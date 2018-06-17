DHA YURT BÜLTENİ-5

1)GAZİANTEP'TE HASTANEDE YANGIN: 2 ÖLÜ

GAZİANTEP'teki bir özel hastanede, sabaha karşı jeneratörden kaynaklı yangın çıktı. Yangında yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 2 kişi yaşamını yitirirken, 5 hastane çalışanı da dumandan etkilendi. Hastanedeki 80 hasta ile 5 personel, kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. Valilik tarafından yangınla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı açıklandı. Olay, saat 04.00 sıralarında, Mücahitler Mahallesi'nde bulunan NCR International Hospital'da meydana geldi. Hastanenin jeneratör odasında yangın çıkarken, servisler, yoğun dumanla kaplandı. Yangın ihbarı üzerine hastaneye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederken, AFAD görevlileri ise hastaları tahliye etti. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, tahliye sırasında yoğun bakım ünitesinde tedavi gören akciğer kanseri Mehmet Örün (55) ile kalp yetmezliği bulunan Mehmet Turgut (63) hayatını kaybetti, 5 hastane çalışanı da dumandan etkilendi. Hayatını kaybeden Turgut'un 15, Örün'ün ise 13 gündür hastanede yattığı belirtildi. Hastanedeki 45'i bebek, 80 hasta ile dumandan etkilenen 5 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Acil servislerde tedaviye alınan hastalara oksijen tedavisi uygulandı. Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya da hastanelere kaldırılan hastaları ziyaret ederek, yangına ilişkin bilgi aldı.

ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA

Gaziantep Valiliği'nce yangınla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Çıkan yangında binada oluşan yoğun duman nedeniyle Hastanenin Genel Yoğun Bakım Ünitesinde 25, çeşitli servislerde 10, Yenidoğan Ünitesinde 45 bebek ve dumandan etkilenen 5 hastane personeli olmak üzere toplam 85 kişi AFAD İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince tahliye edilerek, 112 acil servis ambulanslarıyla ilimizdeki çeşitli hastanelere sevk edilmiştir" denildi.

Bu arada kentte bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de hastanede inceleme yapıp, konuyla ilgili açıklama yapacağı ifade edildi.

Görüntü Dökümü

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- Mehmet Turgut'un fotoğrafı

- Adli Tıp Kurumu

- Cenaze aracı

- Genel ve detay görüntüler

( Haber: -Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 75 MB

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2)SEL SULARINA KAPILAN KÜÇÜK RÜZGAR'I ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

MANİSA'nın Selendi ilçesinde, bulunduğu yerde meydana gelen çökme nedeniyle annesi ve ağabeyinin gözleri önünde sel sularına kapılan 4 yaşındaki Rüzgar Kemal Özdemir'i arama-kurtarma çalışmalarına günün ilk ışıkları ile bugün kaldığı yerden tekrar başlandı. Mıdıklı Köprüsü yakınlarında arama kurtarma ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalara vatandaşlar ve Özdemir'in yakınları da destek veriyor.Selendi'de, dün (Cumartesi) saat 16.00 sıralarında aniden bastıran sağanak yağmur yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmurla birlikte yüksek kesimlerden gelen sel suları Sanayi Deresi ve Selendi Çayı'nda taşkına neden oldu. Cadde ve sokaklar dereye dönerken, onlarca ev ve iş yerini su bastı. Bazı araç sürücüleri suda mahsur kaldı. Sanayi Deresi ve Selendi Çayı'nın birleştiği Devlet Bahçeli Meydanı'nın bulunduğu noktadaki korkulukların bulunduğu bölümünde, sel sularının altını oyması nedeniyle çökme meydana geldi. Bu sırada, korkulukların kenarında annesi Dudu Özdemir (32) ve ağabeyi Efe Özdemir (9) ile dereyi izleyen Rüzgar Kemal Özdemir (4) bir anda bulundukları yerin çökmesiyle birlikte sel sularına kapılıp, gözden kayboldu. Annesi ve ağabeyinin çığlıklarına koşan dayısı Zülküf Eryıldırım, hemen suya atlasa da yeğeni bulamadı. Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İtfaiye, jandarma ve Türk Kızılayı tarafından Selendi Çayı'nda arama kurtarma çalışması başlatıldı. Çaresiz gözlerle arama kurtarma çalışmalarını izleyen baba Süleyman Özdemir ve eşi Dudu Özdemir, gözyaşlarına boğuldu. Sinir krizi geçiren Özdemir Çifti, ambulansla Selendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kula Kaymakamı Osman Güven, Selendi Belediye Başkanı Yasin Dumlupınar, Ak Parti Manisa Milletvekili ve KİT Komisyon Başkanı Uğur Aydemir, Selendi eski Belediye Başkanı ve MHP Manisa ikinci sıra milletvekili adayı Nurullah Savaş olay yerine gelerek arama, kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı. Protokol üyeleri daha sonra taburcu edilen Ödemir Çifti'ni evlerinde ziyaret edip, teselli etmeye çalıştı, "Geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

'ÜMİTLE BEKLİYORUZ'

Ak Parti Manisa Milletvekili ve KİT Komisyon Başkanı Uğur Aydemir, yaşanan sel felaketi nedenile geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Allah beterinden korusun, büyük bir afet oldu. Çok hızlı yağan yağmur sonrası dereler taştı ve Selendimizi sel bastı ve derelerdeki suyun çok hızlı akması sebebiyle merakından deredeki suyu görmek için dere kenarına giden 4 yaşındaki Rüzgar Kemal Özdemir yavrumuz, bulunduğu yerdeki toprağın kayması sonucu sulara kapılıyor ve şu anda kayıp. Araştırmalar devam ediyor. Ümitle bekliyoruz. Acımız çok büyük. İnşallah en yakın zamanda çocuğumuzu buluruz diye dua ediyoruz. Devletimiz burada. Taşkın sonrasında zarar gören evler ve iş yerlerimizde AFAD müdürlüğümüzün ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Bütün yaraları en kısa zamanda saracağız. Ama çocuğumuzun kaybolması üzüntülerimizi çok artırdı" dedi.

GÜNÜN İLK IŞIKLARI İLE ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI TEKRAR BAŞLADI

Saat 00.00'e kadar süren aramalardan sonuç alınamayınca ara verildi. Günün ilk ışıkları ile birlikte arama kurtarma çalışmalarına yeniden başlandı. Mıdıklı Köprüsü yakınlarında devam eden arama-kurtarma çalışmalarına Özdemir Ailesi'nin yakınları ile bazı vatandaşlar da destek verdi. Arama kurtarma çalışmalarının Selendi Çayı boyunca devam ettiği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntü

-Arama kurtarma çalışmalarından görüntü

-Sinir krizi geçiren baba Süleyman Özdemir'in ambulansa götürülmesi

-Kula Kaymakamı Osman Güven, Selendi Belediye Başkanı Yasin Dumlupınar'ın sinir krizi geçiren baba Süleyman Özdemir7i teselli etmeye çalışması

-AK Parti Manisa Milletvekili ve KİT Komisyon Başkanı Uğur Aydemir, sel felaketinin yaşandığı bölgede inceleme yapması

-AK Parti Manisa Milletvekili ve KİT Komisyon Başkanı Uğur Aydemir ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Uğur ÇAKMAK - Kamera: Hasan YİĞEN / SELENDİ (Manisa), ()

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3)BODRUM'DA HORTUM KORKUTTU

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, sağanak yağmurun ardından denizde meydana gelen ve 5 dakika süren hortum heyacana neden oldu. O anlar cep telefonu ile görüntülendi. Bodrum'un Yalıçiftlik Mahallesi'nde dün (Cumartesi) saat 06.30 sıralarında sağanak yağmurun ardından sahilden yarım mil açıkta aniden ortaya çıkan hortum heyecana neden oldu. Bir tatil köyünde aşçılık yapan evli, iki çocuk babası Hasan Altıntaş, o anları cep telefonu ile görüntüledi. Hortumun yerden yaklaşık 1500 metre kadar yükseldiğini ve hızla hareket ettiğini belirten Altıntaş, "Saat 06.30 civarında, kahvaltı servisi için hazırlık yapıyordum. Bu sırada denizde hortum oluştuğunu farkettim. Hemen cep telefonumu açarak o anları kaydetttim. Otelin sahiline doğru gelen hortum nedeniyle heyecanlı anlar yaşadık. Allah'tan hortum karaya ulaşamadan 5 dakika kadar sonra denizde yavaş yavaş yok oldu" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Hortumdan cep telefonu görüntüsü

(Haber: Yaşar ANTER / BODRUM, )

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4)YAVRU KÖPEĞİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDUĞU İDDİA EDİLEN KEPÇE OPERATÖRÜ ADLİYEDE

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, yavru köpeğin yol kenarındaki otları temizlerken ayaklarının ve kuyruğunun kopmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan kepçe operatörü İ.M. adliyeye sevk edildi. Çarşamba günü günü Sapanca Şahin Tepesi mevkiinde hayvanları besleyen Nuray Ersoy, bacakları ve kuyruğu kesilen yavru köpeği görerek, veteriner hekim Onur Çakmak'a götürdü. İlk tedavisi yapılan köpek İstanbul Hayvan Hastanesi'ne götürüldü. Bayramın birinci günü ameliyata alınan yavru köpek öldü. Köpeğin ölümü büyük üzüntü yaratırken, herkesimden tepkiler yükseldi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine Sapanca Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Dün, köpeğin bulunduğu yerde iş makinesi ile tatbikat yapıldı. Jandarmalar bölgede incelemede bulundu. Yavru köpeğin, yol kenarındaki otları temizleyen iş makinesinin altında kalması sonucu ayaklarının ve kuyruğunun koptuğu değerlendirildi.

Soruşturma kapsamında Sapanca Belediyesi'nde çalışan kepçe operatörü İ.M. gözaltına alındı. İ.M. bugün sabah saatlerinde jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Adliye binasından görüntüler geçilecek

İsa ÇİÇEK/SAPANCA(Sakarya), () -

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5)ENGELLİ KADININ CEP TELEFONUNU ÇALAN ZANLININ, GÜVENLİK KAMERA GÖRÜTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

ADANA'da Erkan Gaygısız'ın (38), akülü tekerlekli sandalyedeki bedensel engelli Ayşe Camgöz'ün (39) cep telefonunu çalmadan önce kadını bir süre takip ettiğini gösteren güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Olay, 16 Nisan'da Seyhan ilçesindeki Şehit Mustafa Sarı Alt Geçidi'nde meydana geldi. İddiaya göre, küçük yaşta cam kemik hastalığına yakalanan Ayşe Camgöz, akülü tekerlekli sandalyeyle evinden çıkıp arkadaşlarıyla buluşmaya gitti. Camgöz alt geçide geldiği sırada kimliği belirsiz bir kişi, engelli kadının bacaklarının arasında duran cep telefonunu alarak kaçtı. Cep telefonu çalınan Ayşe Camgöz, kapkaççının arkasından çığlık attı. Bu sırada kavşakta görevli trafik polisleri, engelli kadının sesini duyup yardıma koştu. Camgöz ise gözyaşlarına boğuldu. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Zanlıyı yakalamak için çevredeki 200 güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelinin Erkan Gaygısız olduğunu tespit etti. Kent genelindeki tüm ekiplere fotoğrafı dağıtılan zanlı, Adana Şehir Hastanesi yakınlarında yakalandı. Gaygısız, sorgusunda, "İşsizdim, olay günü alkollüydüm. Aile problemlerinden dolayı cep telefonunu alıp 1500 liraya sattım" dedi. Telefonu satın alan dükkan sahibine, 'çalıntı mal satın almadan' işlem yaptı.

Adliyeye sevk edilen Erkan Gaygısız ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Engelli kadına cep telefonunun ise Emniyet Müdürü Selami Yıldız verdi. Ayrıca olaya ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Zanlının akülü arabasıyla ilerleyen Camgöz'ü adım adım izleği, kimsenin olmadığı alt geçitte sıkıştırıp cep telefonunu aldığını saptandı.

Görüntü Dökümü

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- Zanlının engelli kadını takip etmesi

- Alt geçitte telefonu alması

*ARŞİV*

- Engelli kadının Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ıon makamına girişi

- Müdür Yıldız ile konuşmaları

- Müdür Yıldız'ın telefonu teslim etmesi

- Engelli kadının konuşması

- Engelli kadının olay yerinde konuşurken ve ağlarken görüntüsü

- Engelli kadından detay görüntüler

SÜRE:04'29" BOYUT: 273 MB

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ ADANA,()

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6)VAN'DA PKK-KCK OPERASYONU: 16 GÖZALTI

VAN'da polisin, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, 16 kişi gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri PKK-KCK terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunan 20 kişinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Terörle Mücadele, İstihbarat, Özel Harekat şubelerinin katıldığı operasyonda, 16 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişilerin ikametlerinde yapılan aramada örgütsel dökümanlara ve dijital malzemelere el konulurken, şüpheliler sorgulanmak üzere Van Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Özel Haraket polislerinin operasyon anından görüntüler

- Şüphelilerin gözaltına alınması

- Şüphelilerin Van Emniyet Müdürlüğüne götürülmesi

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 12 MB

GÖRÜNTÜ SÜRESİ: 01 DK 26 SANİYE

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7)VAN'DA PKK'LI TERÖRİSTLERİN KULLANDIĞI SIĞINAK İMHA EDİLDİ

VAN'ın Erciş ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristler tarafından kullanıldığı tespit edilen sığınak ve içerisinde bulunan yaşam malzemeleri imha edildi. Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Erciş ilçesi Aladağlar bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik düzenlediği operasyonda, PKK'lı teröristler tarafından kullanıldığı saptanan sığınak bulundu. Sığınakta yapılan aramada, 1 takım terörist kıyafeti, 3 çift çorap, 4 çift spor ayakkabısı, 2 çaydanlık, 9 paket sigara, 1 bardak, 1 kaşık, 1 makas, 1 çakı, 1 diş fırçası, 1 diş macunu, 2 tarak, 4 tıraş makinesi başlığı, 1 tıraş makinesi, 1 kutu tıraş makinesi yağı, 1 tıraş makinesi pili, 1 jelikan kapağı, 1 patlamış ampul başlığı ele geçirildi.

Yaşam malzemeleri ve sığınak imha edilirken, bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü

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- Yapılan operasyondan fotoğraflı görüntü klibi

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 9 MB

Arif KARAKAŞ/VAN, ()-

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8)'YILANLARIN DANSI' GÖRÜNTÜLENDİ

MUĞLA'ın Yatağan ilçesinde, birbirlerine sarılmış yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki 2 yılan çiftleşme dansı yaparken görüntülendi.

Yatağan'ın kırsal Yeşilköy Mahallesi Kavşağı'nda motosikletiyle geçen Muğla Or-Koop Bölge Birliği Başkanı Ahmet Çetiner, yol kenarında birbirine sarılmış 2 yılan olduğunu fark etti. Çetiner, hemen durup, cep telefonu ile yılanların çiftleşme dansını görüntüledi. Görüntülerden uzun süre birbirlerine dolanmış halde çiftleşme dansı yapan yılanların, daha sonra birbirlerinden ayrılarak arka arkaya ormanlık alana gittikleri görüldü. Çetiner kayıt esnasında ise şu ifadelerde bulundu:

"Ne güzel sevişiyorlar. Bunlara kıyılır mı? Doğanın güzelliği. Şunlara bakın arkadaşlar. Tam Yeşilköy Kavşağı'nda. Şu an motorun üzerinden çekiyorum. Cani birisi gelse bunları öldürür. Hal bu ki fareleri temizleyen en güzel hayvanlardan biri. İnsanları sevdiğim için benden kaçmıyorlar. Yaklaşık 1,5 metre boyunda karayılan. Benden tarafa geliyorlar. 'Size bir şey demiyorum' işinize devam edin. Bunları gördüm ve çekimini yapıyorum. Keyifleri bozulmasın. Güzellere bakın. Ben varken size kimse hiçbir şey diyemez. Benim dostlarımsınız. İşinize devam edin. Sizleri meşhur edeceğim. Yolunuz açık olsun. Bebelerinizden birer tane isterim."

Görüntü Dökümü

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-Cep telefonu ile çekilen yılanların dans görüntüsü

( Haber: Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

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9)GÖZÜNÜ KAYBEDEN YAVRU KEDİYE HAYVAN SEVERLER SAHİP ÇIKTI

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde bir aracın motor bölümüne girerek bir gözünü kaybeden yavru kediye hayvan severler sahip çıktı. Enfeksiyon geçiren gözü 3 saatlik operasyonla alınan yavru kedi tedavi altına alındı. Havuzlar Mahallesi'nde yavru kedi, park halinde bir aracın motor bölümüne girdi. Kısa bir sürede sıkışan kedinin sesleri üzerine çevredekiler kediyi araçtan çıkarmaya çalıştı. Ancak başarılı olamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi. İtfaiye erlerinin aracın motorundan çıkardığı yavru kediyi alan hayvan severler veterinere götürerek tedavi ettirdi. Yapılan incelemede yavru kedinin sağ gözünün enfeksiyon kaptığı belirlendi. Yaklaşık 3 saat süren operasyonun ardından sağ göz alınırken, kedi tedavi edildi. Göze herhangi bir zarar gelmemesi içinde başına plastik koruyucu takıldı.

Hayvan sever Ahmet Güneş, yavru kediye ilaç tedavisinin uygulandığını ifade ederek, "İtfaiye ekibinin yardımı ile kediyi çıkarttık. Enfeksiyon kapması nedeniyle gözünü kaybettiğini fark ettik. Arkadaşlarımızla birlikte hemen veterinere götürerek tedavisini yaptırdık. Şuan için gözü alındı ve ilaç tedavisi devam ediyor. Biz bu şekilde gördüğümüz kediciğe duyarsız kalamadık. Sonuçta o da can taşıyor. Şu mübarek günlerde hayvanların başına gelenler hepimizin canını sıkıyor. Neticede bir can, nefes aldığı sürece biz onlardan sorumluyuz. Bakacağız ve kollayacağızö dedi.

Görüntü Dökümü

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-Yavru kediden görüntü

-Ahmet Güneş röp.

-Kediden yakın detay

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),()-

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10)DENİZ ALTINDA MAKYAJLA KADINA ŞİDDETE DİKKAT ÇEKTİ

ANTALYA'da, bir dalış okulunda görevli Yıldız Alemdar, deniz altında makyaj yaparak, kadına şiddete dikkat çekti.

Antalya'daki dalış okulunda görevli Yıldız Alemdar, deniz altında ilginç bir etkinlik gerçekleştirdi. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Antalya İl Temsilcisi İsa Alemdar'ın eşi Yıldız Alemdar, dalgıç kıyafetleri giyip, tüple falezlerde denize daldı. Alemdar, yanına makyaj uzmanı da alarak, 15 metre derinlikte makyaj yaptırdı. Dudağına kırmızı ruj sürdüren Alemdar, tüpün oksijen başlığını ağzından çıkardığında kısa süre zorlandı. Daha sonra saçlarını eliyle tarayıp, düzelten Alemdar, bu kez göz kalemiyle göz makyajı yaptırdı.

Kadınların hiçbir yerde bakımını aksatmaması gerektiğini belirten İsa Alemdar, "Biz kadınlar için makyaj yapmanın yeri ve zamanı yoktur. Denizin dibinde, bazen de binlerce metre yukarıda uçak ya da paraşütte kadın her zaman kadındır. Kadına şiddete, kadına karşı her türlü olumsuz eyleme karşıyız" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Kadın su altında makyaj yaparken görüntüler

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, ()

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