DHA YURT BÜLTENİ-5

YALOVA’da düzenlenen hafızlık cemiyetine katılmak üzere gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, valiliği ziyaretinde yaptığı açıklamada, çocuk istismarları konusunda seferberlik içerisinde olduklarını söyledi. Merkez Camii’nde yapılacak olan cemiyetten önce Yalova Valiliği’ne bir ziyaret gerçekleştiren Prof. Dr. Ali Erbaş, Yalova Valisi Tuğba Yılmaz tarafından kapıda karşılandı. Valilik anı defterini imzalayan Erbaş, ardından bir süre Vali Yılmaz ile sohbet etti. Vali Yılmaz burada Prof. Erbaş’a seramik pano hediye etti. Prof. Erbaş da ziyaretin anısına Vali Yılmaz’a hat sanatıyla yapılmış tablo hediye etti.Burada gazetecilere açıklama yapan Prof. Erbaş, çocuk istismarları konusunda Diyanet İşleri olarak seferberlik içerisinde olduklarını belirtti. Erbaş, şöyle konuştu: “Son zamanlarda değil sadece daha öncelerde de Türkiye’de ve dünyada bu tür üzücü olaylar oluyor, olageliyor. Gerçekten bundan çok rahatsızlık duyuyoruz. Üzülüyoruz. Çünkü bizim inancımızda insan çok önemli. Özellikle çocuklar, masumlar, kadınlar, bize bir emanettir. Bu emanete riayet etmemiz gerekiyor. Ehlimizi, çocuklarımızı koruyunuz mealinde ayetler, hadisler, her zaman bizi ona teşvik ediyor. Ve medeniyetimize baktığımız zaman, peygamber efendimizin uygulamalarına baktığımız zaman, her zaman onların yanında yer almış, olmuş, korumuş, kollamış yetimlerin babası olmuş, çocukların babası olmuş; dolayısıyla biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak büyük bir seferberlik içerisindeyiz. Milletimizin her zaman katmanına her kesimine bu noktada farkındalık oluşturmak, çocuklarımıza sahip çıkmak, onların özellikle bundan 7-8 ay önce çıkan kız çocuklarının evlendirilmesi konusuna hutbelerimizle vaazlarımızla irşat faaliyetlerimizle çocukların eğitimine önem vermemiz gerektiği öncelikle onların belli bir yetişmişlik ve olgunluk çağına ulaşmadan evlendirilmesi konusuna gidilmemesi ve sahip çıkmamız noktasında eğitimli yetiştirilmesi noktasında bir seferberlik başlattık. Bu devam edecektir inşallah. Umarım bu üzücü olaylar tekerrür etmez ve milletimiz bu konuda daha bir farkındalık içerisinde olur diye düşünüyorum. Prof. Dr. Erbaş’a ziyaretinde eşi Seher Erbaş ile Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı da eşlik etti.

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Kilis'e gönderilen askeri araçların, Suriye tarafına geçişi, bugün de devam etti. Türkiye'nin farklı kentlerindeki birliklerinden yola çıkan askeri araç ve personellerin yer aldığı konvoy, bu sabah Kilis'e ulaştı. Obüs ve tankların da bulunduğu konvoy, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye tarafına geçiş yaptı. Askeri araçların, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatı bölgesindeki üslere konuşlandırılacağı bildirildi.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi, döviz kurundaki artış nedeniyle Yunanistan'ın Midilli Adası'ndan gelen Yunan turistlerin akınına uğruyor. Günübirlik gelip pazar filelerini dolduran Yunan turistler, esnafın yüzünü güldürdü. Ayvalık Jale Turizm'in sahibi Fatih Jale, alışverişe gelen Yunan turistlerin, kişi başı 500 ile 1000 Euro arasında para bıraktığını söyledi.

Türklerin yurt dışı tatillerinde ilk tercihi olan Yunan adalarına geçiş, bu yıl döviz kurundaki artış nedeniyle yüzde 50 azaldı. Türk Lirası'nın Euro karşısındaki değer kaybı, turist akışını tersine çevirdi. Yunan vatandaşların Türkiye'ye olan ilgisi arttı. Geçen yıllara göre, Yunanistan'a yapılan feribot sefer sayılarında düşüş yaşanırken, Yunan adalarından yapılan seferlerde artış oldu. Türk lirasının değer kaybını fırsat bilen Yunan turistler alışveriş için de Türkiye'ye gelmeye başladı.

YUNAN TURİSTLERİN TERCİHİ AYVALIK

Midilli Adası'ndan günübirlik Ayvalık'a gelen Yunan turistler, semt pazarlarını dolduruyor. Turistler, pazar filelerini doldurup, akşam tekrar Midilli'ye dönüyor.

Jale Turizm'in sahibi Fatih Jale, son dönemde Euro'daki yükseliş nedeniyle Yunan turistlerin Ayvalık'a ilgisinin arttığını söyledi. Sabah Midilli'den Ayvalık'a gelen Yunan turistlerin akşama kadar alışveriş yaptığını belirten Fatih Jale, "Yunan turistler elleri dolu olarak Midilli'ye dönüyor. Euro'daki artış nedeniyle alışveriş için ilçeyi tercih eden Yunan turistler, kişi başı 500 ile 1000 Euro arası para bırakmaya başladı. Böyle devam ederse, Yunan turistler, Ayvalık ekonomisine büyük katkı sağlayacak" dedi.

Ayvalık'taki sezonun iyi başladığını belirten pazar esnafı ise Yunanı turistlerin ilgisinden memnun olduklarını belirtti.

TÜRKLERİN son yıllardaki tatil tercihlerinin başında yer alan Yunan adaları, döviz kurundaki artış nedeniyle eski ilgiyi görmüyor. Türklerin adalarda en değerli müşteri olduğunu vurgulayan Kuşadası TÜRSAB Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Gökhan Aydın, "Döviz kurlarındaki hızlı çıkış Yunan adalarındaki fiyat cazibesini azalttı. Fiyatlardaki artış, insanların tasarruf yapmasına neden oldu" dedi. Tur operatörü Deniz Uyanmaz ise "Genel yolcularda yüzde 50'ye varan azalmalar oldu. En önemli neden Euro'nun Türk Lirası karşısındaki yükselmesi" diye konuştu.Yunan adalarının 'düşük fiyat- yüksek kalite' ile pazarlanması, özellikle komşu ülke konumundaki Türkiye'de etkili olmuş, adalarda Türk turist akını yaşanmıştı. Ancak bu yıl, geçen yıllara oranla adalara giden Türk turist sayısı yarı yarıya azaldı. Tur operatörleri bunun nedenini döviz kurlarındaki artışa bağladı.Yunan adalarına geçişlerin en yoğun yaşandığı yerlerden birisi durumundaki Sakız Adası da bu durgunluktan etkilendi. Adadaki tek Türk tur operatörü olan Deniz Uyanmaz, "Genel yolcularda yüzde 50'ye varan azalmalar oldu. En önemli neden Euro'nun Türk Lirası karşısındaki yükselmesi. Bunun dışında seçimler ve siyasi atmosferin de etkilediğini düşünüyorum. Bunlar, sadece Sakız Adası'nda değil diğer Yunan adalarında da etkili oldu. Yunan adalarına geçen Türk vatandaşları da harcamalarını kısıyorlar. Daha uygun fiyatlı otellere gidiyorlar. 'Nasıl ekonomik bir tatil yaparız' diye bu seçenekleri değerlendiriyorlar. Ekonomik alışveriş yapmaya çalışıyorlar" dedi.

'TÜRKLER HALA EN DEĞERLİ MÜŞTERİ'

Kuşadası'nda Samos Adası'na feribot işletmeciliği yapan aynı zamanda da Kuşadası TÜRSAB Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı olan Gökhan Aydın ise "Vatandaşlarımızın geçişlerinin azalmasında doğrudan etkili olan döviz kurlarındaki hızlı çıkış. Dövizdeki artış, Yunan adalarındaki fiyat cazibesini azalttı. Öncelikli bir sebep olarak bunu görüyoruz. Bunun dışında yakın adalara kolay geçiş için yine kapı vizesi uygulaması başlamıştı. Daha önceki yıllarda bu nisan başı başladı, bu sene geç başladı. Bunun yanında seçim öncesi ciddi bir durgunluk vardı. Seçim öncesi durgunlukta insanlar tatillerini öteledi. Sadece yurt dışı değil yurt içi seyahatlerde de bu oldu. Ancak bizim için bu yıl Yunan adalarına geçişlerin azalmasındaki en önemli etki, ekonomik. Yunan adalarında normal bir yemek yediğiniz zaman 15 Euro yani 60 TL veriyordunuz şimdi bu rakamlar 90 TL'ye kadar çıktı. Bu da önemli bir etken, azaltıcı etken olduğunu düşünüyorum. Bir de insanlarımızın harcama isteği biraz düştü. Yurt içinde de fiyat artışı var. Aileler harcama istekleri azaldığı zaman ilk tasarruf olarak bizim sektörü tercih ediyor. Önce tatillerini kısıyorlar" dedi.

Gökhan Aydın, "Ulaşım araçları çalışıyor. Türk müşterilerin değeri Yunan adalarında çok arttı. Tatil dönemlerinde özellikle yakın adaların ekonomisine çok katkıda bulunuyor Türkler. Türklerin kişi başı harcamaları Avrupalılar'dan daha yüksek. Bu yönde olumsuzluk gözlemlemedik" dedi.

'20 YILDIR BÖYLE BAYRAM GÖRMEDİM'

Türklerin en çok tercih ettiği Midilli Adası'na Ayvalık'tan yolcu taşımacılığı yapan feribot işletmecisi Eşref Jale, "Türklerin Yunan adalarına gitmeyi bırakmalarında en önemli etki Euro'nun yükselmesi ve seçim. Seçim sonrasında hızlı bir artma yok yavaş yavaş bir artma var şu anda. Sefer sayılarımız aynı ancak yolcularda düşme var, yüzde 45 düşüş var geçen senelere göre. Son bayram bizim için 20 yılda yaşadığımı en kötü bayramdı. Sadece benim değil tüm tur operatörlerinin durumu aynı" dedi.

BODRUM açıklarındaki Kardak Kayalıkları yakınlarında motoru arızası nedeniyle sürüklenen yelkenli teknedeki 2 kardeş, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Tekne ise yedeklenerek Turgutreis Limanı'na çekildi.

Yalıkavak Limanı'ndan dün sabah denize açılan 11 metre uzunluğundaki 'Turquoise' isimli yelkenli tekne, Kardak kayalıkları yakınlarında motor arızası yaptı. Bodrum'a yaklaşık 3 mil mesafede arızalanıp, sürüklenen teknedeki Necdet Baştürk ve ağabeyi Murat Baştürk, telsiz aracılığı ile Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yardım istedi. Yalıkavak Limanı'nda konuşlu bulunan 302 nolu sahil güvenlik botu bölgeye sevk edildi. Sahil güvenlik ekibi, iki kardeşi kendi botlarına alarak kurtardı. Sürüklenen yelkenli tekne ise yedeklenerek Yalıkavak Limanı'na çekildi.

ESKİŞEHİR'de Odunpazarı Belediyesi'nin Hamamyolu Park ve Meydan Düzenleme Projesi kapsamında yer alan yaya üst geçit köprüsü yapımında ağaçlar kesilmedi. Ağaçlardan bazıları köprü altındaki kafeteryanın bahçesi içerisinde, bazıları da köprünün yan tarafında kaldı. Belediye Başkanı Kazım Kurt, Hamamyolu Park ve Meydan Projesi'nin ödülü bir proje olduğunu ve yapımı sırasında ağaçlara zarar vermediklerini söyledi.İngiltere'de geçen yıl yapılan yarışmada en iyi kentsel tasarım ödülü alan ve geçtiğimiz 28 Nisanda açılışı yapılan 'Hamamyolu Park ve Meydan Düzenlemesi' vatandaşların cazibe merkezi oldu. Hamamyolu Caddesi'nde 'Sanat köprüsü' olarak adlandırılan yaya üst geçit köprüsün üst kısmına Uluslararası Ahşap Heykel Festivali, Cam Festivali ve Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı'na katılan sanatçıların yapmış oldukları eserler konuldu. Köprünün üst kısmı, adeta açık hava sanat galerisine dönüşürken altında da kafeterya bulunuyor.

Köprü yapımı sırasında zarar görmesin diye ağaçlardan bazıları köprü altındaki kafeterya içerisinde, bazıları da köprü yanında kaldı. Kafeterya içerisinde kalan ağaçların etrafına üst kısımdan çocukların düşmesini önlemek amacıyla ağlar konuldu 'çevreci köprü' olarak da adlandırılan yaya köprüsünün üzerinden geçen vatandaşlar sergilenen sanat eserlerini izlerken altındaki kafeteryada da oturup çay, kahve ve meşrubat içiyor.

GAZİANTEP’te, Mehmet Altınbaş çiftlik evinde bulunan kovandan bal almak istediği sırada arıların saldırısına uğrayarak yaşamını yitirdi. Olay, dün akşam saatlerinde Burç Mahallesi'nde meydana geldi. Kısa süre önce emekli olan Mehmet Altınbaş, dün öğleden sonra kendisine ait çiftlik evine gitti. Hobi olarak arıcılık yapan Altınbaş, kovandaki baldan almak istedi. Ancak bu sırada Altınbaş, arıların saldırısına uğradı. Yüzlerce arının vücudunun çeşitli yerlerinden soktuğu Altınbaş, yaşamını yitirdi.

Yakınları, telefonuna ulaşamayınca gece gittiği çiftlik evinde Altınbaş'ın cesediyle karşılaştı. Güvenlik güçleri ve sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından morga kaldırılan Altınbaş'ın cenazesi, otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildi.

