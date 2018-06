DHA YURT BÜLTENİ - 5

İYİ Partili başkana FETÖ gözaltısı

Adana'da silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanmak ve gençleri örgütlemek için kurduğu hijyen evlerine yapılan baskında, İYİ Parti Çukurova İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sefa B. (24) gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY’nin, yeniden yapılanmak ve gençleri örgütleyerek saflarına çekmek amacıyla kurduğu 7 ayrı hijyen evine baskın yaptı. 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirilen baskında, İYİ Parti Çukurova İlçe Gençlik Kolları Başkanı ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Sefa B.'nin de aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Kendisi gibi tıp öğrencisi 3 kişiyle aynı evi paylaşan Sefa B.'nin, evde ‘ağabey’ pozisyonunda olduğu, ders çalışma bahanesiyle üniversite gençliğini kandırıp terör örgütüne kazandırmaya çalıştığı ileri sürüldü. Zanlılardan 13’ü savcılık tarafından serbest bırakılırken, Sefa B. ile birlikte 12 kişi sorgulanmaya devam ediyor.

Suriyelilerin, ülkelerine gidişleri sürüyor

Suriyeli sığınmacıların, Ramazan Bayramı'nı geçirmek için Valiliğin izniyle Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden geçişi sürüyor.

Kilis Valiliği'nin izni ile 13 Haziran tarihlerine kadar Suriye’nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab bölgelerine gitmek isteyen Suriyeliler, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'na akın ediyor. Sınırda, İl Göç İdaresi Müdürlüğü görevlilerince işlemleri yapılan Suriyeliler, 7 ayrı kontrol noktasından geçip ülkelerine gidiyor. Sınır geçişlerinde Suriyelilerin eksik aşılarının da yapıldığı belirtildi. Bayram tarihi yaklaştıkça gidişlerde yoğunluğun arttığı gözleniken, ülkelerine giden Suriyelilerin, bayramdan sonra 6 Temmuz'a kadar Türkiye’ye dönmeleri gerektiği belirtildi.

Sürücü direksiyon başında rahatsızlaşınca kaza yaptı

Çorum'un Osmancık ilçesinde seyir halindeyken direksiyon başında rahatsızlanan sürücü hakimiyetini kaybederek bir akaryakıt istasyonu önündeki su tahliye kanalına çarpıp, havada takla attı. Yaklaşık 40 metre sürüklenen araçta sürücü yaralandı.

Kaza, Çorum'un Osmancık ilçesi İstanbul-Samsun D-100 karayolu Çiftlikler Mahallesi Büyükçorak mevkisinde meydana geldi. İstanbul'dan Rize istikametine gitmekte olan Fevzi Hacıfazlıoğlu (54) yönetimindeki 34 GU 4600 plakalı otomobil sürücüsü seyir halinde direksiyon başında aniden rahatsızlanınca yoldan çıktı. Bir akaryakıt istasyonu önündeki betondan yapılmış şarampoldeki su tahliye kanalına düştü. Ardından önündeki beton zemine çarpan araç, havada takla atarak şarampolde sürüklenerek ters döndü. Çevredekilerin polis ve ambulansa haber vermelerinin ardından kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri araç içerisinden çıkarılan yaralı sürücü Fevzi Hacıfazlıoğlu’nu olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adana'da FETÖ'nün yeniden yapılanma 'grup ağabeyi' tutuklandı

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) kurduğu hijyen/ışık evlerine yapılan operasyonda gözaltına alınan 'grup ağabeyi' H.D.A.(24) ile öğrencileri meslek grubuna ayıran K.A.(35), tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanmak için kurduğu hijyen/ışık evlerine yönelik operasyon düzenlendi. Örgütün üst düzey yöneticilerinden biri tarafından tutulan 7 ayrı eve yapılan operasyonda, çoğunluğu öğrenci ve yeniden yapılanma için örgüte adam kazandırma çalışmalarında bulunduğu belirtilen toplam 25 kişi gözaltına alındı.

GRUP AĞABEYİYMİŞ

Gözaltına alınanlardan H.D.A.'nın cep telefonunda yapılan incelemede örgüt içi haberleşme programı 'Bylock' kullandığı tespit edildi. H.D.A'nın, daha önce 'grup ağabeyi' olarak görev yaptığı, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ise örgüte eleman kazandırmaya çalıştığı belirtildi. H.D.A.'nın hijyen/ışık evlerinde kalan öğrencilere, yeniden toparlanma çalışmaları içerisinde yer almaları için ikna çalışmaları yaptığı iddia edildi.

ÖĞRENCİLERİ SINIFLANDIRDI

Hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek teslim olan K.A.'nın ise öğrencileri meslek gruplarına ayırarak, hangi kamu kurumuna yerleşeceğiyle ilgili çalışmalar yapıp üst düzey yöneticilere yönlendirdiği iddia edildi. Adliyeye sevk edilen H.D.A. ve K.A., tutuklanarak cezaevine kondu.

Foça'da kitaba koştular

İZMİR'in Foça ilçesinde, bu yıl 8'incisi düzenlenen kitap şenliğinde 4 binin üzerinde ücretsiz kitap dağıtıldı.

Foça Kitap Kulübü'nün binlerce kitabı ücretsiz olarak dağıttığı geleneksel Kitap Şenliği'ni 8'inci kez gerçekleştirdi. 2 Haziran 2018 Cumartesi günü açılan stantlara yüzlerce kitapsever adeta hücum etti. Foça Belediyesi, İzmir Milli Kütüphane, Foça Halk Kütüphanesi'ninde destek verdiği şenlikte bu yıl 4 binin üzerinde kitap dağıtıldı. Türlerine göre ayrılan ve ayrı stantlarda her yaştan kitapseverin seçim yaparken güzel görüntüler yarattığı şenlikte, halk oyunları gösterileri, çocuk orkestrası ve gençlerin konserleri de yer aldı. Foça Kitap Kulübü Başkanı Ayla Karatekin kitap okuma alışkanlığının oldukça düşük olduğu Türkiye'de gerçekleştirilmesi zor bir düş olarak başladıkları yolda binlerce okura ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Deniz kaplumbağaları için sahillerde çadır, ateş ve eğlence yasaklandı

Antalya'nın dünyaca ünlü iki sahili Çıralı ve Olimpos'ta nesli tehlike altındaki Caretta caretta'ların yuvalama alanı kumsallarda çadır kurmak, ateş yakmak, eğlence partileri düzenlemek tamamen yasaklandı. Köylüler, yuva sayısının artırılması ve korunması için 40 kişilik gönüllü koruma ekibiyle sahil boyunca sabaha kadar nöbete başladı.

Antalya'nın dünyaca ünlü Çıralı ve Olimpos sahilleri, aynı zamanda nesli tehlike altındaki Caretta caretta ve Chelonia mydas (yeşil deniz kaplumbağası) türü deniz kaplumbağalarının yuvalarına ev sahipliği yapıyor. Geçen yıllarda özellikle Çıralı sahilinde tatilcilerin kumsalda geceleri çadır kurması, ateş yakıp eğlence partileri düzenlemesi, araçlarla girişi gibi birçok tehdit yüzünden yuva sayısı yarı yarıya kadar geriledi. Olimpos sahilinde ise tamamen yok oldu.

Bu yıl Çıralı'da köylülerin de içinde olduğu gönüllü ordusu kuruldu. Kemer Kaymakamlığı, Kemer Belediyesi, Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğü, Çıralı'daki dernek ve kooperatiflerle halk, Caretta caretta'lar için seferberlik başlattı. İki sahilde 4'ü maaşlı, 40 kişilik köylülerden oluşan gönüllü sabaha kadar, saat 05.00'ten itibaren de 3 kişilik yuva tespit ekibi Caretta carettalar için görev yapıyor.

ÇADIR, ATEŞ VE EĞLENCE YASAKLANDI

Kamu kurumlarının da desteğiyle Çıralı ve Olimpos'ta iki mahalle muhtarı, dernekler, kooperatifler, işletmeciler ve köy halkının da içinde yer aldığı 25 kişilik yürütme komitesinden oluşan Çıralı Kıyı Koruma Koordinasyon Komisyonu kuruldu. Komisyonun kaymakamlık, belediye ve Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğü'nün de desteğiyle aldığı kararlarla, 3,7 kilometrelik Çıralı kumsalı ve 300 metrelik Olimpos kumsalında tüm gece faaliyetleri yasaklanarak, denetim başladı. İki sahilde de çadır kurmak, ateş yakmak, eğlence partileri düzenlemek, araç girişi, evcil hayvanların dolaştırılması gibi Caretta caretta'lar için tehdit oluşturan tüm faaliyetler yasaklandı.

Dünyaca ünlü Çıralı sahilinde 2016'da 144 olan Caretta caretta'ların yumurtalarını bıraktığı yuva sayısının geçen yıl 74'e düştüğünü belirten Çıralı Kıyı Koruma Koordinasyon Komisyonu Başkanı Erdal Elginöz, Çıralı sahiline bitişik 300 metrelik Olimpos sahilinde ise yıllar önce 16-17 olan yuva sayısının son yıllarda tamamen yok olduğunu söyledi. Önceki yıllarda iki sahilde de koruma önlemlerinin çok gevşediğini aktaran Erdal Elginöz, "Özellikle gece kumsalların kullanımı çok artmıştı. Araçlar dahi giriyordu. Kumsal ve orman içinde çadırlar kurulup, ateşler yakılarak eğlence partileri düzenliyordu. Işıklar yakılıyor ve maalesef Caretta caretta'ların kıyıya çıkmasına engel olacak her tür faaliyet yapılıyordu" dedi.

PARA VE HAPİS CEZASI

Gidişatın çok kötü olması ve zaten nesli tehlike altındaki Caretta carettaların Çıralı ve Olimpos sahillerinde de tamamen yok olması endişesi taşıdıklarını belirten Elginöz, köylüler, işletmeciler ve ilgili devlet kurumlarıyla yapılan toplantılar sonucunda Kıyı Koruma Koordinasyon Komisyonu'nun kurulduğunu söyledi. Kaymakamlık tarafından jandarma için çadır kurma, ateş yakma gibi faaliyetlere karşı özel emirle yasal boşluğun doldurulduğunu kaydeden Elginöz, “Artık Caretta carettalar için zararlı faaliyetlere karşı jandarmanın müdahalesi sağlandı. Kemer Kaymakamlığı'nın emri ve savcılık yazısı sayesinde, Çıralı'da kumsalda, milli park içinde veya ormanlık alanda çadır kuranlar, geceleyenler, ateş yakanlara Kabahatler Kanunu uyarınca jandarma ve zabıta tarafından 256 TL idari para cezası kesilmektedir. Ateş yakanlar hakkında tutanak tutulması halinde asgari ücretin 2 katı para cezası verilmesinin yanı sıra, 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılabilir" diye konuştu.

SABAHA KADAR NÖBET

Kamu kurumlarının personel yetersizliğinden dolayı bölge halkı olarak gönüllüler grubu kurulduğunu da kaydeden Elginöz, “Bir koruma ekibi oluşturduk. İçinde 4'ü Çıralı halkından toplanan paralarla maaş ödenen olmak üzere 40 kişilik gönüllü kumsal kıyı koruma görevlisi oluşturuldu. 4 kişilik ekibin yanı sıra, gönüllüler de sırayla olmak üzere her gece sabaha kadar tüm sahil boyunca nöbet tutuyor ve denetim yapıyorlar. Çadır kuran, ateş yakan grupları kibarca uyarıyorlar. Bu yıl Caretta carettalar ilk yumurtasını 29 Nisan'da bıraktı. Yaklaşık 1 ayda yuva sayısı 31'e yükseldi. Geçen yıl mayıs sonunda sadece 5 yuva vardı. Aldığımız önlemler etkisini gösterdi ve çok ciddi bir farkındalık oluşturduk. Bundan da çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

TÜM KÖYLÜ VE İŞLETMECİLER SEFERBER

Erdal Elginöz, Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğü ve Kemer Belediyesi'nin desteğiyle yumurta bırakılan alanlar için 100 adet koruma kafesi, tatile gelenlere dağıtılmak üzere broşür, uyarıcı ve bilgilendirici levha ve tabelaların yapımı gibi önemli destekler aldıklarını kaydetti. Yine meydanda bir adet İnfo Caretta Karavanı oluşturulduğu ve Çıralı'ya gelen herkese burada Caretta caretta'larla ilgili bilgi verilip broşürler dağıtıldığını da anlatan Elginöz, sahile araç girişlerini engellemek için fiziki önlemler alındığını kaydetti. Bu yıl Çıralı ve Olimpos'ta tüm köylüler ve işletmecilerin Caretta caretta'ları korumak için seferber olduğunu kaydeden Erdal Elginöz, bu önlemlerin ağustos sonu ya da eylül ilk haftasına kadar devam edeceğini, Çıralı'nın yıllık ortalaması olan 110'un üzerinde yuva beklediklerini söyledi.

HER SABAH YUVA TESPİTİ

Sahil boyundaki işletmeler gece Caretta caretta'ları rahatsız eden ve yumurta bırakmasını engelleyen ışıklandırmaları perdelerken, belediyenin sokak lambalarının yönü değiştirildi. Çıralı ve Olimpos sahilinde 1996'dan bu yana 22 yıldır mayıs-ağustos aylarında her sabah saat 05.00'ten itibaren yaklaşık 4 kilometrelik iki sahilde gönüllü olarak Bayram Kütle, İsmail Tunalı ve Mustafa Ilgaz, Caretta Caretta'ların yumurta bıraktığı alanların tespitini yapıyor. Deniz kaplumbağalarının en çok yuva yaptığı alanları gösteren zon kazıklarının da dikili olduğu sahilde tespiti yapılan yuvalar, kafeslerle koruma altına alınıyor. Her yuvaya bir numara veriliyor ve tarihi belirtiliyor. Bayram Kütle, yumurtaların yaklaşık 70 santim derinliğe bırakıldığını ve 45-60 gün arasında da yavruların çıkartıldığını, tüm bu işlemleri raporlayıp bakanlığa sunduklarını anlattı.

ÖRNEK İŞBİRLİĞİ

Çıralı'da işbirliğiyle örnek bir çalışma yapıldığını belirten gönüllülerden Karacaören Doğa ve Kültür Derneği Başkanı Mehmet Başar, geçen yıl mayıs ayında 4-5 olan yuva sayısının, bu yıl alınan önlemler sayesinde 31'e yükseldiğini kaydetti. Başar, Çıralı ve Olimpos sahillerinin yanı sıra yine Caretta caretta'ların yuva alanı olarak kullandığı Çıralı yakınındaki Boncuk ve Maden koylarının da Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğü'nün desteğiyle temizlendiğini ve yuvalamaya müsait hale getirildiğini söyledi.

ANTALYA'DA 9 ÖNEMLİ KUMSAL

Antalya sahillerinde, Caretta carettalar ve yeşil deniz kaplumbağaları için 9 önemli yuvalama kumsalı bulunuyor. Belek'te 29.3 kilometrelik kumsalda 68-1053 adet arası Caretta Caretta ve 2-8 adet arası yeşil deniz kaplumbağası yavru çıkış noktası, yani yumurta bırakma alanı bulunuyor. 3,2 kilometrelik Çıralı kumsalında 23-105 adet arası Caretta caretta yavru çıkış noktası var. 7,8 kilometrelik Alanya Demirtaş kumsalında 41-137 adet, 6,8 kilometrelik Gazipaşa kumsalında 14-53 adet, 8,5 kilometrelik Demre Kale kumsalında 39-109 adet arasında yavru çıkış noktası var. 16,1 kilometrelik Manavgat Kızılot kumsalında 50-270 adet Caretta Caretta, 0-3 adet arasında da yeşil deniz kaplumbağası yavru çıkış noktası bulunuyor. 14 kilometrelik Kumluca kumsalında 75-305 adet Caretta caretta, 7 adet de yeşil deniz kaplumbağası yavru çıkış noktası var. 14 kilometrelik Kaş Patara kumsalında 35-127 adet Caretta caretta, 2 adet yeşil deniz kaplumbağası yuvalama alanı var. 3,7 kilometrelik Kemer Tekirova kumsalında ise 4-23 adet arası yuvalama alanı bulunuyor.

