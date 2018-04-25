DHA YURT BÜLTENİ - 5

PKK sığınaklarında patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı tespit edilen 5 sığınakta, patlayıcı yapımında kullanılan düzenekler, akaryakıt ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, PKK'nın kış üstlenme alanlarına yönelik Başkale ilçesine bağlı Tahıl Mahallesi kırsalına 'Şehit Onbaşı Abdulkadir Gedik' operasyonu düzenledi. Bölgede yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde PKK'lı teröristlerin kullandığı 5 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 2 büyük tüp, 1 piknik tüpü, 220 metre elektrik kablosu, 45 kutu alüminyum boya, 4 batarya bloğu, yarım bidon benzin,15 litre mazot, 2 patlayıcı düzenek ve anahtar, çok miktarda yaşam ve gıda malzemesi, sığınak yalıtımı için kullanılmak üzere çok sayıda sandviç panel ele geçirildi.Malzemeler, uzman ekipler tarafından kontrollü bir şekilde imha edilirken, bölgedeki operasyonların aralıksız sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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JANDARMA KAMERASI

-Ele geçirilen sığınaklar

-Sığınaklarda ele geçirilen malzemeler

-Sığınakların imha edilmesi

-Detay görüntüler

Haber:Behçet DALMAZ/VAN, ()

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Şanlıurfa’da 68 Afgan kaçak yakalandı

Van’dan İstanbul’a gitmek için minibüslerle yola çıkan Afganistan uyruklu 68 kaçak göçmen, Şanlıurfa’nın Birecik yolunda jandarma tarafından yakalandı.

Birecik Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şanlıurfa- Gaziantep yolunda yaptığı kontrolde, yol üzerindeki tesislerde bekleyen Afgan mültecileri fark etti. Ekipler, incelemesinde, mültecilerin yol kenarına 3 minibüs sürücüsü tarafından bırakıldığını belirledi. Jandarma ekipleri, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 68 kaçağı spor salonuna götürerek, ihtiyaçlarını karşıladı. Afgan kaçakları taşıdığı saptanan 3 minibüs sürücüsü ise gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Spor salonunda bekletilen göçmenler

- Yerde oturan göçmenler

- Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 46 MB

Haber:Ali LEYLAK-Kamera:ŞANLIURFA,()

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Asker istedi, Tokat'tan Siirt'e konteyner gönderdi

Tokat'ın Turhal ilçesi Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, Siirt’te görevli bir askerin sosyal medya hesabı üzerinden kendisinden istediği konteyneri hazırlatıp Siirt’e gönderdi.

Siirt 3'üncü Komando Tugayında görev yapan Tokat Turhallı bir uzman çavuş, sosyal medya üzerinden Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler'e ulaşarak nöbet tuttukları yer için konteyner talebinde bulundu. Bu isteğe kayıtsız kalmayan Başkan Bekler, konteynerin hazırlanması talimatını verdi. Yapımı yaklaşık 1 ay süren konteyner tamamlandıktan sonra bir TIR'a yüklenerek Siirt’e gönderildi. Belediye Başkanı Bekler, konteynerin Siirt’teki bir güvenlik noktasına yerleştirileceğini belirterek, "Asker kardeşimiz bu isteğini bizlere iletti. O bölgedeki komutanlarımız ile irtibat kurduktan sonra harekete geçtik. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin çok büyük fedakârlıklarla terör ile mücadele ettiğini biliyoruz. Bizler de Turhal Belediyesi olarak bu mücadeleye katkı sağlayabiliyorsak ve askerlerimizin işlerini kolaylaştırabiliyorsak kendimizi mutlu ve bahtiyar sayacağız. Ben tüm yurdumuzda terörle mücadele eden ve sınır ötesi operasyonlarında terör örgütleri ile mücadele eden askerlerimize Cenab-ı Allah’tan başarılar diliyorum ve Siirt 3'üncü Komando Tugayına hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Göndereceğimiz bu konteyner, askerlerimizi güneşten ve yağmurdan korumuş olacak" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Konteynerin görüntüsü

-TIR ile gönderilmesi

(99 mb)

Haber:Fatih YILMAZ/TOKAT,()

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Gaybubet evinde yakalanan 6 kişi adliyeye sevk edildi

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında sürdürülen soruşturma kapsamında 'gaybubet' evine düzenlenen operasyonda, 'Bahçevan' lakaplı Kamuran E. ile birlikte yakalanan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik, Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde bulunan 'gaybubet' evine operasyon düzenledi. 11 Nisan'da yapılan şok baskında, Kamuran E.'nin de aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Ekipler, Kamuran E., H.S., M.Y., M.Ö., Ç.C. ve E.G.'yi sorgulamak üzere emniyete götürdü. Şüphelilerin sorgusunda, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra dağılma sürecine giren örgütü tekrar toparlamaya çalıştığı ve devletin çeşitli birimlerine tekrar sızmak istedikleri öne sürüldü. Ayrıca Kamuran E.'nin de üst düzey askeri imam olduğu, bizzat örgüt lideri Fethullah Gülen tarafından 'Bahçevan' lakabı verilip, kendisine imzalı saat verdiği iddia edildi. Evde yapılan aramalarda ise 84 bin lira para ve örgütsel doküman bulundu. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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- Polis aracının gelişi

- Zanlıların polis aracından indirilmesi

- Adli Tıp Birimi'ne getirilmesi

- Adli Tıp Birimi önünden genel görüntü

- Zanlıların Adli Tıp Birimi'nden çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi

SÜRE:01'38" BOYUT:100 mb

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, ()

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Öğretmen çift, hem öğrencilerine hem de velilerine ışık oldu

Samsun'un Havza ilçesinde Ortaklar İlkokulu Müdürü Ahmet Çiftçi ile aynı okulda öğretmen olan eşi Asiye Çiftçi, yaptıkları çalışmalar ve projelerle hem öğrencilere, hem de velilere ışık oldu.

Havza ilçesi Ortaklar Mahallesi'ndeki Ortaklar İlkokulu'nun müdürü Ahmet Çitçi ve aynı okulda görev yapan öğretmen eşi Asiye Çiftçi, öğrencilerin kişisel gelişimini ve yeteneklerini geliştirmelerini sağlamak, dersleri sevmelerini ve başarıları artırmak amacıyla bir dizi farklı çalışma yaptı. İkisi de 10 yıllık öğretmen olan çift, sınıflara çocuklar için minderlerle okuma ve oyun köşesi oluşturdu. Ayrıca geleneksel çocuk oyunlarını kullanarak, öğrencilerine matematik işlemlerini yapmayı öğretti. Beden eğitimi dersinde de öğrenciler bir yandan sportif faaliyetler yürütürken bir yandan da matematik öğrenmeye başladı. Cep telefonu üzerinden bir eğitim programı ile öğrenciler, farklı öğretim şekilleri kullanarak ders işledi. Ayrıca yaklaşık 5 ay önce Asiye Çiftçi'nin girişimiyle, öğrencilerini anneleri kokulu taş yapımını öğrendi. Öğrenci velisi kadınların ürettiği kokulu taşların satışından elde edilen para ile Afrika'da okul adına bir su kuyusu açılacağı belirtildi. Kadınlar, öğrendikleri bu işi bir meslek haline dönüştürüp aile bütçesine katkı sağlamayı istediklerini belirtti. Öğretmen çiftin, kent merkezine yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta bulunan 150 haneli mahalledeki ilkokulda yaptıkları çalışmalar ise takdir toplayıp örnek oldu. Ortaklar İlkokulu Müdürü Ahmet Çiftçi, okulun fiziki durumunu iyileştirdikten sonra eğitimi oyunlaştırmayı ön plana çıkaran bir çalışma yaptıklarını belirterek, "Oyun içinde çocukların keyif aldıklarını ve öğrenmenin daha kalıcı hale geldiğini, daha anlamlı olduğunu ve çocuğun daha mutlu olduğunu gördük. Bütün bunlar ile mutlu okul, mutlu öğrenci ve mutlu veli ortamını okulda sağladık. Okulun sadece çocuklar için bir öğrenme ortamı değil de veliler için de bir öğrenme ortamı olduğunu gösterdik. 3 yıllık çalışma süresi zarfında bunu sağladık. Eğitim ve öğretimde akademik anlamda yukarı doğru bir ivme yakaladık. devamsızlık oranlarımız azaldı. Velilerin okula gelmediği bir ortamda veli katılımını sağladık. Küçük bir eski adıyla köy okulunda bile imkansızlıklara mazeretlere sığınmadan bir şeyler yapmaya çalıştık. Yüreğine dokunamadığınız kişinin zihnine dokunamazsınız. Girişimci olmak, gelişen düzene ayak uydurmak lazım. 1 yıldır eşimle beraber görev yapıyoruz. Okulda ben müdürüm, evde eşim müdür. Dolayısıyla dengeyi bu şekilde sağlıyoruz" dedi. 1'inci ve 2'nci sınıfları birleştirilmiş sınıfta okutan sınıf öğretmeni Asiye Çiftçi ise, "İlk önce kokulu taş yaparak objeler yapalım ve çocuklar için eğlence olsun. Bir hobi olsun diye bu çalışmaya başladık. Sonra velilerin de dikkatini çekti. Öğrencilerimin annelerine kokulu taş yapımını gösterdim. Kalıplar alıp, çeşitli objeler yapmaya başladık. Kadınları ekonomiye kazındırmak istedim. Bir hedef oluşturduk, yapıp sattıkları kokulu taşların geliriyle okulumuz adına Afrika'da bir su kuyusu açmaya karar verdik. Bu miktarı topladık. Gerekli girişimlerimizi başlatacağız. Kadınlar hobi olarak yaparlar, daha sonra meslek olur, para kazanırlar diye düşündük. Şimdi kadınlar kendileri için yapıyorlar. İlerleyen aşamada bunun kendilerine bir iş haline gelmesini istiyorlar. Onlar da bunu yapmayı çok sevdi. devam ettirmek aile bütçesine katkı sağlamak istiyorlar" diye konuştu. Öğrenci velisi 2 çocuk annesi Ünziye Korkmaz (31), "Okulumuzda, öğretmenimiz sayesinde kokulu taş yapımını öğrendik. Anneler olarak ilk olarak Afrika'da su kuyusu açılması için yardım amaçlı olarak buna başladık. Ancak bunu devam ettirmek istiyoruz. kokulu taş yapıp satarak ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz. İlk defa bir ürün üretip sattık. Çok farklı ve güzel bir duygu" dedi. Velilerden 3 çocuk annesi Derya Demirbilek (33) ise, "Her gün kokulu taş yapıyorum. Ev hanımı olarak bir meslek öğrendik. Belki ilerde bize bir iş haline dönüşür. İlk önce yardım amaçlı başladık, ama ileride bunu yaparak para kazanmak isterim" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü-HD

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-Ahmet öğretmenin sınıfa girmesi ve öğrencilerin ayağa kalkması

-Öğrencilerin sınıfta sek sek ile matematik dersi yapmaları

-Öğrencilerin beden dersinde matematik dersi yapmaları

-Öğrencilerin hulahop ile çeşitli oyunlar oynaması

-Öğrencilerin el sallamaları

-Velilerin kokulu taş yapmaları

-Veli Ünzile Korkmaz’ın konuşması

-Veli Derya Demirbilek’in konuşması

-Öğretmen Asiye Çiftçi’nin konuşması

-Öğretmen Ahmet Çiftçi’nin konuşması

-Öğretmen çift Asiye ve Ahmet Çiftçi’nin okula gelmeleri

(SÜRE: 04.05 DK.)-(BOYUT: 460 MB)

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER-Gökhan İÇKİLLİ-SAMSUN,()

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Asırlık makinede doğal ayçiçek yağı üretiyor

Bursa’nın İnegöl ilçesi kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde asırlık makinelerle 40 yıldan bu yana organik ayçiçeği yağı üreten 68 yaşındaki Sabri Sarıca, "Bu işi Bursa’da benden başka yapan kalmadı" dedi. Sabri Sarıca'nın el emeğiyle yaptığı organik ayçiçeği yağları tüketiciden büyük ilgi görüyor.

Gün boyu yağhanede, çekirdekten yağ çıkaran Sabri Sarıca, geçimini bu meslekten sağlıyor. Müşterinin getirdiği çekirdekleri 5 ayrı işlem sonucunda yağa dönüştüren usta, sağlıklı yaşamını da üretip tükettiği yağa bağlıyor. Türkiye genelinde endüstriyel sistemin yaygınlaşmasıyla birlikte mahalle aralarındaki yağhaneler kapılarına kilit asarken, yağ ustası Sabri Sarıca ise eski sistemle yağ üretimi yapan tek usta olarak mesleği ayakta tutuyor. Mesleğini çok sevdiğini söyleyen Sarıca, emekli olmasına rağmen bu işi ölene kadar yapmayı hedeflediğini kaydetti.

GEÇİM KAYNAĞI OLDU

50 metrekarelik üretim tesisinde 40 yılı geride bırakan Sabri Sarıca, bu mesleğe yıllar önce yapan kayınpederinin yanında çalışan çırağın hastalanıp işe gelmemesiyle başladığını belirterek, “Çırak işe gelmeyince ben de işi öğrendim. Yıllar sonra kayınpederim işi bana devretti. Ondan sonra bu meslek benim geçim kaynağım oldu. O dönemde sinema işletmeciliği yapıyordum, sinemaların kapanmaya başlaması da bu mesleğe adım atmamın birbaşka nedeni olduö dedi.

48 AYRI BEZDEN SÜZÜLÜYOR

Ayçiçeği yağının üretiminden bahseden Sarıca, “Müşterimiz, hasat ettiği ayçiçeğini çuvalla getiriyor. Asırlık makinede ayçiçeğini ayıklıyoruz, sonra pişiriyoruz. Pişirmeyle birlikte ayçiçeğinin özünü alıyoruz. Sonrasında pres yaparak ilk yağı çıkartıyoruz. Çıkan yağ, 48 ayrı bezden süzülerek hazneye düşüyor ve yağ oluşuyor. Müşterinin getirdiği çekirdeği yaklaşık yarım saatte yağa dönüştürüyoruz. 3 kilo çekirdekten 1 litre yağ çıkıyorö diye konuştu.

ASIRLIK MAKİNE

Eski sistem yağhanede asırlık makinelerin bulunduğunu belirten Sarıca, “Asırlık makineler zaman zaman bozuluyor, kendim tamir ediyorum. Tamir ede ede bu zamana kadar geldimö dedi. Yağ yapılmak üzere getirilen çekirdek özünün pres yapılmasının ardından hayvanlar için yem de üretildiğini bildiren Sarıca, “Presten kurtulan sıvı yağ oluyor. Kurtulamayan çekirdek özü ise balık tutumu için kullanılan yem ve hayvan küspesi haline geliyorö ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Genel görüntü

-Ayçiçeği yağı üretimi

-Ustanın konuşması

-Detaylar

Boyut: 128 MB, Süre: 3 dk 2 sn

Haber:Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), ()