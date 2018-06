DHA YURT BÜLTENİ - 5

1 - Erbaş: İslam coğrafyası kan ve gözyaşından hiçbir zaman uzak kalmadı

DİYANET İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş, İslam coğrafyasının hiçbir zaman kan ve gözyaşından uzak kalmadığını vurgulayarak, "İnşallah bu bayram günlerinde birlik ve beraberliğimiz hem ülke içinde, hemde bütün müslümanlar arasında dahada gelişir, yeşerir" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş, memleketi Ordu'ya geldi. Ordu Valisi Seddar Yavuz'u makamında ziyaret eden Başkan Erbaş, gazetecilerin sorularını yanıtladı. İslam coğrafyasının kan ve gözyaşından hiçbir zaman uzak kalmadığını, müslümanların büyük acılar yaşadığını belirten Erbaş, "Bu bizim imtihanımız diyorum. Bu imtihanı birlik beraberlik içerisinde hareket ederek çözeceğiz. Kudüs Ramazan'a bir gün kala kana boyandı. 62 kardeşimiz Kudüs'te şehit oldu. Suriye, Irak öyle. Doğu Türkistan öyle. Zaman zaman belki gözden kaçıyor ama Doğu Türkistan'da ki müslüman kardeşlerimiz çok büyük acılar yaşıyorlar. Hepsine dua ediyoruz, tabi duayı sadece dilimizle etmememiz gerekiyor. Fiili duamız bizim yardımlarımızdır. Hayır hasenatımızdır. Onların yanında bulunmamızdır. Filistin'de, Kudüs'te olmamızdır. Bu fiili duadır" dedi.

RAMAZAN AYI KUR'AN AYIDIR

Birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmesi gerektiğinin de altını çizen Ali Erbaş, "Biz birlik beraberlik içerisinde hareket edersek, işte Türkiye'nin yapmış olduğu toplantılar neticesinde alınan kararlar, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kudüs'ü başkent ilan etmesini, Birleşmiş Milletler'de Türkiye'nin teklifiyle orada bir oylamanın yapılması ve oylamanın büyük çoğunlukla Türkiye'nin teklifinin lehinde çıkması, bu işte birlik beraberliğin ne büyük bir güç olduğunu ve sonuçlarının ne kadar hayırlı olduğunu bize göstermiştir. Dolayısıyla Ramazan ayı Kur'an ayıdır. Kur'an da bütün müslümanları birlik beraberliğe davet eder. İnşallah bu bayram günlerinde birlik ve beraberliğimiz hem ülke içinde, hemde bütün müslümanlar arasında dahada gelişir, yeşerir" şeklinde konuştu.

Başkan Ali Erbaş, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ı da makamında ziyaret ederek Ordu'da ki programlarını sürdürdü.

2 - Aadana'da minibüs ve otobüs hat sahiplerinin güzergah kavgası

ADANA'da minibüs ve otobüs hattı sahiplerinin güzergah tartışması, taşlı- sopalı kavgaya dönüştü. Yaklaşık 200 kişi birbirine girerken, tarafları, bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi ayırdı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Mavibulvar ve Türkmenbaşı Bulvarı'nın kesiştiği noktada meydana geldi. Kent içi yolcu taşımacılığı yapan Yeşilevler Kooperatifi üyesi minibüsçülerle, halk otobüsü üyeleri güzergah yüzünden tartıştı. Her iki tarafında kendi üyelerini çağırmasıyla yaklaşık 200 kişi aynı bölgede toplandı. Birbirlerine taş ve sopalarla saldıran tarafları bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi ayırdı. 1 kişinin başından, çok sayıda kişi de hafif yaralandı. Kavgada bazı otobüs ve minibüslerde zarar gördü. Her iki tarafta birbirini suçlayan açıklamalar yaparken, polisin bölgedeki geniş güvenlik önlemi devam ediyor.

3 - Cezaevindeki sevgilisine kavuşmak için hırsızlık yapmış - HD

*- ANTALYA'da 8 hırsızlık olayının faili Özlem C. (25), çeşitli suçlardan cezaevinde yatan sevgilisi B.B.'ye (25) kavuşmak için hırsızlık yaptığını ileri sürdü.

Hırsızlık olayları, çeşitli tarihlerde Kepez ilçesi Göksu Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki otomobillerden para ve cep telefonu çalınması üzerine harekete geçen Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kısa süre içinde şüphelinin Özlem C. olduğunu tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, 8 hırsızlıktan Özlem C.'yi gözaltına aldı. Sağlık kontrolü sonrasında ilçe emniyet müdürlüğüne götürülen Özlem C., suçlamaları kabul etti.

Özlem C. ifadesinde, "Bu olayları ben yaptım. Otomobilden çaldığım telefonu uyuşturucu madde karşılığında verdim. Hırsızlık olaylarını cezaevine girmek için yaptım. Sevgilim B.B. cezaevinde bulunmaktadır. Onun yanına giderek, ben de uyuşturucu maddeyi bırakmak için hırsızlık yapıyorum. Yaptığımdan pişmanlık duymuyorum" dedi.

Özlem C., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

4 - Patenle otomobile tutunup kaydı

GAZİANTEP'te, patenli bir gencin hareket halindeki otomobilin arkasından tutunarak kayması, görenleri korkuttu.

Bahriye Üçok Bulvarı'nda gece saatlerinde hareket halindeki bir otomobilin arkasına tutunan patenli genç tehlikeye rağmen bir süre kayarak ilerledi. Trafikteki sürücülerin uyarılarına rağmen tehlikeli şekilde kayan genci çevredekiler cep telefonlarıyla görüntüledi.

5 - IKEA 7'nci mağazasını Antalya'da açtı

IKEA'nın Türkiye'deki yedinci mağazası, Antalya'da Agora Alışveriş Merkezi'nde açıldı.

Agora Alışveriş Merkezi, IKEA Mağazası ve Agora 2. Faz açılışına ev sahipliği yaptı. Açılışa İsveç Büyükelçisi Lars Wahlund, Maya Holding ve IKEA Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Özsüer, IKEA Türkiye CEO'su Fuat Atalay, Odak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Gürcan Oral'ın yanı sıra IKEA Türkiye, Maya ve Odak gruplarının yönetici ve çalışanları katıldı.

Agora Alışveriş Merkezi'nin ikinci faz bölümünde bulunan IKEA, Türkiye'deki yedinci, Antalya'daki ise ilk mağaza özelliğini taşıyor. 20 bin metrekarelik alan üzerine kurulan IKEA'da her zevke ve her bütçeye uygun 8 bin çeşidin üzerinde mobilya ve ev aksesuarı tüketicilerin beğenisine sunuldu.

Açılış konuşmasında IKEA'yı anlatan Maya Holding ve IKEA Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Özsüer, 2005 yılından bu yana Türkiye'de mobilya ve dekorasyon trendlerine yön verdiklerini kaydetti.

200 BİN METREKARE ALAN

Antalya şubesiyle Türkiye'deki mağaza sayısını 7'ye çıkardıklarını aktaran Nuri Özsüer, "Türkiye'deki mağazalarımızda yaklaşık 8 bin ürün çeşidi yer alıyor. Antalya mağazamızla birlikte, toplam satış alanımızın büyüklüğü 200 bin metrekareye ulaştı. Aramıza yeni katılan çalışma arkadaşlarımızla birlikte IKEA'nın Türkiye'de sağladığı doğrudan ve dolaylı istihdam da 5 bin 500'e ulaştı. Bu yıl tüm mağazalarımızda yaklaşık 17 milyon ziyaretçi ağırlamayı öngörüyoruz" diye konuştu.

30 MİLYON DOLAR YATIRIM

Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'nın yaşam tarzı, kültürel değerleri, artan nüfusuyla IKEA için önem taşıdığını vurgulayan Özsüer, "Antalya mağazamız için bina inşaatı hariç yaklaşık 30 milyon dolar yatırım yaptık. IKEA'yı uzun bir süredir bekleyen Antalya'yı markamızla buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Ayrıca Kepez bölgesindeki kentsel dönüşümün bir parçası olmanın da heyecanını yaşıyoruz" diye konuştu.

Agora Alışveriş Merkezi'nin sahibi Odak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Gürcan Oral ise Agora'nın antik çağda çarşı, pazar, halkın toplandığı yer anlamına geldiğini belirtti. Birbirinden farklı dünya markalarını Agora'ya topladıklarını kaydeden Oral, "Buraya gelen Antalyalılar aradıkları herşeyi bulabilecek" dedi.

Açılışa katılan İsveç Büyükelçisi Lars Wahlund da IKEA hakkında bilgi verdi. IKEA'daki ürünlerin birçoğunun İsveç'in şehir isimlerinden oluştuğunu söyleyen Wahlund, "IKEA İsveç için çok önemli bir marka. IKEA'nın gördüğü ilgi bizi çok mutlu ediyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri, daha sonra İsveç geleneklerine göre testereyle girişte odun keserek IKEA kısmının açılışını gerçekleştirdi. Protokolün içeri girmesinin ardından kapıda bekleyenler de mağazaya alınarak alışveriş başlatıldı.

