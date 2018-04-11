DHA YURT BÜLTENİ-5

Osmangazi Üniversitesi Rektörü istifa etti (1)



Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

5 Nisan'da 4 kişinin öldürüldüğü Osmangazi Üniversitesi'nin Rektörü Prof. Dr. Gönen, düzenlediği basın toplanısında, "Devletimizin bekası, soruşturmanın selamati ve üniversitem başta olmak üzere devlet kurumlarımızın yıpratılmaması adına, görevimden istifa ediyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Rektör Prof. Dr. Hasan Gönen'in açıklamaları

-Genel ve detay

Haber:ESKİŞEHİR, ()

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Bursa'da ilkokulda polis memuru müdür ve yardımcısını yaraladı/EK

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPTI

Bursa'da Hasanağa Kadir Çavuşoğlu İlkokul'nda bu sabah yaşanan ve okul müdürü Tülay Taş ile Müdür Yardımcısı Servet Delibaş'ın tabanca ile yaralandığı olayın ardından Bursa İl Emniyet Müdürlüğü yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi: "11.04.2018 saat 09:30 da İlimiz Hasanağa Mahallesi, Kadir Çavuşoğlu İlköğretim Okulunda silahla yaralama olayı meydana gelmiştir. Olayda; Emniyet Müdürlüğümüz kadrosunda görevli Polis Memuru İ.Ö. (45) okulda öğrenim gören çocuklarına kötü muamelede bulunulduğu iddiası ile Okul Müdürü ve Müdür Yardımcısı'nı bacaklarından vurmuş olup (hayati tehlikeleri bulunmamaktadır), anılan polis memuru kullandığı silahla birlikte görevlilerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır. Derhal Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli tahkikat başlatılmış, idari soruşturma da başlatılarak Polis Memuru İ.Ö. görevden uzaklaştırılarak (açığa alınmış) Müfettiş görevlendirilmesi yapılmıştır."

MÜDÜR YARDIMCISI VOLEYBOL HAKEMLİĞİ YAPIYORDU

Bu arada okulda bacağından yaralanan Müdür Yardımcıs Sinan Delibaş'ın ulusal voleybol hakemliği de yaptığı öğrenildi

Haber:Enver FATİH TIKIR/BURSA,()

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Odunlukta çıkan yangında 2 otomobil, 1 kamyonet yandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde odunlukta çıkan yangında alevlerin sardığı 2 otomobil ve 1 kamyonet yandı.

Olay gece saatlerinde, Akyazı Yahyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Nihat Açıkgöz'e ait evin yanında bulunan odunlukta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden Açıkgöz ailesi itfaiyeden yardım istedi. Ahşap odunluğunu saran alevler park halindeki 2 otomobil ile bir kamyonete sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın itfaiyenin çabasıyla söndürülürken, yangında 2 otomobil, 1 kamyonet yanarken, evin dış cephesi de hasar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yangına müdahale edilmesi

-Yangın anları

Haber:Alaattin ONUR/AKYAZI(Sakarya),()

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Bursa'da Gaybubet evlerine operasyon;14 kişi gözaltına alındı

Bursa'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt üyelerinin "gaybubet evi" olarak adlandırdıkları hücre evlerine düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan ve araladında Gabon vatandaşının da bulunduğu 14 kişi adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkartılan şüphelilerden biri, 'Yarın Hakk'ın divanı var' diye bağırdı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz hafta kent merkezinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ranan kişilerin yaşadığı kiralık olduğu belirlenen 'Gaybubet evleri'ne operasyon düzenledi. Toplam 14 kişinin gözaltına alındığı operasyonda evlerde yapılan aramalarda FETÖ ile ilgili dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan ve aralarında Gabon Vatandaşı bulunan toplam 14 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah "Terör örgütü üyesi olmak" suçundan adliyeye çıkartıldı. Gazeteciler fotoğraf ve görüntü çekerken şüphelilerden biri ise, 'Yarın Hakk'ın divanı var' diyerek bağırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şüphelileri taşıyan aracın adliyeye girişi

-Şüphelilerin adliyeye girişi

Süre: 43 saniye Boyut: 82 MB

Haber:Mehmet İNAN/BURSA,()

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Eşini 11 kurşunla öldüren sanığa 'tahrik indirimi' talebi



Diyarbakır'da, geçen yıl mayıs ayında 4 çocuk annesi eşi Şemsihan Kavut'u (30) boş bir araziye götürüp, 11 kurşunla öldüren eşi Abdullatif Kavut (38) ve öldürülen kadını eşine teslim ettiği öne sürülen ağabeyi Süleyman Yılmaz'ın soruşturması tamamlandı. Savcılık, kendisini aldattığı iddiasıyla eşini öldüren Abdullatif Kavut'un haksız tahrik indirimi uygulanarak, 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Öldürülen kadını kocasına teslim ettiği öne sürülen ağabeyi Süleyman Yılmaz'ın ise 'Kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Kayapınar ilçesinde 23 Mayıs 2017 tarihinde meydana gelen olayda, Abdullatif Kavut, kendisini aldattığını iddia ettiği , 4 çocuk annesi 12 yıllık eşi Şemsihan Kavut'u boş bir araziye götürüp 11 kurşunla öldürdü. Cinayette kullandığı Glock marka silahla yakalanan Kavut tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturmayı tamamlayan savcılık, genç kadını öldüren eşi Abdüllatif Kavut'un 'Haksız tahrik altında eşi kasten öldürmek' suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar, öldürmesi için genç kadını kocasına teslim ettiği iddia edilen ağabeyi Süleyman Yılmaz'ın ise 'Kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

YATAK ODASINDAKİ DOLAPTA YAKALANDI

İddianameye göre; Kavut çiftinin bazı akrabaları olaydan bir gün önce, öldürülen Şemsihan Kavut'un zaman zaman temizlemeye gittiği kayınbiraderinin evine gitti. Kapı önünde Şemsihan Kavut'un ayakkabılarını gören akrabaları, uzun süre kapıyı çalmalarına rağmen açan olmadı. İddiaya göre, bir süre sonra Şemsihan Kavut üzeri dağınık bir halde kapıyı açınca, içeri giren akrabaları yatak odasındaki dolabın içinde saklanan bir erkeği gördü. Eve gelenlerin bir süre darp ettiği erkek daha sonra kaçarak kayıplara karıştı. Yaşanan olaydan sonra Şemsihan Kavut ise kardeşleri tarafından babasının evine götürüldü.

AİLESİ OLAYIN AYDINLATILMASINI İSTEDİ, KABUL ETMEDİLER

Olayı gören akrabaların, durumu genç kadının eşi Abdullatif Kavut ve ağabeyi Süleyman Yılmaz'a anlattığını belirten savcı, tarafların buluşup konuştuklarını kaydetti. Şemsihan Kavut'un ailesinin kızlarının eşini aldatmadığını söyleyip, olayın aydınlatılmasını istemesine rağmen karşı tarafın buna yanaşmadığını vurgulayan savcı, genç kadının olaydan sonra kardeşleri tarafından babasının evine götürüldüğünü kaydetti.

MUAYENEYE GÖTÜRME BAHANESİYLE ÖLDÜRDÜ

Abdüllatif Kavut ve kardeşinin, Şemsihan Kavut'u evden dışarı çıkarmak için aile bireylerini zorladıklarını vurgulayan savcı, şüphelinin bu konu ile ilgili telefon açıp ısrar ettiğini ifade etti. Olay günü Abdüllatif Kavut'un, kendisini aldatıp aldatmadığını öğrenmek üzere eşini iç beden muayenesine götürmek istediğini vurgulayan savcı, Şemsihan Kavut'un gitmek istememesine rağmen diğer şüpheli olan ağabeyi Süleyman Yılmaz tarafından zorlandığını belirtti. Süleyman Yılmaz'ın muayeneye giderken Abdüllatif Kavut'un üstünü aradığını ve eşini de gönderdiğini belirten savcı, 3 kişinin bu şekilde hastaneye gitmek için yola çıktığını kaydetti.

HASTANE YOLUNDA 11 KURŞUNA HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ

Abdullatif Kavut'un yolda eşine "Sen suçsuzsun, sana güveniyorum, ailemin karşısında seni temize çıkartmak istiyorum" dediği belirtilen iddianamede, genç kadının ise "Bana iftira atıyorlar"dediği belirtildi. Hastane yoluna geldiklerinde şüphelinin eşi ile baş başa konuşmak için aracı durdurduğunu belirten savcı, ikilinin araçtan indiğini kaydetti. Genç kadının eşine son kez "Birşey yok" dediğini belirten savcı, başka konuşma olmadan Abdullatif Kavut'un belindeki Glock marka silahı çıkararak, ateş etmeye başladığını kaydetti. Şemsihan Kavut'a 3'ü öldürücü nitelikte olmak üzere 11 kurşun isabet ettiğini belirten savcı, Abdullatif Kavut'un tabanca ile etkin mesafeden 11 kez ateş ederek, 'Eşe karşı kasten öldürme' suçunu işlediğini kaydetti. Cinayetin, Şemsihan Kavut'un aile hukukundan kaynaklanan sadakat yükümlülüğünü yerine getirmemesinden doğan haksız tahrik altında işlendiğini belirten savcı, şüpheli Süleyman Yılmaz'ın da kardeşi olan maktule ile Abdullatif arasında toplumsal yapı itibariyle öldürmeye elverişli bir husumet bulunduğunu bilmesine rağmen genç kadını teslim ettiğini vurguladı. Savcı, Kavut ailesinden bazı kişilerin arayıp, maktuleyi eşine teslim etmemesini söylemesine rağmen, kardeşini şüphelinin yanına inmesi konusunda zorlayan Süleyman Yılmaz'ın cinayete yardım eden sıfatı ile katkıda bulunduğunu belirtti. İddianamenin kabul edilmesinin ardından tutuklu sanık Abdüllatif Kavut ve tutuksuz sanık Süleyman Yılmaz'ın yargılanmasına 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Mahkeme, savcılığın talebi üzerine genel ahlak ve kamu güvenliği gerekçesiyle duruşmanın tamamının kapalı yapılmasına karar verdi. Abdüllatif Kavut'un tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

Haber:Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR,()

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Mersin'de, park halindeki üç aracın lastikleri çalındı.

Olay, merkez Toroslar ilçesinde meydana geldi. İlçeye bağlı Yusuf Kılıç Mahallesi'nde bulunan park halindeki 3 aracın lastikleri, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Komşularının haber vermesi ile araçlarının yanına giden araç sahipleri kısa süreli şok yaşarken, 4 gün önce de Siteler Mahallesi'nde yaşanan aynı tip iki hırsızlık vatandaşları korkutmaya başladı. Araçların altına parke taşı koyup 4 lastiği çalan hırsızlık zanlılarını yakalama için çalışma başlatan ekipler, olay yerinde inceleme yaptı. Aracının başında çaresiz bekleyen 33 BVP 41 plakalı aracın sahibi Mustafa Kesen, "Gece 10 gibi arabamı park edip eve gittim. Sabah komşularımız eve geldi, arabama bakmamı söyledi. Aşağı inip arabama baktığımda lastiklerin çalındığını gördüm. mahallemizde 2 aracın daha lastikleri çalınmış. Aracı görünce şok oldum. O an hiç bir şey düşünemedim. Sonra durumu polise bildirdim. Görünce çok üzüldüm. cana geleceğine mala gelsin. Bu herkese ders olsun. Araçlarını koydukları yere dikkat etsinler. Bu ara hırsızlık çoğaldı. Bunu engelleyebilecek şekilde park etsinler" dedi. Son 1 haftada yaşanan çok sayıdaki hırsızlık, vatandaşlar da endişe yarattı.

Görüntü Dökümü

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- Lastikleri çalınana araçlar

-Araç sahibi Mustafa Kesen aracını gösterirken

-Balata kısmından görüntüler

-Araç, parke taşları üzerindeyken

-Araçlardan görüntüler

-Araç sahibi Mustafa Kesen'in konuşması

-Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 02'08" BOYUT: 161.70 MB

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN, ()

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İki aile arasında çıkan silahlı çatışmanın sebebi, 'Neden geçmiş olsun demediniz'

Konya'da aralarında daha önceden husumet bulunan iki aile arasında çıkan 2'si ağır 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 2 kişi tutuklandı. Kavganın sebebinin ise kavgada yaralananlardan Polat Aslıvar'ın (42), 13 gün önce başka bir olayda bacaklarından vurulan oğlu İsmail Aslıvar'a (18) 'geçmiş olsun' demedikleri gerekçesiyle karşı aile ile çıkan tartışma sonucu yaşandığı ileri sürüldü.

Olay, geçen Pazartesi günü saat 18.45 sıralarında merkez Karatay ilçesi Akifpaşa Mahallesi Perçemli Sokakta meydana geldi. Evinin önünde oturan Polat Aslıvar, iddiaya göre, daha önceden aralarında husumet bulunan Yandıateş ailesine, "Benim oğlum geçen burada vuruldu. Onu neden kurtarmadınız. Bir geçmiş olsun bile demediniz." diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada tabancayla ateş edilmesi üzerine Polat Aslıvar bacağından, oğlu Nizamettin Aslıvar (16) karnından ve kardeşi Bektaş Aslıvar (19) ise başına isabet eden kurşunla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda Çevik Kuvvet ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulans ve polis araçlarıyla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Bektaş ve Nizamettin Aslıvar'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Açılan ateş sonucu bazı evlerin camlarının da kırıldığı da görüldü.

'GEÇMİŞ OLSUN' DEMEDİKLERİ İÇİN TEPKİ GÖSTERDİM

Yaralılardan Polat Aslıvar, polise verdiği ilk ifadesinde daha önce vurulan oğlu İsmail'e geçmiş olsun demedikleri için tepki gösterdiğini belirterek şunları söyledi:"Olay günü oğlum Nizamettin ile kapının önünde oturuyordum. Yanımıza Yandıateş ailesi fertleri geldi. Onlara, 'Oğlum İsmail vuruldu. Neden bir geçmiş olsuna gelmediniz' diye tepki gösterdim. Bunun üzerine tartıştık. Bu sırada diğer aile üyeleri gelerek üzerimize tüfek ve tabancayla ateş açtı." dedi.

60 ADET BOŞ KOVAN BULUNDU

Olay yerinde inceleme yapan polis, çevrede 60 adet boş fişek ve mermi kovanı buldu. Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmada ateş açan şüpheliler Kazım Uzundere (32) ve Güven Yandıateş'i (34) saklandıkları evde yakalayarak gözaltına aldı. Suçlamayı kabul etmeyen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü :

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- Şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğü'nden çıkarılması

- Olay yerinden genel ve detay

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA,()

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Terör örgütü elebaşının doğum gününde çocukları kullanan HDP'li başkanlar gözaltında



Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum günü kutlamasında pastanın başında küçük çocukları çeken, kendileri fotoğraf karesine girmeyen HDP ilçe eş başkanları Ş.T. ve E.K. gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyada paylaşılan terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum gününü kutlayanların üzerinde Kürtçe yazıların olduğu pastanın başında çocukları çekmesinin ardından araştırma başlattı. Küçük yaştaki çocukları pastanın etrafında toplayıp fotoğraf çeken, kendileri fotoğraf karesine girmeyen kişilerin HDP Çayırova ilçe eş başkanları Ş.T. ve E.K. olduğu belirlendi. Bu sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla partinin ilçe eş başkanları Ş.T. ve E.K. gözaltına alındı. Parti binasında yapılan aramada dokümanları ve kitaplara el konulurken, duvarlarda terör örgütü elebaşının fotoğrafı görüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber:Selda Hatun TAN/ÇAYIROVA (Kocaeli), ()

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Savaşın acı yüzü Çanakkale Hastane Sergisi'nde

Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda yeni açılan '1915 Hastane Sergisi'nde, 103 yıl önce cephede yaralanan Mehmetçiklerin tedavi anlarıyla, şehit düşen askerlerin defin işlemlerinin canlandırmaları, ziyaretçilere duygulu anlar yaşatıyor. Savaşın acı yüzünün sahnelendiği sahra hastanesi sergisini, her gün yüzlerce kişi ziyaret ediyor.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve Konya Selçuklu Belediyesi’nin ortak projesi olarak, Eceabat ilçesine bağlı Alçıtepe köyünde oluşturulan ve o dönem sahra hastanesinde yaşananları anlatan '1915 Hastane Sergisi', geçen 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım tarafından ziyarete açıldı. Çanakkale Savaşları'nın acı yüzünü gözler önüne seren sergi, o günden bu yana ziyaretçi akınına uğruyor. Sergiyi her gün yüzlerce kişi geziyor. 103 yıl önce vatanı için gözünü kırpmadan cephede çarpışırken yaralanan Mehmetçiklerin tedavi edildiği, şehit düşen askerlerin defin işlemlerinin canlandırıldığı sahneler, ziyaretçilere duygu dolu anlar yaşatıyor. '1915 Hastane Sergisi'nde, Çanakkale Savaşları sırasında cephe gerisinde yaşanan sağlık hizmetlerinden bir kesit de anlatılıyor. Sahra hastanesini, düşman uçaklarından korumak için konulan makineli tüfeklerin ve başındaki askerlerin yer aldığı siperler, cephe gerisinden getirilen yaralı askerlerin tedavi edildiği revirler, yaralılara müdahale edilme anları, atlı ambulans, hastaneye gelen askerlerin lojistik ihtiyaçlarının karşılandığı çayhane, ambar, memur çadırı, bit salgınına karşı mücadele alanı, su istasyonları, gölgelik gibi temalar dönemin özellikleri dikkate alınarak canlandırılıyor. Sergiyi gezenlere çıkışta, Selçuklu Belediyesi'nde görevli iki tiyatrocu tarafından, Sivaslı ve Konyalı lise son sınıf öğrencisi iki gencin okulu bırakıp cehpeye gitmeleri ve yaşadıkları tiyatral gösteri ile anlatılıyor. Birlik ve beraberlik ile vatan sevgisini konu alan gösteri, izleyenleri savaş yıllarına götürüp, vatanın hangi şartlarda kurtarıldığını anlatıyor.

Sergide, ziyaretçilerin duygularına dokunacak sahnelerin yer aldığını belirten Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Sanat Tarihçisi Yusuf Kartal, "1915 Hastane Sergisi'ni gezen ziyaretçiler, bir askerin cephede yaralandığı andan hastaneye götürülüşüne kadar yaşadığı süreci görüyor. 1915'te yaşanan acıları hissediyor, duygulanıyor" dedi. Sergiyi gezerken gözleri dolan vatandaşlar ise "Çanakkale Savaşları sırasında cephe gerisinde tedavi edilen yaralı Mehmetçiklerin canlandırıldığı sahneler çok gerçekçi ve etkileyici olmuş. Duygulanmamak, etkilenmemek elde değil" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-1915 Hastane Sergisinden görüntü

-1915 Hastane Sergisini gezen vatandaşlardan görüntü

-Sergiyi gezen vatandaşlarla genel röp.

-1915 Hastane Sergisinde yaralı askerlerin tedavi edilmesi ve ihtiyaçlarının karşılanmasından görüntü

-Yusuf Kartal ile röp.

-1915 Hastane sergisinde savaş sırasında hastanede görev yapan lise çağındaki iki askerin konuşmaların anlatıldığı tiyatro gösterisinden görüntü

-Tiyatro gösterisini izleyen vatandaşlardan görüntü

4 dakika 30 saniye. 500 MB.

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE,()