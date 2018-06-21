DHA YURT BÜLTENİ-5

CHP Kars 3’üncü sıra milletvekili adayı gazeteci Aysel Sadak İltaş, seçim çalışmalarını 9 yaşındaki oğlu Dağhan İltaş ile birlikte sürdürüyor. Annesiyle birlikte sokak sokak gezen Dağhan, esnafa broşür dağıtıp, "Annem CHP adayı, oyunuzu verir misiniz?" diyerek destek istiyor.

Memleketinden milletvekili adayı olan Aysel Sadak İltaş, Kars Dede Korkut Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Musikisi bölümü ve Marmara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'nu bitirdi. İltaş, Marmara Üniversitesi'nde master ve doktora yaptı. Profesör unvanı da bulunan Aysel Sadak İltaş, çeşitli gazetelerde çalıştı, üniversitelerde dersler verdi. TRT'de programlar yaptı. İltaş, geçtiğimiz seçimlerde olduğu gibi bu seçimde de en büyük destekçisinin oğlu Dağhan olduğunu söyledi. Dağhan ile birlikte kapı kapı dolaşan İltaş, oğlunun seçim çalışmalarını sıkılmadan zevkle sürdürdüğünü söyledi. Esnaf ziyaretlerinde de oğlundan bahseden İltaş, “Bizler ailece bu çalışmaları yürütüyoruz. Çok da mutluyuz. Oğlum benim en güzel reklamcım oldu. Tam da basın danışmanım gibi çalışıyor. İnşallah oğlumun da desteği ile bu seçimleri kazanacağız" dedi.

Annesine destek olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Dağhan İltaş ise, "Annemle birlikte esnafı ve vatandaşları dolaşıyoruz. Ben önden gidip seçim broşürünü dağıtıyor ve annemin CHP’den aday olduğunu söylüyorum. Sonra da annem gelip seçim propagandasını yapıyor. 'Annem CHP adayı, oyunuzla destek verir misiniz?' diyorum. Broşürleri dağıttıklarımdan güzel tepkiler de alıyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Dağhan’ın broşür dağıtması

Birlikte dolaşmaları

Aysel Sadak’ın konuşması

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, ()

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9 - SÖZLEŞMELİ ER, NÖBETTE İNTİHAR ETTİ

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesindeki 1'inci Hudut Tabur Komutanlığı'nda görevli Piyade Sözleşmeli Er Mehmet K. (25), nöbet sırasında tüfekle kendisini vurdu. Yaşamını yitiren Mehmet K.'nin acı haberi memleketi Karaman'ın Ermenek ilçesindeki ailesine verildi.

Üç yıllık sözleşmeli er Mehmet K., iddiaya göre, saat 03.00 sıralarında görevli olduğu 1'inci Hudut Tabur Komutanlığı'nda nöbet tuttuğu sırada tüfekle başına ateş ederek intihara kalkıştı. Durumu fark eden mesai arkadaşları, ilk müdahalede bulundu. Ağır yaralı Mehmet K., askeri helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan er, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Acı haber, sabah saatlerinde memleketi Karaman'ın Ermenek ilçesinde oturan annesi ve babasına verildi. Sinir krizi geçiren aileye sağlık görevlileri müdahale etti. Haberi alan yakınları da eve akın etti. Mehmet K.'nin cenazesinin yarın Ermenek'te defnedilmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü

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- Evin dışından detay

- Genel ve detay

- Sözleşmeli er Mehmet K.'nin fotoğrafı

Haber - Kamera: Ali Rıza ETCİ ERMENEK, KARAMAN ()