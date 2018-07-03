DHA YURT BÜLTENİ 5

HATAY'ın Hassa ilçesinde amcasıyla kaynaktan içme suyu almaya gittiği Amanos Dağı eteklerinde kaybolan konuşma engelli 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ı arama çalışmaları dağdan köye kaydırıldı. Ankara'dan sevk edilen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri de bölgeye çalışmalara başladı.

Amanos Dağları'nın eteklerinde yer alan Hassa'nın kırsal Arpalıuşağı Mahallesi yakınlarında 1 Temmuz'da amcası Mehmet Tatar (34) ile birlikte saat 15.00 sıralarında evlerine 100 metre uzaklıktaki kaynağa su almaya giden konuşma engelli Ufuk Tatar ortadan kayboldu. Mehmet Tatar'ın ihbarı üzerine köylüler, jandarma, AFAD ile köy korucuları minik Ufuk'u aramaya başladı.

KIRSALDA İZE ULAŞILAMADI

Polis ekiplerinin de destek verdiği çalışma gece gündüz sürdürüldü ancak şuana kadar bir ize ulaşılamadı. İnsansız hava aracı ile su kaynağının çevresi didik didik edildi. Amanos Dağı eteklerinden zirveye doğru da arama yapıldı. Küçük çocuğunun başta babası ile amcası olmak üzere tüm aile yakınlarının tek tek olayla ilgili gördü ve bilgilerine başvuruldu. Soruşturmayı takip eden Cumhuriyet Savcısı da bölgeye gelerek bizzat arama kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi. Ayrıca cami hoparlörlerinden de Ufuk'un kaybolduğu gün ki eşkâli anons edilerek bilgi istedi. Ufuk'un ikizi Uğur da bölgedeki arama çalışmalarına eşlik etti. İz takip köpeği ile birlikte Amanos Dağları'nda dolaşan küçük çocuk ikizinin bulunmasını çok istediğini söyledi. Baba Muhammet ile anne Duygu ile arama çalışması sırasında Ufuk'un ikizi Uğur'u da biran olsun yalnız bırakmadılar.

KÖYE KAYDIRILDI

Amanoslarda yapılan çalışmada olumlu bir sonuç alınamayınca arama kurtarma çalışmlaları, bu sabah saatlerinden itibaren dağdan köye doğru yönlendirildi. Arama çalışmaları, Ufuk'un su almak için ayrıldığı Arpalıuşağı Mahallesi'ne doğru yürütülüyor. Buradan da yerleşim alanlarına doğru genişletilerek yoğunlaştırılacak.

JAK TİMİ DE KATILDI

Ankara'dan dün akşam saatlerinde yola çıkan JAK timleri, Ufuk Tatar'ın kaybolduğu bölgeye sevk edildi. Bugün sabah Arpalıuşağı'na ulaşan özel ekip de bölgede inceleme yapıp, görgü tanıklarının ifadesine göre arama kurtarma çalışmasına başladı.

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2 - CHP'li Budak: Hakim ve savcılar da korkuyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, Antalya'da gözaltına alınan 10 partiliden 5'inin tutuklanmasını sert dille eleştirdi. Budak, "Süleyman Soylu'nun yaptığı açıklamanın karşılığında başka talimatlar algılayabilir hakimler. Çünkü hakim ve savcılar da korkuyor" dedi.

Antalya'da, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oy çuvallarının adliyeye getirilişinde çıkan olaylarla ilgili gözaltına alınan 10 kişi, 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama', 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlamalarıyla dün gece adliyeye sevk edildi. Savcılık, 10 kişiden 9'unu tutuklama, 1'ini ise adli kontrol şartının uygulanması için nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Hakim karşısına çıkarılanlardan R.G., H.Ç., Y.Y., G.S. ve G.Ç. adli kontrolle serbest kalırken, T.B.P., M.Ş., B.Ç., V.Y. ile S.U. ise tutuklandı. Adliye dışında beraat kararı bekleyen aileler, çocuklarının tutuklandığı haberini alınca şok yaşadı. Tutuklu yakınlarından bazıları fenalık geçirirken, adliye önüne ambulans çağrılarak müdahale edildi.

BUDAK: KARŞILIKLI ATIŞMA VAR

Mahkemenin tutuklama kararı sonrası adliye önünde açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, 24 Haziran gecesi yaşanan olayların, ortamın gergin olması nedeniyle iki grup arasında karşılıklı atışmadan kaynaklandığını söyledi. Budak, “24 Haziran akşamı oy pusulalarını getiren sandık görevlisi arkadaşlar ve diğer partilerin görevlileri burada görevlerini yerine getiriyor. İlerleyen saatlerde karşı taraftan gelen birtakım saldırılar ve sözlü sataşmalara bizim partimizin gençleri cevap veriyor. Ortamın gergin olması nedeniyle burada karşılıklı bir atışma söz konusu. Herkes kendi oyuna sahip çıkmak üzere buradaydı ve iki grubun gerginlik nedeniyle birbirine attıkları sloganlar var" dedi.

'TAMAMEN SİYASİ KARAR'

Siyasi bir kararla karşı karşıya olduklarını öne süren Çetin Osman Budak, “Cumhuriyet Halk Partili gençleri kamera görüntüleriyle 3 gün sonra gözaltına aldılar. Gözaltında bulundukları süreçte de bizler, bunun yanlış olduğunu ve bu gençlerin attığı sloganların bir hakaret içeremeyeceğini ya da bu görüntülerle böyle bir sonuca varılamayacağını sürekli dile getirdik. Cumhuriyet Başsavcısı'yla, savcıyla hem bizler hem de avukatlarımız görüştü. Sabah dokuzdan beri çocukların hakim karşısına çıkarılmasını bekliyoruz ve biraz önce hakim karşısına çıktılar. Ve burada son derece adaletsiz, tamamen siyasi kararla karşı karşıyayız" diye konuştu.

'BU BİR GÖZDAĞI'

Gözaltına alınan 10 kişiden 5'inin tutuklanmasının bir gözdağı olduğunu iddia eden Budak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"10 arkadaşımızı gözaltına aldılar. Önce birini serbest bıraktılar, çünkü arkadaşıyla yaptığı sakalaşmayı bile ciddiye alabilecek kadar yargı siyasallaşmıştır. Diğer 9 arkadaşın yargılanmasında da çocuklar son derece masum bir şekilde avukatlarıyla kendilerini savundu. Şimdi buradaki yargılamaya bakıyoruz. 4 genç arkadaşı serbest bırakırken, diğer 5 arkadaşın tutuklanmasına karar veren bir yargı var. Ve bu bir gözdağıdır ve asla bu gözdağından korkmadığımızı ifade etmek istiyorum. Yine de adalete güvendiğimizi ve yargının bağımsız olduğunu ifade etmek istiyorum. Burada davaya bakan hakimin de avukatlıktan gelmiş ve yeni hakim olmuş birisinin şüphelere mahal bırakacak şekilde verdiği kararı da kınıyoruz. Türkiye'nin değişik şehirlerinde de bu şekilde gözaltılar olduğunu biliyoruz ve bu işin takipçisi olacağız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak adaleti tesis edene kadar da mücadelemiz devam edecek."

'HAKİMLER VE SAVCILAR DA KORKUYOR'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun son günlerde yaptığı açıklamalara da değinen Budak, "Geçmişte 3 bakan seçim sürecinde istifa ederdi. Bunlardan birisi Adalet Bakanı, adalete gölge düşmesin diye istifa eder yerine bir başkası atanırdı. İkincisi İçişleri Bakanı, seçimlerden 3 ay önce istifa ettirilir ve görevi başka birine devrederdi. Şimdi bunların tamamı ortadan kalktı. Bu bakanlıklar önemli bakanlıklardır. Bu bakanlıklar yargılamaları, algıları etkileyebilecek bakanlıklar. Süleyman Soylu'nun yaptığı açıklamanın karşılığında başka talimatlar algılayabilir hakimler. Çünkü hakimler ve savcılar da korkuyor. Ya da yanlı taraflı yargı söz konusu olabilir. O açıklamaların etkisi toplumsal şiddeti artırabilecek etkinliktedir. Eğer onun gereği yapılmayacaksa, biz buradan gereğinin yapılması çağrısını yineliyoruz. Bu açıklamalar toplumu kin ve nefrete sevk etmektedir ve gereği yapılmalıdır. Siyasiler tarafından yargıya talimat verilir duruma geldi. Bunu da şiddetle kınıyor ve gereğinin yapılmasını bekliyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ailelerden detay

- CHP Genel Başkan yardımcısı Çetin Osman Budak açıklama

Haber- Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, ()

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3 - Muş'taki göl ve göletlere yavru sazan bıraktılar

Eser AYDIN/MUŞ, () - MUŞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nce merkez ve ilçelerdeki göl ile göletlere 85 bin yavru sazan bırakıldı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mehmet Aydın, Muş merkez ile Korkut, Bulanık, Malazgirt ve Varto ilçelerindeki göl ile göletlere 85 bin yavru sazan bırakıldığını söyledi. Balıkların büyüyerek, 3 yıl sonra avlanma büyüklüğüne geleceğini kaydeden Aydın, "Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü'nden aynalı ve pullu sazan yavru balığı getirdik. Bunlar belirlenen yerlere bırakıldı. 3 yıl boyunca balık bırakılan göl ve göletlerde avlanma yasağı olacak. Amaç, halkın sağlıklı gıdaya ulaşması ve geçim kaynağına katkıda bulunmak. Ayrıca hobi amaçlı balık tutmak isteyenlere bu fırsatı vermiş olacağız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Balıkların tanktan naylon torbalara bırakılmasından detaylar

Balıkların gölete taşınması

Balıkların gölete bırakılması

Göletten detaylar

Röportaj

Haber-Kamera: Eser AYDIN / MUŞ, ()

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4 - Kırıkkale MKE patlamasının 21. yıl dönümü için tören düzenlendi

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE,