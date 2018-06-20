DHA YURT BÜLTENİ-5

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5)ALANYA'DA İNEK LEŞİ SAHİLE VURDU

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde inek leşi kıyıya vurdu.

Alanya'nın ünlü Kleopatra Plajı'na dün akşam üzeri serinlemek için gelen tatilciler açıkta büyük ebatlı bir şeyin yüzdüğünü gördü. Dalgaların kıyıya getirdiği şeyin telef olmuş inek olduğu anlaşıldı. Bir süre sonra kıyıya vuran inek leşi vatandaşın durumu bildirmesiyle gelen Alanya Belediyesi ekipleri tarafından iş makinesiyle kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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-Vatandaşlar tarafından çekilmiş cep telefonu görüntüsü

Haber: Engin ANAK- Kamera: ALANYA (Antalya), ()

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6)YOLDA TELEF OLAN KÖPEĞİ İTFAİYE ERİ KALDIRDI

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde görevden dönen itfaiye ekipleri, bir otomobilin çarpması sonucu telef olduğu düşünülen köpeği diğer araçların üstünden geçmesiyle ezilmemesi için yoldan alıp kenara bıraktı.

Yeşiltepe Mahallesi'nde gittikleri yangın ihbarının asılsız çıkması üzerine ilçe merkezine hareket eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Andırın ilçe ekipler, Kesik Mahallesi'ne geldiklerinde karayolunda yerde yatan bir köpek gördü. Hemen aracı durdurarak yardıma koşan itfaiye erleri, köpeği veterinere götürmek istedi ancak hayvanın telef olduğunu belirledi.

Bir itfaiye eri, bir otomobilin çarpması sonucu telef olduğu değerlendirilen köpeği, diğer araçların üzerinden geçerek ezilmemesi için yolun kenarına aldı, ardından da belediyeyi aradı. İtfaiye erinin bu hareketi yoldan geçen araç sürücülerinin taktirini topladı. Köpek ise belediye ekiplerince gömüldü.

Görüntü Dökümü

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- İtfaiyenin gelişi

- İtfaiye erinin köpeği yerden kaldırması

- İtfaiye erinin konuşması

- Yerde yatan köpekten görüntüler

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: İskender ZENGİN-KAHRAMANMARAŞ-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU:187 MB