DHA YURT BÜLTENİ-5

1)BAKAN FAKIBABA, ABD'Yİ ELEŞTİREREK, "BİR DEVLET, BİR DEVLETE KAFA TUTMAKTA VE BÖLGEYİ KARIŞTIRMAKTA"

GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, isim vermeden Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile İran arasında yaşanan olaya değinerek, ABD'nin kabadayılık yaptığını belirtti. Fakıbaba, " Son yapılan açıklamalara baktığımızda, sadece bir devlet, bir devlete kafa tutmakta ve bölgeyi karıştırmakta hiçbir tehlike görmemektedir. Neden sadece ve sadece kendi çıkarı içindir. Dünya böyle değil, yanılıyorlar. Yanıldıklarını mutlaka sonunda anlayacaklardır."dedi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, MÜSİAD Konya Şubesi tarafından Konya'da bir otelde düzenlenen 'Türkiye- Afrika Ekonomi Formu' adlı programa katıldı. Afrikalı bakan, büyükelçi ve iş insanlarının katıldığı programda konuşan Bakan Fakıbaba, Afrika'nın dünya nüfusunun yüzde 15'ine, tarıma elverişli arazinin de yüzde 25'ine sahip olmasına küresel ekonomideki payının yüzde 3 civarında olduğunu belirtti.

KABADAYILIK YAPAN ÜLKELERİN SAYISI AZALACAKTIR

Fakıbaba, isim vermeden Amerika Birleşik Devletlerini eleştirerek şunları söyledi:

"Afrika'nın önemini biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, dünya gerçekten 5'ten büyüktür. Afrika gibi değerli ülkeler var ki, bu ülkelerin söz sahibi olmaması herkesi ve bütün dünyaya üzmektedir. Bugünlerde bir bile, bu dünyaya kafi gelmektedir. Son yapılan açıklamalara baktığımızda, sadece bir devlet, bir devlete kafa tutmakta ve bölgeyi karıştırmakta hiçbir tehlike görmemektedir. Neden sadece ve sadece kendi çıkarı içindir. Dünya böyle değil, yanılıyorlar. Yanıldıklarını mutlaka sonunda anlayacaklardır. Bakın artık Afrika özgürlüğüne kavuştu. Türkiye gibi kendine kardeşçe davranan ülkeler olduysa dünyada artık kabadayılık yapan ülkelerin sayısı azalacaktır ve gittikçe o bir de kaybolacaktır."

DÜNYANI SİYASİ, İKTİSADİ VE SOSYAL KRİZLER BEKLİYOR

Bakan Fakıbaba, 2050 yılına kadar küresel tarımsal hasılanın yüzde 60 oranında artırılması gerektiğini ifade aksi taktirde dünyayı, siyasi, iktisadi ve sosyal krizlerin beklediğini kaydetti. Fakıbaba, şöyle konuştu: "Dünya nüfusunun 2050 yılında 9 milyarı aşması, önümüzdeki süreçte en fazla nüfus artışının Sahraaltı Afrika'da yaşanması beklenmektedir. Dünya nüfusunu beslemek için kullanılan tarım alanı; 1,4 milyar hektar civarında ve her yıl yaklaşık 12 milyon hektar arazi çeşitli nedenlerle tarım dışına çıkmaktadır. Bu veriler doğrultusunda 2050'ye kadar küresel tarımsal hasılanın yüzde 60 oranında artırılması gerekmekte, aksi takdirde dünyanın çok büyük siyasi, iktisadi, sosyal ve insani krizlerle karşı karşıya kalması kaçınılmaz olacaktır."

Görüntü Dökümü

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- Bakan Fakıbaba'nın salona gelişi

- Bakan ve salondan detay

- Fakıbaba'nın konuşması

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA- Tolga YANIK KONYA )

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2)BEYTÜŞŞEBAP'DA YAĞMUR SULARI İÇME SUYU ŞEBEKESİNE KARIŞTI

ŞIRNAK'ın Beytüşebap ilçesinde bir hafdadır etkili olan sağanak yağış nedeniyle yağmur suları içme suyu şebekesine karıştı. İlçe merkezi ve köylerde elektrik kesintisi yaşanırken, belediye çalışanları sel ve taşkınlara karşı çalışmalarını sürdürüyor. Sağnak yağış nedeniyle bazı köy yollarında heyelan ve toprak kaymaları yaşandı. Beytüşşebap ilçesinde yaklaşık 1 haftadır aralıklarla süren ve dün etkisini arttıran sağanak yağmur, ilçede hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezi ve köylerde farklı bölgelerde bulunan derelerde taşkın sonucu sel meydana geldi. Taşan sel suları, içme suyu şebekesine karıştı. Evlerdeki çeşmelerden zaman zaman çamurlu su aktığı gözlenirken, vatandaşlar mahallelere kurulan çeşmelerden içme suyu ihtiyaçlarını temin etmeye çalışıyor. İlçe ve köylerde zaman zaman elektrik kesintisi yaşanırken, belediye işçileri sel ve taşkınlara karşı zemin katların önüne kum dökerek, tedbir almaya çalışıyor.

Bu arada ilçe merkezine yaklaşık 25 kilometre mesafede bulunan Ayvalık köyünde, Faraşin yaylasından Habur çayına gelen suyun taşması nedeniyle buradaki bir çok tarla, bağ ve bahçe su altında kaldı. Taşkın su nedeniyle evlerde hasar meydana gelmezken, çiftçiler su taşkını yüzünden büyük zarara uğradı. Sağnarak yağmur nedeniyle bazı köy yollurında ise tophrak kayması ve heyelan yaşandığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Evde çeşmeden çamurlu su akarken

-Muhabir çeşmeden akan çamurlu suyu gösterirken

-Çamurlu suyun bardağa dolması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), ()

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3)EŞİNİN AÇTIĞI BOŞANMA DAVASI, KADIN ÖĞRETMENİN ÖĞRENCİSİYLE İLİŞKİSİNİ ORTAYA ÇIKARDI

DENİZLİ'de bir imam hatip lisesinde görevli kadın öğretmen ile erkek öğrencisi arasındaki duygusal ilişki, eşinin açtığı boşanma davasıyla ortaya çıktı. Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturmada öğrenci ilişkiyi doğrularkan, kadın öğretmen iddiaları reddetti. Mahkeme, öğretmenin eşinin mahkemeye delil olarak sunduğu yazışma ve fotoğrafları, yasal yollardan elde edilmediği gerekçesiyle kabul etmezken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün soruşturmasına dayanarak çifti boşadı.

Ahmet Yesevi İmam Lisesi'nde tarih öğretmeni olan E.P. (46), iddiaya göre; 2 yıl önce bir erkek öğrencisi ile ilişki yaşamaya başladı. B.P. (46), eşi E.P.'nin cep telefonunda WhatsApp mesajlarında öğrencisiyle olan yazışmalarını ve fotoğrafları görünce 31 Ekim 2016 tarihinde Denizli 2. Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açtı. Eşinin telefonuna yüklediği bir programla, eşinin öğrencisiyle öpüşürken çekilmiş fotoğrafları ile cinsel içerikli yazışmalarını elde eden B.P., bunları mahkemeye delil olarak sundu. B.P., Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) ve okul yönetimine de de eşinin öğrencisi ile ilişkisi olduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. Denizli İ Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma açıp, geçen yıl nisan ayında müfettiş görevlendirdi. Soruşturma kapsamında olay tarihinde 17 yaşında olan öğrenci A.U.Ş., ifadesinde öğretmeni E.P. ile aralarında duygusal ilişki yaşadıklarını kabul etti. Öğretmen E.P. ise öğrencisiyle ilişkisi olmadığını belirterek, "Aramızdaki ilişki öğrenci-öğretmen ilişkisinden öte gitmedi. Lise dönemlerinde kız öğrencilerin erkek öğretmenlere, erkek öğrencilerin ise bayan öğretmenlerine ilgi duyduğu gibi A.U.Ş.'de bana ilgi duymuş olabilir. Bu dönemde eşimle boşanma aşamasındaydım, psikolojik sıkıntılarım vardı. Ben de kendisine ilgi göstermiş ve yazdığı mesajlara karşılık vermiş olabilirim. Ama mesajlarımız duygusal içerikli mesajlar değildi. Eşim benden boşanmak isterken, tapusu bana ait olan evi alabilmek için öğrencimle ilişkim olduğunu idida ediyor. Bu, eşim tarafından bana atılan iftiradır" dedi. Ayrıca imam hatip lisesindeki öğrenci öğretmen ilişkisinin koca B.P. tarafından okul yönetimine bildirildiği ancak hiçbir işlem yapıldığı da ileri sürüldü. Bunun üzerine müfettişler, okul müdürü öğretmenler ve bazı öğrencilerinden ifadelerini aldı.

MEMURLUKTAN ÇIKARILMASI İSTENDİ

Milli Eğitim müfettişleri, soruşturması geçen yıl 26 Haziran'da tamamlayıp, Denizli Valiliği'ne gönderdikleri raporda, öğrencisiyle ilişkisi yaşadığı tespit edilen kadın tarih öğretmeni E.P.'nin disiplin yönünden devlet memurluğundan çıkarılması istendi. Ancak geçen yıl tamamlanan raporun ardından öğretmen E.P.'nin halen geçici görevle başka bir birimde öğretmenlik yapmaya devam ettiği ortaya çıktı. Denizli 2. Aile Mahkemesi de B.P'nin boşanma davasında delil olarak sunduğu fotoğraf ve cep telefonu yazışmalarını yasa dışı yollardan elde edildiği gerekçesiyle delil olarak kabul etmedi. Mahkeme tarafından E.P.'nin öğrencisi ile sinemaya gittiği ididaları üzerine bu görüntüler istendi. Görüntülerde, E.P.'nin öğrencisiyle birlikte sinemaya girmesi, film sırasında yakınlaşmaları, öpüşmelerinin yer aldığı belirlendi.

EŞİNE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ÖDEYECEK

Mahkeme, Milli Eğitim müfettişlerinin hazırladığı raporu da dikkate alıp, çifti geçen 6 Mart'ta boşadı. Mahkeme kadın öğretmenin boşandığı eşine maddi ve manevi tazminat ödemesine karar verdi. Mahkemenin kararında, "Davacı vekilince, davalının öğrencisiyle yazışma ve görüşmelerine ilişkin WhatsApp görüşme kayıtları dosyaya ibraz edilmiş ise de bu kayıtların nasıl temin edildiği belli olmadığı gibi davalının rızası dışında gayriyasal yollarla elde edilen belgeler delil olarak kabul edilememektedir. Bu belgeler bu nedenle değerlendirilmeyerek dosyaya ibraz olunan telefon görüşme kayıtları, davacının şikayeti üzerine davalının okulunda yapılan soruşturmaya ilişkin evraklar bütün olarak değerlendirildiğinde, davalı kadının öğretmen olarak görev yapmasına rağmen görev yaptığı okulda öğrencisi A.U.Ş. ile öğrenci- öğretmen ilişkileri dışında herkesçe görülebilecek şekilde güven sarsıcı ve sadakatsiz davranışlar sergilediği belirlenmiştir. Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan soruşturma sırasında da davalının söz konusu öğrencisinin davalı ile öğrenci-öğretmen ilişkileri dışında duygusal bir ilişki olduğunu kabul ettiği, el ele kol kola gezdikleri, birlikte okul dışında buluşup sinemaya gittikleri, gezmek için okulu terkettiklerini beyan edilmiştir. Bu haliyle davalı kadının güven sarsıcı ve sadakatsiz davranışlar sergilediği anlaşılmış olup evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması nedeniyle boşanmalarına karar verildi" denildi.

Öğretmen E.P. ile öğrencisi A.U.Ş. hakkında henüz açılan başka bir dava olmadığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Kadın öğretmenin erkek öğrencisiyle sinemada öpüşürken ve elel çekilmiş güvenlik kamerası görüntüleri

(Haber: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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4)9 YAŞINDAKİ OĞLUNU DÖVDÜĞÜ İDDİASIYLA MÜDÜRDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

GAZİANTEP'teki bir ilkokulun müdürü M.Ç., iddiaya göre, gürültü yaptıkları gerekçesiyle girdiği sınıfta ayakta bulunduğu için yanaklarını sıkıp tokatladığı 3'üncü sınıf öğrencisi Eren B.'nin (9) yüzünde kızarık ve morluklar oluştu. Öğrencinin babası Mustafa B., okul müdüründen şikayetçi oldu. Olay, Beydilli Mahallesi'nde bulunan Barbaros İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre 3/A sınıfının öğretmeni Y.O., sınıftan ayrılırken başkan yardımcısı olan Eren B.'ye gürültü yapanların ismini tahtaya yazmasını istedi. Eren B., gürültü yapan arkadaşlarının isimlerini tahtaya yazdığı sırada sınıfa giren okul müdürü M.Ç., ayakta bulunan Eren'in yanaklarını sıkıp tokatladı. Eve gittiğinde oğlunun yüzündeki kızarık ve morlukları fark eden Filiz B., tekstil işçisi eşi Mustafa B.'yi arayarak haber verdi. Eve gelen Mustafa B., oğlunu doktora götürüp sağlık raporu aldıktan sonra 25 Aralık Polis Merkezi'ne giderek okul müdürü M.Ç. hakkında şikayetçi oldu.

Okul Müdürü M.Ç.'nin oğlunu dövmesine tepki gösteren Mustafa Bakır, "Sınıf öğretmeni 5 dakika sonra geleceğini söyleyip oğlumdan yaramazlık yapanların isimlerini tahtaya yazmasını istiyor. Sonra okul müdürü gürültü nedeniyle girdiği sınıfta ayakta bulunan oğlumun yanaklarını sıkıp darp ediyor. Beni müdürle görüştürmediler. Ben kavga etmeye gelmedim. Oğluma sağlık raporu aldık ve karakola gidip şikayetçi olduk. Gerekenin yapılmasını istiyorum. Benim oğluma oldu ama diğer öğrencilere olmasın" dedi.

Öğretmeni Y. O.'nun 5 dakika sonra sınıfa geleceğini söyleyip kendisinden gürültü yapanların isimlerini tahtaya yazmasını istediğini anlatan Eren B. ise, "Müdür çenemi tutup vurdu. Yanaklarıma vurdu, başka yerime vurmadı. Eve geldiğimde annem yüzüme ne olduğumu sordu. Ben de anlattım."

Öğrencisini dövdüğü iddia edilen Okul Müdürü M.Ç. de konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Görüntü Dökümü

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- Barbaros İlkokulu Müdürü

- Mustafa Bakır ve oğlu

- Eren'in yüzündeki izler

- Mustafa Bakır ile röp.

- Eren Bakır ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

(Haber: Mücahit YOLCU- Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 245 MB

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5)16 YANKESİCİLİK OLAYININ ŞÜPHELİSİ 7 KİŞİ TUTUKLANDI

GAZİANTEP'te, vatandaşların çantalarından yankesicilik yöntemiyle para ve telefon çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, son günlerde kentte meydana gelen yankesicilik olaylarının çözülmesi için çalışma başlattı. Şikayette bulunan mağdur vatandaşların başvurusunun ardından olayların meydana geldiği bölgelerde güvenlik kameralarını inceleyen polis, yankesicilik yapan şüphelilerin kimliklerini belirledi. Harekete geçen polis ekipleri düzenlediği operasyonda yankesicilik şüphelileri; A.Y., D.E., B.M., V.K., A.Y., B.B. ve Z.S.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çaldıkları 650 dolar, 150 lira ve 3 cep telefonu da bulunarak sahiplerine teslim edildi. Kentte meydana gelen 16 ayrı yankesicilik olayını gerçekleştirdiği saptanan 7 şüpheli, emniyetteki sorgulamalarının ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Görüntü Dökümü

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- Olaylara ait güvenlik kamerası görüntüleri

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP -)

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7)MERSİN'DE 8 BİN 480 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

MERSİN Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, düzenledikleri operasyonlarda 8 bin 480 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.Gece çalışmaları sırasında bir araçtan şüphelenen KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, araçları Serbest Bölge gişelerinde durdurdu. M. D.ve A. T.'nin araçlarında yapılan aramada 7 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sigaraların koltuk içleri, kaput ve lastik içerisine saklanması dikkat çekti. Aldığı bilgiyi değerlendiren ekipler, Cumhuriyet Mahallesinde ikamet eden Suriye uyruklu M. K. N.'nin evinde ise 1480 paket gümrük kaçağı sigara buldu. Toplamda 8 bin 480 paket gümrük kaçağı sigaraya el konulurken, 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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-Narkotik köpek arama yaparken

-Araçta arama yapılırken

-Ekipler sigaraları zuladan çıkarırken

-Sigaralardan görüntüler

-Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 00:56 BOYUT: 10.60 MB

Haber-Kamera: MERSİN, ()

