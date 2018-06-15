DHA YURT BÜLTENİ - 5

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde Namık Işıklı(52) ve oğlu Lutfican Işıklı(21), bin 500 liraya aldıkları 1972 model hurda otomobili, 20 bin lira harcayarak orijinaline uygun şekilde yeniden yaptırdı.

Otomobil lastik servisi bulunan Namık Işıklı, oğlu Lutfican Işıklı'nın çok sevdiği Tofaş Murat 124 model otomobilin hurdasını bin 500 liraya satın aldı. Çekme belgeli satın alınan otomobil, çekici ile otomobil sanayisine götürülerek orijinaline uygun şekilde yeniden yapıldı. Otomobil, birkaç ustanın elinden geçip iç döşemesinden dış boyasına, motorundan kaportasına kadar 20 bin lira harcanarak yenilendi.

Namık Işıklı, 4 yıl süren çabalarının ardından Türkiye'nin dört bir yanından topladıkları orijinal parçalarla aracı ilk günkü haline getirdiklerini söyledi. Aracı 1974'de ilk satın aldığı otomobilin aynısına çevirdiğini söyleyen Namık Işıklı, "Araç benim ilk satın aldığım aracın aynısı. Bende anısı çok büyüktü. Alın terimle aldığım ilk otomobildi. Bu otomobili de oğlum kullansın diye aldım. Onunda bu tür araçlara merakı var. Birlikte orijinaline uygun şekle getirdik. Çok çaba sarf ettik. Sonunda istediğimiz gibi oldu. Bütün parçaları orijinal. Çok titiz davrandık yaparken. Araç ilk günkü gibi oldu. Oğlum da bende zevkle biniyoruz." dedi.

'EVLADIMIZ GİBİ OLDU'

İnsanların aracı görünce çok mutlu olduğunu söyleyen Namık Işıklı, "Bizim yaşımızdaki insanların bu araçlarla illa bir anısı oluyor. İlk araçları oluyor. İlk bindikleri, gördükleri araç oluyor. Bizim yaşadığımız yerlerde bu araçların ayrı bir yeri var. Ben bu araca binince gençlik yıllarıma gidiyorum. O günleri hatırlıyorum. Beni mutlu ediyor. Bunu sürmek bana keyif veriyor. Bizim için bir evlat oldu bu. Evladımız gibi seviyoruz." diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-Araçtan detaylar

-Namık Işıklı'nın aracı kullanması

-Aracın dıştan ve içten görüntüsü

-Namık Işıklı ile araç dışında röp.

-Araç içinde röp.

-Seyir halindeyken röp.

-Namık Işıklı'nın ilk aracıyla olan fotoğrafı

-Aracın hurda fotoğrafı

Dosya Adı: znghurdaotomobil/Süre: (8.53) Boyut: (995 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,()

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4 - Kocaeli polisinden lokumlu uygulama

Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), () - İZMİT'te, huzur uygulaması sırasında vatandaşlara lokum ikram ederek bayramlarını kutladı.

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri dün gece huzur uygulamasında bulundu. Şehrin giriş çıkışlarında, otogar ve tren garında uygulama yapan ekipler, halkın yoğun olarak alışveriş yaptığı yerlerde de görev aldı. Polis, vatandaşların yoğun olduğu caddelerde hırsızlıklara karşı önlem alırken, şüpheli kişilerin kimliklerini kontrol etti. Uygulamalar sırasında polis vatandaşlara lokum ikram ederek bayramlarını kutladı.

Kocaeli genelinde300 personelle yapılan uygulamalar sırasında bin 249 kişinin kimlikleri kontrol edilirken, çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı. Kontrol edilen 114 araçtan 11 araç sürücüsüne toplam 6 bin 796 TL para cezası kesildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Uygulamalardan görüntü

Polisin lokum ikram etmesi

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5 - Burdur'da Ramazan Bayramı'nın vazgeçilmezi su böreği

BURDUR'da, bayramların vazgeçilmezi kabul edilen su böreği yoğun talep görüyor. İmalatçı Abdullah Akgül, Ramazan dolayısıyla siparişlere yetişmekte zorlandıklarını söyledi.

Pazar Mahallesi'nde 9 yıldır su böreği imalatı yapan Abdullah Akgül, her Ramazan Bayramı'nda siparişler nedeniyle yoğunluk yaşıyor. Ramazan Bayramı'nda Burdurluların kahvaltı sofrasında tercih ettiği, misafirlerine ikram ettiği su böreği siparişlerini yetiştirmek için günlük 14- 15 saat mesai yapıyor.

Önce su böreği yufkasını hazırlayarak işe koyulan Abdullah Akgül, üçgen şekilde kesilen bu yufkayı önce kaynar suya daha sonra soğuk suya atıyor. Yufkaları daha sonra tepsiye yerleştirip üzerine peynir ve maydanozunu koyduktan sonra üzerini bütün yufka ile kapatıp pişirme aşamasına geçiyor. Yaklaşık 25 dakikada bir tepsi su böreğini döner ocaklarda pişirip servise hazır hale getiriyor.

Su böreğinin Burdur'da bayramların vazgeçilmezi olduğunu belirten Abdullah Akgül, "Kurban Bayramı'nda kurban kesildiği gibi su böreği de Ramazan Bayramı'nın geleneksel tadıdır" dedi.

Abdullah Akgül'ün eşi Naime Akgül de bayram boyunca yoğun çalıştıklarını, talepleri yetiştirmeye çalıştıklarını belirtti. Akgül, günlük 80-100 tepsi su böreği pişirerek satışa hazır hale getirdiklerini anlattı.

1972 yılından bu yana Almanya'da çalıştığını ve bayram izni için Burdur'a geldiklerini anlatan Mehmet ve Havvana Akdoğan çifti de "Bayramlarda mutlaka olmazsa olmazımız su böreği. Su böreği Burdur'un geleneği" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Su böreğinin hazırlık aşaması

- Abdullah Akgül ile röp.

- Naime Akgül ile röp.

- Detay

GÖRÜNTÜ DURUMU: Link geçildi.

(KJ, HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, ()

