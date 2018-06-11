DHA YURT BÜLTENİ-5

1 - (ÖZEL) - KAYBETTİĞİ KİMLİKLE KREDİ ÇEKİLDİ, EVİNE HACİZ GELDİ - HD

MALATYA'da, 2008'de kimliğini kaybeden bedensel engelli Hıdır Kadam (48), evine haciz gelince şok yaşadı. Kadam'ın 2010'da, tanımadığı Beykent Üniversitesi'nde okuyan bir öğrenci için kefil gösterildiği, çekilen 37 bin lira kredi bursunun ödenmediği ortaya çıktı. Mahkeme sürecinin devam ettiğini söyleyen Kadam, yardım istedi.

1 erkek çocuğu babası Hıdır Kadam, İstanbul'da lokantada aşçılık yaparken 2008 yılında polis kontrolünde kimliğinin olmadığını fark etti. Kimliğini bulamayınca kayıp ilanı verip, yeni kimlik çıkaran Kadam, 2014'te Adıyaman'da kendi kına gecesinden dönerken, bulunduğu düğün arabasının başka bir otomobille çarpışmasıyla 1 kişinin öldüğü, 6 kişini de yaralandığı kazada bacakları felç oldu. Hıdır Kadam, iddiaya göre, 2010 yılında Beykent Üniversitesi'nde bir öğrencinin 37 bin liralık kredi bursu için kaybolduğu kimliğiyle kefil gösterildi. Paranın ödenmemesiyle kefil olarak gösterilen Kadam'ın, Malatya'nın Niyazi Mısri Mahallesi'ndeki evi için haciz işlemi başlatıldı. Haciz tebligatını mahalle bakkalından öğrendiğini söyleyen Hıdır Kadam, mahkeme sürecinin devam ettiğini belirtti. Evini halen boşaltmayan Kadam, evsiz kalmak istemediğini ifade etti. Yetkililerin sorununa çözüm bulmasını isteyen Hıdır Kadam, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"İstanbul'da aşçılık yapıyordum. 2008 yılında polis aramasında kimliğim yoktu, kaybolmuştu. 75'inci Yıl Polis Karakolu'na hemen kayıp ilanı verdim. 2017 yılının 9'uncu ayına kadar kimliğimle işlem yapıldığını bilmiyordum. 9'uncu ayın 22'sinde bizim alttaki bakkal Zeki, 'Senin evin hacizle satılıyor' dedi. 'Nasıl olur, benim borcum falan yok' dedim. Avukatın yanına gittim. Beykent Üniversitesi'nde bir öğrenci için kredi bursu çekilmiş ve işlem benim kimliğimle yapılmış. Bankanın ismini bile bilmiyorum. Banka kapanmış sonra adı değişmiş. Ben dava açmak için evlilik yüzüğümü sattım. Çünkü param yoktu. Benim olamayan bir borç yüzünden evim satılıyor. Gerekenin yapılmasını istiyorum. Ben kefil yapıldığım öğrenciyi tanımıyorum. Bunun bir çaresinin olması lazım. Fakiriz diye mi böyle oluyor?

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kanepede otururken

- Evrakları incelemesi

- Evrak göstermesi

- Asılı olan düğün fotoğrafına bakması

- Düğün fotoğrafları

- Kadam'dan yakın detaylar

- Hıdır Kadam röp.

- Kadam'ın ağlaması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-

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2 - FETÖ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 18 SUBAY ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

ELAZIĞ merkezli olarak, 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, görevde olan ve ihraç edilenlerin de aralarında bulunduğu 1'i albay, toplam 18 subay adliyeye sevk edildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 30 Mayıs günü 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında görevde olan ve ihraz edilenlerin de bulunduğu 18 subay gözaltına alındı. Elazığ Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 1 Albay, 1 Yarbay, 3 Binbaşı, 5 Yüzbaşı ve 8 Üsteğmen, bugün sabah saatlerinde Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Elazığ merkezli Ankara, İstanbul, Kahramanmaraş, Sakarya, Şırnak, Mardin, Isparta, Hakkari ve Balıkesir'de operasyonlarla yakalanan şüphelilerin savcılık sorgularının başladığı öğrenildi.



Görüntü Dökümü:

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- Adliyeden görüntü

- Şüphelilerin getirilmesi

Haber - Kamera:Erkan BAY/ELAZIĞ,() -

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3 - KONYA'DA KAYINBİRADERE SİLAHLI SALDIRI ANI KAMERADA

KONYA'nın Selçuklu ilçesinde eski kayınbiraderi ve aynı zamanda amcasının oğlu Gökhan Dakım'ı (35) av tüfeğiyle yaralayan ve yanındaki arkadaşı Sinan Ünlü'yü (25) öldürün Çetin Dakım (33) tutuklandı. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına kaydedildi.

Olay, geçen cumartesi günü saat 05.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'nde meydana geldi. Hurdacılık yapan Gökhan Dakım, kargocu arkadaşı Sinan Ünlü ile başka yerde alkol aldıktan sonra araçla gazinoların bulunduğu bölgeye geldi. Bu sırada aynı bölgede bulunan işsiz Çetin Dakım, minibüsünden tüfeğini alıp, park halindeki araçta bulunan amcasının oğlu ve eski kayınbiraderi Gökhan Dakım ile Sinan Ünlü'ye doğru ateş açtı. Silahtan çıkan saçmalar, Sinan Ünlü'nün sırt ve karın bölgesine, Gökhan Dakım'ın ise karnı ve bacağına isabet etti. Yaralanan iki arkadaş, çevredekilerin çağırdığı ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Sinan Ünlü, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Gökhan Dakım'ın ise hastanedeki tedavisi sürüyor. Olay sonrası kaçan Çetin Dakım, suç aleti tüfekle birlikte merkez Meram ilçesi Dr. Ziya Barlas Mahallesi'nde araç içerisinde yakalandı. İfadesinde, eşinden boşanma sebebi olarak kayınbiraderi Gökhan Dakım'ı gördüğü için bu olayı gerçekleştirdiğini söyleyen Çetin Dakım, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

CİNAYET ANI KAMERADA

Silahlı saldırı anı ise bir işyerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde Gökhan Dakım ve Sinan Ünlü'yü hafif ticari araçla iş yerinin önüne geldiğini gören Çetin Dakım, minibüsünden tüfeğini alıp, park halindeki aracın yanına yaklaştı. Ardından araç içine ateş açtı. Çetin Dakım, araçtan inen yaralı Gökhan Dakım'ı, aracın etrafından kovalayıp ateş etmeyi sürdürdü. Sürekli karnını tutan Gökhan Dakım, kaçıp iş yerine sığındı, Çetin Dakım da peşinden gitti. Çetin Dakım, bir süre sonra koşarak iş yerinden dışarı çıktı. Bu sırada iş yerindekilerde dışarı çıkıp Dakım'ı ikna etmeye çalıştı. Çetin Dakım, minibüsüne binip hızla uzaklaştı. Daha sonra çevredekiler kanlar içinde araç içinde kalan Sinan Ünlü'yü çıkardı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Güvenlik kamerasında Çetin Dakım'ın, silahla saldırması

- Gökhan Dakım'ın araçtan inmesi

- Çetin Dakım'ın, Gökhan Dakım'ı kovalaması

- Gökhan Dakım'ın, iş yerine sığınması ve Çetin Dakım'ın peşinden koşması

- Çetin Dakım'ın binadan çıkması

- Minibüsüyle uzaklaşması

- Çevredekilerin diğer yaralıyı araç içinden çıkarması

- Yaralıların ambulansa alınması

- Şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü'nden çıkartılması

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA ()

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4 - BAKKAL, ÇAMAŞIR İPİYLE KENDİNİ ASTI

SİVAS'ta bakkal dükkanı işleten Fatih Kurt (34), evinin bodrumunda kendini tavana iple asarak intihar etti.

Olay sabah 09.00 sıralarında Mehmetpaşa Mahallesi, 9'uncu sokaktaki 2 katlı apartmanın bodrumunda meydana geldi. Bakkal esnafı, evli ve 2 çocuk babası Fatih Kurt, sabaha karşı 05.20'de Whatsapp hesabından 'Kimse üzülmesin, yakınlarım ağlamasın' durumunu paylaştı. Sabah erken saatlerde durumunu gören arkadaşları evine gitti. Arkadaşları Fatih Kurt'u evinin bodrumunda tavana çamaşır ipiyle asılı halde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Kurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Fatih Kurt'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi. Fatih Kurt'un işlettiği bakkalın borcu yüzünden intihar etmiş olabileceği üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-Olay yeirinden görüntü

-Cenazenin binadan çıkarılış

-Polis ekiplerinin çalışması

-Bakkalın fotosu

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, ()

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