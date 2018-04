DHA YURT BÜLTENİ - 5

SP'li yönetici: Gül'ün adaylığına CHP sıcak, Akşener iknaya çalışılıyor



Cumhurbaşkanlığı adaylığı gündeme gelen Abdullah Gül konusunda, Kayseri'deki aile yakınları sessizliklerini korurken, Saadet Partisi'nin Kayseri'deki etkili bir ismi, "CHP ile SP, Sayın Gül'ün adaylığı konusunda hemfikir. Genel Başkan yardımcımız Atik Ağdağ, birebir görüşmeleri sürdürüyor. Ancak Meral Hanım ortak adaylık konusunda ikna olmadı" dedi.

Erken seçimin 24 Haziran'da yapılması kararıyla beraber, başta CHP olmak üzere, İYİ Parti ve SP'nin cumhurbaşkanı adaylarının kim olacağı merakla bekleniyor. İttifak arayışları sürerken, "CHP'nin kurmaya çalıştığı ittifakın adayı Abdullah Gül olacak" iddiası da gündeme geldi. Ankara'da bulunan ve Abdullah Gül'ün adaylığıyla ilgili olarak çalışmalara 'hemşehrisi' sıfatıyla katılan isminin açıklanmasını istemeyen bir Saadet Partisi yöneticisi, "Abdullah Gül'ün adaylığıyla ilgili olarak, partimiz ve CHP'nin genel başkanları düzeyinde yapılan görüşmede sıkıntı yok. CHP ve SP, hemşehrimizi ortak aday çıkarma konusunda hemfikir. Ancak şu anda Meral Hanım cumhurbaşkanlığı adaylığında ısrarlı. Kendisi ikna edilmeye çalışılıyor. Abdullah beyin adaylığı girişimlerimizi genel başkanımız Temel Bey'in yanı sıra birebir genel başkan yardımcımız Atik Ağdağ yürütüyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Hanım da 'Evet' derse, ortak adaylık konusunda Sayın Gül ikna olur" diye konuştu. Bu gelişmeler olurken, 11. Cumhurbaşkanı Gül'ün Kayseri'deki dünürü, Refah Partisi eski milletvekili Şaban Bayrak ile halen bir iş gezisi için yurtdışında bulunan kardeşi Macit Gül, İstanbul'da bulunan Abdullah Gül'ün aday olup olmayacağı konusunda bilgi sahibi olmadıklarını, gelişmeleri medyadan izlediklerini söyledi.

Haber:Oktay ENSARİ/KAYSERİ, ()

Malatya'da yeni cezaevi inşaatında yangın



Malatya'nın Doğanşehir İlçesi'ne yapımı devam eden cezaevinin içerisinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İnşaat işçilerinin kaldığı odada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, sabah saatlerine ilçeye bağlı Yolkoru mahallesinde yapılan bin 500 kişilik cezaevi inşaatında meydana geldi. İşçilerin bulunduğu odada bilinmeyen nedenle duman yükseldi. Çalışanların çabasıyla söndürülmeye çalışan yangın git gide büyüdü. Cezaevinde çıkan yangın kısa sürede tüm binaya yayılırken, itfaiye ekipleri tarafından söndürme ve soğutma çalışmaları yapıldı. Yangında ölen veya yaralanan olmadığı bildirildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye daire başkanlığına bağlı ekipler tarafından, söndürme çalışmaları devam ederken, çevrede herhangi bir duruma karşı 112 sağlık ve jandarma ekipleri hazır bulundu. İtfaiye ekipleri tarafından söndürme ve soğutma çalışmaları devam ederken yangınla ilgili soruşturma başlattıldı.

HABER:Taha AYHAN/DOĞANŞEHİR (Malatya), ()

4'üncü kattan ölüme atladı

Antalya'da ailesiyle oturan İbrahim Tarkan Ö. (46), 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi.

Olay, saat 09.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Pınarbaşı Mahallesi 732 Sokak'ta meydana geldi. 1 yıl önce eşinden boşanan ve ailesiyle birlikte oturan İbrahim Tarkan Ö., 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan atladı. Yoldan geçenler bahçede kan içinde yatan kişiyi görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ö.'nün öldüğü belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. İbrahim Tarkan Ö.'nün 18 yaşında bir oğlu olduğu kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Bina dış plan görüntü

- Polis araçlarının görüntüsü

- Polislerin görüntüsü

- Olay yeri inceleme ekibinin çalışması

- Polis ve gencin yakınının evin balkonunda görüntüsü

- İntihar eden gencin resmi

102 MB /// 00.59”

HABER: Bülent TATOĞULLARI- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, ()

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheli adliyede

Eskişehir'de, polis ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin önceki gün düzenlediği, Özel Harekat polislerinin de destek verdiği uyuşturucu operasyonunda 10 kişi yakalandı. Eğitimli polis köpeğinin de kullanıldığı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda; 1 kilo 47 gram skunk, 574,62 gram bonzai, 910 uyuşturucu hap, 6,69 gram toz hap, 4,2 gram esrar, yavşan otu, sinek ilacı, çakmak gazı, uçak benzini, ruhsatsız 2 tabanca, 12 mermi, 1 pompalı tüfek, 208 fişek, 1 hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 17 bin 350 lira ele geçirildi. Götürüldükleri Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulamaları tamamlanan 10 şüpheli bugün polisler tarafından adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü:

------------------------

-Şüphelilerin polisler tarafından adliyeye getirilmesi,

-Polislerin çektiği cep telefonu görüntülerinde;

-Özel harekat polislerinin bir eve girmesi,

-Eğitilmiş polis köpeğiin evdeki çekmecede uyuşturucu bulması,

-Uyuşturucun çekilen görüntüsü

Haber-Kamera:Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR,()



12 bin kişilik antik stadyum, eski görkemine kavuşuyor

Antalya'da Antik Roma dönemini yapısı Perge Antik Kenti'nin önemli parçalarından 12 bin kişilik stadyumun eski ihtişamına kavuşması için çalışma başlatıldı. Stadyumda, geleneksel sporların yanı sıra gladyatör oyunları da sahnelenecek.

Antalya kent merkezine 17 kilometre uzaklıktaki, Roma döneminin en düzenli kentlerinden biri olan ve ayakta kalmış yapısıyla ihtişamını koruyan Perge Antik Kenti'nin ayrılmaz parçalarından biri olan stadyum, henüz ziyarete kapalı vaziyette bekliyor. Antik dönemden günümüze kalmış en iyi stadyumlardan biri olarak gösterilen Perge Stadyumu, bölgenin doğal taşlarından oluşturuldu. 70 kemer üzerine oturtulan ve 11 oturma sırasından meydana gelen yapı, 12 bin kişilik kapasiteye sahip. Stadyum, 3'üncü yüzyılda vahşi hayvanlarla birlikte gladyatörlerin mücadele alanına dönüştürüldü. Stadyumun kuzey ucu, vahşi hayvanlar için koruyucu kafeslerle çevrildi ve bu bölüm arenaya dönüştürüldü.

BÖLGENİN ANITSAL YAPILARINDAN

Uzun yıllardır ziyarete kapalı olan antik stadyum için Vali Münir Karaloğlu öncülüğünde, Antalya Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürlüğü çalışma başlattı. Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürü Cemil Karabayram, Perge Stadyumu'nun bölgenin anıtsal yapılarından biri olduğunu belirterek, kazı geçmişinin 1980'li yıllara dayandığını söyledi. Karabayram, “2002 yılında buraya bir proje hazırlandı fakat o yıldan beri ödenek sıkıntısı yaşanıyordu. Bu nedenle proje bir türlü başlayamamıştı. Yakın zamanda buranın ihalesini 4 milyon lira gibi bir bedelle gerçekleştirdik" dedi.

DÖNEMİN SPORLARI DA YAPILACAK

Stadyumun geçmişinin 1'inci yüzyıla kadar uzandığını aktaran Karabayram, stadyuma uygulanacak projenin detaylarını şöyle anlattı:“Stadyum, ilk defa o dönemki sporların yapıldığı, o dönemki faaliyetlerin yürütüldüğü bir alan haline getirilecek. 30 metre genişliğinde 300 metre uzunluğundaki bu alan Perge'ye hakim bir noktada. Bu yapıdaki taş malzemeler kendi öz malzemeleri. Ekibimiz öncelikle mevcut durumu belgeleyecek. Burada tiyatrodan gelen taşlar yeniden tiyatroya taşınacak. Proje 30 yıllık bir serüvenden sonra ele alındı. Yapı o kadar güçlü ki dokular orijinal haliyle duruyor. Stadyum Antalya'nın yeni bir yüzü olacak. Konser ve geleneksel sporların yanı sıra tarihi dönemde yapılan gladyatörlerin oyunları burada canlandırılabilir. Stadyum Antalya için bir milat olacak. Bu tür yapıların turizmi ve çevre ile bütünleşmesinin sağlanması bizim çok önemli. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na projeye verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederim."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

- Antik stattan drone görüntüleri

- Stadyum tabelası

- Stadyumdan detaylar

- Cemil Karabayram’ın konuşması

- Stadyumdan detay

- Cemil Karabayram’ın konuşması

- Stadyumdan detay

- Stadyum drone görüntüsü

- Stadyum detay

- Stadyum drone görüntüleri

448 MB /// 04.03 (HD)

HABER: Hasan DEMİRBAŞ- KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA, ()

Sivas'taki kaya mezarları keşfedilmeyi bekliyor

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Kalın köyü sınırları içerisinde, Kalın Kanyonu'ndaki kayalıklarda yer alan ve hazine avcılarının tahrip ettiği 'Kaya Mezarları' keşfedilmeyi bekliyor.

Sivas Koruma Kurulu tarafından birinci derece sit alanı ilan edilen ve Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Kurulu tarafından 2002 yılında tescil edilen Kayardı olarak bilinen mevkide, 'Kandil Sırtı' olarak adlandırılan traverten doğal tepe uzantısı üzerinde birçok arkeolojik materyaller ve doğal güzellikler yer alıyor. Kayalık sırtın orta kesimlerinde arkeolojik yerleşimin varlığının gösteren yoğun seramik parçalarına rastlanırken, yine bu kısımlarda kayalığın doğu yüzüne oyulmuş bir kaya mezarı dikkat çekiyor. Ancak bölgede bulunan ve binlerce şıllık olduğu öngörülen kaya mezarı ve civarındaki eklentilerin zaman içerisinde hazine avcıları tarafından tahrip edildiği göze çarpıyor.

'TURİZME KAZANDIRILMASINI İSTİYORUZ'

Bölge hakkında bilgi veren Kalın köyü muhtarı Beşir Koç, bölgenin turizm potansiyeli yüksek bir yer olduğunu ve değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, "Bulunduğumuz yer Kayardı mevki, kaya mezarlıkları dediğimiz bir yer. Altından Kalın Çayı akıyor, güzel manzaralı bir yerdir. Buranın güzel bir kapısı vardı. Ancak defineciler tarafından bir kenarı kırılarak tahrip edilmiş. Şu an burada bir kaç tane var böyle değiller. Yukarıda höyüklerimiz var. Diyebilirim ki sanayi gibi çalışan bir yer. Halen eşildikçe, kazıldıkça kalıntıları bulunan bir şeyler var. O zaman ki ne yapmışlarsa küp yapmışlar, heykel yapmışlar. Burada çok tarihi eser bulan oldu. Defineciler nereden geliyorlarsa geceleri geliyorlar sabah baktığımız zaman görüyoruz ki her yeri kazmışlar. Aşağıda da gördüğünüz gibi yeni bir duvar bulmuşlar ama oranın tarihini de bilemeyiz ne zaman yapılmış, nasıl olmuş. Buradan yetkililere sesleniyorum gelsinler, görsünler bir baksınlar. Yaklaşık 7-8 kilometrelik bir kanyon oluşmuş. Uzağa gitmeye gerek yok, gelsinler buraya bir baksınlar turizme açsınlar güzel bir yer burası. Sıcak Çermiğe 1,5 kilometre, köyümüze 1 kilometre. Yolu var, demiryolu geçiyor ve her şey olabilir burada. Kısacası görülmeye değer bir yer" dedi.

'ARILAR MAĞARALARDA BAL YAPIYOR'

Mağaralara arıların bal yaptığını ve köylülerin bu doğal balı aldığını ifade eden Koç "Köylülerimiz de zaman, zaman geliyor. Küçük olan mağaralarda arılar gelip bal yapıyorlar, onu da köylüler gelip alıyor. Çok güzel bir bal oluyor. İçerisinde hiç bir katkı olmayan doğal bir bal. Zaman, zaman vatandaşlar getirip buralara kovan koyuyorlar, arıları alıp gidiyorlar"diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Bölgeden görnütüler

-Kaya mezarlarının bulunduğu alan

-Yaşanan tahribatın görüntüleri

-Civarındaki kanyonun görüntüsü

-Muhtarın açıklamaları

(514 mb-HD)

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, ()

Burdur'da Manuş Baba konseri

Burdur'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konserinde Manuş Baba sahne aldı.

Burdur Belediyesi tarafından Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen konserde Manuş Baba sevilen şarkılarını Burdurlularla birlikte seslendirdi. Konser öncesinde Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, elinde Türk bayrakları bulunan çocuklarla sahneye çıktı. Ercengiz, "4 yıldır bu görevdeyiz. Söz verdik. 'İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de ne varsa Burdur'da da o olacak' dedik. Sözümüzün arkasında durmaya çalışıyoruz. Bu alanları doldurduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

- Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in konuşması

- Manuş Baba sahne performansı

- Detay

HABER-KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, ()