DHA YURT BÜLTENİ - 5

1 - Rap müzik şarkıcısı 'uyuşturucu kullanımını özendirmek'ten tutuklandı



İZMİR'de yaşayan rap müzik şarkıcıları 'Khontkar' adıyla bilinen O.D. ve 'Young Bego' ismini kullanan U.B., şarkılarında uyuşturucu madde kullanımını özendirici sözlere ve görüntülere yer verdikleri iddiasıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.D., tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'de yaşayan rap müzik şarkıcıları Khontkar ve Young Bego'nun adreslerine, şarkılarında uyuşturucu madde kullanımını özendirici sözlere ve görüntülere yer verdikleri gerekçesiyle geçen çarşamba günü operasyon düzenledi. Khontkar adıyla bilinen O.D.'nin Konak'taki evinde yapılan aramalarda, içime ve satışa hazır hale getirilmiş alüminyum jelatin içerisinde 10 küçük paket esrar, 1 uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat, 2 uyuşturucu madde öğütücü ele geçirildi. O.D. ile beraber, evde bulunan arkadaşları M.D. ve A.Ö. de gözaltına alındı.

Young Bego takma adını kullanan U.B.'nin de Balçova'daki adresine yapılan operasyonda da 1 uyuşturucu kullanımına yarayan bir aparat, 2 uyuşturucu madde öğütücü ve bu söz düzenek içerisinde kırıntı halinde esrar ele geçirildi. U.B. ile aynı vde bulunan B.Ç. de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden, Young Bego adıyla bilinen U.B. ile birlikte B.Ç., M.D. ve A.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Khontkar adını kullanan O.D. ise, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme ve bu nitelikle yayın yapma', 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma ve bulundurma' suçlarından tutuklandı.

Emniyet yetkilileri, uyuşturucu kullanımını özendiren her türlü yayına karşı mücadelenin süreceğini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- operasyondan görüntü

- Evde yapılan aramalardan görüntü

- Şüphelileri sevklerinden görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: İZMİR, ()

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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2 - Atatürk büstlerini uyuşturucu almak için satmış

ANTALYA'da, iki okulun bahçesindeki pirinç Atatürk büstlerini çalıp tanesini 80 liraya hurdacıya sattığı belirlenen A.Y. (26), polis ekiplerince yakalandı. Büstlerin çalınma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Muratpaşa ilçesindeki Hanım- Ömer Çağıran İlkokulu ile Muratpaşa İmam Hatip Ortaokulu'nun bahçesindeki Atatürk büstleri geçen hafta sabaha karşı çalındı. Okul idarecilerinin bildirmesi üzerine polis ekipleri inceleme başlattı. Her iki okulun çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Atatürk büstlerinin, hırsızlıktan 5 kaydı bulunan uyuşturucu bağımlısı A.Y. tarafından çalındığını tespit etti.

Ekipler, A.Y'yi, Yeşildere Mahallesi'nde (Zeytinköy) uyuşturucu almaya gittiği sırada operasyonla gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğüne götürülen A.Y., ifadesinde iki büstü uyuşturucu almak için çaldığını, tanesini 80 TL'ye hurdacı M.K.'ye sattığını söyledi. A.Y. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, M.Y. hakkında 'çalıntı mal' almaktan işlem yapıldı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Diğer yandan A.Y.'nin okul bahçesindeki büstleri çalma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Atatürk büstünü kucağına alan A.Y.'nin okul bahçesinden çıktığı görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Atatürk büstünün çalınma anı güvenlik kamerası

- Zanlının asayiş binasından çıkarılışı

- Asayiş binasından detay

Kaset Durumu: Link geçildi

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Tolga YILDIRIM/ANTALYA-)

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3 - TBB Başkanı Feyzioğlu sandık güvenliğine dikkat çekti

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarından oluşan 'Bir Önder, Bir Deha, Bir İnsan' isimli sergi, Eskişehir ve Denizli'nin ardından Muğla'nın Bodrum ilçesinde de açıldı. Açılışa katılan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, 24 Haziran'da sandık güvenliğinin önemine değinerek siyasi partilere yönelik "Bu seçimde 'Tutanağımızı toplayamadık, hay Allah temsilci bulunduramadık, müşahit gitmemiş' gibi açıklamaları kabul etmiyoruz. Çünkü sandığın güvenliğini sağlanmazsa demokrasi olmaz" dedi.

TBB ve Muğla Barosu işbirliğiyle, Fahri Özdemir'in 13 bin Atatürk fotoğrafları koleksiyonundan özenle seçilerek hazırlanan 100 fotoğrafın yer aldığı 'Bir Önder, Bir Deha, Bir İnsan' sergisi, Bodrum Belediyesi Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi'nde açıldı. TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon, Muğla Baro Başkanı Cumhur Uzun, Muğla Barosu Bodrum Temsilcisi Cavidan Karaöz Özyiğit, koleksiyon sahibi Fahri Özdemir ve çok sayıda vatandaş açılışa katıldı. Metin Feyzioğlu, Atatürk'ün kronolojik sıraya göre düzenlenen 100 fotoğrafının yer aldığı sergiye çocukların getirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, çocukların Atatürk'ün bilmedikleri birçok yönünü göreceklerini söyledi. Feyzioğlu, açılışın ardından sergide yer alan fotoğrafların yer aldığı kitabı, Belediye Başkanı Kocadon'a ve Muğla Baro Başkanı Uzun'a hediye etti. Açılış konuşmalarının ardından, katılımcılar sergiyi gezdi. Özdemir, sergiyi gezenlere fotoğraflarla ilgili bilgiler verdi.

'SANDIĞIN GÜVENLİĞİNİ SAĞLANMAZSA DEMOKRASİ OLMAZ'

Daha sonra 24 Haziran seçimiyle ilgili konuşan TBB Başkanı Feyzioğlu, oyun namus olduğunu belirterek, "Vatandaşa oyununun teminatını verin. Çünkü seçim güvenliği devletin işi. Sandık güvenliği de öncelikli olarak siyasi partilerin işidir. Sadece siyasi partilerin sandıklarda, ilçelerde temsilci bulundurma yetkisi vardır. Sadece siyasi partiler tutanaklarının aslını alabilirler. Bu sebeple orada yetişmiş, eğitimli, sorumluluğu bilen ve namusa sahip çıkma yeterliliğinde görevliler bulundurun. Bu seçimde 'Tutanağımızı toplayamadık, hay Allah temsilci bulunduramadık, müşahit gitmemiş' gibi açıklamaları kabul etmiyoruz. Çünkü sandığın güvenliğini sağlanmazsa demokrasi olmaz" dedi.

"DESTEK VERMEYE HAZIRIZ"

Sandık güvenliği için birlik olarak da destek vermeye hazır olduklarını belirten Feyzioğlu, "Seçim günü bir çağrı merkezi kuruyoruz. Telefonlarını da ilan edeceğiz. Herhangi bir ilçenin herhangi bir sandığında vatandaş bir sorunla karşılaştığında, buna hukuki yönden cevabı vermek ve ihtiyaç olursa ilgili baronun kuracağı gezici ekibi de avukatlardan oluşan ekibi de oraya yönlendirmek üzere bir hazırlık içindeyiz. Bu çerçevede de vatandaşımıza kanunların bize verdiği yetkiler çerçevesinde her türlü desteği vermekle yükümlüyüz" dedi.

Feyzioğlu, sergiyi gezdikten sonra Bodrum'dan ayrıldı. Sergi, 17 Haziran'a kadar Bodrum Belediyesi Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi'nde gezilebilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Serginin açılışından genel detay görüntüler,

- Av. Prof. Dr. Feyzioğlu'nun sergide yer alan fotoğrafların yer aldığı kitabı belediye başkanı ve baro başkanına hediye etmesi.

- Av. Prof. Dr. Feyzioğlu ile röp.

- Sergiden genel detay görüntüler,

- Gezenlerden ve fotoğraflardan görüntü vardır.

Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), ()



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4 - Kamyon iş makinesine böyle çarptı

Basri Tuncay ERTAN/ERDEK (Balıkesir), () – BALIKESİR’de, Erdek-Bandırma karayolunda bir kamyon önde gitmekte olan iş makinesine arkadan çarptı. Kazada her iki aracın da sürücüleri araçlarında sıkıştı. Güvenlik kamerası tarafından görüntülenen kaza sonrası itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları kabinlerden çıkarılan sürücüler hastanede tedaviye alındı.

Edinilen bilgiye göre, dün Bandırma´dan Erdek´e gitmekte olan Erdal Eren yönetimindeki 48 R 4047 plakalı kamyon, Murat Bayırı’ndan Erdek´e yokuş aşağı indiği sırada bir harfiyat deposundan ana yola çıkan Uğur Arı yönetimindeki iş makinesine arkadan hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle Uğur Arı yönetimindeki iş makinesi yol kenarında bulunan ağaca çarparak, dereye düştü. Kamyon ve iş makinesi içerisinde sıkışan sürücüler Erdal Eren ve Uğur Arı, Erdek İtfaiyesi Ekipleri tarafından çıkarılırken, tedavileri yapılmak üzere Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Her iki sürücünün de hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturmaya başalandı.

Güvenlik kamerası tarafındang örüntülenen bu kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Güvenlik kamerası görüntüsü

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5 - Nizip'te dolu, fıstık ve zeytin ağaçlarına zarar verdi

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde etkili olan dolu yağışı, Antep fıstığı ve zeytin ağaçları ile meyvelerine zarar verdi.

İlçede aniden etkili olan ve 20 dakika süren dolu yağışı, bazı bölgeleri beyaza bürüdü. Yağışla birlikte Kocatepe ve Uluyatır mahallelerindeki Antep fıstığı ile zeytin ağaçlarının dalları kırıldı, meyveleri döküldü.

Kocatepe Mahalle Muhtarı Abbas Küçük, yağan şiddetli dolu yağışının ardından 5 bin dönüm arazideki fıstık ağaçları ve diğer meyve ağaçlarının zarar gördüğünü belirterek, "Bizler bölge çiftçileri olarak bu yıl beklentimiz yüksekti ancak yağan dolu yağışı büyük zarara yol açtı. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Yetkililerden yardım istiyoruz. Çünkü birçok ağacımız ve umutla beklediğimiz ürünlerimiz dolu sonrasında zarar gördü" dedi.

Üreticilerden Osman Osanmaz ise yetkililerden yardım isteyerek, "Mahallede yağan dolu yağışı nedeniyle geçim kaynağımız olan ağaçlarımız büyük bir zarar görmüştür. Biz hükümetten, tüm yetkililerden yardım istiyoruz. Çünkü bizim geçimimiz bu arazilere ve ağaçlara bağlıdır" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Fıstık ağaçları

- Dökülen meyveler

- Kırılan fıstık dalları

- Kocatepe Mahalle Muhtarı Abbas Küçük röp

- Çiftçi Osman Osanmaz röp.

Haber-Kamera: Metin İLİKSOY-GAZİANTEP-()