucu, saat 08.00 sıralarında, köye yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulunan ağaçlıkta, Sami Yusuf Marangoz'un cansız bedenine ulaşıldı.

Marangoz ailesine acı haber verilirken, Sami Yusuf'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Ahlat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

3 - Bu kez kendi doğumunu fotoğrafladı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde doğum fotoğrafçılığı yapan 30 yaşındaki Keriman Küçük, kızını dünyaya getirdiği anları, kendisi fotoğrafladı. Eşi Mustafa Küçük de eşinin o anlarını ölümsüzleştiren fotoğrafı çekti.

Fethiye'de doğum fotoğrafçılığı yapan ve pek çok hastanede yüzlerce kadının doğum anını fotoğraflayan Keriman Küçük, ikinci çocuğuna hamile kaldı. Kendi bebeğinin doğum anını fotoğraflamak istediğini hem doktoru Ayla Dönertaş hem de eşi Mustafa Küçük'e anlattı. Geçen 30 Haziran'da Fethiye'deki bir özel hastanede doğum servisine gelen Keriman Küçük, sancılar içinde doğumhaneye girerek, normal doğumla, 3 kilo 100 gram ağırlığında, 50 santimetre boyunda kız bebek dünyaya getirdi. Çektiği acıyı unutan Küçük, bebeğinin ilk anını ise doktorunun yardımı ile kendisi fotoğrafladı. En özel anında işini de yapmış olan Keriman Küçük'ün seramik ustası olan eşi Mustafa Küçük de bu anı ölümsüzleştiren fotoğrafı çekti.

'BİR YANDAN İŞ, BİR YANDAN ANNELİK'

"Hamile olduğumu öğrendiğim günden itibaren o anı fotoğraflamak istiyordum" diyen Keriman Küçük "Her şey on dakika içinde gerçekleşti. Kameramı hazırlayarak fotoğrafladım. Eşim de bizleri fotoğrafladı. Bir yandan işimi yapmak, bir yandan anneliği tatmak çok güzel bir his. En azından ona yani İkra Elif'e annesi olarak doğum anının bir anısını bırakacağım. Ömrü de umarım güzel olur" dedi. Şu anda 6 yaşında olan 'Kayra' isimli oğlunun doğum anını fotoğraflayamadığını ancak Kayra'nın doğumundan dolayı devletten aldığı doğum parasıyla fotoğraf makinesi alarak doğum fotoğrafçılığına başladığını belirten Keriman Küçük, "Yaklaşık 3 senedir doğum fotoğrafçılığı yapıyorum. İlk bebeğimi fotoğraflamadım. Sadece devletten aldığım doğum parasıyla makinemi aldım. Ondan sonra sürecim başladı" dedi.

'BU ANI KAÇIRIRIM DİYE KORKTUM'

Eşinin doğumu sırasında bebeğin dünyaya gelişini görüntüleme anını fotoğraflamak işi verilen seramik ustası Mustafa Küçük ise o anı kaçırmaktan korktuğunu belirterek, "Eşim doğuma girdiğinde her şey hemen hemen hazırdı ama ben tedirgin oldum. Daha önce hiç böyle bir deneyimim yok. O anı kaçırırım diye, çok korktum. Doktorumuz Ayla Hanım'ın yardımlarıyla birlikte gerçekleştirdik fotoğraf çekimini. Normalde çok duygusal bir insan değilimdir ama o an kendimi tutamadım, ağladım. Elimden geldiği kadarıyla eşim bebeğimizi fotoğraflarken, ben de onların fotoğrafını çektim. Çok mutluyum" diye konuştu.

4 - Öldürdüğü erkek arkadaşının cenazesine bakmaya gelince yakalandı

Aziz GÜVENER/KARASU(Sakarya),() - SAKARYA'nın Karasu ilçesinde uzun süredir birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Murat E.'yi bıçaklayarak öldüren katil zanlısı kadın, erkek arkadaşının cenazesine bakmak için hastaneye gelince yakalandı.

Olay gece saatlerinde, Karasu Aziziye Mahallesi'nde meydana geldi. H.D. (32) isimli kadın bir süredir birlikte yaşadığı Murat E.(42) ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine eline bıçağı alan öfkeli kadın, Murat E.'yi defalarca bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Murat E. olay yerinde hayatını kaybederken, H.D. kaçarak kayıplara karıştı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri, olay yeri ve çevresinde geniş çaplı inceleme yaparak iş yerlerinin güvenlik görüntülerini izledi. H.D.'nin kimliğini tespit eden ekipler, yakalamak için çalışma başlattı. Kadın, aranırken öldürdüğü arkadaşının cenazesinin bulunduğu hastaneye geldi. Polis, durumu fark ederek hastanede cenazeyi arayan kadını yakalayıp gözaltına aldı. Emniyette sorguya alınan H.D. adliyeye sevk edildi.

5 - Gölcük'te şarbon karantinası

GÖLCÜK(Kocaeli),()-KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde tedavi için hastaneye giden bir kişide şarbon hastalığı tespit edilmesi üzerine köyde yapılan incelemede bir büyükbaş hayvanda hastalık belirlendi. Köye 15 gün hayvan giriş çıkışı yasaklandı.

Hastalık, Gölcük Hasaneyn köyünde ortaya çıktı. Köyde yaşayan Hayrettin A. mide bulantısı şikayetiyle Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne gitti. Yapılan tetkiklerde şarbon hastalığının belirlenmesi üzerine Hayrettin A. hemen karantinaya alınarak Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastane yetkililerinin haber vermesi üzerine harekete geçen Kocaeli İl Tarım Müdürlüğü yetkilileri de Hasaneyn köyündeki hayvanlardan numune aldı. Bir büyükbaş hayvanda şarbon virüsü bulunduğu öğrenilirken, köye hayvan giriş ve çıkışları 15 gün boyunca yasaklandı. Kocaeli İl Tarım Müdürlüğü'nün tetkiklerinin önümüzdeki hafta boyunca süreceği öğrenildi.

