DHA YURT BÜLTENİ -5

Alkol aldığı arkadaşları dövdü, 'Bana vurmuşlar mı?' diye sordu

Karaman'da bir parkta alkol aldığı iki arkadaşı tarafından dövülen Hasan Gülağacı (55), kendisine müdahale eden sağlık ekiplerine, "Bana vurmuşlar mı?" diye sordu.

Olay, saat 22.30 sıralarında Kirişçi Mahallesi Koyunlu Park'ta meydana geldi. İddiaya göre, iki arkadaşı ile birlikte alkol alan Hasan Gülağacı, bir süre sonra arkadaşlarıyla henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Gülağacı arkadaşları tarafından dövüldü. Yüzü kanlar içinde kalan Hasan Gülağacı'nın yardımına çevredekiler koştu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Gülağacı'na ilk müdahalede bulundu. Hasan Gülağacı, sağlık ekiplerine "Bana vurmuşlar mı?" diye sordu. İçtiği sigarayı da elinden bırakmayan Gülağacı, ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kaçan iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:

-----------------------

-Dövülen Hasan Gülağacı'nın sağlık görevlilerine sorusu

-ambulansa alınması

-genel ve detay

Haber-Kamera:Muammer ŞEN/KARAMAN,()

============================================

(Özel) - Kayısı çağlası ve can eriği tezgâhta

Dünyada kayısı ve erik ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Malatya'da, kayısı çağlası ve can eriği tezgâha indi. Kentte meyvelerin kilosu 3.5 ila 25 lira arasında satılıyor.

Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan Malatya, dünyada kayısı ihtiyacının yüzde 80'ini karşılıyor. Yeryüzündeki 17 milyon kayısı ağacından yaklaşık 8 milyonunun bulunduğu Malatya'da geçen yıl 672 bin 670 ton kayısı toplandı. Kentte 'sarı altın' olarak ifade edilen kayısı bu yıl erken çiçek açarken, çağla da tezgâhlardaki yerini aldı. Pazarcının yüzünü güldüren kayısı çağlasının yanı sıra can eriğine de vatandaşlar ilgi gösterdi. Erken hasat yapacak üreticiler de bu yıl kayısı rekoltesinin bol olmasından mutlu. Tezgâhları yeşile boyayan çağla ve erik, meyveler arasında en çok satılan ürünler arasında yer alıyor.

TÜM YURDA GÖNDERİLİYOR

Kentteki halde 10 yıldır kayısı satan Ersin Karabey, bu meyvenin en çok satıldığı zamanın çağla zamanı olduğunu belirterek, "Havaların bu sene güzel gitmesiyle birlikte kayısılar bu sene biraz erken oldu. Normalde şu an çağla kayısıların 10- 15 günü vardı ama bu sene erken oldu. Havalar bayağı sıcak gittiği için şu an fiyatlar cazip. Bu sene Malatya'da kayısıda yanma, donma gibi olaylara pek rastlamadık. Şu anda Malatya kayısı çağlası 5 liradan tezgâhlarda satılıyor. Türkiye'de her ile gönderiyoruz. Kuru kayısı olarak da Malatya'dan bütün illere kayısılarımızı gönderiyoruz ama çağlaya bayağı bir rağbet var. Kayısının en çok satılan şekli çağladır. Şu an yeni çıktığı için insanların talebi bayağı var. Biz burada hem perakende olarak satıyoruz hem de Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Kayısı çağlası şu an tezgâhta 5 lira ila 6 lira arasında değişiyor" dedi.

MALATYA'DA 5 LİRA, İSTANBUL'DA 40 LİRA

Malatya'da can eriğinin ise kilosu 5 ila 15 lira arasında tazgâhlarda satılıyor. Bu yıl fiyatların makûl olduğunu belirten esnaf şunları söyledi:"Erik bollaşıyor, bollaştıkça fiyatı da düşer bundan sonra. Erik fiyatları 3.5 liradan başlıyor 15 liraya kadar çıkıyor. Erik İstanbul'da 40 liraya satılıyor. Kayısılarımız Malatya'da 5- 6 lira arası değişiyor. İstanbul'da 40 liraya satıyorlar."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Esnaf röp.

- Erik detay

- Halden görüntü

- Erikten genel detay

- Bağıran esnaftan görüntü

- Esnafın eriği düzeltmesi

- Halden geniş detay

- Kayısı çağlası detay

- Esnaf Ersin Karabey röp.

- Halden, kayısıdan ve erikten genel görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 650 MB

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA,()

=============================================

İznik Gölü’nde Gümüş balığı bereketi

İznik Gölü’nde balık yumurtaları ile beslendiği için balıkçıların ‘canavar’ dediği gümüş balığı avı sürüyor. Gölde, günde 2 ile 4 ton arasında gümüş balığı ağlara takılıyor. Tamamına yakını ABD ile bazı Avrupa ülkelerine ihraç edilen gümüş balıklarının, bu ülkelerde cips haline getirilerek satıldığı ve büyük ilgi gördüğü belirtildi.

İznik Gölü’nde bu yıl 4 farklı kooperatifin bin 100 ton gümüş balığı tutma yetkisi bulunurken, Orhangazi, Çakırca, Narlıca ve Göllüce Su Ürünleri kooperatiflerine üye balıkçılar gölde ilk hafta tuttukları gümüş balıkları ile bereketli bir sezona başladılar. Karadeniz ve Akdeniz’de yaşayan, tatlı su olmasına rağmen İznik Gölü’ne de uyum sağlayan 7-9 santimetre uzunluğundaki gümüş balığı, plankton ve diğer balıkların yumurtaları ile beslendiği için canlı türlerine zarar veriyor. Latince adı 'Atherina' olan gümüş balığı diğer canlı türlerine zarar verdiği için av yasağı kapsamı dışında bırakılıyor.

Su Ürünleri Kooperatifine üye balıkçılar, 'Canavar' adını verdikleri gümüş balıklarından günde 2 ile 4 ton arasında avlıyor. Avlanan gümüş balıklarının tamamına yakını başta Yunanistan, Fransa ve İspanya olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Geçen yıl ABD’ye de ihraç edilen balıklar kilosu 1 liradan satılıyor. Gümüş balığının bu ülkelerde cips haline getirilerek tüketildiği ve büyük ilgi gördüğü belirtiliyor. Narlıca, Çakırca, Orhangazi ve İznik Su ürünleri kooperatifleri yılda bin ile 2 bin ton arası gümüş balığı avlıyor.



Görüntü dökümü:

-------------------------

-Balıkçıların balık ağlarını çekmesi,

-Balıkların ortaya çıkması,

-Balıkların kasalarla taşınması,

-Orhangazi Su ürünleri Kooperatifi başkanı Bektaş ile röp.

Görüntü Boyutu: 408 mb,Görüntü Süresi: 4,19 dk

Haber:Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa),()

==============================================

Zonguldak ormanlarında bahar güzelliği

Zonguldak ormanlarında, ilkbahar ile birlikte ağaçların yeşermesi ve çiçek açması güzel görüntüler oluşturdu. Ormanların güzelliği drone ile havadan görüntülendi.

Yüzölçümünün yüzde 50'den fazlasını ormanların oluşturduğu Zonguldak, Türkiye'nin ve bölgenin en yeşil illeri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Farklı türlerde ağaç ve endemik bitkilerin bulunduğu Zonguldak ormanlarında bahar güzelliği yaşanıyor. Her mevsim ayrı bir güzelliği olan ormanlar, ilkbaharda doğa tutkunlarının ilgi odağı oldu. Yeşil ve mavinin buluştuğu eşsiz manzara drone ile havadan görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Drone ile ormanların havadan görüntüsü

Süre: (2:23) Boyut: (267 MB)

Haber:Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, ()

==============================================

Karadeniz ve Marmara'nın tarihine ışık tutuyor

Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Başkanı Doç. Dr. Yeşim Büyükmeriç, 20 yıldır deniz kabuğu fosillerini inceleyerek Karadeniz ve Marmara Denizi'nin tarihine ışık tutuyor. Yaptığı incelemelerde 600 ile 700 bin yaşında deniz kabuğu fosilleri bulan Doç. Dr. Büyükmeriç, "Trabzon'da, Sinop'ta İznik'te Çanakkale'de farklı dönemlere ait farklı coğrafyaları temsil eden fosiller bulduk. Biz bunlardan yola çıkacak geçmişteki iklimleri ve coğrafik olayları kurgulandırabiliyoruz" dedi.

Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Başkanı Doç. Dr. Yeşim Büyükmeriç, fosilleri veri olarak kullanarak dünyada yaşamın tarihini yazmak amacını taşıyan bilim dalı olan paleontoloji alanında 20 yıldır çalışmalar yürütüyor. Denizlerdeki yumuşakçalar alanına giren deniz kabuğu gibi fosilleri inceleyen Doç. Dr. Büyükmeriç, Marmara ve Karadeniz'in tarihine ışık tutacak veriler elde etti. Doç. Dr. Büyükmeriç, Marmara ve Karadeniz'de yaptığı çalışmalarda 600-700 bin yaşında deniz kabuğu fosilleri buldu. Bu fosillerin farklı denizlerin coğrafik bağlantılarını ortaya çıkardığını belirten Doç. Dr. Büyükmeriç, "Karadeniz de Sinop, Trabzon da kıyı taraçaları inceledim. Hazar denizi ile Rusya, Azerbaycan ve Gürcistan'da incelemeler yaptım. Uluslararası projelerde bulundum. Benim yapmış olduğum çalışmalarda en yaşlı yaklaşık 600-700 bin yıllık döneme ait fosil bulgularımız mevcut. En eski fosil bölgesi olarak kıyı kenarındaki yüksekliklerde fosiller bulduk. Trabzon'da, Sinop'ta İznik'te Çanakkale'de farklı dönemlere ait farklı coğrafyaları temsil eden fosiller bulduk. Bunlar bizim için sadece tarihçeyi anlatmasının ötesinde coğrafik bağlantılar hakkında bize bilgiler veriyor. Bunlar bize geçmişteki kayıtlarımızdır. İklimsel olaylara ait coğrafik bağlantılara ait kayıtlardır. Biz bunlardan yola çıkacak geçmişteki iklimleri ve coğrafik olayları kurgulandırabiliyoruz" diye konuştu. Karadeniz'in 150 milyon yıllık geçmişe sahip olduğunu söyleyen Doç. Dr. Büyükmeriç, şöyle konuştu:"En son günümüzden 20-24 bin önce Karadeniz yaklaşık olarak 150 metreye kadar su seviyesinin düştüğü yapılan çalışmalarda var. Marmara'da buna benzer şeyleri bulduk. Bu Karadeniz'in göl olduğunu gösteriyor. Sonrasında buzulların erimesiyle, kuzey Avrupa'da ki ırmakların, Tuna'nın erimesiyle Karadeniz ve Hazar'ın su seviyesi yükseliyor. O zaman 13 ile 16 bin sene önce su seviyesi yükselerek Hazar ile Karadeniz birbirine bağlanıyor. Hazar'dan Meriç boğazı vasıtasıyla Karadeniz'e su akımı gerçekleşiyor. Karadeniz'den de İstanbul boğazı vasıtasıyla Marmara'ya su geliyor. Bununla canlı göçü de oluyor. O döneme ait fosiller bize bunları söylüyor. Biz yakın tarihini konuşuyoruz. Yani 20-24 bin yıldan günümüze kadarki zamanını araştırıyoruz. 600 bin yıl öncesinde yine Karadeniz'den Marmara'ya hatta kuzey Ege'ye kadar bir akım var. Çanakkale'de Hazar'a özgü, Karadeniz'e özgü fosilleri bulduk. Yani fosiller sayesinde Karadeniz ve Marmara arasındaki coğrafik bağlantıları ortaya çıkarmış oluyoruz. Hem denizsel, görsel karasal dönemleri ortaya çıkarmış oluyoruz. Hem o dönemdeki hangi canlı grupları bir arada yaşıyor muydu yada yaşamıyor muydu, hangi türler oluştu yada hangi türler geldi yada gelemedi gibi çalışmaları yürütüyoruz"

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Yeşim Büyükmeriç'in konuşması

-Yeşim Büyükmeriç'in çalışması

-Deniz kabuklarının fotoğrafları

Süre: (6.55) Boyut: (774 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,()

================================================

Esnaf ve vatandaşlar bir araya geldi, komedi filmi çekti

Trabzon’da esnaf ve vatandaşların yer aldığı ekip 10 ay boyunca sadece pazar günleri bir araya gelerek 'Bizum uşaklar' adlı komedi filmi çekti. İki kaçağın saklanacak yer ararken tesadüfler sonucunda bir köydeki camide hoca olmasını ve aynı köydeki arazi kavgasını çözmesi için maceraya atılmalarını konu alan film ay sonu vizyona girecek.

Son dönemlerde dizi, sinema ve reklam çekimleri için tercih edilen Trabzon, yeni bir sinema filmine ev sahipliği yaptı. Cuma Uğurlu'nun yazıp yönettiği ‘Bizim Uşaklar’ adlı komedi filmi için esnaf ve vatandaşların yer aldığı ekip,10 ay boyunca sadece pazar günleri bir araya gelerek çekimleri tamamladı. İki kaçağın saklanacak yer ararken tesadüfler sonucunda bir köydeki camide hoca olmasını konu alan film ayrıca aynı köyde iki akraba arasında yıllardır bitmeyen sınır kavgası da çözüme kavuşuyor. Düşük bütçeyle çekilen ve içerisinde esnaf ve vatandaşların yer aldığı 61 oyuncunun rol aldığı filmde bölgenin 3 mevsimi de perdeye yansıtıldı. Filmin montajı, kurgusu, sesi ve renklendirmesi de bölgede yapıldı.

‘OYUNCULARIMIZ TAMAMEN AMATÖR’

Filmin yönetmeni Cuma Uğurlu, Karadeniz insanın istediğinde her şeyi başarabileceğini belirterek “Karadeniz'de film çekmeye gelip Karadenizli oyuncularını yan oyuncu olarak kullanan yönetmenlere inat 'İşte bu biziz' diyen büyük bir haykırışın sesiyiz. Filmi çekmemizdeki temel unsurlardan bir tanesi de bu. Karadeniz insanının istediğinde başaramayacağı bir şeyin olmadığını tekrar göstermiş olduk. Esnaf arkadaşlarımızla film çekmeye karar verdiğimizde cebimizde bunun için ayırdığımız bir lira bile yoktu. Sıfırdan başladık. Oyuncularımız tamamen amatör. Gerçek Karadeniz şivesi ile Trabzon'da yaşanan sınır kavgalarını işlediğimiz bu filmde bizler çok eğlendik. Umarım izleyicilere de bu mutluluğumuzu aktarabiliriz" dedi.Galası Trabzon'da yapılacak olan film, 27 Nisan'da gösterime girecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Filmin fragmanı

-Yönetmenin konuşması

HABER KAMERA: Aleyna BAYRAM/TRABZON,()