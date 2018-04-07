DHA YURT BÜLTENİ-5 

Kuzey Irak'taki PKK hedeflerinin imha edilme anı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede Kuzey Irak Hakurk’ta düzenlenen hava harekatında 6 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi. Kuzey Irak'taki PKK hedeflerinin topçu atışları ve hava harekatı ile imha edilme anına ait olduğu belirtilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler sosyal medyada da yer aldı.

Görüntü Dökümü

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-Topçu atışları ve hava harekatı ile hedeflerin imha edilme anı

Haber: ()

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TSK: İdlib'de 9'uncu gözlem noktası tesis edildi

Konvoy görüntüleri

GENELKURMAY Başkanlığı'nca, Astana görüşmeleri kapsamında, Suriye'nin İdlib bölgesinde 9'uncu gözlem notasının tesis edildiği açıklandı. Genelkurmay'dan yapılan açıklamada, "İdlib bölgesinde gözlem noktalarından 9'uncusu olan 9 nolu Gözlem Noktası tesis edilmiştir" denildi.

Görüntü Dökümü

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-Konvoy görüntüleri

Haber: GAZİANTEP ()

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Teröristlerin yol kestiği bölgeye askeri kontrol noktası kuruldu



HAKKARİ- Çukurca karayolunda PKK'lı teröristlerin daha önce sık sık yol kesip eylem yaptığı Şine Dağı eteklerine askeri kontrol noktası kuruldu.

Bölgenin teröristlerden temizlenmesinin ardından Hakkari kent merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Şine Dağı eteklerine askeri kontrol noktası kuruldu. Daha önce teröristlerin yol kesip eylem yaptığı bölgede kurulan kontrol noktasını Vali Toprak, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile birlikte ziyaret etti. Kontrol noktasında incelemelerde bulunan Vali Toprak, burada görevli askerlerle bir süre sohbet etti.

Görüntü Dökümü

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-FOTOĞRAFLI

Haber: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, ()-

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Zeytin Dalı Harekatı'nda 3 bin 991 terörist etkisiz hale getirildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Afrin kentine yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı'nda 3 bin 991 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. TSK tarafından yurtiçi ve yurtdışına yönelik düzenlenen operasyonlarda ise 4'ü sözde lider kadroda olmak üzere 108 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan haftalık bilgilendirmede, yurt içerisinde bölücü terör örgütüne karşı mücadele edildiği, Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde güvenliğin sağlanıp, terör nedeniyle göç eden halkın geri dönüşünün desteklendiği, Suriye'nin İdlib kentinde ateşkes sürecinin devamının sağlanması amacıyla gözlem noktalarının tesis edildiği ve Afrin'in teröristlerden arındırılmasına yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'na başarıyla devam edildiği belirtildi.

TSK'nın terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü vurgulanan bilgilendirmede; 31 Mart- 06 Nisan tarihleri arasındaki bir haftalık süreçte PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergâhı olarak kullandığı Mardin, Tunceli, Diyarbakır ve Şırnak ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen orta ve küçük çaplı operasyonlara aralıksız devam edildiği kaydedildi.

10 ŞEHİT, 29 YARALI

Yurt içi ve Irak’ın kuzeyine yönelik düzenlenen operasyonlarda 10 askerin şehit olduğu, 29 askerin ise yaralandığı vurgulanan TSK bilgilendirmesinde şöyle denildi:

"İcra edilen operasyonlarda; 4'ü sözde lider kadroda olmak üzere yurt içinde 31 ve yurt dışında 77 olmak üzere toplam 108 terörist etkisiz hale getirilmiş, 28 adet piyade tüfeği, 5 adet makinalı tüfek, 1 roketatar olmak üzere toplam 34 silah ele geçirilmiş, 59 EYP tespit edilerek imha edilmiş, teröristler tarafından kullanılan 56 silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirilmiş, on kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 29 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır."

TERÖRİSTLERİN HAREKET KABİLİYETİ KISITLANDI

Etkili hudut denetimi ile finans kaynaklarına darbe vurulan terör örgütünün hareket ve eylem kabiliyetlerinin de kısıtlandığına değinilen TSK bilgilendirmesinde şu ifadeler kullanıldı:

"Etkili hudut güvenliği ve hizmetleri kapsamında icra edilen denetim ve kontroller sonucunda sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 6 bin 641 kişi yakalanmıştır. PKK/KCK terör örgütünün en önemli finans kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde; 192 litre kaçak akaryakıt, 172 kilo toz esrar, 137 kilo 500 gram uyuşturucu, 28 bin 407 paket kaçak sigara ve 586 kaçak küçükbaş hayvan ele geçirilmiştir."

FIRAT KALKANI HAREKATI

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi olan Azez-Cerablus hattında terör örgütlerinin Münbiç'ten doğu ve batıya yönelik taciz ve saldırılarına anında karşılık verildiği belirtildi. TSK bilgilendirmesinde, bölgede normalleşme çalışmalarına katkı sağlandığı da belirtilerek şöyle denildi:

"Hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ terör örgütünün tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak, sivilleri korumak/yaşanan terör olaylarından zarar görmelerini engellemek maksadıyla icra edilmekte olan Fırat Kalkanı Harekâtında, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusunun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alan kontrol altına alınmıştır. Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK/KCK/PYD/YPG ve DEAŞ terörist unsurlarının, Münbiç’ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir. Bu kapsamda zaman zaman da Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara meşru müdafaa kapsamında karşılık verilmektedir."

İDLİB'DE GÖZLEM NOKTALARI

TSK bilgilendirmesinde, 'Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü' olarak görev yapılan Suriye’nin İdlib kentinde gözlem noktalarının tesisine devam edildiği belirtilerek, şu görüşlere yer verildi:

"Bu kapsamda; 13 Ekim 2017 tarihinde 1 Numaralı Gözlem Noktası, 23 Ekim 2017 tarihinde 2 Numaralı Gözlem Noktası, 19 Kasım 2017 tarihinde 3 Numaralı Gözlem Noktası, 05 Şubat 2018 tarihinde 6 Numaralı Gözlem Noktası, 09 Şubat 2018 tarihinde 7 Numaralı Gözlem Noktası, 15 Şubat 2018 tarihinde 8 Numaralı Gözlem Noktası, 17 Mart 2018 tarihinde 4 Numaralı Gözlem Noktası, 03 Nisan 2018 tarihinde 12 Numaralı Gözlem Noktası, 07 Nisan 2018 tarihinde ise 9 Numaralı Gözlem Noktası tesis edilmiştir. Diğer Gözlem Noktalarının açılarak faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları bölgedeki görevlerini Astana görüşmelerinde garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürmektedir."

ZEYTİN DALI HAREKATI

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, sınır hattı ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak 2018 saat 17.00'den itibaren 'Zeytin Dalı Harekâtı' başlatıldığı hatırlatıldı.

Harekâtın, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği vurgulanan TSK açıklamasında, şöyle denildi:

"Şanlı tarihimiz ve kültürümüz gereği harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından harekât alanında, en modern harp silah, araç ve gereçleri ile mühimmat, uluslararası hukuka uygun olarak, gecikme pahasına, diğer hiçbir ülkenin göstermediği dikkat ve hassasiyetle, masum insanlara ve çevreye zarar vermeden etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Aynı zamanda harekâtın başlangıcından itibaren, harekât alanında bulunan dini ve kültürel yapılar, tarihi eserler ve arkeolojik kalıntılar ile kamu yararına faaliyet gösteren tesisler de kesinlikle Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının hedefleri arasında bulunmamaktadır. Bu hususlara ilave olarak, Hava Kuvvetlerimiz tarafından, uluslararası hukuk ve anlaşmalar tarafından yasaklanmış mühimmat kullanılmamaktadır. Bu tür mühimmat Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunmamaktadır. Kara ateş destek vasıtalarımız da aynı esaslarla hareket etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerince, Kızılay, AFAD ve BM tarafından sağlanan insani yardımların bölgeye erişimi konusunda gerekli destek sağlanmakta; Afrin’de hayatın normale dönmesi için çalışmalara devam edilmektedir."

52 ŞEHİT, 332 YARALI

Harekâtta bugüne kadar teröristlerle girilen çatışma ve saldırılarda 52 askerin şehit olduğu belirtilen açıklamada, bölgede patlayıcı tespit ve imha çalışmalarının sürdüğü ifade edilerek şöyle denildi:

"Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 991 olmuştur. Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda bugüne kadar 52 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 232 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından 18 Mart 2018 tarihi itibariyle kontrol altına alınan Afrin’de mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetleri sürdürülmektedir. Harekât kapsamında bugüne kadar 102 mayın ve 739 EYP tespit edilerek imha edilmiştir. Zeytin Dalı Harekâtı başarıyla devam etmektedir."

Bilgilendirmede ayrıca, TSK'nın milli birlik ve bölünmez bütünlüğü hedef alan terör örgütleriyle mücadelesini yurt içi ve dışında son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürdüreceği de ifade edildi.

Haber: GAZİANTEP, ()-

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İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, gençlerle buluştu

İYİ Parti'nin Google'dan transfer ederek Genel Başkan Yardımcılığına getirdiği Dr. Taylan Yıldız, Muğla'nın Bodrum ilçesinde gençlerle buluştu. Girişimcilik ve Teknoloji konulu toplantıda gençlerle sohbet eden Yıldız, onların fikirlerini aldı.

İYİ Parti Bodrum İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Girişimcilik ve Teknoloji başlıklı söyleşiye, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Taylan Yıldız katıldı. Bir pastanede gerçekleştirilen söyleşide; İYİ Parti Bodrum İlçe Başkanı Mehmet Onur Şahbaz, yönetim kurulu üyeleri ve partili gençler yer aldı. Üniversitelerde de kalkınma ve teknoloji, genç işsizliği, girişimcilik, siber güvenlik ve beyin göçü gibi konularda sohbetler gerçekleştiren Yıldız'ın, söyleşisine gençler ilgi gösterdi.

Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, "Politikacı herkes güzel hayat yaşasın diye zemin hazırlayan insandır. Türkiye'de siyaset ve siyasiler çok yüceltiliyor. Yüceltilmesinin de tek sebebi işlerin doğru gitmemesi. İşler doğru gitse kimmiş başbakan, bakan kimmiş bilmeyiz, tanımayız. Bunu ancak yurtdışından gelirseniz görebiliyorsunuz. Amerika'da Donald Trump başkan oldu. Ülkenin 50 yıllık planları var ve bu planlardan şaşmıyorlar. Geceden sabaha eğitim sistemleri, adalet sistemleri değişmiyor. Burada toplanmamızın sebebi, motordan çok fazla ses geliyor, su kaynattı, yakında çatlayacak patlayacak. Hepimiz içinden çıkmaya çalışacağız. Kendini atan atıyor, atamıyorsak da ne yapsak diye üzülüyoruz. Farklı birçok şey konuşabilirdik ama her gün siyaset konuşmak, iyi bir şey değil. Her gün siyaset konuşuyorsak bir şeyler iyi gitmiyor demektir" dedi.

Taylan Yıldız, 2 saat süren söyleşide, yurtdışında yaşamanın iyi ve kötü yanlarını anlattı, Türkiye'de sanayi ve teknoloji alt yapısı ile ilgili konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Söyleşiden görüntü,

- Taylan Yıldız'dan açıklama.

Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), ()

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Ülker Öğretmen, sokak hayvanlarının umudu oldu

MARDİN'in Derik ilçesi Halk Eğitim Merkezi'nde Giyim Üretim Teknolojisi öğretmeni olarak görev yapan Ülker Korkmaz, ilçedeki sokak hayvanlarına sahip çıkarak, vatandaşlara örnek oldu. Mesai aralarında sokaktaki başı boş hayvanları besleyen ve bakımlarını yapan Korkmaz, evinde de 20 tane kedi beslediğini söyledi.

Derik Belediyesi Kadın Geliştirme ve Dayanışma Merkezi Müdürü olan ve aynı zamanda Halk Eğitim Merkezi'nde öğretmenlik yapan 33 yaşındaki Ülker Korkmaz, ilçedeki sokak hayvanlarının umudu haline geldi. Mesai saatlerinin dışındaki zamanlarını sokak hayvanlarına ayıran Korkmaz, ilçede gördüğü tüm sokak hayvanlarını besleyerek, bakımlarını yapıyor. Yoğun bir iş hayatına rağmen mesaisinden arta kalan zamanını sokak hayvanlarına ayıran Korkmaz, tüm vatandaşların da takdirini topladı. Evinde 20 kedi besleyen Korkmaz, mesai aralarında önce evine uğrayıp, kedilerinin mamasını veriyor. Daha sonra ilçe merkezinden 3 kilometre uzaklıkta bulunan bir köprünün altına giden Korkmaz, burayı kendilerine doğal barınak yapan 11 köpek yavurusunu besliyor.

Çocukluğundan beri hayvanları sevdiğini belirten Giresunlu Ülker Korkmaz, "Evimde 20 kedi besliyorum. Burada kirada oturuyorum. Bazı ev sahiplerinin tepkilerine de maruz kaldım. Buna rağmen hayvanlardan vazgeçmedim. Köprü altında 11 yavru köpek bulunuyor ve bunların anneleri yok. Köpekleri birileri buraya getirmiş. Hasta olan birini tedavi için Mardin Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderdim. Öğlen arası gelip, köpeklerin bakımını yapıyorum ve mamalarını veriyorum. Bu hayvanların telef olmasını istemiyoruz. Küçüklüğümden beri hayvan besliyorum. Şu anda sokak hayvanlarına yardımcı oluyorum. Devletten mama konusunda destek ve yardım bekliyoruz. Köpeklerin barınağa götürülmesini istemiyoruz. Çünkü orada tutsak kalıyorlar. Vatandaşlarımız köpekleri sahiplenirse çok daha iyi olur."dedi.

Görüntü Dökümü:

- Ülker Korkmaz'ın evindeki kedileri beslemesi

- Evinden çıkarak yavru köpeklerin yanına gitmesi

- Yavru köpekleri beslemesi

- Köpeklerin etrafında toplanması

- Beslediği yavru köpekleri kucağına alması

- Ülker Korkmaz ile röportaj

- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK(Mardin),() -

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Ağrılarına dayanamayan kanser hastası intihar etti

İZMİR'in Buca ilçesinde, kanser tedavisi gören 70 yaşındaki Şükrü İstanbullu, iddiaya göre ağrılarına dayanamayıp, göğsüne dayadığı av tüfeğini ateşleyerek yaşamına son verdi. İstanbullu'nun intihar etmeden önce eşi U.İ.'yi arayıp, "Hakkını helal et, buraya kadarmış" dediği öğrenildi.

Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi otoparkında meydana geldi. Vücudunun birçok yerine metastaz yapan kanser nedeniyle tedavi gören Şükrü İstanbullu, son dönemde ağrıları artınca, göğsüne dayadığı kendisine ait av tüfeğini ateşleyerek yaşamına son verdi. İstanbullu'nun, tüfeği ateşlemeden önce arayıp, "Hakkını helal et, buraya kadarmış" dediği eşi U.İ., durumu oğlu S.İ.'ye haber verdi. Annesinin telefonu üzerine, 35 AU 5741 plakalı otomobilin yanına gelen S.İ., babasının cansız bedeniyle karşılaştı. İstanbullu'nun olay yerine gelen yakınları uzun süre gözyaşı döktü.

Yaşlı adamın cesedi, savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Olay yerinden görüntü

- Polisin çalışmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, ()

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