DHA YURT BÜLTENİ - 5

FETÖ'nün 'hijyen evleri'nde yakalanan 12 kişi adliyede (2)

İYİ PARTİ İLÇE BAŞKANI TUTUKLANDI

Adana'da, FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanmak için kurduğu 'hijyen/ışık evleri'ne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, İYİ Parti Çukurova İlçe Gençlik Kolları Başkanı ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Sefa Bozdoğan tutuklanırken, 11 kişi serbest bırakıldı. Bozdoğan'ın evde 'abi' pozisyonunda olduğu, ders çalışma bahanesiyle üniversite öğrencilerini terör örgütüne kazandırmaya çalıştığı ileri sürüldü.

Görüntü Dökümü

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*ARŞİV*

- Zanlının Adli Tıp Birimi'ne getirilmesi

- Adli Tıp Birimi önünden detay

- Zanlının Adli Tıp Birimi'nden çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi

- Polis aracının gidişi

SÜRE: 44" BOYUT: 45 MB

Haber: Çağlar ÖZTÜRK - Kamera: ADANA,()

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138 YILLIK HAYAL GERÇEKLEŞİYOR, TÜRKİYE’NİN EN UZUN TÜNELİ AÇILIYOR

RİZE’nin İkizdere ile Erzurum’un İspir ilçeleri arasındaki Ovit Dağı Geçidi’nde yapılan 14.3 kilometre ile Türkiye’nin en uzun, dünyanın 2’inci uzun çift tüplü karayolu tüneli olan Ovit Tüneli inşaatı 6 yılda tamamlandı. Başbakanlık Osmanlı arşivi kayıtlarına göre, 1880 yılı Osmanlı Devleti’nin kalkınma çalışmalarında yer alan tünel projesi ile 138 yıllık hayal gerçekleşti. Tünel, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenle ulaşıma açılacak.

Ovit Projesi, Başbakanlık Osmanlı arşivi kayıtlarına göre, 1880 yılı Osmanlı Devleti’nin kalkınma çalışmalarında yer aldı. Proje için ilk adım 1930 yılında yol projesi ile hayata geçirildi. Kazma ve küreklerle yol yapımının başlanan bölgeye Rizeliler gruplar halinde gönderildi. Yapımı yıllarca gündemden düşmeyen Ovit Tünel Projesi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde gündeme geldi ve 13 Mayıs 2012 tarihinde temeli atıldı.

DÜNYANIN EN UZUN İKİNCİ ‘ÇİFT TÜPLÜ’ TÜNELİ OLDU

Tünelin giriş kotu 2 bin 54, çıkış kotu ise 2 bin 260 metre oldu. 2123 günde yapımı tamamlanan ve 412 milyon 366 bin liraya mal olan Ovit Tüneli ile Rize- Erzurum arasındaki ulaşım 4.4 kilometre kısalırken 12 ay boyuna kesintisiz ulaşım sağlanmış olacak. Ovit Dağı geçidinde yapımı tamamlanan 14.3 kilometrelik çift tüplü Ovit Tüneli, Türkiye’nin en uzun, 18,2 kilometre uzunluğundaki Çin'de bulunan Zhongnanshar çift tüplü karayolu tünelinden sonra ise dünyanın 2’inci uzun çift tüplü tüneli oldu. Dünyanın en uzun tek tüplü karayolu tüneli ise 24.5 kilometre uzunluğundaki Laerdal tüneli Norveç’de yer alıyor.

KIŞIN TEK TÜPTEN ULAŞIM VERİLDİ

11 Kasım 2016 tarihinde Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımı ile 'Ovit Tüneli'nde Işık Göründü' töreni yapıldı. Ovit Dağı Geçidi, 22 Kasım tarihinde kar yağışı ile ulaşıma kapanmasıyla birlikte Ovit Tüneli’nde tek tüpte ulaşım kontrollü olarak verildi. Nisan ayında yeniden ulaşıma kapatılan tünelde elektromekanik işlemler tamamlandı.

ERDOĞAN AÇACAK

Başbakanlık Osmanlı arşivi kayıtlarına göre, 1880 yılı Osmanlı Devleti’nin kalkınma çalışmalarında yer alan tünel projesi ile 138 yıllık hayal gerçekleşti. Tünel, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenle ulaşıma açılacak. Trabzon ve Rize mitingleri için bölgeye gelecek Erdoğan, Rize programı sırasında Ovit Tünelinin açılışını gerçekleştirecek.

SÜRÜCÜLER HEYECANLI

Ovit Tünelinin ulaşıma açılacak olması sürücüleri de sevindirdi. Ovit Dağı’nı kullanarak bölgeden ulaşımlarını sağlayan sürücüler tünelle birlikte ulaşımın kolaylaşacağını belirtti, yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

8 KİŞİ 40 SAAT MAHSUR KALMIŞTI

Erzurum’un İspir İlçesi'nden 20 Kasım 2009 tarihinde yola çıkan ve içerisinde sürücüsü ile birlikte 18 kişi bulunan midibüs ile, 30 kişi bulunan bir başka midibüs, 3 kamyon ve sürücüleri Ovit Dağı Biberoğlu Yaylası mevkiinde mahsur kaldı. 30 kişi ile 3 kamyon ve sürücüleri çalışma sonrası kurtarıldı. çoğunluğu Atatürk üniversitesi İspir Meslek Yüksekokulu öğrencisi olan 18 kişinin kaldığı midibüse ise 40 saat sonra dağcıların yardımıyla ulaşıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

DRONE ile Ovit Dağı ve tünel detayları

Muhabir anons

Sürücülerle röp.

Tünel içi detayları

(Arşiv) Ovit Dağı ve kar detayları

Haber: Muhammet KAÇAR Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-

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BİRLİKTE OKUDULAR, BİRLİKTE ÖLDÜLER

ZONGULDAK'ta, kamyonetin çarptığı motosikletin devrilmesi sonucu hayatlarını kaybeden Emre Çiller (18) ve Kerem Keloğlu'nun(17) aynı liseden bu yıl mezun oldukları ortaya çıktı.

Dün akşam saatlerinde Zonguldak-Kozlu Karayolu'nda meydana gelen kazada, Sadi Y. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet, Emre Çiller'in kullandığı 67 DT 430 plakalı motosiklete çarptı. Motosikletten düşen Emre Çiller ile arkadaşı Kerem Keloğlu hayatını kaybetti.

YAKIN ARKADAŞLARDI

Zonguldak Ticaret Meslek Lisesi'nden bu yıl mezun olan Çiller ve Keloğlu'nun yakın arkadaş oldukları öğrenildi. Olay günü motosiklette gezintiye çıkan iki arkadaş, okulda çekilen bir fotoğrafta da yan yana poz verdi. İki gencin ölümü, yakınlarını ve okul arkadaşlarını yasa boğdu. Çiller ve Keloğlu'nun cenazesi, hastanede yapılacak otopsinin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, yolun kenarında duran motosiklet, arkadan gelen beton mikserin önünden aniden sol şeride geçmek istiyor. Motosikletin sol şeritte seyir halinde olan kamyonetin çarpması sonucu savrulduğu görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Motosiklet kazasının meydana geldiği güvenlik kamerası görüntüsü

Ölen 2 gencin son görüntüleri

Kazanın meydana geldiği yerden detaylar

Hastaneden detaylar

Ölen gençlerin birlikte çekilmiş fotoğrafı

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,()

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MAĞAZADA UNUTTUĞU CEP TELEFONU ÇALINDI

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde müşterinin alışveriş sırasında kasada unuttuğu cep telefonu alışverişe gelen başka bir kadın tarafından çalındı. Olay anı güvenlik kameralarına da yansıdı.

Cikcilli Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde geçen hafta pazartesi günü meydana gelen olayda, saat 15.00 sıralarında mağazada alışveriş yapan Yılmaz Özaslan, ürünlerin parasını öderken, cep telefonunu kasiyerin önündeki tezgaha bıraktı. Cep telefonunu almadan mağazadan çıkan Özaslan, kısa süre sonra telefonunu unuttuğunu anlayıp döndü. Yaptığı aramaya rağmen telefonunu bulamayan Özaslan, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine mağazaya gelen polis, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede Yılmaz Özaslan'ın unuttuğu cep telefonunun alışveriş yapan bir kadın tarafından çalındığı ortaya çıktı. Polis kadın şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, Yılmaz Özaslan'ın cep telefonunu kasiyerin önündeki tezgaha koyduğu ve alışverişi yaptıktan sonra mağazadan telefonu almadan çıktığı görüldü. Birkaç kişinin ardından kasaya yaklaşan kadın şüphelinin cep telefonunu çevredekilere fark ettirmeden çantasına attığı görüntülerde yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Mağazadan güvenlik kamerası görüntüsü

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA, ()

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KOLUNDAN YARALANDI, BEBEĞİNİ KUCAĞINA ALACAĞI GÜNLERİ HAYAL EDİYOR

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 2,5 ay önce, çalıştığı mobilya atölyesinde iş makinesine kaptırdığı sağ elinin baş parmağı kopan, kolundan yaralanan İsmail Coşkun (25), geçirdiği başarılı operasyonlar sonucu artık parmağını oynatabiliyor, dirseğini bükebiliyor. Coşkun şimdi çocuğunu rahatlıkla kucağına alacağı günlerin hayalini kuruyor.

Alanya'da mobilya ustası İsmail Coşkun, 2.5 ay önce çalışırken geçirdiği iş kazasında sağ elinin baş parmağı koptu. Mdf kaplama makinesinde iki merdane arasına elini kaptıran Coşkun, elini kurtarmak isterken bu kez de dirseğinin üst kısmından ağır yaralandı. İş arkadaşları tarafından Alanya Devlet Hastanesi'ne götürülen Coşkun, buradaki müdahalenin ardından ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nden El Cerrahı Op. Dr. Mehmet Ali Uysal tarafından ameliyata alınan Coşkun'un baş parmağı mikro cerrahi tekniğiyle yerine dikilirken, kolundaki yaralı bölgeye ise bacak derisinden alınan greft (yama) yapıldı.

'DAHA DA İYİ OLACAĞIM'

Bir anlık dikkatsizliğinin kurbanı olan Coşkun, 2,5 aylık zorlu günlerin ardından yavaş da olsa parmağını ve dirseğini hareket ettirebiliyor. Artık kendisini daha iyi hissettiğini ve 8 aylık bebeğini rahatlıkla kucağına alacağı günlerin hayalini kurduğunu belirten İsmail Coşkun, "Henüz parmağım tam kapanmıyor ama yavaş yavaş dirseği bükebiliyorum. Doktorum daha da iyiye gideceğimi söylüyor. Çok şükür bu hale gelebildim. Doktoruma çok teşekkür ederim" dedi.

'DOKTORUMUZ HEM PARMAĞI HEM KOLU KURTARDI'

İsmail Coşkun'un 1,5 yıllık eşi, 8 aylık kızı İkra'nın annesi Bergüzar Coşkun ise eşini o halde gördüğünde çok korktuğunu ama güçlü durmaya çalıştığını söyledi. Baş parmağı kopan, kolundan ağır yaralanan eşi 8 saatlik ameliyattan çıkana kadar dua ettiğini belirten Bergüzar Coşkun, "Baş parmağının artık koptuğunu düşünmüştüm. Doktorumuz ameliyattan çıkınca çok umutlu konuştu. Allah razı olsun. Kolunu da parmağını da kurtardı. Şimdi fizik tedaviye başladık. Doktorumuz 'Fizik tedavi ile düzelecek' diyor. Biz ona inanıyoruz, güveniyoruz Allah'ın izniyle" diye konuştu.

GÜNLÜK HAREKETLERİNİ YAPABİLECEK DURUMA GELDİ

Hastanın kendisine getirildiğinde sağ ön kolda çift seviyeli ağır yaralanma ve baş parmağın kopuk vaziyette olduğunu belirten Opr. Dr. Mehmet Ali Uysal, yapılan operasyonları şöyle aktardı:

"Hastada çift seviyeli yaralanma vardı ama damarında pıhtı da mevcuttu. Önce damarını açtık ve dolaşımı sağladık. Daha sonra mikroskop eşliğinde kan akımını sağlamak için damarlarını onardık. Sinir ve kirişleri onardık. Daha sonra baş parmağına dolaşım sağladık. Açık yaralarını kapattık. Şimdi ise hastamıza dirsek hareket açıklığını sağlayacağız, baş parmağın hareketlerini tamamlayacağız. 6 ay fizik tedavi görecek. Dirseğine biraz daha hareket kazandıracağız. Şu anda eklemi gayet iyi. Cildiyle ilgili ek girişimler yapacağız. Şu an baş parmağıyla ilgili de günlük hareketlerini mesela bardağı tutma gibi, onu sağlayabilecek durumda."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İsmail Coşkun ile röportaj

-İsmail Coşkun kopan parmağı ve ağır yaralanan kolunu gösterip olayı anlatırken görüntü

-İsmail Coşkun'un iş kazasından önce çocuğuyla birlikte evde cep telefonuyla çekilmiş görüntüsü

-İsmail Coşkun'un eşi Bergüzar Coşkun ile röportaj

-Opr.Dr. Mehmet Ali Uysal ile hastayla ilgili röportaj

Haber: Selma KUNAR- Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA-)

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İKİ KEZ İFLAS ERTELEYEN İŞ İNSANI İNTİHAR ETTİ

ANTALYA'da borçlarını ödeyemediği için iki kez iflas ertelemesi yapan iş insanı Mehmet Nalbant (59), kendini asarak intihar etti. Nalbant'ın cesedi çalışanları tarafından bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Döşemealtı ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Nalbantoğlu Demir adlı iş yerinde meydana geldi. Saat 07.30 sıralarında işyerine gelen Mehmet Nalbant, ardından odasına çıktı. Nalbant, işyerinin 2'nci katındaki merdivenlere kendini astı. Nalbant'ı merdivende asılı halde gören çalışanları, durumu sağlık ekipleri ve jandarmaya bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, Mehmet Nalbant'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

İşleri kötüye gittiği iki kez iflas ertelemesi yaptığı belertilen Mehmet Nalbant'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Nalbant'ın Nas ve Nalbantoğlu adlı iki iş yeri bulunduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cenaze arabasının morga yanaşması

- Cenazenin araçtan indirilmesi

- Sedyeye alınan cenazenin adli tıpa alınması

- Adli Tıp detay

- Opak görüntü

Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,()

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SOKAK HAYVANLARI İÇİN OTOMATİK SU KAPLARI

KAYSERİ'nin Melikgazi Belediyesi, sokak hayvanları için parklara bırakılan su kaplarını daha modern hale getirdi. İlk etapta 45 mahalledeki 100 parka otomatik su kabı konuldu.

Melikgazi Belediyesi, yaz aylarının gelmesiyle başlayan aşırı sıcaklar nedeniyle sokak hayvanlarının artan su ihtiyacını göz önüne alarak, parklara otomatik su kapları koydu. Sıcaktan olumsuz etkilenen hayvanların en az insanlar kadar suya ihtiyaç duyduklarını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, hayvanseverlerin parklara gelişigüzel mama ve su kabı yerleştirmelerin görsel kirlilik oluşturduğunu, bu açıdan belediye olarak, parklara otomatik su kapları koyduklarını söyledi. Otomatik su kaplarını yakından inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'de çalışma sergileyen hayvanseverler dernekleri ile ortak çalışmalar neticesinde bu tür hizmetlerin devam ettirileceğini söyledi. Suyu bağlı olmayan parklardaki su bağlantısının giderilmesiyle birlikte bu parklara da kapların konulacağını dile getiren Başkan Büyükkılıç şunları söyledi:

"İlk olarak 45 mahallemizde su bağlantısı olan 100 parkımıza otomatik suluk kaplarını yerleştirdik. Suyu bağlı olmayan parklardaki su bağlantısının giderilmesiyle birlikte 50 parka daha otomatik su kabı yerleştireceğiz. Hayvanseverlerden ve halkımızdan ricamız, bu su kaplarına su koymamaları. Çünkü bu kaplar otomatik olarak dolacak. Bu sayede hayvanlarımıza daha düzenli ve daha steril bir ortamda su ihtiyaçlarını karşılayacaktır."

Görüntü Dökümü:

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-Suluklardan görüntü

-Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'tan görüntü

-Güvercinlerden görüntü

-Genel detay

Haber: Oktay ENSARİ Kamera: Olcay DÜZGÜN KAYSERİ,)

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1111 TANELİ 738 YILLIK TAHTA TESBİH İLGİ GÖRÜYOR

Kayseri'de Selçuklu eserlerinden Sivasi Hatun Camii'nde 738 yıllık , 1111 taneli tahta tesbih ilgi görüyor. Ramazan'da ibadet için camiye gelenlere verilen tespihi cami cemaati boynuna asarak çekebiliyor.

Kayseri'nin Develi ilçesinde bulunan Sivasi Hatun Camii'nde 20 metre boyunda 1111 taneli tespih, camiye gelen vatandaşların ilgi ve hayretle kullandıkları tespih olmak özelliğini taşıyor. Ramazan boyunca çekilecek tesbihin çok sağlam olduğunu ve 4 defa çekildiğinde bir hatim yerine geçtiğini söyleyen Sivasi Hatun Camii imamı Oktay İşçi, " Andız ağacından olan bu tespihimiz 1111 adettir. Bu ağacın toz tutmama ve çürümeme özelliği vardır. Çok sağlam bir ağaçtır. Camimizde Ramazan ayında sürekli olarak hatimle namaz kılınmaktadır. Ramazanda teravih namazından sonra da Kadir gecesinde sürekli olarak çekilmektedir. 4 kere çevirdiğiniz zaman 4444 kez, yani bir hatim sevabı alıyorsunuz. Genelde sabah namazlarından önce afetlerde, savaşlardan önce bu tesbihimiz çekilmiştir" dedi.

Camiye gelen vatandaşlar boynuna doladıkları tespihi sabah namazında gelerek çekiyor. Tespihin bulunduğu Sivasi Hatun Camii, Göçeraslan oğlu Nasrullah ve eşi Sivasi Hatun tarafından 1282 tarihinde inşa ettirildiği ifade edildi.

Görüntü Dökümü:

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- Tespihin bulunduğu Camiden genel görüntü

- Cami cemaatinin tespihi çekmesi

- Cami imamı ile röportaj

- Cami Cemaatinin tespihi taşıması

- Diğer detay görüntüler

Haber-Kamera: Murat GÜRBÜZLER/ DEVELİ (Kayseri) ()

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FIRAT NEHRİ'NDE BOĞULDU

GAZİANTEP'in Karkamış İlçesinde, arkadaşlarıyla birlikte Fırat Nehri'ne giren Vahdet Aslan (17), boğuldu.

Dün öğle saatlerinde arkadaşları ile birlikte Fırat Nehri'ne giren Vahdet Aslan, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine gelen dalgıçların yaptığı aramayla Aslan'a ulaşıldı. Sudan çıkarılan Aslan'ın, sağlık ekiplerinin kontrolünde öldüğü belirlendi. Aslan'ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi sonrası toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Vahdet Aslan'ın fotoğrafı

- Adli Tıp Kurumu

- Cenaze aracı

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mustafa KANLI-Kamera: GAZİANTEP-)

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VAN'DA YASA DIŞI BAHİSE 11 GÖZALTI

VAN'da internet cafelerde şebeke halinde yasa dışı bahis oynatanlara yönelik polis tarafından operasyon düzenledi. Operasyonda, 1'i kamu görevlisi, 11 şüpheli gözaltına alınırken, 'yasa dışı bahis oynama' suçundan ise 219 kişiye cezai işlem uygulandı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Gasp Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde faaliyet gösteren internet cafelerde şebeke halinde yasa dışı bahis oynatan, 'çıkar amaçlı suç örgütü' ve 'rüşvet' suçuna karışan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Polisin 3 aylık teknik takibi sonucu düzenlenen operasyonlarda, 1'i kamu görevlisi ,10'u internet cafe işletmecisi 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 11 fişek, 6 dizüstü bilgisayar, 1 tablet, 4 USB flash bellek, 23 hard disk,14 cep telefonu, bahis koponları, banka dekontları, 2 banka cüzdanı ve 10 bin TL para ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler mahkemeye sevk edilirken, verdikleri ifadeler doğrultusunda gözaltına alınan 15 kişi ise sorgularının ardından serbest bırakıldı. 'Yasa dışı bahis oynama' suçundan da 219 kişiye cezai işlem uygulandığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şüphelilerin Emniyetten çıkarılması

-Detaylar

-Otobüse bindirilmeleri

-Adliyeye götürülmeleri

-Ele geçirilen tabanca ve dijital materyaller

Arif KARAKAŞ/VAN, ()

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DOSSO DOSSİ, 75 MİLYON DOLAR CİRO İLE REKORA KOŞTU

ANTALYA'da bu yıl 26'ncısı düzenlenen Dosso Dossi Fashion Show, Paris Hilton'un katıldığı defileyle magazin gündemine otururken, bir haftada 75 milyon dolar ciroya ulaştı.

Özgün iş modeli kimliğiyle tüm dünyada adından söz ettiren ve Türkiye'de düzenlenen en büyük moda ve fuar organizasyonu Dosso Dossi Fashion Show, küresel ölçekte ses getirmeye devam ediyor. Yargıtay tarafından özgünlüğü tescillenen organizasyonda ürün kategorisini 4'e çıkaran Dosso Dossi, kur ve turizm rüzgârını da arkasına alarak 75 milyon dolar ciroyla rekora koştu.

Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, döviz kurundaki artışı ve turizmdeki canlılığı fırsata çevirdiklerini belirtti. Eraslan, kurdaki mevcut seviyenin hazır giyim ihracatçıları için cazip ortam yarattığını kaydetti. Daha önce Çin ve İtalya'ya giden müşterinin Türkiye'ye geri döndüğünü söyleyen Eraslan, "Ben bu yıl ülkemizin de hazır giyim ihracatında 19 milyar doların üzerine çıkarak rekor kıracağına inanıyorum" dedi.

Antalya'da her yıl iki kez düzenledikleri organizasyonlarda nitelikli yerli üreticilerle 30'u aşkın ülkeden 5 binin alıcıyı buluşturduklarını hatırlattı. Hemen hepsi dünya ölçeğinde ses getiren organizasyonlar sayesinde yılda 100 milyon doların üzerinde ciro yakaladıklarını anlatan Eraslan, 'ilklerin yılı' ilan ettikleri 2018'de yeni strateji doğrultusunda birbirinden iddialı atılımlar gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Hikmet Eraslan, "Yıllardır kadın giyime odaklanan Dosso Dossi olarak ilk hamlemizi ürün kategorimizi genişleterek yaptık. Geçen yıl çocuk giyimi eklediğimiz kategorilerimize yılbaşından itibaren erkek giyim ile ayakkabıyı da kattık. Dosso Dossi bünyesinde bir araya gelen ve 4 kategoride nitelikli üretim yapan yaklaşık 200 firmamız bulunuyor. Biz bu ürünleri 30'dan fazla ülke ve 200'ün üzerinde kentten gelen alıcılarla buluşturuyoruz. İkinci stratejik hamlede Antalya ile özdeşleşen Dosso Dossi Fashion Show'u, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye taşıdık. Değişik nedenlerle Türkiye'ye gelme konusunda çekincesi olan alıcılara ulaşmak için geçen mart ayında Antalya ile aynı konsepte hazırladığımız Dosso Dossi Fashion Show- Bakü'nün ilkini düzenledik. Böylece Türkiye'den bir ürünün dışında ilk kez bir iş modelini dünyaya ihraç etme onurunu elde ettik. Bu modeli önümüzdeki yıllarda Beyrut, Almatı gibi şehirlere de taşımayı hedefliyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (ARŞİV)

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Defileyi izlemeye gelenlerin görüntüsü

Küçük çocukların defilesi

Paris Hilton kırmızı elbise ile görüntü

Paris Hilton sahnede ayagının kayması

Mankenlerin görüntüsü

Mustafa Sandal ve Paris Hilton birlikte sahnede görüntü

Paris Hilton diğer mankenlerle toplu sahnede görüntüsü

Detaylar

ANTALYA ()

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