DHA YURT BÜLTENİ - 5

Anneler Günü'nde, 24 kişinin öldüğü kazanın sanıkları hakim karşısında

MİDİBÜSÜN ŞOFÖRÜ 'FRENLER PATLADI, ÖLÜYORUZ' DİYE BAĞIRMIŞ

İzmir'den Muğla'nın Marmaris ilçesine Anneler Günü kutlamasına giderken 24 kişinin öldüğü midibüs kazasıyla ilgili 1'i tutuklu 3 sanık, 'Dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 2 ila 15 yıla kadar yıla kadar hapis cezası istemiyle bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Tanık olarak dinlenen ölen şoförün eşi Duygu Sertbaş, "Eşim yıllardır şoförlük yapıyordu. Aşağı ininceye kadar, 'frenler patladı, ölüyoruz' dedi. Bağırarak herkesin dikkatli olmasını söyledi" diye konuştu. Sanık ve tanıkların dinlendiği duruşma, ileri bir tarihe ertelendi. İzmir'den geçen yıl 13 Mayıs'ta, Anneler Günü kutlaması için yola çıkan, kadın ve erkeklerin bulunduğu 34 yolcuyu taşıyan Armağan Sertbaş yönetimindeki 03 FR 747 plakalı tur midibüsü, Muğla- Marmaris Karayolu'nun Sakar Geçidi'nde, keskin virajların bulunduğu rampada kontrolden çıktı. Yolcuların çığlıkları arasında, virajda 30 metreden alt yola savrulan midibüs, 35 AL 1645 plakalı otomobilin üzerine düştü. Kazada 24 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Kaza sonrasında midibüsteki arızanın belirlenebilmesi için hem akademisyen hem de çekirdekten yetişmiş tamircilerin bulunduğu bilirkişi heyeti oluşturuldu. Hurdaya dönen midibüs üzerinde inceleme yapan bilirkişi, aracın fren aksamında teknik arıza bulunduğunu saptadı. Bilirkişi heyeti raporunda, sağ arka tekerlekte bulunan fren teker silindiri ringinin yırtılmasıyla sağ arka tekerlekten fren hidroliğinin tamamen boşalması ve araç sahibinin aracın orijinal fren sistemi üzerinde değişiklik yapması kaza nedeni olarak gösterildi. Raporda ayrıca, midibüs sürücüsü Armağan Sertbaş'ın kurallara uyduğu, bu nedenle kusuru bulunmadığı belirtildi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı ilk iddianamenin, daha önce haklarında kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar verilen turu düzenleyen Aysun Özkamalı ve Murat Ceylan hakkındaki kararın kesinleşmemesi nedeniyle, ek bilirkişi raporu alınması için iade edildiği öğrenildi. Savcılığın ikinci kez aldırdığı bilirkişi raporunda ise Özkamalı ve Ceylan, turu düzenlemeleri için gerekli belgelerinin olmaması, araç koltuk sayısına ve aracın teknik durumuna dikkat etmemelerinden dolayı kusurlu bulundu. Bunun sonrasında iki bilirkişi raporunu da dikkate alan savcılık, araç sahibi tutuklu sanık Bülent Çetindağ ile turu düzenleyen Aysun Özkamalı ve Murat Ceylan hakkında, 'Dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

"GÖRÜNTÜLERDE FREN LAMBASININ YANMADIĞI BELLİDİR"

Davanın bugün ilk duruşması Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada araç sahibi tutuklu sanık Bülent Çetindağ, ölen araç şoförünün kazada yaralanan ve sonrasında taburcu olan eşi Duygu Sertbaş, ölenlerin aileleri ve avukatlar hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar Aysun Özkamalı ve Murat Ceylan ise duruşmaya katılmadı. Mahkeme Başkanı Bilal Saygın, "Herkesin başı sağ olsun. 24 kişinin hayatını kaybettiği elim bir kaza için buraya geldiniz" diyerek davayı başlattı. Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Bülent Çetindağ, "Düğün, nişan ve cenaze için kiralama işi yapıyorum. Kendim tur düzenlemem. Para karşılığı aracımı kiraladım. 2013'te aracımı satın aldım. Daha önce hiç kazası olmadı. Kendime ait 'D2' belgem yok. Toplamda 70 koltuk üzeri araçlar için D2 belgesi gerekiyor. Bu şartları taşımadığım için bir sahıstan D2 belgesini ücret karşılığı kiraladım. Midibüsün fabrika çıkışı 33 koltuğu var. Satın almamdan önce 30 koltuğa düşürülmüş, ruhsata işletilmiş. Görüntülerde fren lambasının yanmadığı bellidir. Kazadan 1 ay önce balata, kampana ve yayları değiştirdim. 3 gün önce ise fren ayarlarını yaptırdım. Bilirkişi raporlarında iddia edildiği gibi fren sistemine hiçbir şekilde müdahalede bulunmadım. 1988 yılına kadar tamirci kalfalığı yaptım. Sonrasında bu mesleği sürdürmedim. Midibüsü ise Murat Ceylan'a kiraladım. İş bittiğinde 1500 lira para alacaktım. Kaza günü saat 10.00'da aracın şoförü Armağan Sertbaş beni arayarak teyibin nasıl çalıştığını sordu. Frenlerin çalışmadığına dair bir şey söylemedi. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı diliyorum" dedi.

MOLADA, FRENDEKİ SORUN KONUŞULDU

Mahkemede tanık olarak dinlenen Muğla'da servis şoförlüğü yapan Şeref Metin, "Muğla'dan yolcumu alıp Akyaka'ya hareket ettim. Sağ şeritten ilerlerken, aniden sol tarafımda bir aracın tekerleklerinin havaya kalkarak aşağı düştüğünü fark ettim. Araç kesinlikle şoförün kontrolünde değildi" dedi. Tanık olarak dinlenen ölen şoförün eşi Duygu Sertbaş ise, "Eşim yıllardır şoförlük yapıyordu. Aşağı ininceye kadar, 'frenler patladı, ölüyoruz' dedi. Bağırarak herkesin dikkatli olmasını söyledi" diye konuştu. Tanıklardan, midibüste yaralanan yolculardan Yasemin Namlıarkan, "Çine'de mola verdik. Kahvaltı esnasında aracın şoförü, Murat Ceylan'a fren sisteminde sorun olduğunu söyledi. Tur bitiminden sonra ise baktırılması gerektiğini söyledi" dedi. Mağdur avukatlarından Aydoğan Hepdemirgil, "2015 yılında aracın vizede fren tertibatında sorun olduğu yönünde sıkıntılar bulunduğunu öğrendik" dedi, konunun araştırılmasını talep etti. Mahkeme dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Adliyeden görüntü

- Ölenlerin yakınları ve midibüste bulunanlardan görüntü

- Yolculardan Yasemin Namlıarkan röp.

- Mağdur avukatlarından Aydoğan Hepdemirgil röp.

- Şoför Armağan Sertbaş'ın eşi Duygu Sertbaş'ın görüntüsü

Haber- Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

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700 kişiyi katleden DEAŞ teröristi adliyeye sevk edildi

İzmir'de polisin düzenlediği operasyonda yakalanan, DEAŞ terör örgütünün komutanlarından olan ve Suriye'deki Şaidat bölgesinde 700 sivilin katledilmesinin sorumluları arasında gösterilen K.E.H.'nin de aralarında bulunduğu Suriyeli 4 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi.

DEAŞ terör örgütünün Suriye'deki komutanlarından olan K.E.H.'nin İzmir'de olduğu bilgisi üzerine, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir MİT Bölge Başkanlığı'nın koordinesinde geçen hafta içerisinde operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan K.E.H.'nin, terör örgütünün Suriye'nin Deyrizzor şehri ve çevresinin sözde komutanı olduğu belirtildi. Suriye'deki Şaidat bölgesinde 14 Aralık 2017'de 700 sivilin DEAŞ tarafından katledilmesinin sorumluları arasında gösterilen K.E.H.'nin, ayrıca örgütün sözde lideri Ebubekir El-Bağdadi'nin en yakın adamı olan ve Bağdadi öldükten sonra halefi olarak gösterilen, örgüt içinde de kafa keserek sözde infaz videoları yayınlanan Saddam Cemal'in akrabası olduğu tespit edildi. K.E.H.'nın ifadelerinden yola çıkan ekipler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de düzenlediği operasyonlardan kaçan DEAŞ terör örgütünün üst düzey yöneticisi oldukları belirlenen M.M., M.E.Z. ve Ö.M.'yi de Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile ortaklaşa yapılan operasyonda, Gaziantep'te yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şüphelilerin adliyeye sevkinden görüntü

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, ()

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Mayıs ayında kar tüneli

Konya'da Hadim ilçesinde yaklaşık 1900 rakımlı Geriş Dağı'nda, kar kalınlığı mayıs ayına gelinmesine rağmen yaklaşık 3 metreyi buluyor. Bölge halkının yaylalarına gidebilmesi için iş makineleriyle açılan yol, tüneli andırıyor. Karın, haziran ayı sonuna kadar erimesi bekleniyor.

Konya'nın güneyinde yer alan Hadim ilçesi, Akdeniz kıyı şeridi ve Konya ovasına sınır olan Toros Dağları'nın doğu bölgesinde Taşeli platolarının tepeleri arasında dar vadiler üzerine kurulmuş bir yerleşim yeridir. İlçe merkezinde başta kiraz olmak üzere meyve ağaçları çiçek açarken, Geriş Dağı'nda ise hala kar tabakaları bulunuyor. Mayıs ayı olmasına rağmen kar kalınlığının 3 metreyi bulması nedeniyle, bölge halkının yaylalarına gidebilmesi içinde belediye tarafından iş makinalarıyla yol açıldı. Açılan yol ise adeta tüneli andırıyor. Hadim ilçesinin Konya kent merkezine 120 kilometre uzaklıkta ve 1500 rakıma sahip olduğunu belirten Hadim Belediye Başkanı Ak Partili Ahmet Hadimioğlu, ilçe merkezinde bahar mevsimi yaşanırken yüksek kesimlerde halen kış şartlarının olduğunu kaydetti. Geriş Dağı'ndaki karın haziran aylarında erimesinin beklenildiğini ifade eden Hadimioğlu şunları söyledi: "Hadim ilçemizin merkezi 1500 rakıma sahipken yüksek kesimlerdeki mahallelerimiz 1800-1900 rakıma sahiptir. İlçemiz, coğrafi yapısıyla Konya'nın en zor şartlara sahip ilçesidir. Çünkü ilçe merkezimizde kiraz ağaçları çiçek açar vaziyette iken Geriş Dağı'nda yaklaşık 3 metreyi bulan kar bulmaktadır. Geriş Dağı'nın Hadim sınırları içinde kalan bölümlerinde ilçemize ait mahalle ve yaylalar var. Dağın diğer tarafından ise Antalya'nın Gündoğmuş ve Alanya ilçelerine ait yayla ve mahalleler bulunmaktadır. Kış şartlarında yaşam yoktur; ancak yaz aylarımızda halkımız yaylarına gitmektedir. Giderken da Geriş Dağı'nda şu an yaklaşık 3 metre yüksekliğe sahip karlı bölgeden geçmek zorundadır. O nedenle de biz belediye olarak nisan ayı başlarında orada karla mücadele çalışması yapıp, halkımızın o bölgeden geçmesini sağlıyoruz. O yol ekim- kasım aylarında kapanıyor. Kar ise haziran ayında erimeye başlıyor. Geçen yıl haziran ayında o bölgede yaklaşık 5 metre civarında kar vardı."

Görüntü Dökümü

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- Kar tünelinden detay

- Kardan ve çevreden detay

- Kiraz ağaçlarından detay

- Ahmet Hadimioğlu röp.

Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ- Cengiz ÖZCAN KONYA,()

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Amasyalı sanatçı yaşarken yaptırdığı mezarı başında poz verdi

Türkiye’nin ve Amasya’nın sevilen sinema ve tiyatro oyuncusu 64 yaşındaki Yakup Yavru, memleketinde yaşarken 35 bin liraya harcayarak mermer ve taşlardan yaptırdığı mezarı başında poz verdi.

Türkiye’nin ve Amasya’nın 22 yıldır komedi dalında sevilen yüzü olan başrol, yardımcı oyuncu roller alan 64 yaşındaki sinema ve tiyatro oyuncusu Yakup Yavru, memleketinde yaşarken Amasya Belediyesi’ne bağlı Tekirdede mezarlığından satın aldığı yere 35 bin lira harcayarak mermer ve taşlardan yaptırdığı mezarı başında poz verdi. Amasya’ya zaman zaman ziyarette bulunan henüz tamamlanmayan mezarını ziyaret ederek baş kısmına 5 ayrı göz yaptıran Yavru, Öldükten sonra hazırlattığı kendi oynadığı dizi, filmler ve kendi fotoğraflarından bazı karelerin yerleştirileceğini, fidanların arasına ise oynadığı bazı filmlerin afişlerinin koyulacağını söyledi. Ayrıca mezarının etrafını çam fidanları ve çiçekler diktirdi. 22 yıldır sinema ve tiyatro sanatçısı olarak hayatını devam eden Yakup Yavru, şöyle konuştu:"Ölümlü dünya ne olur, ne olmaz diye İstanbul’da zincirli kuyu değil de kendi öz memleketimde aklım başımdayken, canım sağken yerimi satın alıp mezarımı yaptırayım. Hiç olmazsa yarın öldüğümde insanlara sıkıntı çıkarmayım dedim. Her şey hazır zaten kapakları bile hazır, çokta keyifli oldu. Zaten yerimi de çok beğendim. Hemen ölesin geliyor. Öyle bir hoşuma gitti ki, şimdi bir de hayrat için ismime bir çeşme yaptıracağım. Ben memnunum, yani paraları oraya, buraya savuracağıma kendime göre hayırlı bir şey yaptığıma inanıyorum.ö Yavru, “Mezarın arka kısmına özel olarak yaptırdığım, 5 göze ben öldükten sonra yağmur ve kardan etkilenmeyen çeşitli portrelerimi yerleştirecekler. Ama şimdi koyarsak, ayıp olur, herkes Fatiha okumaya başlarlar gerçekten öldü sanırlar. Ben öldükten sonra resimlerimi buraya yerleştirecekler. Çam fidanlarının aralarına da bazı oynadığım sinema filmlerinin afişleri konulacak. Mezarıma yaptırdığım toplam masraf 35 bin lirayı buldu. Daha da harcayacağımö diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Amasyalı sanatçının yaptırdığı mezardan detay

-Kendi mezarı başında poz vermesi detay

-Mezarının çevresini incelemesi detay

-röportaj

-Diğer detaylar

(SÜRE: 3:33-BOYUT 398 MB)

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,()

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Tamince: Seçim süreci turizmi olumsuz etkilemez

Türk turizminin deneyimli isimlerinden Rixos Oteller Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, erken rezervasyon taleplerinde ciddi artış olduğunu belirterek, seçim sürecinin de turizmi etkilemeyeceğini söyledi.

Bu yıl turizmde çok sevindirici, güzel gelişmeler olduğunu belirten Fettah Tamince, rakamların çok iyi olduğunu söyledi. Tamince, “Fiyatlar iyi, doluluklarımız iyi. Önümüzdeki aylara baktığımızda ciddi rezervasyon var ve bu da sevindirici. Ben hep şunu söylemişimdir; biz zaten çok önemli ve değerli turizm ürünlerine sahibiz. Potansiyelimiz, aldığımız ziyaretçilerin çok ötesinde. Bu sene potansiyel, hak ettiği değeri yavaş yavaş görmeye başladı" dedi.Dünyanın her tarafından ziyaretçi gelmesinin de sevindirici olduğuna dikkati çeken Fettah Tamince, “Bu da bizi çok memnun ediyor. İnşallah böyle devam ederiz. Bazı pazarlarda erken rezervasyon artışları yüzde 100'ün üzerinde. Belli pazarlar ortalama yüzde 30-40 artışta. Ama zaten son 3-4 ay verilerinde Antalya genelinde yüzde 50'ye yakın artış var. Bu artış, hemen hemen Türkiye'de de söz konusu. Bu yıl bence Antalya tarihinin en başarılı yıllarından birini elde etmiş olur" diye konuştu. Fettah Tamince, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçim sürecinin tatil sezonuna denk gelmesi ve turizme etkileri hakkında da değerlendirmede bulundu. Seçim sürecinin turizmi çok fazla etkilemeyeceğini belirten Tamince, “Sürecin kısa olması da sevindirici. Hayırlısıyla bir an önce bu seçim olacaktır. Dolayısıyla ben çok olumsuz etkileri olacağını düşünmüyorum. Aldığımız rezervasyonlar ve intibalarda da onu çok net algılıyoruz zaten" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Havalimanından çıkan turist

- Oteldeki turist

- Röp: Fettah Tamince

- Sahilde yürüyen, güneşlenen turist

340 MB 03.06

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA,()

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İnşaat çukuruna düşüp yaralanan kurt kurtarıldı



Kütahya'da mesire yerindeki inşaat temel kazısı yapılan çukura düşüp yaralanan kurt, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ile Belediye itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kütahya- Eskişehir karayolunun 30'uncu kilometresindeki Sobran mevkiinde, mesire alanında bekçilik yapan Selahattin Talas, inşaat temel çukuruna düşüp yaralanan bir kurdu görünce durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine kurdun bulunduğu yere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Kütahya Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, kurdu bulunduğu yerden çıkarıp sakinleşmesi için iğne yaptı. Kurt daha sonra kafes içerisine konularak tedavisi için Afyonkarahisar'daki Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürüldü.



Görüntü dökümü:

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-Kurdun inşaat çukurunda boynuna ekiplerin geçirdiği tasmayla yerde dururken,

-Kurdun kafes içerisindeki görüntüsü

-İtfaiye ekiplerinin yerdeki kurtla birlikte çekilmiş fotoğrafları

Haber-Kamera:KÜTAHYA,()

