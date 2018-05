DHA YURT BÜLTENİ- 5

Muharrem İnce'nin annesi: Küçükken 'Ben cumhurbaşkanı olacağım' derdi

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin memleketi Yalova'daki ailesi ve Elmalık köyü sakinleri, 24 Haziran'da yapılacak seçime sayılı günler kala sonucu heyecanla bekliyor. Anne Zekiye İnce (75), oğlunun küçükken "Ben cumhurbaşkanı olacağım" dediğini belirterek, yoğun çalışma temposu nedeniyle az görüştükleri için üzüldüğünü söyledi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin memleketi Yalova'nın Elmalık köyünde, heyecanlı günler yaşanıyor. Köy meydanına Muharrem İnce'nin posterleri asılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da seçim afişi bulunuyor. Köy kahvesinde ve bazı evlerde de İnce'nin posterleri yer alıyor. Muharrem İnce'nin köydeki evi Türk bayraklarıyla donatılırken, doğup, büyüdüğü annesinin evinde ise poster, bayrak ya da afiş bulunmuyor. İnce Ailesi, günlük yaşamına devam ediyor. Muharrem İnce'nin annesi Zekiye İnce'ye köydekiler 'Gülden teyze' ya da 'Gülden ana' diye lsesleniyor, yıllardır, kendi adı farkklı olsa da böyle biliniyor. İnce'nin kız kardeşi Meryem Dönmez ile beyaz eşya bayiliği yapan eşi Salim Dönmez, erkek kardeşleri Hüseyin ve ziraat mühendisi Zeynel İnce de Elmalık köyünde yaşıyor. Gururlu olduklarını ve heyecanla 24 Haziran'ı beklediklerini belirten İnce Ailesi fertleri, iftar sonrası muhabirine konuştu.

'KÜÇÜKKEN, BEN CUMHURBAŞKANI OLUCAM, DİYORDU'

Köydeki evinde yalnız oturan Muharrem İnce'nin annesi Zekiye İnce, her anne gibi evladıyla gurur duyduğunu belirterek, "Ama biraz da üzülüyorum. Zaten az görüyorduk, şimdi hiç göremeyeceğiz. Bir de çok büyük yük üstündeki. Bunlara üzülüyorum. Görüyorum onu öyle uğraşırken. 'Çıkacak, konuşacak' diye televizyonun yanından ayrılamıyorum. Beklentim, kazanırsa cumhurbaşkanlığını çok düzgün yapsın. Hiç kimse şikayet etmesin. Şikayet edildiğinde üzülürüm. Çok küçükken, teyzesi ona kitap getirirdi. 'Ben milletvekili olacağım' diyordu o zaman, 'Ben cumhurbaşkanı olacağım' diyordu. Geldiğinde biz siyaset hiç konuşmuyoruz. Kendi hallerimizi, hatırımızı konuşuruz" diye konuştu. Zekiye İnce, 3 yıl önce kaybettiği eşinin de bugünleri görmek istediğini dile getirerek, "O çok belli etmezdi her şeyi; ama sevinirdi. Evladını öyle görmek herkese nasip olmaz" dedi.

'AĞABEYİM HER HAFTA KÖYE GELİR'

Kız kardeşi Meryem Dönmez (52) ise ağabeyi ile gurur duyduğunu ve heyecanlı olduğunu belirterek, "Ben ağabeyimin her zaman arkasındayım, her zaman yanındayız. Başarılar diliyorum. Allah yardım etsin" dedi. Muharrem İnce ile güzel bir kardeşlik ilişkileri olduğunu vurgulayan Dönmez, "Şu an görüşemiyoruz. Evlerimiz yan yana. Önceden her zaman görüşürdük. Her hafta ağabeyim köye gelir; ama en son seçim startını verdiği 5 Mayıs'ta gördük" diye konuştu.En küçük kardeşi Zeynel İnce (45) de gururlu ve mutlu olduklarını dile getirerek, şunları söyledi:"Muharrem Bey, merdivenleri birer birer çıkarak, geldi. Çalışıyor, hakkını da veriyor. Güçlü bir lider olacağını söylüyor. Biz kardeşi olarak gurur duyuyoruz. Yakınlarımız, akrabalarımız bu gururu paylaşıyorlar. Muharrem Bey, çok başaralı bir siyasetçi. Başarısı devam edecek, diye düşünüyoruz. O, rol model, Türkiye'de de büyük bir baba olacak; büyük, güçlü bir lider olacak. Bunu her konuşmasında, mitinglerinde söylüyor. Bu da sandıklara yansıyacak. 24 Haziran'ı bekleyeceğiz ve göreceğiz." Muharrem İnce'nin diğer erkek kardeşi Hüseyin İnce'nin kızı Buse İnce (17) ise amcası için "Her şeyde olduğu gibi amcalıkta da mükemmel bir insan. O tempoda bile beni düşünebilen bir insan. Derslerimi sorar, alışverişe götürür, kitap alır. Çok iyi, her şeyi layığıyla yapıyor" dedi.

'MUHARREM HOCA' DERİZ

Arkadaşı Celil Ocak (54), Muharrem İnce ile çocukluk yıllarından beri beraber olduklarını ve çocuk yaşlarda ninelerinin kendilerine masallar anlattığını belirterek, şöyle konuştu:"Evimizin önünde seksek oynardık. Okula beraber başladık. Hiçbir şekilde birbirimizin kalbini kırmadık. Belki de kavga etmeyen ender arkadaşlardanız. Bir şeyi 'Başaracağım' diyorsa başarır. Onda o irade vardır, kafasına koyduğunu başarır. Çok dürüsttür. Buraya gelir, kimseye çay parası verdirmez kahvede. Bütün dostlarıyla oturup, çay içer. Sıradan, bizim gibi. Bugün Türkiye'de birileri, onu popüler görüyor; ama biz ona 'Muharrem Hoca' deriz. Bizden biri."

'3- 5 YILDIR, CUMHURBAŞKANI OLACAĞIM, DEDİĞİNİ DUYMUŞUMDUR'

Muharrem İnce'nin posterlerinin asılı olduğu kahvede konuşan köy sakinlerinden Hasan Karoğlu, "CHP'nin tabanından gelen biri; aynı zamanda köy çocuğu, halkın içinden gelen biri. Mitinglerde halkın seviyesine inebiliyor, halkın diliyle konuşabiliyor. Çok iyi iletişim kurabiliyor. Muharrem'in hedefleri hep büyüktü, hırslı bir çocuktu, arkadaştı. Hedefini daima en yüksek seviyede tutmuştur. Onun ağzından milletvekili olduktan sonra yani son 3- 5 yıldır 'Ben cumhurbaşkanı olacağım' çok dediğini duymuşumdur. Büyük başarı kaydetti. Şu anda 80 milyonda Muharrem'i tanımayan yok gibi" dedi. Kahvede bulunan köy sakinlerinden Rıfat Tekin ise "Eğer Muharrem, bu yarışta birinci olursa o külliyede kalmaz, mümkün değil. Külliye çocuğu değil. Öyle şatafatlı yemekler vermez. Halkın parasına sahip çıkar. Fakiri ezdirmez. Yüzde 80 burada kaldığı zaman kahvaltıyı burada, köy kahvesinde yapar. Evinden buraya yaya gelir. Halkla beraber kahvaltı yapar; simit, ekmek, kaşar peynir, domates. Hiçbir zaman çok yüksekte kendini görmez. En az ayda 2 sefer geliyordu buraya ve Ramazanlarda izinli olduğu zaman 1 ay burada kalıyordu. Cumalara, teravihe burada gider. Bildiğimiz kadarıyla onun dedeleri de çok mutaassıp. İslamiyet’i çok iyi bilir. Muharrem, Ayet-el Kürsi'yi okumadan arabaya binmez" diye konuştu.

Haber:Gülseli KENARLI- Güven USTA- Can EROK/YALOVA, ()

Giresun'daki heyelan yolu yuttu

Giresun'da, dün etkili olan şiddetli yağışta meydana gelen heyelan nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan Uluburun Tüneli yakınındaki plaj yolu, dalga ve sel suları nedeniyle çöktü.

Keşap ile Espiye ilçelerinde dün etkili olan sağanak, Karadeniz Sahil Yolu'nda bulunan Uluburun Tüneli'nin kapanmasına yol açtı. Yolun kapanması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşurken, sağanak, gece boyu sürdü. Etkisini artıran yağış, bölgede heyelanlara neden oldu. Uluburun Tüneli çevresinde karayolları ekipleri, temizleme çalışmalarını sürdürürken, Uluburun plajına ulaşımın sağlandığı yolda ise göçük meydana geldi. Tünel yakınında bulunan yolun büyük bölümü, sel suları ve dalga nedeniyle çökerken, doğallığıyla bilinen plaj da şiddetli yağmurda hasar gördü. Bölgede etkili olan yağışlara yönelik yetkililer, önlemlerini artırarak, sürücüleri uyardı.

HABER KAMERA:Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN,()

Üzerine benzin döküp ateşe verdi

Konya'da psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen ev kadını Melike G. (59), bir meyve bahçesinde üzerine benzin döküp kendini ateşe verdi. Vatandaşlar tarafından söndürülen kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 09.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Ekmekkoçu Mahallesi Saadet Sokak üzerinde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen evli Melike G., kendine ait olmayan bir meyve bahçesinde üzerine benzin döküp ateşe verdi. Bahçe içerisinde alevleri fark eden çevredekiler, su dolu kovalarla bahçeye koşup, kadının üzerine dökerek alevleri söndürdü. Ardından durum polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunun büyük bir bölümü yanan Melike G., ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Melike G.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Olay yerinde kadına ait hırka, benzin bidonu ve çakmak bulan polis, Melike G.'nin, kendisini kurtarmaya çalışanlara 'Bırakın beni, ben kendim yaktım. Size ne?' şeklinde ifadeler kullandığını belirledi. Araştırmasını derinleştiren polis, Melike G.'nin psikolojik sorunları olduğu, antidepresan ilaçları kullandığı, 3 ay öncede yüksek dozda ilaç alarak intihar girişiminde bulunduğunu saptadı. Melike G.'nin psikolojik sorunları nedeniyle ailesi tarafından hastanede tedavi görmesini istediği; ancak bu teklifi reddettiği ileri sürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber- Kamera: Tolga YANIK/KONYA,()

Narkotik Eğitim TIR'ı Afyonkarahisar'da

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün uyuşturucuyla mücadele kapsamında hazırladığı Narkotik Eğitim TIR'ı Afyonkarahisar'a geldi.

Narkotik Eğitim TIR'ının içerisinde özel olarak oluşturulan 40 metrekarelik modern eğitim salonuna konulan 12 dokunmatik ekranda uyuşturucu maddenin insan vücudundaki etkileri ayrıntılı şekilde anlatıldı. Halkın yoğun ilgi gösterdiği TIR'da görevli narkotik uzmanı polisler uyuşturucuyla mücadele ve korunma yolları gibi konularda gençlere, ailelere ve vatandaşa bilgiler verdi. Narkotik Eğitim TIR'ının yanına İl Sağlık Müdürlüğü de Sağlıklı Yaşam Aracı ile eğitime destek verdi.

Narkotik Eğitim TIR'ını Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ve protokol üyeleri ziyaret etti. TIR'ın içerisindeki ekipmanları inceleyen Vali Tutulmaz ve protokol üyeleri uzman polislerden bilgi aldı. Dokunmatik ekranları inceleyerek uyuşturucunun insan vücudundaki durumunu gören Vali Tutulmaz, uyuşturucunun insan sağlığını nasıl yok ettiğini söyledi. Vali Tutulmaz, "Geldiğimiz dönemde artık uyuşturucu terörden daha öte bir duruma geldi. Şu anda kayıtlarımızda uyuşturucudan ölen sayısı yılda terörden ölen kişiden daha fazla. Bu hem toplumu hem aileleri hem de gençliği harap ediyor. Bu hususta toplumumuzun duyarlı olması lazım. Bu proje de bu farkındalığı yaratmaya yönelik bir projedir. Bütün gençlerimizin ve ailelerini bu TIR'a ziyarete bekliyoruz -ki gelsinler hangi pozisyonda olduklarını buradan yakinen görme fırsatı yakalamış olsunlar- Gençlerimizi de sizlerin vasıtasıyla uyarıyoruz. Sakın uyuşturucunun geçici mutluluğuna kapılmasınlar. Bu geçici bir mutluluktur. Buraya gelerek gelişimi ve hangi aşamalardan geçildiğini ve sonucun ne olduğunu çok yakından görsünler. Aileleri uyarıyoruz, yavrularına ve evlatlarına yakın olsunlar. Onları yakından takip etsinler ki bu tür sıkıntılarla baş başa kalmasınlar" dedi.

4 GÜN AFYONKARAHİSAR'DA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde görevli polis memuru Yücel Salatan, Narkotik Eğitim TIR'ı ile ilgili bilgiler verdi. Afyonkarahisar'da 4 gün boyunca çeşitli bölgelerde TIR'ın ziyarete açık olacağını aktaran Salatan, şöyle dedi: "Narkotik Eğitim TIR'ımız 2015 yılından beri yollarda. Madde kullanımının zararlarını her boyutuyla anlatmak amacıyla tasarlandı. Özellikle gençlere ve ailelere bu yola hiç girmemeleri adına yapılmış bir proje. TIR'ın içerisinde 12 dokunmatik ekranı var. Her birinde farklı olmak üzere 30 uygulamamız var. Bu uygulamalarla madde kullanımının biyolojik, fizyolojik ve sosyal boyutlarını, zararlarını göstermeye çalışıyoruz. 4 gün süreyle ilimizde olacağız. İnşallah tüm halkımıza, gençlerimizi TIR'ımızı ziyaret etmek için bekliyoruz."

NARKOTİK KÖPEĞİ ŞOV YAPTI

Konuşmaların ardından Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesindeki 'Bojar' adlı özel eğitimli köpek, İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait Sağlıklı Yaşam Aracı içerisine saklanan bir maddeyi kısa sürede bularak şov yaptı. Vali Mustafa Tutulmaz ve protokol heyeti narkotik köpeği Bojar'ı saklanan maddeyi bulmaya çalışırken dikkatle izledi.

HABER-KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR ()

17 yıllık eşine böbreğini verdi

Çanakkale'de, 23 yıldır şeker hastalığına bağlı böbrek yetmezliği tedavisi gören Aydın Kalmış'ın (39), 4 ay önce böbrekleri iflas etti. Doktorlar Kalmış'a acil böbrek nakli yapılması gerektiğini bildirdi. Aydın Kalmış'a, 17 yıllık eşi Ceyda Kalmış (33) böbreğini verdi. Aydın Kalmış sağlığına kavuşurken, eşi Ceyda Kalmış, "Biz birbirimize hastalıkta ve sağlıkta 'evet' demiştik" dedi.

Bayramiç ilçesinde yaşayan 2 çocuk sahibi Aydın ve Ceyda Kalmış çifti 17 yıl önce evlendi. Ceyda Kalmış hastalıkta ve sağlıkta 'evet' diyerek evlendiği ve 16 yaşından bu yana şeker hastası olduğunu bildiği eşi Aydın Kalmış'a her zaman destek oldu. Şeker hastalığına bağlı 23 yıl boyunca böbrek yetmezliği tedavisi gören Aydın Kalmış'ın böbrekleri 4 ay önce iflas etti. Doktorlar Kalmış'a acil böbrek nakli yapılması gerektiğini bildirdi. Diyalize giren Aydın Kalmış, kadavradan böbrek nakli için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Organ Nakil Merkezi'ne başvurdu. ÇOMÜ Organ Nakli ekibi, kadavradan böbrek nakli için sıranın ne zaman gelip gelmeyeceğinin belli olmadığını Aydın Kalmış'a söyledi. Aydın Kalmış'ın durumu nedeniyle büyük üzüntü yaşayan Ceyda Kalmış, Organ Nakil Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cabir Alan ve ekibine, eşine kendi böbreğini vermek istediğini iletti. Hastanede yapılan doku uyum testlerinde Ceyda Kalmış'ın böbreğinin, eşi Aydın Kalmış'a nakledilmesi için yapılan sonuçlar olumlu çıktı. ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde geçen 18 Mayıs günü toplam 6,5 saat süren operasyonla Ceyda Kalmış'ın sol böbreği eşi Aydın Kalmış'a nakledildi. Aydın Kalmış, tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Nakil operasyonu ile ilgili konuşan ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cabir Alan, şöyle dedi: "Diyalize girme kararı insan için zor. Bundan sonra hayatını makineye bağlı geçirme durumunda kalıyorsun. Kalmış Ailesi de kendi içinde görüşüp, bizim merkezimize kadavra listesi için kayıt yaptırdı ama kadavra listesinde ne zaman böbrek için sıra geleceği belli olmuyor. Bu durumu Aydın Kalmış'a anlattık. Eşi Ceyda Kalmış, 'Benim böbrek uyar mı? Ben böbreğimi vermek istiyorum' deyince, gerekli tetkikler yapıldı. 2 hafta içinde testler yapıldıktan sonra Ceyda Kalmış'ın böbreğinin eşi Aydın Kalmış'a uyduğuna karar verildi. Konsey kararı neticesinde böbrek nakli yapılmasına karar verildi. 18 Mayıs günü Ceyda Hanım'ı ameliyat masasına aldık. Böbreğini 3 saatlik operasyonla sağlıklı bir şekilde çıkarttık. Eş zamanlı olarak yan odada uyuyan Aydın Kalmış'a böbreği 3,5 saatlik bir operasyonla naklettik. Sağlık açısından herhangi bir problemi yok."

'EŞİM HER ZAMAN YANIMDA'

Eşi Ceyda Kalmış'ın böbreği ile tekrar sağlığına kavuşan Aydın Kalmış ise "Şeker hastalığım ilerledikçe böbrek rahatsızlığına yakalandım. Bir süre tedavisini aldım. Daha fazla dayanamadım. Evde nefes almada zorluk çekince baygınlık geçirdim. Eşim hemen beni hastaneye götürdü. Diyalize girmeye başladım. Kadavradan böbrek çıkmasını istedik. Ama 17 yıllık eşim bana kendi böbreğini verdi. Eşim her zaman yanımda olduğu için çok mutluyum. Doktorlarımızdan Allah razı olsun. Böbrek nakli sonrası 2-3 gün içinde iyileştik. Ben de eşimde sağlıklıyız" dedi.

'SEVGİM ÜSTÜN GELDİ'

Eşi Aydın Kalmış ile evlendiği zaman şeker hastası olduğunu bildiğini kaydeden Ceyda Kalmış ise "Eşimin şeker hastası olduğunu dinlemedim. Sevgim daha üstün geldi ve ağır bastı. Seneler sonra eşimde böbrek yetmezliği çıktı. Artık son noktaya geldi. Bir gün evde fenalaştı, bayıldı. Hastaneye getirdiğimde doktorlar diyalize girmesi gerektiğini söyledi. 4 aydır diyaliz tedavisi görüyordu. Eğer uyarsa kendi böbreğimi eşime vermeye karar verdim. Doktorlarımızla konuştum. Tahlillerimiz yapıldı. Böbrek nakli için herhangi bir sorun çıkmadı. Böbreğimin uyduğu söylendi. O kadar çok sevindim ki, bir an önce organ naklinin olup bitmesini istedim. 18 Mayıs'ta ameliyatımız oldu. Şu anda da eşim de ben de Allah'ın izniyle ayaktayız. Doktorlarımıza teşekkür ederiz. Hepsinden Allah razı olsun" diye konuştu.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE,()

Çam ağacına yaptığı eve çıkmak cesaret istiyor

Rize’nin Hemşin ilçesi Çamlıtepe köyünde, Sezai Yüce (44), çam ağacının tepesine balkonlu ahşap bir kulübe inşa etti. İlk 10 metreyi merdivenle çıktıktan sonra ancak ağaca tırmanılarak ulaşılabilen 25 metre yükseklikteki ev, bölgeye gelen yerli-yabancı turistlerin de ilgi odağı haline geldi. Bölgeye gelenler ağacın tepesinde gördükleri kulübenin şaşkınlığını yaşıyor, cep telefonları ile selfie yapıyor.

Çamlıtepe köyünde oturan Sezai Yüce, evinin arkasındaki çam ağacının yaklaşık 25 metre yükseklikteki tepesine kulübe inşa etmeye karar verdi. Merdivenle ancak 10 metre yüksekliğe çıkabilen, ardından da kullanacağı malzeme ile ağacın zirvesine tırmanan Yüce, yaklaşık 10 metrekarelik balkonlu ahşap evi, 15 gün süren yoğun çalışmayla tamamlayabildi. İnip çıkmanın kolay olmadığı çam ağacının tepesindeki ev rüzgarda ise sallanıyor. Bölgeye gelen yerli-yabancı turistlerin ağacın tepesinde gördükleri kulübenin şaşkınlığını yaşıyor, cep telefonları ile selfie yapıyor.

'AĞAÇ YIKILMADIKÇA SIKINTI YOK'

Hemşin'de meşhur olan evlerden bir tanede ağaçta yapmak fikri ile işe koyulduğunu anlatan Sezai Yüce, "15 günde yaptım ama kolay olmadı. Biraz zorlandım. Çok güzel otantik bir yer oldu. İnsanlara kızdığım zaman çıkıp orada, kafamı dinliyorum, çayımı içebiliyorum. İlçemizin evleri meşhurdu. Ama evlerimiz çamlarda meşhur değildi. Bizde bir tane de çam ağacında yapalım dedik" dedi.

'RÜZGARDA BİRAZ SALLANIYOR'

Evin sağlamlığı konusunda endişesi olmadığını söyleyen Yüce, "Evi kestane ağacından yaptım. Ağaç yıkılmadığı sürece her hangi bir sıkıntısı yok. Evimiz ağacın üzerinde durur. Evin keyfi çok güzel. Sadece rüzgarda biraz salıncak gibi sallanıyor ve inip çıkma olayı biraz zor. Önce merdivenle çıkıyoruz, sonra dallardan tırmanıyoruz" diye konuştu. Eve talebin oldukça fazla olduğunu belirten Sezai Yüce, "Duyanlar, görenler geliyor. Eve çıkmak istiyorlar ama herkes oraya çıkamaz. Görenlerin ilgisini çekiyor. Fotoğraf çekmek için çok kişi geliyor" diyerek evi görenlerin şaşkınlığını gizleyemediğini söyledi. Sezai Yüce’nin annesi Mümine Yüce de oğlunun evi yaparken çok zorluk çektiğini söyleyerek "El emeği ile yaptı. Böyle ilginç şeyler yapmaya çok meraklı. İnip çıkmak öyle zor değil. Ben bile inip çıkabilirim" dedi.

Bedri Koraman mezarı başında anıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3 yıl önce yaşamını yitiren ünlü karikatürist Bedri Koraman, mezarı başında anıldı.

Torba Mahallesi'ndeki Abdi İpekçi Sitesi'nde eşi Nil Koraman ile birlikte yaşarken 30 Mayıs 2015'te 87 yaşında yaşamını yitiren ünlü karikatürist Bedri Koraman 3. ölüm yıldönümünde Torba Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Bugün saat 11.00'de düzenlenen anma törenine; eşi Nil Koraman, emekli Orgeneral Çetin Doğan ve eşi Fatma Nilgül Doğan, merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın baş danışmanı gazeteci Can Pulak, gazeteci, köşe yazarı Rahmi Turan, Torba'da yaşayan komşuları katıldı. Mezarı başında dev Beşiktaş bayrağı açıldı. Anma töreninde dualar okundu, Bedri Koraman'ın anısına, fotoğrafının bulunduğu dualı çerçeve, lokum ve lokma dağıtıldı. Bedri Koraman'ın eşi Nil Koraman, "Bedri benim arkadaşım, eşim, hayatım, çocuğum, her şeyimdi. O'nu unutmak mümkün değil, acısı hala içimde. Bodrum'un her yerinde O'nun adının, anılarının yaşatılması benim için büyük mutluluk. Adına tavla turnuvası düzenleniyor, caddeye adı verildi. Yine adına kültür ve sanat etkinlikleri düzenleniyor. Bugün de sevenleri bizleri yalnız bırakmadı. Demek ki Bedri, sevgi tohumlarını son yıllarını yaşadığı ilçenin birçok yerine ekmiş" dedi. Etkinliğe katılan turizmci Mehmet Dağoğlu, 1-2 Haziran'da, Bedri Koraman Tavla Turnuvası düzenleyeceklerini belirterek "O, en baba tavlacıydı. Yaptığımız maçların, turnuvaların çoğunu kazanırdı. Esprileri renkli, gerçek bir ağabeydi. Bir hayat üstadıydı. O'nu asla unutmayacağız. Sevdiği tavla turnuvalarıyla adından hep bahsettireceğiz" dedi. Törene katılan gazeteci, köşe yazarı Rahmi Turan ve emekli Orgeneral Çetin Doğan da Nil Koraman'la uzun süre sohbet etti. Çetin Doğan, Bedri Koraman ile 1950'li yılların başında öğrenciyken tanıştığını ve ardından sık sık görüştüğünü, en son ise hapisten çıktıktan sonra geçirdiği ameliyatın ardından aynı hastanede birlikte yan yana yatınca bir araya geldiklerini belirterek, "Kendisi muhteşem bir insan, dünya vatandaşıydı. Sevgi doluydu, gerçekten sevgi doluydu. Sevgi dolu olmayan insanların dünyada iz bırakma olanağı yok. Kin ve nefret hiç içinde olmayan bir insandı. Bu gibi insanlar gerçekten ölmezler. Ebediyen insanların gönüllerinde, beyinlerinde, dimağlarında kalır. Halka ve topluma mal olmuş bir insandı. Tam bir sanatçı ruhu vardı. Uçarılılığı ile sevimliliği ile espirileri ile bu dünyada hoş bir seda bırakan ender insanlardan biriydi. Ruhu şad olsun nur içinde yatsın, diyorum" dedi.

Haber- Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), ()