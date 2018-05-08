DHA YURT BÜLTENİ-5

1)BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞEN SALİH MİRZABEYOĞLU, İSTANBUL’A GÖTÜRÜLDÜ

Yalova Devlet Hastanesi’nde beyin ameliyatı geçirdikten sonra yoğun bakıma alınan ve dün beyin ölümü gerçekleşen Salih Mirzabeyoğlu, ailesinin talebi üzerine İstanbul Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakledildi. Salih Mirzabeyoğlu, 4 Mayıs gecesi kendini iyi hissetmediği gerekçesiyle Yalova Devlet Hastanesi'ne geldi. Mirzabeyoğlu beyin kanaması nedeniyle acilen ameliyata alındı. Ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan Salih Mirzabeyoğlu'nun dün beyin ölümünün gerçekleştiği bildirildi. Mirzabeyoğlu, ailesinin talebi üzerine dün akşam saat 22.30 sıralarında Yalova Devlet Hastanesi’nden alınarak İstanbul Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakledildi. Gerçek adı Salih İzzet Erdiş olan Salih Mirzabeyoğlu, 28 Şubat döneminde 'Anayasal düzeni silah zoru ile değiştirmeye teşebbüs etmek' suçlamasıyla İBDA-C davasında yargılanmış, müebbet hapis cezası nedeniyle 16 yıl cezaevinde kaldıktan sonra yeniden yargılanıp 2016'da beraat etmişti.

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, ()-

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2)SOKAK SANATÇISINA ZABITA MÜDAHALESİNE İZİN VERMEDİLER

KIRKLARELİ'nde sokakta Mimar Sinan kıyafetiyle canlı heykel performansı sergileyen Batuhan Öztürk'e, gelen zabıta memurunun müdahale etmesine çevrede toplananlar izin vermedi. Artan tepkiler üzerine zabıta memuru herhangi bir işlem yapmadan sokaktan ayrılırken, çevrede toplananlar Öztürk'e alkışlarıyla destek verdi.

Performans sanatçısı Batuhan Öztürk, önceki akşam İstasyon Caddesi'ne geldi. Özel makyajının yanı sıra üzerinde Mimar Sinan kıyafetiyle canlı heykel performansı sergileyen Öztürk'e yoldan geçenler ilgi gösterdi, fotoğraf çektirdi. Bir süre sonra Kırklareli Belediye Başkanlığı'na bağlı bir zabıta memuru, Öztürk'ün yanına gelip, 'dilencilik' iddiasıyla hakkında şikayet olduğunu söyledi. İkili arasında sözlü tartışma yaşanırken, toplananlar zabıta memuruna tepki gösterdi. Zabıta memuru, sokak sanatçısı Batuhan Öztürk'e 'seyyar satıcı' benzetmesi yaparak Kırklareli Belediyesi'nden yazılı izin alması gerektiğini söyledi. Buna tepki gösteren Öztürk, "Seyyar ile beni aynı kefeye koyamazsın. Onlar iki kilo erik satıp karşılığını alıyor. Ben kimseden para istemiyorum. Ben şehir şehir dolaşıyorum. Burada bir organizasyon düzenleyeceksem, yüksek ses müzikle insanları rahatsız edeceksem o zaman belediyeden izin almam gerekiyor. Kimsenin hak ve özgürlüğünü kısıtlamıyorum. Kırıldığım konu seyyar satıcı değilim, kimseden para istemiyorum. Önümde bir kumbara var insanlar, çiçek de bırakıyor, not kağıdı da para da bırakıyor. Belediyeler kanununa aykırı bir durumum yok, ben 10 yıldır aktif olarak birçok şehirde sokak sanatı yapıyorum" dedi.

'BENİ GÜNAH KEÇİSİ İLAN EDİYORSUNUZ'

Vatandaşların aynı caddede gitar ve saz çalan kişileri örnek göstermesi üzerine zabıta memuru, "Gelsin belediyeden izin alsın. Gelecek belediyeden izin alacak, 'Ben burada bu işi yapmak istiyorum' diyecek. Belediye belki yer gösterecek orada duracak. Biz sanatı seviyoruz ama böyle bir şey yapacaksınız gelin izin alın. Kanuna göre yapacağınız her türlü faaliyet için belediyeden izin almanız gerekiyor. Ben de devlet memuruyum, birileri şikayet etti ki ben de buraya kontrol etmeye geldim. Beni günah keçisi ilan ediyorsunuz. Telefonla vatandaş şikayet etmiş 'dilenci' var diye. Biz de geldik" diye konuştu.

Çevrede toplananlardan bir kişi, "Belediye başkanımız sanata karşı değil, sanatçıya bu şekilde müdahale etmeniz de yanlış. Vatandaş olarak biz tepki gösteriyoruz" ifadelerini kullandı. Vatandaşlar biri ise zabıtaya tepki göstererek, "Şu yolda hangisi izin aldı, belediyeden. Dilenlere eyvallah, ne kadar güzel çocuk sanat yapıyor. Hayırdır vergiye mi bağlamaya çalışıyorsun? Onu anlat. Adam burada dükkan mı açtı, izin alacak?" diyerek tepkisini dile getirdi.

Artan tepkiler üzerine zabıta memuru herhangi bir işlem yapmadan sokaktan ayrıldı. Vatandaşların alkışlarıyla destek verdiği sokak sanatçısı Batuhan Öztürk ise canlı heykel performansına kaldığı yerden devam etti.

Görüntü Dökümü:

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-Zabıta ile Öztürk'ün tartışması

-Zabıtanın şikayeti anlatması

-Vatandaşların tepki göstermesi

-Alkışlarıyla destek olması

-Öztürk'ün performansına devam etmesi

-Çevredekilerle hatıra fotoğrafı çektirmesi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/KIRKLARELİ,()-

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3)MARDİN YAĞMUR VE SİSE TESLİM OLDU

MARDİN ve bazı ilçelerinde etkili olan yağmur ve yoğun sis yaşamı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesi 100 metreye kadar düşen kentte, aşırı yağışlar sonucu yolları yağmur suları bastı. Türkiye'nin bir çok bölgesinde etkili olan aşırı yağışlar, Güneydoğu'nun bazı il ve ilçelerinde de hayatı olumsuz yönde etkiledi. Mardin'de, dünden beri etkisini sürdüren sağanak yağmurdan dolayı tıkanan rögarlar taşarken, yolları yağmur suları bastı. Yolda araçlar, kaldırımda da vatandaşlar ilerlemekte güçlük çekerken, bazı ev ve işyerlerinin zemin katlarında küçük çaplı su baskınları yaşandı. Belediye'nin itfaiye ve diğer ekipleri su tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.

SAĞANAK YAĞIŞ ETKİSİNİ BUGÜN DE SÜRDÜRECEK

Kent merkezinde dün geceden etkili olan yağmur yağışı ile birlikte bu sabahtan itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 100 metreye kadar düştü. Şehir içi ulaşımını sağlayan araç sürücüleri yollarda zor durumda kaldı. Sürücüler, sis farları yardımı ile seyehat ederken, özellikle Mardin-Diyarbakır ve Mardin-Midyat karayollarının büyük bölümünde yoğun sis nedeniyle sürücüler düşük hızla ilerlemek zorunda kaldı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, sağanak yağmurun akşam saatlerine kadar aralıklarla etkisini göstereceğini bildirdi.

Görüntü Dökümü:

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-Yağmur suları ile kaplı yollar

-Araç ve vatandaşların geçişi

-Sisten farlarını yakan araçlar

-Trafikten görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kemara: Nezir GÜNEŞ/MARDİN, () -

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4)BİRECİK'TE SAĞANAK SU BASKINLARINA YOL AÇTI

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde ekili olan sağanak, ev ve iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu. Sağanak nedeniyle oluşan sel sularında sürüklenen 13 araçta hasar meydana geldi.

Birecik'te dün gece etkili olan sağanak, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağmur nedeniyle Sancak ve Saha mahallelerindeki çok sayıda ev ile iş yerini su bastı. Sağanak sonucu oluşan sel sularında sürüklenen park halindeki 13 araçta hasar meydana geldi. Kaldırım taşlarının söküldüğü şiddetli yağışın ardından Birecikliler, ev ve iş yerlerine dolan suyu tahliye etmeye çalıştı.

Görüntü Dökümü

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- Birecik ilçe merkezinde taşan sel suları

- Ev ve işyerlerinin suyla dolması

- Temizlik yapan vatandaşlar

- Sel sularında sürüklenen araçlar

- Genel ve detay görüntüler

( Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 207-93MB

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5)KARADENİZ SAHİL YOLU'NDAKİ ÇATLAKLARA ONARIM

DENİZ dolgusu üzerine inşa edilen ve Samsun’dan Artvin’in Sarp Sınır Kapısı’na kadar uzanan 542 kilometre uzunluğundaki Karadeniz Sahil Yolu’nda çatlaklar oluşmaya başladı. Karayolları ekipleri, alt katmana su sızarak yolun bozulması riskine karşı oluşan çatlaklar için önlem aldı, zift enjekte yöntemi ile onarıma başladı. Rize İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Murat Yazıcı, denizde kıyıya yakın yerlerden kum alınması sonucu Karadeniz Sahil Yolu'nun çökmeye başladığını öne sürdü, tehlikenin boyutlarının artabileceğine işaret etti. Karadeniz Bölgesi’nde, 1987 yılında yapımına başlanan ve 20 yılda tamamlanarak 2007 yılında ulaşıma açılan 542 kilometre uzunluğundaki Karadeniz Sahil Yolu’nda çatlaklar oluşmaya başladı. Deniz dolgusu üzerine inşa edilen yolun Trabzon, Rize ve Artvin geçişlerinde görülen çatlaklardan yağmur suyu sızarak yolun alt katmanlarına zarar vermemesi için karayolları ekipleri çalışma başlattı. Çatlakları tespit eden ekipler özel bir zifti enjekte ederek boşlukları doldurmaya çalışıyor. Trabzon ve Rize geçişinde çatlaklara karşı önlem alındı. İyidere İlçesi’nde yolun 8 kilometrelik kısmında yapılan çatlak onarımı tamamlandı. Çatlak onarımı ile geçici tedbir uygulanan yolda ömrünü tamamlayan 5 santimetrelik üst asfalt kaplamanın ileriki dönemlerde sökülerek yeniden dökülmesinin planlandığı öğrenildi.

KIYIDAN KUM ALINMASI ÇÖKMEYE NEDEN OLUYOR İDDİASI

Rize İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Murat Yazıcı, Karadeniz Sahil Yolu'nda çatlaklar oluştuğunu belirterek bu çatlakların devam etmesinin araç ulaşımı için tehlike oluşturduğunu söyledi. Yazıcı, "Bu yolda ölçümleme yapıp alttaki tabakanın ne kadar oturduğu, yürümenin ne kadar olduğu, kaymanın ne şekilde olduğu tespitlerinin yapılıp ona göre bu alanın üstünün boşaltılıp sıkıştırılarak tekrar tesis edilmesi gerekmektedir. Denizden alınan kum dolayısıyla bu kayma ve çökmelerin oluştuğunu söyleyebiliriz. Denizden alınan kumun daha açıktan alınmasını da bir önlem olarak sayabiliriz. Tünel içinde bu çatlaklar yok. Tünelde biz doğal zemini keserek yolu açıyoruz. Doğal zeminde kayma beklenemez. Graniti keserek tüneli oluşturduğumuz için burada kayma, çökme olmazö dedi.

Motosiklet kullanan sürücüler için yolun riski taşıdığını ifade eden Yazıcı, şunları dedi:

"Motosiklet sürücüsü bu yolda firen yaptığını düşünün. Zift alan sıcaktan erimişse motosikletin lastiğini kaydıracaktır. Bu da kazayı tetikleyecek bir unsur olarak önümüze çıkıyor. Araçlar zift dolgu yapılan alandan geçerken sürücüleri araçlarını yolda tutmakta zorlanıyorlar. Bir an önce bu sorunun nerden kaynaklandığını yetkililer tespit etmeli ve çözümünü ortaya koymalıdırlar. Burası 24 saat çalışan, Samsun ile Sarp arasında sürekli araç trafiği olan bir yoldur. Bir an önce önlemlerin alınması gerekiyor"

KARADENİZ SAHİL YOLU

Samsun’dan başlayıp Artvin’in Sarp Sınır Kapısı’nda sona eren 542 kilometre uzunluğundaki Karadeniz Sahil Yolu, 6 il, 64 ilçe, 17 bucak merkezi, 9 liman, 3 havaalanı ve birçok yerleşim birimine ulaşım veriyor. Yolun inşasında, 138 milyon metreküp kazı-dolgu, 180 milyon ton tahkimat, 3 milyon metreküp beton imalatı gerçekleştirildi. Yaklaşık 4.2 milyar dolara mal olan Karadeniz Sahil Yolu’nda 27 kilometre uzunluğunda 263 adet köprü, 41 kilometre uzunluğunda 12 tek tüp tünel, 18.5 kilometre uzunluğunda 20 çift tüp tünel yer alıyor.

Görüntü Dökümü

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-Karadeniz Sahil Yolu detayları

-Çatlak detayları

-Drone ile yol detayları

-İnşaat Mühendisleri Od. Bşk. Murat Yazıcı ile röp.

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-

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6)ÇÖP VE ATIKLARI SANATA DÖNÜŞTÜRÜYOR

VAN'ın Erciş ilçesinde Sami Demir (57), çevrede topladığı atık malzemeleri sanata dönüştürüyor. Odun ve metal parçalarından, kuruttuğu yaprak, çiçek, meyve ve balıklardan yararlanarak tablolar yapan Demir, genç kuşaklara çevre bilincini anlatmak için 20 yıldır mücadele ettiğini söyledi.

Erciş İlçesi'nde renkli kişiliği ile tanınan, oto yedek parçası satarak ailesinin geçimini sağlayan 3 kız çocuğu babası Sami Demir, doğaya olan sevgisini ilginç bir yöntemle dile getiriyor. İnsanların doğaya karşı olan duyarlılığını artırmak için 20 yıldır mücadele eden Demir, çevreden topladığı atık malzemeleri sanata dönüştürüyor. Demir, topladığı odun ve demir ile kuruttuğu yaprak, çiçek, meyve ve balıklarla tablolar yapıyor.

Atık malzemeleri kafasında sentezleyip tasarladıktan sonra büyük emek harcayarak tablolar yaptığını anlatan Demir, bu işten aldığı olumlu tepkilerden oldukça memnun olduğunu söyledi. Yaptığı tabloları evine, işyerine astığını belirten Demir, isteyenlere ise hiçbir ücret almadan hediye ediyor. Demir, "Bugüne kadar çevreden topladıklarımla 300'ün üzerinde tablo ve çeşitli biblolar yaptım. Bunu yaparken hem çevreyi temizledim, hem de çevremdeki insanlara çevre bilinci aşıladım. Eğer bizler gençlerimizi iyi yetiştirirsek, iyi eğitirsek, doğayı da en iyi şekilde korumuş oluruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Sami Demir'in doğada atıkları toplaması

-Toplanan atıkların el hizarıyla düzeltmesi

-Tablo yapımı

-Sami Demir ile rorörtaj

-Detaylar

SÜRE: 1 Dakika 56 Saniye

BOYUT: 218 MB

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), ()-

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7)OKULDA SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ

RİZE’nin Ardeşen ilçesinde polis memuru Sadık Güney Pune (28), kız arkadaşı Betül Şahin’e (27) öğretmenlik yaptığı okulda sürpriz evlilik teklifinde bulundu. Okulu güllerle süsleyen polis memurunun evlilik teklifine şaşıran öğretmen Şahin bu teklife 'Evet' yanıtını verdi. Artvin Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Sadık Güney Pune, Ardeşen Alparslan İlköğretim Okulu’nda sınıf öğretmeni olan arkadaşı Betül Şahin'e gönlünü kaptırınca romantik bir evlilik teklifinde bunmak için çalışmalara başladı. Pune, bu teklifin kız arkadaşının görev yaptığı okulda uygun olacağına karar verdi. Polis memuru, okul idaresine durumu anlatarak okulda bir süreliğine ders zili yerine aşk şarkısı çalınmasını sağladı, okul içerisindeki alanı güllerle donattı.

ÖĞRENCİLER ALKIŞLADI

Olacaklardan habersiz şekilde sınıfta ders işleyen öğretmen Şahin, ders ziliyle sınıfından ayrıldı. Öğrencileriyle birlikte sınıftan çıkan Betül öğretmen, okulun girişindeki alana geldiğinde güller içinde duran erkek arkadaşı Sadık Güney Pune'yi görünce büyük heyecan yaşadı. Yanan meşale ve patlayan konfetiler eşliğinde sevgilisine çiçek hediye eden Pune daha sonra diz çöküp Şahin’e evlenme teklifinde bulundu. Evlilik teklifine şaşıran Şahin ise öğrencilerin alkışları eşliğinde ‘Evet’ diyerek kabul etti. Okul idaresi ve öğretmen çifti tebrik ederek iyi dileklerde bulundu.

Yaklaşık 4 aylık birliktelikleri bulunan çift, okul öğrencilerinin isteği üzerine aşk müziği eşliğinde dans yapıp okuldan ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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Okuldaki hazırlık

Öğrencilerin toplanması

Öğretmenin gelişi

Evlilik teklifi

Detaylar

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-

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8)BELEDİYE EKİPLERİ YIKMAYA GELDİ, ESNAF TEPKİ GÖSTERDİ

YALOVA Belediyesi ekiplerinin, kent merkezi Mihenk Sokak’ta faaliyet gösteren işletmelerin bina önlerine yaptıkları kapalı çıkmaları kanuna uygun olmadığı gerekçesiyle yıkma girişimi, bölge esnafının tepkisi üzerine ileri bir tarihe ertelendi.

Yalova Belediye Meclisinde, Badgodesberk Parkı’nın yanındaki Mihenk Sokak’ta bulunan işletmelerle ilgili olarak dükkan çıkmalarının imar mevzuatına göre düzenlenmesi kararı alınmıştı. Toplantıya bölge esnafı da katılmıştı. Yalova Belediyesi bölgedeki esnafa yeni uygulamaya göre işletmelerin dükkanlarını düzenlemesi için yazı gönderdi. Yeni düzenlemeye uymayan işletmelerle ilgili yıkım kararı alan belediye, Mihenk Sokak’ta yıkım işlemi gerçekleştirmek için bölgeye iş makineleri ve çok sayıda zabıta ekibi gönderdi. Bölgede Yalova Emniyet Müdürlüğü tarafından da güvenlik önlemleri alındı.

Bölgedeki esnaf ve çalışanlar ise yıkımı engellemek için alanda toplandı. Bazı kişiler işletmelerin kapalı çıkmalarının yıkılmaması için araçlarını dükkanların önüne çekti. Tepki üzerine yıkımın ileri bir tarihe ertelendiği belirtilerek iş makineleri bölgeden çekildi.

Görüntü Dökümü

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Vatandasin tepkisi

Bolgeden detay goruntu

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, ()

BOYUT 38.1 MB, SURE 01.11