DHA YURT BÜLTENİ-5

VAN'DA MİNİBÜS TAKLA ATTI; 1'İ AĞIR, 2 YARALI

VAN'ın Edremit ilçesinde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği minibüsün takla atması sonucu 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 11.30 sıralarında Van- Gevaş karayolunun 11'inci kilometresi Karayolları 11'nci Bölge Müdürlüğü yakınlarında meydana geldi. Gevaş'tan Van'a giden Mehmet Madi Türk yönetimindeki 36 ABB 826 plakalı minibüs, ıslak zeminde kontrolden çıkıp takla attı. Kazada, sürücü Mehmet Madi Türk ile yanında bulunan Abdulselam Adil yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücü Türk'ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İtfaiye ekibinin araçta kalan yaralıları kurtarması

-Kaza yapan araç

-Olay yerinden detaylar

Arif KARAKAŞ/VAN, ()-

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KÖPEĞİNİ KURTARMAK İSTERKEN YAMAÇTA MAHSUR KALDI

İZMİT'te yaşadığı apartmanın arkasındaki yamaçta mahsur kalan köpeğini kurtarmak isteyen Burak Arkın Tan (20), çıktığı yerde mahsur kaldı. Cep telefonu ile yardım isteyen Burak Arkın Tan'ı itfaiye ekibi kurtardı.

Olay saat 15.30 sıralarında, İzmit Kuruçeşme İsmail Ayyıldız Hoca Sokak üzerinde meydana geldi. 'Kar' isimli köpeğinin apartmanın arkasında bulunan yamaçta mahsur kaldığını gören Burak Arkın Tan, köpeğini yamaca tırmanarak kurtarmak istedi. Tırmandığı yamaçta ağaçların arasında mahsur kalan Burak Arkın Tan, bulunduğu yerden aşağı inemeyince cep telefonu ile itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, Burak Arkın Tan'ı ve köpeğini mahsur kaldığı yerden kurtardı. Burak Arkın Tan itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Köpeğin yamaçtaki görüntüsü

- itfaiye erinin mahsur kalan genç ile birlikte yamaçtan inişi

- Mahsur kalan Burak Arkın Tan ile röp.

- Detaylar

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),()

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HAFİF TİCARİ ARAÇ MOTOSİKLETE ÇARPTI: 1 ÖLÜ

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü öldü.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Ereğli Subaşı köyü çıkışında meydana geldi. Ereğli istikametine giden 25 yaşındaki Özgür Uyucu'nun kullandığı plakasız motosiklet, karşı yönden gelen Satılmış K. (52) yönetimindeki 67 TF 305 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücü Özgür Uyucu ile kamyonet sürücüsü Satılmış K. ve eşi Nermin K.(53) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalelerinin ardından ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Özgür Uyucu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-Yaralıya sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Yaralının sedyeye alınması

-Yaralının ambulansa alınması

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/ERĞELİ(Zonguldak),()

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SAKA KUŞU, İTFAİYECİNİN TUTTUĞU KAPAKTAN SU İÇTİ

BOLU Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli itfaiye çavuşunun bir saka kuşuna pet şişe kapağından su içirmesi ilginç görüntüler oluşturdu.

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün bahçesindeki kameriyede dinlenen itfaiye personellerinin yanına bir saka kuşu geldi. Bir itfaiye çavuşu da sarı renkteki saka kuşuna pet şişe kapağından su içirdi. Başka bir itfaiye personeli tarafından kaydedilen görüntüler, ilgiyle izlendi. Görüntülerde kuşun suyu içtikten sonra uçarak uzaklaşması yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kuşa su içirilmesi

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,()