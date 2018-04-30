DHA YURT BÜLTENİ-5

İYİ Partili Yıldız: Bizim çatımız Meral Akşener'dir

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Taylan Yıldız, "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in aylardır söylediği gibi bizim partimizin çıkardığı aday kendisidir. İYİ Parti olarak kendisinin arkasındayız. Bizim çatımız Meral Akşener'dir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Taylan Yıldız, 'Gençlerimizle buluşmaya devam ediyoruz' sloganıyla düzenlenen "Türkiye'nin geleceği için girişimcilik ve teknoloji konuşacağız" adlı söyleşi programında Afyonkarahisar İl Gençlik Kolları üyeleriyle bir araya geldi. İYİ Parti İl Başkanı Erdal Gümüş'ün de yer aldığı söyleşi programına milletvekili aday adayları, il yönetim ve merkez ilçe yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

'CHP DEMOKRASİMİZİN ÖNÜNÜ AÇTI'

Söyleşi öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve 15 milletvekilinin demokrasinin önünü açtığını söyledi. Taylan Yıldız, "Biz İYİ Parti olarak seçime girebilmemiz için bütün kanuni sorumluluklarımızı yerine getirmiştik. Bağımsız olarak seçime girmeye zaten hak kazanmıştık. Ama maalesef bizim ülkemizin bağrında bir teveccüh olduğunu ve her geçen gün toplumun nezdinde karşılığımızın kat ve kat arttığını gören hükümetimiz önümüze taş koymak ve bizi seçimlere sokmamak adına hamleler yapmaya çalıştığını sezinledik. Bu anlamda CHP Lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve de CHP'den partimize geçen milletvekillerine de çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Demokrasi adına önemli bir görevi yerine getirdiler. Cumhuriyetimizi koruma adına bir söylemleri oldu. Demokrasimizin önünü açtılar" dedi.

'ÇATI ADAYI ARAYIŞIMIZ YOK'

İYİ Parti'nin hiç bir zaman çatı adayı arayışında olmadığını belirten Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in aylardır söylediği gibi bizim partimizin çıkardığı aday kendisidir. Biz de İYİ Parti olarak kendisinin arkasındayız. Bizim çatımız Meral Akşener'dir. Bizim söylediğimiz şuydu; Her parti kendi adayını çıkarmalıdır ilk turda. İkinci turda da kimi desteklememiz gerekiyorsa ve biz eminiz ki o Genel Başkanımız olacaktır. Onun arkasında olacağız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

- Genel Başkan Yardımcısı Yıldız'ın gelişinden detay

- Katılımcıların gelişinden detay

- Toplantıya katılanlardan detay

- Toplantı salonunda Yıldız'dan detay

- Genel Başkan Yardımcısı Yıldız ile röp

341.92 MB /// 03.05"

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, ()

===========================================

Öldürülüp nehre atılan kişinin, avukat patronu gözaltında

İstanbul'da kaybolduktan sonra Sakarya Nehri'nde cesedi bulunan Ercan Demiral'ın öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada şoförlüğünü yaptığı avukat ve 8 kişi gözaltına alındı. 3 kurşunla öldürülen Ercan Demiral'ın vücudunun 4 asma kilitle zincirlenip, cesedin su yüzeyine çıkmaması için 25 kiloluk traktör ağırlığı bağlandığı belirlendi.

18 Şubat tarihinde Akyazı Türkçaybaşı Mahallesi'nden geçen Sakarya Nehri'nde ceset bulundu. Jandarmanın yaptığı inceleme sonucu ölen kişinin 42 yaşındaki Ercan Demiral olduğu belirlendi. İstanbul'da hakkında 'Organize suç örgütü' kurmak suçundan sabıkası olan Ercan Demiral'ın öldürülmesiyle ilgili araştırma yapan Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı cinayet dedektifleri, titiz bir çalışma yürüttü. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, İstanbul'dan Sakarya'ya gelen çok sayıda aracı incelemeye aldı. Jandarma, yaptığı fiziki ve teknik araştırmalarda Ercan Demiral'ın şoförlüğünü yaptığı İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat M.A.(36)'nın ve 5'i yakınındakilerden oluşan 1'i kadın 8 kişinin cinayetle bağlantısı olduğunu tespit etti. Kimlikleri tespit edilen 9 şüpheli İstanbul ve Sakarya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Bir süre sorguda kalan avukat M.A ile N.Y., N.A., K.A., Ö.A., C.K. ve Sakarya'da yaşayan A.İ., N.İ. ile A.İ. bu sabah sağlık kontrolünden geçirilerek Sakarya Adliyesi'ne sevk edildi.Cinayetle ilgili de yeni detaylar ortaya çıktı. 3 kurşunla öldürülen Ercan Demiral'ın vücudunun 4 asma kilitle zincirlenip su yüzüne çıkmaması için 25 kiloluk traktör ağırlık demiri bağlanarak nehre atıldığı belirlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------------

-Şüphelilerin adliyeye sevki

-Genel ve detay

Haber:Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),()

==========================================

Çatıdan atlayan genç kız öldü

Gaziantep'te, Kübra K. (17), oturduğu 4 katlı apartmanın çatısından atlayarak yaşamına son verdi.

Olay, dün gece Güzelyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Kübra K., bilinmeyen nedenle oturdukları 4 katlı apartmanın çatısından kendisini boşluğa bıraktı. Olayı görenlerin bildirmesiyle gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan genç kızı ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı. Genç kız, acil serviste yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Kübra K.'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi. Genç kızın ölümüne ilişkin başlatılan polis soruşturması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

- Adli Tıp Kurumu

- Cenazenin yakınları

- Cenazenin araca konulması

- Cenaze aracının çıkışı

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 76 MB

Haber-Kamera: Mustafa KANLI/GAZİANTEP,()

==========================================

Arsalarına düşük fiyat verilmesine tepki gösterdiler

Adana'nın Ceyhan ilçesi Kurtpınar Mahallesi sakinleri, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yapılması için istimlak edilen arsalarına düşük fiyat verilmesine tepki gösterdi.

İncirli Mahallesi mevkiinde deniz kenarındaki arsalarında toplanan mahalle sakinleri, yetkililere seslenerek, arsalarına değerinin verilmesini istedi. Arsalara verilen fiyatın çok düşük olduğunu söyleyen avukat Cihan Tufan, müvekkillerinin bu şartlarda arazilerinden ayrılmak istemediğini söyledi. Tufan, "Kurulacak alanın Enerji İhtisas Bölgesi'nin yüzde 95'i hazine arazisidir. Kalan yüzde 5'i özel mülkiyete tabi yerlerdir. Burada yaşayan halk yüzlerce yıl önce buraya yerleşmiş, hayvancılıkla, tarımla uğraşan insanlardır. Ülkemizin en saf, en temiz ve en vatansever insanlarıdır. Haklarında açılan davada öncelikle acele kamulaştırmada metrekaresine 87 lira değer biçilen yer maalesef buranın mülkiyeti ve imar durumu netleşmediğinden dolayı ziraat bilirkişileri tarafından verilen raporda tarla vasfında değerlendirilmiş. Buğday ekilen bir yer olarak gösterilip 5 lira 45 kuruştan değer biçilmiştir. Bu kabul edilemez" dedi.

AYNI FİYATIN 2 KATINA BİZ ALALIM

Göz yaşları içinde konuşan 8 çocuk annesi Makbule Coşkun (70), "Bizden 5 lira olarak istediği yere 10 lira, 15 lira verip alalım. Bizim nereye gitmemiz lazım, ne yapmamız lazım? Başka yerimiz yok, yurdumuz yok. Garibanız biz, nereye gideriz? Biz bu fiyata yerimizi vermek istemiyoruz" diye konuştu.Bölge köylülerinden Fevzi Uçgun ise "Biz devletimizin milletimizin yanındayız, devletçiyiz. Yörüklerden devlete hiçbir hainlik gelmemiştir. 1975'te BOTAŞ bizim yerlerimizi istimlak etti, hala paralarımız orda duruyor. Duvarı çekti köyle irtibatı kesti ama boru hattındaki hırsızları biz yakalıyoruz, bekçiliğini biz yapıyoruz. Bu arsalar devletimiz için faydalıysa alsın ancak yerin değerini versin. Bizden 5 liraya alıp kime peşkeş çekecekler. Benden 5 liraya alıp, Ahmet'e 5 milyona vermesinler" dedi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

- Kurtpınarı-İncirli bölgesi detay

- Arsa sahiplerinden detay

- Avukat Cihan Tufan ile röp.

- Vatandaş Makbule Coşkun ile röp.

- Vatandaş Ümmü Aslan röp.

- Vatandaş Süheyl Uçgun ve Fevzi Uçgun ile röp.

- Slogan atan grup

Haber-Kamera:Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), ()

===========================================

Köpek yavrusunu, döverek ve yakarak öldürdüler

Konya'nın Akşehir ilçesinde, dövülerek ve yakılarak öldürülmüş köpek yavrusu bulundu. Konya Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Ümit Sürmeli, "Gerekli yerlere başvurularımızı yaptık. Bu vahşeti yapanlar bulunup, cezalandırılsın" dedi.

Olay, ilçeye bağlı Seyran Mahallesi'nde meydana geldi. Yücel Türkcan tarafından beslenen yavru köpek, 4 gün önce boş arazide kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce dövülüp, yakıldı. Köpeği yakılarak öldürülmüş halde bulan Türkcan, durumu Konya Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği yetkililerine bildirdi. Dernek yetkilileri de savcılığa ve emniyete giderek suç duyurusunda bulundu.

'BU VİCDANSIZLIKTIR'

Bunu yapanların bulunup cezalandırılması gerektiğini söyleyen Konya Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Ümit Sürmeli, "Akşehir ilçemizde böyle vahim bir olay yaşandı. Yavru bir köpek yakılarak öldürüldü. Durumu gerekli yerlere bildirdik. İnşallah en kısa sürede bulunur bunu yapan ve cezalandırılır. Yetkililerin bunun üzerinde hassasiyetle durmasını rica ediyorum. Nasıl olur da bir canı, bir yavruyu böyle vahşice yakabilirler? Nasıl olur da Allah'ın yarattığı bir cana bu eziyeti yapabilirler? Bu vicdansızlığı kınıyorum" dedi.

Görüntü dökümü

------------------------

-Yakılan köpeğin cep telefonuyla çekilmiş görüntüsü

-Ümit Sürmeli röp

Haber-Kamera:Tolga YANIK/KONYA,()



