DHA YURT BÜLTENİ-5

1)BAŞKASININ YERİNE CEZAEVİNE GİRDİ, 554 GÜN SONRA 'PARDON' DENİLDİ

DİYARBAKIR'da, bir kargo şirketinde çalışan 6 çocuk babası Engin İlgen (44), hiç gitmediği İstanbul'da kokain ticareti yaptığı iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yeniden yapılan yargılamada, asıl suçlunun İlgen adına sahte kimlik düzenlediği belirlendi. Hayatı altüst olan ve suçsuz yere 554 gün cezaevinde tutulan Engin İlgen'in cezasının iptaline ve 60 bin lira tazminat ödenmesine hükmedildi. Avukat Burak Göncü karara itiraz ettiklerini söyledi.

İstanbul'da 2006 yılında yapılan bir operasyonda 950 gram kokain ele geçirilirken, aralarında Diyarbakır'da kargo şirketinde çalışan Engin İlgen'in kimliğini kullanan bir kişinin de bulunduğu 5 kişi yakalanıp gözaltına alındı. Haklarında dava açılan 5 sanık, İstanbul 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce, 5 Ekim 2007 günü 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılıp, tahliye edildi. Engin İlgen'in kimliği ile 20 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen kişi ise serbest bırakıldıktan sonra kayıplara karıştı. Güvenlik güçlerinin tüm aramalarına rağmen uyuşturucu suçundan ceza alan kişinin izine bir daha rastlanamadı.

CEZAEVİNDE ÖĞRENDİ

İsminin uyuşturucu kaçakçılığı suçuna karıştığından habersiz olan 6 çocuk babası Engin İlgen ise 25 Şubat 2015 günü, kardeşini ziyaret etmek üzere Mardin'e giderken yapılan yol kontrolü sırasında gözaltına alındı. Otobüste oturduğu koltuğun kenarına sıkıştırılmış pakette 45 gram eroin bulunan İlgen, kan ve idrar tahlilinde uyuşturucu kullanıcısı olmadığı tespit edilince serbest bırakıldı. 30 Mart 2015 günü arkadaşını ziyaret etmek için Antalya'ya giden Engin İlgen, polis kontrolünde hakkında tutuklama kararı çıktığını öğrendi. Tutuklanarak Antalya Cezaevi'ne konulan ve hakim karşısına çıkmayı bekleyen İlgen'e, bu kez 2006 yılında İstanbul'da kokain ticareti yaptığı için 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası olduğu kararı tebliğ edildi. Karara şaşıran Engin İlgen, hayatı boyunca İstanbul'a hiç gitmediğini söyledi. Hakkındaki karar kesinleştiği için itirazı dikkate alınmayan Engin İlgen, hükümlü olarak hapis yatmaya devam etti. İlgen, cezaevinden çok sayıda dilekçe gönderip asıl suçlunun kendisi olmadığını bildirdi, ancak dilekçelerine işlem yapılmadı.

12,5 YIL CEZASI YARGITAY'DA BOZULDU, BERAAT ETTİ

Mardin'deki otobüste ele geçirilen 45 gram eroin nedeniyle ayrıca 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Engin İlgen, karara itiraz etti. Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi, 24 Şubat 2016 mahkumiyet kararını bozup, İlgen'in tahliyesine karar verdi. Mardin'deki dosyadan tahliye edilen Engin İlgen, İstanbul'daki uyuşturucu dosyasından hükümlü olduğu için serbest bırakılmadı. Yargıtay'ın hükmü bozması üzerine Mardin'deki olayla ilgili yeniden yapılan yargılamada, üzerinde herhangi bir uyuşturucu madde ele geçirilmediği gerekçesiyle İlgen'in beraatine karar verildi.

554 GÜN SONRA SERBEST BIRAKILDI

Mardin'deki olaydan beraat eden Engin İlgen, hükümlü bulunduğu dosyadaki cezası tamamlanmadığı için 2017 yılına kadar cezaevinde tutuldu. Bu süreçte sürekli adli makamlara başvuran İlgen'e cevap verilmedi. İşlemediği bir suçtan dolayı 554 gün cezaevinde yatan İlgen, 16 Ocak 2017 tarihinde infaz süresi tamamlandığı için denetimli serbestlik tedbiri ile tahliye edildi.

AVUKAT GÖNCÜ'NÜN ARAŞTIRMASI İLE ORTAYA ÇIKTI

Serbest bırakıldıktan sonra Diyarbakır'a dönen Engin İlgen, avukat Burak Göncü'den yardım istedi. İstanbul'a giderek, 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyasını inceleyen Göncü, Engin İlgen adına düzenlenen kimlik ile 2006'da yakalanıp, 20 ay tutuklu kalan kimliği belirsiz kişinin, aslında gerçek Engin İlgen olmadığını tespit etti. Mahkemeye başvuran Göncü, müvekkilinin yeniden yargılanmasını talep etti. Dosyayı inceleyen mahkeme heyeti, İlgen'in haksız yere tutuklu kaldığını tespit ederek, infazın durdurulması ve yeniden yargılanmasına karar verdi. Bu sırada mahkemeye başvuran avukat Burak Göncü, 2006 yılında tutuklanan kişinin Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne girdiği sırada alınan parmak izi ve çekilen fotoğraflarının, Engin İlgen'in parmak izi ve fotoğrafları ile karşılaştırılmasını istedi.

PARMAK İZİ VE FOTOĞRAFTAN SUÇLU OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Mahkeme heyeti, yeniden yapılan yargılama kapsamında Tekirdağ Cezaevi'nden, 2006 yılında tutuklanan kişinin fotoğraf ve parmak izi kayıtlarını istedi. Cezaevinden gönderilen kayıtların karşılaştırılması sonucunda, 2006 yılında uyuşturucu ticareti suçundan tutuklanan kişinin gerçek Engin İlgen olmadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine 10 Kasım 2017'de, İlgen hakkında kesinleşen 6 yıl 3 ay hapis cezasının hükmünün iptaline karar verildi. 12 yıl önce tutuklanan ve bir süre Tekirdağ Cezaevi'nde kalan kişinin gerçek Engin İlgen olmadığını belirten mahkeme heyeti, ayrıca İlgen'in beraatine de karar verdi. Mahkeme heyeti, gerçek suçu işleyen ve iftira atan şüpheli hakkında suç duyurusunda bulundu.

554 GÜNE 60 BİN LİRA TAZMİNAT

Kararın ardından 554 gün haksız yere tutuklu kalan Engin İlgen, avukatı Burak Göncü aracılığıyla hazine aleyhine 210 bin liralık tazminat davası açtı. Tazminat davasını kısmen kabul eden mahkeme, İlgen'e 60 bin lira maddi ve manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

İŞ BİLE BULAMIYOR

Ömrü boyunca İstanbul'u görmemiş olan müvekkiline başkasının işlediği suçtan dolayı 6 yıl 3 ay hapis cezası verildiğini belirten avukat Burak Göncü, şunları söyledi:

"Müvekkilim, ekonomik durumu iyi olmadığı için hukuki yardım alamamış. Cezaevinden her ay dilekçe yazıp, bu kişinin kendisi olmadığını ispat etmek istemiş, ancak itibar edilmemiş. Araştırmamızda müvekkilimin parmak izinin cezaevine giren kişinin parmak iziyle uyuşmadığı ortaya çıktı. Fotoğraflar kıyaslanınca müvekkilimin suçsuz olduğu ortaya çıktı. Müvekkilimin ciddi iş kaybı ve özgürlüğünden mahrum kalması nedeniyle tazminat başvurusu yaptık. Maalesef üzücü bir şekilde, 22 aylık mağduriyetin karşılığı 60 bin lira tazminat çıktı. Bu durum hukukçu olarak bizlerin güvenini sarstı. Kararı üst mahkemelere taşıdık. Umarım bu yanılgıdan bir an önce dönülür. Kişinin hiç işlemediği, hatasının olmadığı bir suçtan, görmediği bir memlekette tutuklu kalması ciddi mağduriyet yaşattı. Halen telafisi imkansız durumda ve bu suçla anıldığı için iş bile bulamıyor. Umarım verilecek karar yıpratıcı durumu onarıcı olur."

İşlemediği suçtan dolayı cezaevinde kaldığı için psikolojisinin bozulduğunu söyleyen Engin İlgen ise şöyle konuştu:

"Cezaevinde çok kez dilekçe gönderdim. Olumlu veya olumsuz cevap verilmedi. Kimliğimi kullanan kişinin fotoğrafını gösterdiler. Bu kişi 20 yıl önce bizim mahalledeydi. Sonra İstanbul'a taşındılar. Kimliğimi nereden bulmuş, nasıl yapmış bilmiyorum. İsmini bile hatırlamıyorum. Bu olaydan çok mağdur oldum. Bir yıldan beri iş arıyorum. Hükümlü olduğum için kimse iş vermiyor. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. En başta parmak izine bakıp serbest bırakabilirlerdi. 554 günün karşılığı bu olmamalıydı. Çok yıprandım, psikolojik tedavi gördüm. Sabahlara kadar yatamıyorum. 6 tane çocuğum var, işsizim. Hükümlüyüm diye nereye iş başvurusu yapsam reddediliyorum. Ailem bu sürede çok zorluk yaşadı, çocuklarımın psikolojisi bozuldu. İş imkanı sağlanmasını istiyorum."

2)ÖLDÜRÜLEN SPOR SALONU SAHİBİNİN YEĞENİ: ŞÜPHELİ İFTİRA ATIYOR

KONYA'da, emlakçı Uğur Kart (36) tarafından eşini rahatsız ettiği gerekçesiyle öldürülen spor salonu sahibi Reşit Aydın'ın (46) yakınları, iftira atıldığını ileri sürdü. Yeğen Ayhan Bezirgancı, 'Reşit ağabey, milli boksördü. Binlerce öğrenci yetiştirdi. Bir kadınla ilişki yaşamayı bırakın, iş yerine bayan öğrenci, bayan çalışan bile almazdı. Şüpheli, kendini kurtarmak için iftira atıyor" dedi.Olay, salı günü saat 20.00 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesi Şahin Ağa Sokak'ta meydana geldi. Emlakçılık yapan, 4 çocuk sahibi Uğur Kart, eşi M.K.'yi 8 yıldır rahatsız ettiğini ileri sürdüğü spor salonu sahibi, evli Reşit Aydın'ın iş yerine gitti. Elinde bıçakla salona giren Kart, yemek yiyen Aydın'ı göğsünden bıçaklayarak, ağır yaraladı. Salon çalışanı Şefik İyierdem (38) ise Kart'ın bıçağını almaya çalışırken, elinden yaralandı. Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan Reşit Aydın, perşembe günü akşam saatlerinde, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayet anı, iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

'EŞİMİ RAHATSIZ EDİYORDU'

Uğur Kart, emniyetteki ifadesinde, Reşit Aydın'ı, eşini rahatsız ettiği için öldürdüğünü ileri sürdü. Kart'ın "Ben askerdeyken, eşime telefon kartı vermiş. Geldiğimde bunu, annemden duydum. Eşimi rahatsız ediyordu. 8 yıldır sabrediyordum. Bunun yüzünden psikiyatri ilaçlarını kullanmaya başladım. Olay günü Reşit'i aradım ve eşimi rahatsız etmemesini söyledim. O da bana 'Sen bana bir şey yapamazsın' dedi. Bunun üzerine çok sinirlendim ve evden bıçağı alarak çıktım. İş yerine giderek, bıçakladım" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uğur Kart, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'HAKKINDAKİ İDDİALAR ASILSIZ'

Reşit Aydın'ın yeğeni Ayhan Bezirgancı ise Uğur Kart tarafından iftira atıldığını ileri sürdü. Bezirgancı, "Acımız çok büyük. Ciğerimiz yandı. Adalet yerini bulacaktır. Hakkındaki iddialar asılsızdır. Şüpheli, kendini kurtarmak için iftira atıyor. Reşit ağabey, evli ve 3 çocuğu var. Bırakın başka bir kadınla ilişki yaşamayı, 5 yıldır spor salonuna bayan öğrenci ve bayan çalışan bile almıyor. Uğur Kart, madem eşinden şüphe ediyor; 8 senedir neden onunla birlikte? Madem 8 senedir neden bekledin? Gelip, konuşsaydın böyle bir şey varsa. Bu işin içinde başka bir iş var. Adalete güveniyoruz" diye konuştu.

'MİLLİ SPORCUYDU'

Reşit Aydın'ın milli boksör olduğunu ve binlerce öğrenci yetiştirdiğini anlatan Bezirgancı, "Kendisi milli boksördür. Çocukluğundan beri bu spor içerisindeydi. Hayatı spordu. Çok üst seviyelerde öğrencileri vardır. Öğrencilerinin çoğu bugün doktor, hakim oldu. Böyle bir insanın başka bir kadınla işi olamaz. Şüphelinin verdiği ifadeler doğrultusunda böyle iyi bir insan karalanamaz. Bu memleketin bayrağını göndere çekmiş bir adamdı. Spor adamıydı. Salondan çıkmayan bir adamdı. Saygı duyulan, sevilen bir adamdı. Evine bağlı bir insandı" dedi.

Şüpheli Uğur Kart'ın eşi M.K. ile birlikte daha önce spor salonuna kayıt yaptırdığını ileri süren Ayhan Bezirgancı, "Reşit ağabey hareketlerinden rahatsızlık duyunca onları göndermiş" dedi.

CEZAEVİNDE İNTİHAR ETTİ

Konya'da, eşini rahatsız ettiği gerekçesiyle spor salonu sahibi Reşit Aydın'ı (46) bıçakla öldürdükten sonra tutuklanan Uğur Kart (36), konulduğu Konya E Tipi Kapalı Cezaevi'nin tuvaletinde, kendini atletiyle asarak, yaşamına son verdi.

Uğur Kart'ın, çarşamba günü, tutuklandıktan sonra konulduğu Konya E Tipi Kapalı Cezaevi'nin tuvaletinde, sabah saatlerinde cansız bedeni bulundu. Kart'ın, kendini atletiyle asarak, yaşamına son verdiği belirlendi. Reşit Aydın'ın öldüğünü, cezaevine girdikten sonra öğrendiği belirten Kart'ın, psikolojisinin bozulduğu ileri sürüldü. Uğur Kart'ın cenazesi, yapılacak otopsinin ardından ailesine teslim edilecek.

3)BATAN GEMİNİN SU ALTINDA KALAN KISMI BALONLARLA SU YÜZÜNE ÇIKARILDI

İZMİT Limanı'ndan aldığı yükü Lübnan ve Mısır'a götürürken Marmara Adası açıklarında yük kayması sonucu yan yatıp batma tehlikesi geçiren ve çekildiği Balıkesir'in Erdek ilçesindeki limanda batan, 'Pasha' adlı yük gemisinin ön kısmı da balonların yardımı ile su yüzüne çıkarıldı. Tanzanya bandıralı 'Pasha' adlı kuru yük gemisi 2013 yılının eylül ayında, İzmit Limanı'ndan aldığı MDF yükünü Lübnan ve Mısır'a götürmek üzere yola çıktı. Gemi aynı gün saat 15.20'de Marmara Adası açıklarında yük kayması nedeniyle yan yattı. Batma tehlikesi geçiren gemiye ilk müdahaleyi haber verilmesi sonucu gelen Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait 6 hızlı tahlisiye botu ve kurtarma römorkorü yaptı. 'Pasha'da görev yapan 9 mürettebatı kurtaran Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait tahlisiye botu ve kurtarma römorku, daha sonra gemiyi Balıkesir'in Erdek ilçesi Narlı Mahallesi'ndeki iskeleye çekti. Ambarına dolan su vidanjörle boşaltılmaya çalışılan 63 metre boyundaki 'Pasha' adlı gemi, yapılan tüm çalışmalara rağmen battı. Limana gelen balıkçıları zor durumda bırakan 'Pasha' isimli geminin ön kısmı hariç diğer gövdesi çıkartıldı. 'Pasha'nın ön bölümü de özel bir firma tarafından dalgıçların gemiye yüklediği balonların şişirilmesi sonucu su yüzüne çıkartıldı. Burada kesilen parçalar daha sonra karaya çıkartılacak.

Narlı Mahallesi Muhtarı Burhan Çandır, "5 yıldır burada duran geminin enkazı hem turizme, hem balıkçılarımıza zarar vermekteydi. Yaz sezonuna girmeden batık geminin çıkarılması bizlere rahat bir nefes aldıracak. Geminin su altında kalan son bölümünü de balonlarla su üstünde yüzdürüp çıkarıyorlar. Bu çalışmaların 10 gün içinde biteceğini öğrendik" dedi.

4)KARADENİZ'DE EĞİTİM VERİLEN 4 BİN ARICI, BAL ÜRETİMİNE BAŞLIYOR

DOĞU Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından Karadeniz Bölgesi'nde 9 ilde 4 bin arıcıya doğal bal üretimi eğitimi verildi. Balın yanında katma değeri yüksek olan arı sütü, polen propolis ve arı zehri üretimine başlayacak arıcılar ekonomilerine katkı sağlayacak. DOKAP Başkanı Ekrem Yüce, arıcılığın ek iş olarak yapılması yerine tamamen arıcılıkla uğraşan kişiler tarafından yapılması gerektiğini belirtti "4 bin üreticimizi eğitimden geçirdik. Katma değeri yüksek olan ürünlerin üretimini yaptırıyoruzö dedi.DOKAP tarafından 2015 yılında bölgedeki çiftçilere arıcılık üretmeleri amacıyla ihtiyaç duyacakları ekipmanlarla ilgili gerekli altyapı desteği ve hibe sağlamak amacıyla başlatılan 'Arıcılığının Geliştirilmesi' projesi sürüyor. Ana arı, arı sütü, polen ve propolis üretiminin yanı sıra oğul ve kış bakımı konularında da eğitim çalışmaları ve hibe desteğiyle teşvik sağlanan proje kapsamında Doğu Karadeniz Bölgesi illerindeki arıcılara doğal bal üretimine ilişkin eğitim desteği de veriliyor. Proje ile bölgede 4 bin arı üreticisine, doğal balın üretimi başta olmak üzere, bal arıcılığının temel öğeleri, kovan ekipman ve aletleri, organik arıcılık, ve iyi arı bakıcılığı pratikleri gibi bir çok eğitim verildi. Sertifika alarak üretimine başlayan arıcılar da bu sayede aile ekonomilerine de katkı sağlıyor.

Projeyle ilgili konuşan DOKAP Başkanı Ekrem Yüce, arıcılığın ek iş olarak değil tamamen arıcılıkla uğraşan kişiler tarafından yapılması gerektiğinin altını çizdi. Yüce, "Proje kapsamında çalışlarımız başlattık. Bu yıl da bu çalışmalarımız devam edecek. Osmanlı devrinden beri, Osmanlı komutanlarına buradan giden bal olduğu biliniyor. Tamamı yüzde yüz doğal bal. Bununla ilgili çalışmamız son sürat devam ediyor. Doğal bal üretimine ilişkin 4 bin üreticimizi eğitimden geçirdik. Katma değeri yüksek olan ürünlerin üretimini yaptırıyoruz. Bunlarla ilgili arı sütü gibi, polen gibi, propolis gibi ve arı zehri gibi kıymetli ürünlerin üretimiyle ilgili eğitimleri de tamamladık. Üreticilerimizin sertifikalarını verdikö dedi.

'BAL PAKETLEME TESİSLERİ KURDUK'

Üretilen ballar için bölge illerinde paketle tesisleri kurduklarını hatırlatan Yüce "Ürünlerin pazara sunumu için seri üretim ve paketleme ilgili kısımlarını gerçekleştirmek üzere çalışmamız devam ediyor. Bütün bize bağlı 9 ilde bu çalışmalarımız sürüyor. Rize ilimiz zaten Anzer balıyla meşhur. Yine Bayburt ilinde arı paketleme tesisi kurduk. Benzer bir tesisi de Rize'de ve Samsun'da da kurduk. Dolayısıyla vatandaş üretiyor, 'Ben bu ürünü ne yapacağım' demiyor. Bizim dolum tesisi ve paketleme tesisimizde ürünlerini değerlendiriliyorlar. Vatandaşın her ihtiyaç duyulan konusunda yanındayız ve onları destekliyoruz. Yine arı ve arıcılık ürünlerinin üretimi faaliyetlerini geliştirici projeler üzerinde de çalışıyoruz " diye konuştu.

Öte yandan arıcılığa teşvik ve katkı sağlamak amacıyla 3 yıl önce başlatılan projede, yaklaşık 5 milyon lira ödenek ise DOKAP bölgesindeki Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri aracılığıyla 4 bin çiftçiye aktarıldı.

5)MALATYA'DA BIÇAKLI KAVGA: 2 YARALI

MALATYA'da, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, sabaha karşı Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Ferdi Tunçer ile Rıdvan Tunçer, kim tarafından kullanıldığı bilinmeyen bıçakla yaralandı. Yaralanan birbiriyle akraba olan 2 kişi, çağırılan ambulansla tedavi için Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polis, kavganın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.

6)6 BİN ÖĞRENCİ STADYUMDA OTURUP, AYNI ANDA KİTAP OKUDU



ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde 6 bin öğrenci şehir stadyumunda oturup, aynı anda kitap okudu. Etkinliğe katılan Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş da öğrencilerle birlikte çimlerin üzerine oturarak, kitap okudu. Etkinliğe katılan öğrenciler Silopi’nin çatışmalarla anılmaması gerektiğini belirterek, huzur içinde kitap okumanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Silopi Koç Ortaokulu Öğrenci Meclis Başkanı Sude Naz Onuk'un fikri üzerine ilçedeki öğrencilere kitap okuma alışkanlığının kazandırılması için şehir stadyumunda kitap okuma şenliği düzenlendi. Silopi Kaymakamlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen etkinliğe ilçedeki farklı okullardan 6 bin öğrenci katıldı. Etkinliğe katılan Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş öğrencilerin arasında karışarak çimlerin üzerinde kitap okudu. Yaklaşık yarım saat boyunca kitap okuyan Kaymakam Işıktaş, öğrencilere okumak için tercih ettikleri kitapları sordu. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Işıktaş, çocuklara her fırsatta kitap okumalarını tavsiye etti.

Kitap okumaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyen öğrencilerden Rojin Şahin, "Kitap okuma etkinliği yapıyoruz. Şırnak bölgesinde hep çatışmalardan bahsediliyor. Ama Silopi’de her zaman böyle şeyler olmuyor. Silopi’de de diğer şehirlerde olduğu gibi huzur içinde kitap okunabiliyor. Öğrenciler derslerinde başarılı. Her zaman kötü bir şeyler olacak değil. Biz de kitap okuyoruz."dedi.

Etkinliği düzenleyen Silopi Koç Ortaokulu Müdür Yardımcısı Murat Doruk ise, "Silopi’de kitap okumanın farkındalığını biraz daha arttırmanın mutluluğu içindeyiz. Geniş kapsamlı olarak ilk defa böyle etkinlik yaptık. Bunun gururunu yaşıyoruz."dedi.



7)YAPTIKLARI EL İŞLERİNİ ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİNE HEDİYE ETTİLER

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinin kırsal Sığırmaçlı Mahallesi'nde, Sarıgöl Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan el sanatları kursuna katılan kursiyerler tarafından yapılan toplam 168 parça el emeği, göz nuru el işleri, yemeniler ve çeşitli giysiler, şehit ve gazi ailelerine hediye olarak gönderildi.Sığırmaçlı Mahallesi'ndeki el sanatları kursunda, usta öğretici Müslime Kol Gürbüz'ün öncülüğünde hazırlanan ve her birinden sadece birer tane olan 169 parça el işi ürün ile giysi, şehit ve gazi ailelerine ulaştırılmak üzere Sığırtmaçlı Mahalle Muhtarı Yüksel Saltık'a teslim edildi. Muhtar Saltık, koliler içerisindeki 169 parça el işini, Manisa Şehit ve Gazileri Koruma Kalkındırma Derneği'ne, PTT Kargo ile gönderdi.Amaçlarının şehit ve gazi ailelerine destek olmak olduğunu vurgulayan el sanatları kursunun usta öğreticisi Müslime Kol Gürbüz, "Şehit ve gazi annelerinin acılarını, birer anne olarak bizler de hissediyoruz. Onların mutlu olmalarını, arkalarında kadınların da desteği olduğunu bilmelerini istedik" dedi. Sarıgöl Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hasan Oruç, "Kursiyerlerimizce hazırlanan el işlerinin şehit ve gazi annelerine destek amaçlı hediye olarak gönderilmesi bizleri de mutlu etti. Şehit ve gazi anneleri için ne yapsak azdır. Ellerinden öperim" dedi.

8)GAZİANTEP'TE 20 BİN PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

GAZİANTEP'te, polisin şüphe üzerine durdurarak arama yaptığı TIR'da 20 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden kente kaçak sigara getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Kent girişinde kontrol noktaları oluşturan polis ekipleri, şüpheli gördüğü araçları tek tek durdurarak aradı. Kent girişinde şüphe üzerine durdurulan ve Curis isimli eğitimli köpekle arama yapılan bir TIR'ın dorsesinde 20 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi. Sigaraya el koyan polis TIR sürücüsü O.G.'yi gözaltına alarak hakkında yasal işlem başlattı.

9)ÇOCUKLAR SOKAK HAYVANLARINA YİYECEK VERDİ

ESKİŞEHİR'de Odunpazarı Kent Konseyi üyeleri, bir grup çocukla birlikte sokak hayvanlarına kuru mama verdi. 75'inci Yıl Mahallesi'ndeki Ahmet Uğurlu Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Odunpazarı Kent Konseyi üyeleri, çeşitli kreşlerde kalan çocuklarla beraber kaplara koydukları kuru mamaları sokak köpeklerine yedirdi. Çocuklar, bir yandan mama yedirmeye çalışırken diğer yandan da sokak köpeklerini elleriyle dokunup sevdi.

Çocukların, sokak hayvanlarına kuru mama verdiği parka gelen bir kadın ise, yanında getirdiği poşet içerisindeki çiğ etleri eliyle köpeklere yedirdi. Sokak köpekleri zıplayarak kadının elindeki eti almaya çalıştı.

Eskişehir Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru, Odunpazarı Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirdikleri etkinlikle ilgili olarak, "75'inci Yıl Mahallesi'nde çok fazla başıboş köpek olduğundan dolayı hem çocuklarımıza farkındalık olsun hem de besleme yapalım anlamında böyle bir etkinlik düzenledik. Yaz geliyor. Havalar çok sıcak olacak. Sokak hayvanlarının da yeme ve içmeye ihtiyaçları var. Özellikle kent merkezinden uzak mahallelerde, sokak hayvanlarına yönelik bu tür etkinliklerimizi sürdüreceğiz" dedi.

10)KARADENİZ'İN İLK 'ULUSLARARASI MÜZİK FESTİVALİ'NE İLGİ

SAMSUN'da Canik Belediyesi tarafından düzenlenen ve Karadeaniz Bölgesi'nde ilk olma özelliği taşıyan Uluslararası Müzik Festivali'ne vatandaşlar ilgi gösterdi. Yerli ve yabancı 20 müzik topluluğundan yaklaşık 548 sanatçının katıldığı festivalde müzik ziyafeti yaşandı.

Samsun'da 25-29 Nisan tarihleri arasında Canik Belediyesi tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TRT Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla düzenlenen Uluslararası Müzik Festivali, Canik Kültür Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Festivalde Samsun İlkadım Güzel Sanatlar Lisesi Çok Sesli Korosu ile TRT İstanbul Radyosu Çok Sesli Gençlik Korolarının seslendirdiği eserler dinleyicilerden büyük beğeni topladı. Karadeniz Bölgesi'nin ilk müzik festivali olma özelilği taşıyan etkinlikte piyanist Robert Adamczak tarafından Polonya Piyano Şan Dinletisi, Samsun İlkadım Güzel Sanatlar Lisesi Orkestrası ve Cengiz Özkan konseri ile atandaşlan müziğe doydu.

Müziğin evrensen bir dil olduğunu belirten Canik Belediye Başkanı Osman Genç, "Sadece kendi ilçemizin değil, Türkiye'nin bütün illerinden buraya katılan, aynı zamanda dünyanın 3 ülkesinden de 20 ayrı grubun katıldığı bir festivali gerçekleştiriyoruz. Katılım 548 sanatçımız ile birlikte oluyor. Bu Karadeniz'de ilk, Türkiye'de üçüncüsü olan fakat ülkeler arasında katılım olarak ve çeşitlilik açısından ilki olduğunu ifade ediyorlar. Müzik evrensel bir dildir. Bir mesaj vermek istiyorsanız. Müzik aracıyla dünyanın her yerine ulaştırabilirsiniz. Bizim de kendi Anadolu topraklarından çıkmış olan müziğin ve sanatı dünyaya taşımak hepimizin görevidir. Bu anlamanda burada yapmış olduğumuz festival ile birlikte şehrimizin kültürel dönüşümünün nasıl gerçekleştirdiğini bir kez daha ortaya koyuyoruz" dedi.

11)SILA, MARDİN'DE HAYRANLARINI COŞTURDU

YURT konserleri kapsamında Diyarbakır ve Malatya'dan sonra Mardin'de konser veren sanatçı Sıla Gençoğlu, 3 saat süre ile kaldığı sahnede söylediği şarkılarla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Yurt içi konser turnesine çıkan ünlü sanatçı Sıla, Diyarbakır ve Malatya'dan sonra dün Güneydoğu'nun en fazla turist çeken ili tarihi Mardin'de hayranları ile buluştu. Bir otelin bahçesinde konser veren Sıla, 3 saat kaldığı sahnede hayranlarını söylediği şarkılarla coşturdu. Sıla konseriye gelen hayranları konserde hem Sıla'ya eşlik etti hem bol bol selfie çekti. Mardin'ie çok sevdiğini ve Mardin'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Sıla'nın şarkıları uzun süre hayranları tarafından alkışlandı.

