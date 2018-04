DHA YURT BÜLTENİ-5

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Bu bir demokrasi ayıbıdır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen "Anadolu Medya Buluşması" başlıklı çalıştayın ikinci gününe katıldı. Kılıçdaroğlu, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüştüğü iddialarına değinerek "Demokrasinin üzerinde vesayeti kabul etmiyorsanız Cumhurbaşkanlığı adaylığının tartışıldığı bir dönemde Saray'ın Sözcüsünü Gül'e gönderemezsiniz. Gönderdiğiniz andan itibaren kendi iktidarınız için baskı kuruyorsunuz demektir. Bu bir demokrasi ayıbıdır" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 60 ilden 400 gazetecinin katıldığı "Anadolu Medya Buluşması" başlıklı çalıştayda konuştu. Kılıçdaroğlu, konuşmasının ilk bölümünde siyasi parti genel başkanı olarak değil sade bir vatandaş gibi konuşacağını belirterek, şunları söyledi:"Hayatım boyunca lehte alehte yorum yapan hiçbir gazeteci arkadaşımı suçlamadım. Dilediği gibi yazabilir. Eğer bir ülkede demokrasi varsa gazeteci olmalı. Demokrasi yoksa hayatın her alanında sorun vardır gazetecilikte de sorun vardır. Gazeteciliğin varlık nedeni, halk adına gücü denetlemektir. Bir güç var kamu kaynağını kullanıyor. Kamu kaynağını doğru kullanıyor mu, hukuka uyuyor mu? Gazeteci halk adına sorgulama yapar. Çağdaş demokrasilerde medya 4'üncü güçtür. Egemenlik hakkını gazeteci kullanır. Anayasada 'Yasama, yürütme, yargı bir de medya egemenlik hakkının kullanılmasında güç olarak yer almalı' dedim, teklif ettim ama kabul etmediler. Güçler ayrılığı ilkesinin bugün içinde bulunduğu durumu bilgilerinize sunayım. Yasama organı yani TBMM'de şöyle bir sorunumuz var; 12 Eylül darbe hukukunun getirdiği bir sorun var. Eğer yürütme organı parlamentoya yasa tasarısı vermişse iktidar kanadını oluşturan miletvekilleri, kendi özgür iradelerini kullanıp o tasarıyı eleştiremiyorlar. Nedeni, merkez yoklaması. Milletvekili bir dahaki seçimlerde beni aday göstermezler endişesiyle gelen her şeyi kabul ediyor. Oysa gelen yasanın, teklifin doğruluğu, yanlışlığı tartışılmalı. Yasama organı egemenlik hakkını kullanıyorsa bu tekliflerin özgürce tartışılması lazım. Yargı organı. Anayasanın 138. maddesi der ki; Hakimler görevlerinde bağımsızdırlar. Ben bir grup toplantısında Hakim ve Savcılar Kurulu'nun hakimlere nasıl talimat verdiğinin belgesini açıkladım. Yargı bağımsız değilse adalet gerçekleşmez. Bir kişinin talimatıyla bir kişi mahkum olacaksa orada siyasi yargıç yoktur. Asıl temel sorunlarımızdan biri budur."

"DEVLET KİRLENİYOR"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, gazetecilerin kendilerine otosansür uyguladıkları bir sürecin yaşandığını öne sürerek, "15 Temmuz darbe girişimi oldu. darbeciler yargılansın mı elbette yargılansın. 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi ile ilgili olarak 33 ere anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs ettikleri gerekçcesiyle 7'şer kez müebbet hapis cezası verildi. Bunlar er. Komutan talimat verir, erler ona uymak zorundadır. Uymazsanız suç işlemiş olursunuz. Bunlar komutan değil er. Sonra bana diyeceksiniz ki bu ülkede adalet var. Devlet kirleniyor. Bu erlerden birinin son sözü; Aylardır içerdeyim. Babam buraya gelmek için telefonunu satmış. Sadece askere geldim. Bunları hak edecek hiçbir şey yapmadım. O gece öldürülen bir erin annesi mahkeme sürecini izliyor. Oğlu şehit olan bir anne, bu erler için ağlıyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasının bundan sonraki bölümünü siyasetçi olarak yapacağını belirterek, "21 Nisan 2018 yılında FETÖ operasyonu yapılır. Komutan gözaltına alınır, 4 gün sonra serbest bırakılır. Üstelik adli kontrol şartı aranmadan. Bana kimse bu ülkede hak, hukuk, adalet vardır can ve mal güvenliği vardır demesin" diye konuştu. Eski Başbakan rahmetli Bülent Ecevit'in 60 yıl önceki "Hürriyetsizlik acı ama haksızlık ondan da acı. Biz bugün iki acıyı birden yaşıyoruz" sözünü hatırlatan Kılıçdaroğlu, 60 yıl sonra da aynı sorunun yaşandığını ileri sürerek, "Tarihin tekerrür etmemesi için yöneticilerin geçmişte yapılan hatalardan ders çıkarması lazım" dedi.

"O ORAYA HALKIN DEĞİL SARAYIN İRADESİYLE GELDİ"

Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar Kurulu'ndan oluşan yürütme organının da sağlıklı çalışmadığını öne süren Kılıçdaroğlu, "Bir başbakan düşünün yüzde 49.5 oy almış, parlamentoda çoğunluğu sağlıyor. Arzu ettiği yasayı çıkarabilir. Bir sabah Saray'a davet ediliyor elinden istifa dilekçesi alınıyor. Kapının önüne konuluyor. Bu darbe değil de nedir? Yüzde 49.5 oy alıyor. Elinden alınıyor başka biri başbakan yapılıyor. Kaçımız buna sağlıklı tepki verdi kaçımız TV'lerde açık yüreklilikle tartışabildi. Bu demokrasiyi katletmektir dendi.Bugün iki yürütme organı var. Fiilen Türkiye'de paralel devlet var. Son günlerden örnek vereyim. Başbakan Binali Yıldırım soru üzerine 'bedelli askerliğe olumsuz bakmıyoruz' dedi. Partinin sözcüsü dedi ki 'O Binali Yıldırım'ın kişisel görüşüdür, bizi bağlamaz' dedi. Böyle bir komediyi, demokrasisi gelişmiş ülkede göremezsiniz. Biri kalkıp bunu söylerse koltuğu bırakmak gerekir. İstifa etmesi lazım ama etmiyor. O oraya halkın değil sarayın iradesiyle geldi" dedi.

"BUNLAR BİZİM DEMOKRASİMİZE ZARAR VERİYOR"

Medyanın güç kaybetmesinin halkın sorunlarının siyasi otoriteye aktarılmaması sonucunu da doğuracağına dikkat çeken Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:Medya halk adına gücü denetler, gücü övmez. Şimdi gazeteciler haber yapamıyor. Örnek, bu ülkenin Genelkurmay Başkanı ve Saray Sözcüsü (İbrahim Kalın) beraber Abdullah Gül'ü ziyaret ettiler. Bu haber bize geldi check ettik, doğru. Gazeteler yazamıyor. Bir internet sitesinin yöneticisi, haberi koyuyor. Kısa bir süre sonra çekiyor sonra da görevden alınıyor. Bir ülkenin Geneykurmay Başkanı o ülkenin sözcüsü kimsenin haberi olmadan Gül'ü ziyaret ediyor ve konuşuyorsa o dünyanın her yanında haberdir. Halkın ilgilenmesi amacıyla yapmak gerekiyor. Bedeli gazeteci ödüyor. Bu dramatik tabloyu hiçbir gazetecinin unutmaması lazım. Demokrasinin üzerinde vesayeti kabul etmiyorsanız Cumhurbaşkanlığı adaylığının tartışıldığı bir dönemde Saray'ın Sözcüsünü Gül'e gönderemezsiniz. Gönderdiğiniz andan itibaren kendi iktidarınız için baskı kuruyorsunuz demektir. Bu bir demokrasi ayıbıdır. Şu ana kadar yapılan hiçbir açıklama yok. 'Suriye konusunu açıklamak için gönderdik' dendi. Bu ülkenin dışişleri bakanı yok mu gitsin, anlatsın. Suriye konusunu anlatmaya gitti diyelim Sarayın Sözcüsü'nün orada ne işi var? Suriye ile onun ne ilgisi var? Sarayın sözcüsü yani gerçek dışişleri bakanı. Bunlar bizim demokrasimize zarar veriyor."

"O GECE BEN İSTANBUL'DAYKEN MİLLETVEKİLLERİMİ TELEFONLA ARAYARAK MECLİSE GÖNDERDİM"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "20 Temmuz darbe" sözüne iktidarın çok kızdığını hatırlatarak, "Bu ifadeyi inanarak dillendirdiğimi bilmenizi isterim. 15 Temmuz darbesini en şidetli eleştirenlerden biriyim. O gece ben İstanbul'dayken milletvekillerimi telefonla arayarak meclise gönderdim. Biz bunları biliyorduk. 20 Temmuz'da neye ihtiyacımız vardı? FETÖ ile mücadele edecekseniz getirin bütün yasaları oybirliği ile çıkaralım. 800 gazetecinin pasaportuna el konuldu. Sarı basın kartları iptal edildi, 173 medya kuruluşu kapatıldı. 3 bini aşkın gazeteci işsiz kaldı. 150 gazeteci cezaevinde. 54 gazetenin mal varlıklarına el konuldu. Medya üzerinde olağanüstü baskılar var. Medya patronlarının başka işi varsa adamı duman ediyorlar. Her türlü cezayı kesiyorlar. Mahkeme talimat bekliyor. Patron bir adım, iki adım, üç adım sonunda gazeteleri satmak zorunda kalıyor. Maddi cezaların yanı sıra hapis cezası tehditleri var. Eleştiriyorsanız ödeyeceğiniz cezalar var. Sendikalaşmayı engelleme bu baskılardan biri. Medyada senkilaşma olmayacak. Basın İlan Kurumu üzerinden reklam ilan baskısı kuruluyor. Bugün medyada geldiğimiz nokta şudur; Medya sahipleri kendi güçleriyle değil atama yoluyla medya sahibi oluyorlar. Çok kanal var gibi görünüyor ama hepsi tek kanal. İsimleri çok ama içerikleri aynı. Bu bizim demokrasimize zarar veriyor. İktidara yapılan en büyük kötülük budur" dedi.

"TÜRKİYE EKONOMİSİ TEFECİLERE TESLİM EDİLMİŞ VAZİYETTE"

Kılıçdaroğlu, Türkiye'de demokrasi, eğitim, toplumsal barış, ekonomi ve dış politika sorunları olduğunu belirterek, şöyle konuştu:"16 yılda 14 kez eğitim politikası değişti. Kendi çocuklarını denek olarak kullanan tek ülke biziz. Dış politikada düşmanı çok dostu olmayan bir ülke haline geldik. Toplumsal barış kalmadı ve gerginlik giderek artıyor. Türkiye ekonomisi tefecilere teslim edilmiş vaziyette. 15 yılda Londra'daki bir grup sermayedara ödedikleri faiz, 150 milyar dolar. Türkiye'de bono, hazine senedi alanlara dönenen faiz 675 milyar Türk Lirası. Faizi düşüreceğiz dediler tam tersi oldu faiz yükseldi. Önümüzde seçim var. Bu beş sorunu aşmak zorundayız. Herkesin farklı görüşü olabilir ancak sandığa giderken bir konuda ortak irade sergilemeliyiz. Demokrasimiz olmalı. Miraç Kandili'nde Suriye'ya atılan bombaların artmasını istemek bu ülkenin tarihine ihanettir. Türkiye, İran, Suriye, Irak biraraya gelmeli ve kendi sorununu çözmeli. Toplumsal barışı sağlamalıyız. Komşumuzun kimliğini inancını sorgulamaya başladık."

"YÖNETEMİYORLAR"

Kılıçdaroğlu, iktidara yönelik eleştirilerini şöyle sürdürdü:"Bir siyasi iktidar düşünün, parlamentoda çoğunluğu var yargı üzerinde egemen, bütün bürokrasiye egemen. Verdiği talimat dakikalar içinde yerine getiriliyor. Medyanın yüzde 90'ı elinde. KHK yetkisi var. Meclisten yasayı beklemeden istediği yasal düzenlemeleri yapabiliyor. Bu iktidar neden seçim istiyor? Her şey var. Yönetemiyorlar. Bunun bir şekilde masaya yatırılması lazım. Çiftçi en pahallı mazotu kullanıyor ama şikayet edemiyor. Biz medya konusunda şöyle düşünüyoruz. Gazetecilikte patron gazetecilik dışında başka faaliyetle uğraşmamalı. Bir gazetenin patronuna gazete dağıtımı teslim edilmemeli. Gazetecilikte sendikalaşma zorunlu olmalı. Gazeteci patronuna karşı da özgür olmalı. Basın İlan Kurumu ve RTÜK'te sendikanın temsili olmalı" dedi.

Konuşmasının ardından Kılıçdaroğlu'na Anadolu'dan farklı illerinden getirilen yöresel ürünler hediye edildi.



Bakan Soylu: Yasak getirmedik, 1 Mayıs’ı herkes istediği şekilde kutlayacak/EK

İl KADIN KOLLARI KONGRESİ’NE KATILDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, basın mensuplarıyla düzenlediği toplantının ardından partisinin İl Kadın Kolları Kongresi'ne katıldı. Salonda kadın partililerce hazırlanan üzerinde Bakan Soylu’nun da fotoğrafının yer aldığı ‘Terörün korkulu rüyası, şehrimizin soylu evladı, bu şehir seni tanıdıkça çok sevdi’ şeklinde yazılı dev pankart dikkat çekti.

Kongrede partili kadınlara seslenen Bakan Soylu, 24 Haziran seçimlerine ilişkin mesajlar verdi. Seçimlerde rakiplerinin CHP olmadığını belirten Bakan Soylu şöyle konuştu:“Bu seçimin ne olduğunu, karşımızdaki siyasi rakibin kim olduğunu iyi anlayasınız diye anlatıyorum. Bu seçimde rakibimiz CHP değildir. Şu veya bu parti değildir. Bu seçimde bizim rakibimiz yüz yıllık vesayettir, küresel karanlık bir zihniyettir. Bu seçimde bizim karşımızda olan asıl siyasi rakipler Altay tankından rahatsız olanlardır, Atak helikopterinden rahatsız olanlardır; Cirit füzemizden, Bayraktar İnsansız Hava aracımızdan, Hürkuş’tan rahatsız olanlardır. Yerli ve milli silahlarıyla kararlılıkla, kimseyi dinlemeden, kimsenin aklına uymadan Türkiye’nin terörle mücadelesini sürdürmesinden rahatsız olanlardır. Bugün bizim karşımızda olan Cephe, Türkiye’nin kalkınmasından, büyüme rakamından, dünyanın en büyük havaalanını yapmasından, altyapı yatırımlarını tamamlamasından rahatsız olanlardır. Size bu seçimin ne seçimi olduğunu anlatmak zorundayım. Bu seçim bizim tam bağımsız yarınlara adım atacağımız seçimdir. Bu seçim, vesayetin bütün kırıntılarını temizleyeceğimiz. Bu seçim, 16 yıldır sizlerin emeğiyle, alın teriyle güçlenen, büyüyen Türkiye’nin artık yepyeni bir yola çıktığı seçimdirö Öte yandan tek liste ile gidilen kongrede Bahar Ayvazoğlu AK Parti Trabzon İl Kadın Kolları Başkanlığı’na seçildi.

Uykuda av tüfekli saldırıya uğrayan anne öldü, kızı yaralandı

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki bir apartmanın ikinci katındaki eve merdiven dayayarak balkondan giren M.K. (55), aşkına karşılık vermediği ileri sürülen Vicdan Özetçi'yi (55) uykuda öldürürken, yanındaki yatakta bulunan kızı Hülya Özetçi'yi (37) de aynı tüfekle ağır yaraladı. Polis, olayın ardından kaçan M.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Bugün saat 03.00 sıralarında Vicdan Özetçi'nin, bir süre önce eşinden boşanan kızı Hülya Özetçi ile yaşadığı Süleyman Demirel Mahallesi'ndeki apartmanın önüne gelen M.K. (Mustafa Koç) iddiaya göre dört katlı binanın ikinci katındaki evin balkonuna yanında getirdiği merdivenle çıktı. Balkon kapısını zorlayarak içeri giren M.K., av tüfeğiyle aynı odada uyayan Vicdan Özetçi ve kızı Hülya Özetçi'ye birer el ateş edip kaçtı. Silah sesini duyan komşuların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Göğüslerini sağ kısmından vuruldukları belirlenen, kanlar içindeki anne-kız Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların müdahalesine rağmen 2 çocuk annesi Vicdan Özetçi yaşamını yitirirken, kızı Hülya Özetçi ise durumu ağır olduğu gerekçesiyle Katip Çelebi Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Genç kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Bayındır'ın kırsal Çırpı Mahallesi'ndeki bir çiftlikte hayvan bakıcılığı yapan Vicdan Özetçi, 2 ay önce ayrılıp, Ödemiş ilçesi Süleyman Demirel Mahallesi'ndeki bir çocuk annesi kızı Hülya Özetçi'nin yanına yerleştiği öğrenildi. Vicdan Özetçi'nin aşkına karşılık vermediği için daha önce bir çok kez tartıştıkları ve kendisini ölümle tehdit ettiği ileri sürülen M.K., hakkında Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığı'na bir süre önce şikayetçi olduğu olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken polis şüpheli M.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Polisin operasyonuyla iki uyuşturucu çetesi çökertildi

İzmir merkezli üç ilde iki uyuşturucu çetesine yönelik düzenlenen operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ile yakalanan 10 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yaptığı çalışmada iki suç örgütünün yüklü miktarda uyuşturucuyu piyasaya süreceği bilgisine ulaştı. İzmir merkezli Konak, Narlıdere, Kemalpaşa, Bayraklı, Karşıyaka, Güzelbahçe ilçeleri ile Manisa ile Bursa’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyona 2 insansız hava aracı, özel harekat polisleri, 4 narkotik dedektör köpeği ile 70 ekipten oluşan 160 polis katıldı. Operasyonda 'meşe' tabir edilen satışa hazır hale getirilmiş yüklü miktarda uyuşturucu madde, ruhsatsız 2 tüfek, ruhsatsız 1 tabanca ile 10 adet tüfek fişeği, 3 hassas terazi ele geçirildi. Ekipler operasyon kapsamında 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı tutuklandı, 4’ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Emniyetten yapılan açıklamada "İzmir Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan uyuşturucu madde satıcısı şahıs ve suç organizasyonları tespit edilerek uyuşturucu madde arzının önlenmesine yönelik çalışmalarımız kararlılıkla artarak devam etmektedir" denildi.

Bozcaada'daki sünnet düğününe Ata Demirer damgası

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde, CHP İlçe Başkanı Hüseyin Durmuş ve Özlem Durmuş çiftinin oğulları 7 yaşındaki Kurtuluş'un sünnet düğününe katılan komedyen ve oyuncu Ata Demirer, Roman havası eşliğinde oynayıp, şarkılar söyleyerek, geceyi renklendirdi.

CHP İlçe Başkanı Hüseyin Durmuş'un oğlu Kurtuluş Durmuş'un Ayazma Restaurant'taki sünnet düğününe, ada sakinlerinin yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, Bozcaada Belediye Başkanı CHP’li Hakan Can Yılmaz ile Ata Demirer de katıldı. Kurtuluş Durmuş, sahneye taht üzerinde ve İzmir Marşı eşliğinde getirildi. Ardından halk oyunları gösterisi sunuldu. Henüz şöhrete kavuşmadığı yıllardan bu yana aile dostlukları devam eden Durmuş ailesinin sünnet düğününe annesi Ayten Kaçar ile birlikte katılan Ata Demirer, Roman havası eşliğindeki oyunlarıyla geceye damga vurdu. Davetlileri coşturan Bozcaada aşığı Ata Demirer, müzisyenler eşliğinde sanat müziği eserleri de seslendirdi. Demirer’in oynadığı sırada elindeki mavi tespih ise dikkat çekti. Bozcaada'da evi bulunan ve zamanının büyük bölümünü burada geçiren Ata Demirer, Kurtuluş Durmuş’u bir ara omuzlarına alarak, 'Eyvah Eyvah' filminde söylediği 'Bu fasulya 7,5 lira' isimli şarkı eşliğinde oynadı.

KAHKAHAYA BOĞDU

Ata Demirer, esprileriyle de davetlileri kahkahaya boğdu. Kadın sağdıç, gençlerden kınayı almaya gelip, ne istediklerini sorduğu sırada araya giren Ata Demirer, “Konu ne?ö diye sordu. Gençler, kadın sağdıçtan istekte bulunmak yerine Ata Demirer’e, “Abi sen ne istiyorsun, söyle?ö diye sordu. Ünlü oyuncu da “Geçen 40 yıldan bir şey anlamadık, bir daha yüklensin" diye cevap verince, kahkaha tufanı koptu. Sünnet düğününe katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek ile Bozcaada Belediye Başkanı CHP'li Hakan Can Yılmaz da oğlunun bu mutlu gününde CHP İlçe Başkanı Hüseyin Durmuş ile birlikte sahneye çıkarak oynadı.

Şeker hastalığından kurtulanlar doktorlarıyla buluştu

Gaziantep Anka Hastanesi ‘ne diyabet şikâyetiyle başvurarak ameliyat sonucunda iyileşen 35 hasta doktorlarla birlikte kahvaltıda bir araya geldi.

Türkiye'de toplu olarak biri Gaziantep'te olmak üzere toplamda 3 ilde gerçekleştirilen diyabet ameliyatı ile şeker hastaları sağlıklarına kavuşuyor. Özel Gaziantep Anka Hastanesi diyabet üzerine gerçekleştirdiği başarılı operasyonlara yenilerini eklemeye devam ediyor. Yıllardır şeker hastalığı ile mücadele eden hastalarını, gerçekleştirilen testler ve diyabet cerrahisinin ardından şeker hastalığından kurtulması sağlanıyor.

Bu güne kadar 35 kişiyi diyabet hastalığından kurtardıklarını söyleyen Özel Gaziantep Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Doktor Cengiz Bayram, " Bu gün burada diyabet nedeniyle ameliyat olan şeker hastalarıyla beraberiz. Dün itibarı ile 35 hastamız oldu. Diyabet son derece sinsi bir hastalık, çok yavaş ilerliyor ancak gözde körlük olmak üzere çeşitli rahatsızlıklar vererek kişinin hayat kalitesinin bozuyor. Günde 8 defaya kadar ensülin kullanmak zorunda olan hastalarımız oluyor. Biz bu ameliyatla bunların önüne dünyada yapılan bir teknikle önüne geçmeyi planlıyoruz" dedi. Yapılan diyabet ameliyatı ile ilgili bilgi veren Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Olcay Arıcı ise, " Ameliyatta ilk olarak mide ayağı var. Bu etapta mideyi küçültüyoruz. İkinci ayağında ise bağırsak ayağı bu durumda hastaların bağırsaklarından mideye ikinci bir kanalı açarak çıkışını sağlıyoruz. Bu sayede midede ikinci bir çıkış elde etmiş oluruz. Bu şekilde insülinin aktif kullanılmasını sağlayarak operasyonu gerçekleştiriyoruz" diye konuştu. Yaklaşık 15 yıldan beri hasta olduğunu söyleyen ve diyabet ameliyatı olduktan sonda sağlığına kavuştuğunu ifade eden Abdullah Kılıç şöyle konuştu: "Yaklaşık 15 yıldır insülin tedavisi görüyordum. Bu hastalıkla beraber birçok organımdan şikâyetçi duruma düştüm. Tansiyonla birlikte gözümde görme kayıpları oluştu, kulaklarımda rahatsızlıklar oluşmaya başlamıştı. Şimdi ameliyat olduktan sonra şekerin dışında birçok yenilikler oldu. Bacaklarımda kum torbası bağlı gibi yürüyemiyordum. Şimdi bunların hepsi daha iyiye gidiyor. Ban hastanenin reklamı olsun diye demiyorum. İnsanlar gelsin testlerini yaptırsın uygunsa ameliyat olmalarını tavsiye ederim. Bu kadar iyiye gideceğini hiç tahmin etmiyordum. Ameliyat olalı 19 gün oldu artık hiçbir şekilde insülin kullanmıyorum"

