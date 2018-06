DHA YURT BÜLTENİ-5

1)HAKKARİ'DE ÜS BÖLGESİNE GÜDÜMLÜ FÜZEYLE SALDIRI: 1 ŞEHİT, 4 YARALI

HAKKARİ’nin Çukurca ilçesi Zengil Tepe Üs bölgesine PKK'lı teröristlerin güdümlü füze ile düzenlediği saldırıda 1 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı. Çukurca ilçesinde Irak sınırındaki Zengil Tepe Üs bölgesine, bugün PKK'lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Irak topraklarından atılan güdümlü füzeyle yapılan saldırıda, 1 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı. Güvenlik güçlerinin de anında karşılık vermesi üzerine teröristler kaçtı. Saldırının ardından bölgeye takviye birlikler ile kobra helikopterler sevk edildi. Yaralı askerler, bölgeden alınarak Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı.

HAKKARİ VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Hakkari Valiliği de konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"14.06.2018 günü İlimiz Çukurca İlçesi Zengil Tepe Üs bölgesine bölücü terör örgütü mensuplarınca güdümlü füze ile yapılan saldırı sonucu 1 askerimiz şehit olmuş, 4 askerimiz yaralanmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir"

HAKKARİ/

2)KAHRAMANMARAŞ, SELDE ÖLEN ANNE VE 2 ÇOCUĞUNA AĞLIYOR

KAHRAMANMARAŞ'ta dün sağanağın ardından oluşan selde apartmanın bodrum katındaki daireye dolan suda boğulan Fatma Uşak (40) ile çocukları Mevlüt (9) ve Ali Osman'ın (7) yakınları yasta. Fatma Uşak'ın faciadan önce, çocuklarını bayram tıraşından eve getirdiği belirtildi.Kentte dün akşam saatlerinde aniden başlayan kuvvetli yağmur, sele neden oldu. Cadde ve sokaklardaki birçok rögar taşınca, yükselen su araçları sürükledi, asfaltı söktü. Akçakoyunlu Mahallesi'nde sel suyu, bir apartmanın ihata duvarını yıkarak, bodrum katın penceresinden daireye doldu. Dairede bulunan Fatma Uşak ile çocukları Mevlüt ve Ali Osman Uşak, içeride mahsur kaldı. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ve arama- kurtarma ekipleri, suyu tahliye ettikten sonra girdiği dairede, anne ve 2 çocuğunun cansız bedenlerini buldu. Fatma Uşak'ın felaketten dakikalar önce sel sularının getirdiği bir ağaç dalını aldıktan sonra eve girdiği ortaya çıktı.

BABA UŞAK ACI HABERLE SARSILDI

Bu arada olaydan sonra komşularının telefonla ulaşıp, 'sel var eve gel' diye haber verdiği baba Hasan Uşak, eve gelince acı haberle sarsıldı. Eşi ve iki çocuğunu kaybeden Hasan Uşak, yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Büyük acı yaşayan Uşak, rahatsızlanınca yakınları tarafından hastaneye götürüldü.

ÇOCUKLARI BAYRAM TIRAŞINDAN GETİRMİŞ

Fatma Uşak’ın Ramazan Bayramı öncesi iki çocuğunu tıraş ettirdikten sonra eve geldiği, bir süre sonra da facianın yaşandığı belirtildi. Uşak'ın kuzeni Mustafa Kılıçsallayan, “Bayramları kara geçecekö dedi.

OTOPARKA SU DOLDU

Sel, birçok ev ve işyerinde su baskınlarına neden oldu. Kentteki bir kapalı otoparka da su doldu. Otoparkta yaklaşık 180 araç su içinde kaldı. İtfaiye ve belediye ekipleri, vidanjörlerle suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

KAMU KURUMLARINI DA SU BASTI

Sel, Büyükşehir Belediyesi’nin kent merkezinde bulunan Kadın ve Aile Müdürlüğü binası ile Panorama Müzesi'nde de su baskınlarına neden oldu. Müze ve müdürlükte büyük çapta maddi zarar meydana geldi. İki kurumda da suyun tahliyesi için çalışma başlatıldı. Belediye ekipleri de iş makineleriyle yollarda temizlik çalışması yaparak hasar tespit çalışmalarına başlandı.

KOMİSYONLAR OLUŞTURULDU

Sel nedeniyle meydana gelen zararın tespiti için de hasar tespit komisyonları oluşturuldu. Zararın hem hızlı, hem de uzman kişiler tarafından tespit edilebilmesi amacıyla evler, araçlar, ev eşyaları ve esnaf için ayrı ayrı hasar tespit komisyonları oluşturuldu.

Eve dolan sel suları nedeniyle boğularak yaşamını yitiren anne Fatma Uşak ile çocukları Mevlüt Ali Osman Uşak’ın cenazeleri ise öğle vakti kılınacak cenaze namazıyla kent mezarlığına defnedilecek.

Haber - Kamera: Eyyüp BURUN- Ömer KOÇ- GAZİANTEP-)

3)BANDIRMA’DA BAYRAM ARİFESİNDE YOLCU YOĞUNLUĞU

15 Haziran’da başlayacak 3 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle 2 gün önce yola çıkan tatilciler için arife günü olan bugün İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş (İDO) yoğun talep nedeniyle özel bayram tarifesiyle İstanbul-Bandırma (Yenikapı- Bostancı) hattında normalde 5 olan sefer sayısını 12’ye çıkardı.Gece saat 01.00’de başlayan seferler aralıksız sürerken İstanbul’dan tamamen dolu gelen feribottan inen motorlu araçlar nedeniyle Bandırma terminali ile çevre karayollarında uzun araç kuyrukları oluşmasına rağmen alınan önlemler sayesinde trafik akışında bir sıkıntı yaşanmadı. Feribottan inen 220 motorlu araç ile yaya yolcular da otobüslere binerek Bandırma ile birlikte Balıkesir’in yakın ilçeleri Erdek, Gönen ve Susurluk yanında Balıkesir’in önemli yazlık tatil yerleri Ayvalık, Edremit, Akçay ile Ege Bölgesi’in tatil yerlerine gidiyorlar. Bugün saat 01.00 de başlayıp gece saat 23.55’e kadar devam edecek olan seferlerde İstanbul-Yenikapı’dan Bandırma’ya 8 feribot ile 8 bin yolcu 1760 motorlu araç, 4 deniz otobüsüyle de 1800 yolcu; Bandırma’dan İstanbul-Yenikapı’ya da 7 feribot ile 7 bin yolcu 1545 motorlu araç ve 3 deniz otobüsüyle de 1260 yolcu taşınacak.

(YENİDEN)

4)BOŞANMAK İSTEYEN KARISINI, BABASININ GÖZÜ ÖNÜNDE AĞIR YARALADI

ADANA'da, Suriyeli Orhan Dobram (25) boşanma aşamasındaki eşi Emine Selim'i (20) 3 tekerli elektirikli motosikletin arkasından yere düşürüp, babasının gözleri önünde 5 kez bıçaklayarak ağır yaraladı.Olay, Seyhan ilçesi Sarıyakup Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ülkelerindeki iç savaştan kaçıp Adana'ya gelen Abu Oday (56) ve ailesi, kentte birlikte yaşamaya başladı. Bir süre sonra Oday, kızı Emine Selim'i, Orhan Dobram ile evlendirdi. Çiftin bu birliktelikten Elif (3) isimli bir kızları oldu.

MOTOSİKLETİN PEŞİNDEN KOŞUP BIÇAKLADI

Bir süre sonra Dobram, iddiaya göre eşine şiddet uygulamaya başladı. Genç kadın, polis merkezine gidip, eşi hakkında şikayetçi olduktan sonra boşanma davası açtı ve babasının evine taşındı. Boşanmak istemeyen Orhan Dobram ise olay günü, kayınpederinin evinin bulunduğu sokakta beklemeye başladı. Babasıyla birlikte alışverişe gitmek için 3 tekerli elektrikli motosiklete binen eşi Emine Selim'i gören Dobram, motosikletin peşinden koştu. Motosikleti yakalayan Orhan Dobram, yanındaki bıçağı çekerek seyir halindeki araçtan eşini yere düşürdü, ardından vücudunun 5 yerinden bıçaklayıp kaçtı. Abu Oday, motosikleti durdurup inerek kanlar içindeki kızının yanına koştu. Baba kızının başında feryat ederken, çevredekiler 112 Acil'i aradı.

Ağır yaralı kadın, gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Adana Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Orhan Dobram ise polis tarafından kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. Bu sırada Abu Oday da torunu Elif ile birlikte ifadesi alınmak üzere polis merkezine getirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

5)TEDAVİSİ TAMAMLANAN HAYVANLAR DOĞAYA SALINDI

BURDUR'daki Lisinia Yaban Hayatı ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavileri tamamlanan 4 leylek, kulaklı orman baykuşu ve çakal, Vali Hasan Şıldak'ın da katıldığı programla doğal hayata bırakıldı.

Burdur Valisi Hasan Şıldak, merkez Karakent köyü yakınlarındaki Lisinia Yaban Hayatı ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek, merkezin kurucusu veteriner hekim Öztürk Sarıca'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Şıldak, Burdur Gölü kıyısındaki lavanta bahçelerini de gezdi.

Vali Hasan Şıldak, Öztürk Sarıca'nın övgüye değer, çok takdir edilecek çalışmalara imza attığını belirterek, "Doğa ve çevre için olumlu mesajlar vermek adına buradayız. Öztürk Bey'in doğa ve hayvanlar için yaptığı çalışmalar takdire değer. Tedavileri tamamlanan leylekler, baykuş ve çakalı tabiata saldık. Buradaki merkezde çeşitli darbeler almış, yaralanmış hayvanların tedavisini üstleniyorlar, iyileştiriyorlar ve tabiatla, doğal yaşamla buluşturuyorlar. Kendilerinin tarımsal anlamda da ilimizin ölçeğini aşan özellikle lavanta yetiştirilmesi, lavanta bitkisinden çeşitli ürünler elde edilmesi konusunda çok değerli çalışmaları var" dedi.

Lisinia'da lavanta, gül bahçeleri ve diğer endemik türlerin yetiştirildiği alanları da gördüklerini aktaran Vali Şıldak, "İlimizin tanıtımı, çevresel değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması konusunda çok önemli çalışmalar yapıyorlar. Valiliğimiz olarak şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Tedavileri tamamlanan 4 leylek ile kulaklı orman baykuşu Lisinia Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi'nde, çakal ise Burdur Gölü kenarındaki lavanta bahçesinde doğal ortamına bırakıldı.

6)ŞAŞKIN SOYGUNCULAR YAKALANDI

MERSİN’de, ters tuttukları silahla soydukları bir kuyumcudan 2,5 kilo altın çalan 2 şüpheli yakalandı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.8 Haziran günü Mezitli ilçesindeki bir kuyumcunun eli silahlı şahıslar tarafından soyulduğu ihbarı üzerine harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyemeye alan ekipler, 2 şüphelinin çalıntı plaka takılı bir araç kullandığını tespit etti. Soygunda kullanılan silah da otoyol kenarında bulundu. Otomobili takibe alan güvenlik güçleri, H.D. (22) ve R.A. (23) isimli 2 zanlıyı altınları satmak için gittikleri Şanlıurfa’da kıskıvrak yakalayarak Mersin’e getirdi. Üzerlerinden 1 kilo 265 gram altın ile altın satışından elde edildiği tahmin edilen 91 bin 670 TL para ele geçen zanlılar, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

SİLAHI TERS TUTTU

Güvenlik kamera kayıtlarında soygunculardan biri kuyumcuya girdikten sonra elindeki silahı namlusundan tutarak kabzasını çevirdiği görevliden altınları istiyor. Daha sonra tabancayı yanlış tuttuğunu fark eden şüpheli namlusunu çevirdiği kuyumcudan altınları alıyor.

(ÖZEL)

7)GAZİANTEP HAYVANAT BAHÇESİ BAYRAMA HAZIR

TÜRKİYE'nin en büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde Ramazan Bayramı hazırlıkları tamamlandı. Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, bayram nedeniyle 350 bin, yıl sonuna kadar ise 4,5 milyon ziyaretçi beklediklerini söyledi. Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın 3'üncü, dünyanın ise 4'üncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, yaklaşık 1,5 milyon metrekare yeşil alan üzerinde 400 türden 10 bin hayvana ev sahipliği yapıyor. Her yıl 3,5 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlayan hayvanat bahçesinde bayram hazırlıkları tamamlandı. Hayvanat bahçesini bayramda 350 bin kişinin ziyaret etmesini beklediklerini söyleyen Celal Özsöyler, bayram öncesi bütün barınaklarda temizlik yapılarak ziyaretçilere daha iyi bir ortam sunmayı hedeflediklerini ifade ederek şunları söyledi:

"Gaziantep Hayvanat Bahçesi Türkiye'nin en büyük Avrupa'nın üçüncü dünyanın dördüncü hayvanat bahçesi. Yaklaşık olarak 1 milyon 350 dönümlük alanda, 350 türümüz ve 7 bin 500 hayvan bulunmakta. Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da hazırlıklarımızı tamamladık, barınaklarımı temizledik. Türkiye'nin her tarafından özellikle çevre illerimizden ziyaretçilerimizi bekliyoruz. Hayvanat bahçemizi geçen yıl 3,5 milyon kişi ziyaret etti. Bu bayramda da 350 bin kişinin ziyaret etmesini beklemekteyiz. Bu yıl 4,5 milyon kişinin ziyaret etmesinin bekliyoruz Cumhurbaşkanımızın aslanları Gaziantep'e geldikten sonra ziyaretçi akınına uğradı. Yakın zamanda yeni Tropik Kelebek Merkezi yapıyoruz. Yaklaşık 10 bine yakın kelebeği burada tropik bitkilerin içersinde uçuracağız."

