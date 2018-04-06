DHA YURT BÜLTENİ-5

Hurdacıda tüp patladı: 1 ölü

Gaziantep'te hurdacıdaki mutfak tüpünün patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü.

Olay, sabah saatlerinde Tekstilkent Mahallesi'nde bulunan hurdacıda meydana geldi. Hurdacıdaki tüplerden biri, henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlama ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye görevlisi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralananların da olduğu belirtilirken, ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Patlamanın meydana geldiği hurdacı

- Ekiplerin çalışması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 7 MB

Haber - Kamera: Eyyüp BURUN, Mustafa KANLI-GAZİANTEP,()

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Gemiden bırakılan atıkla sahil kirlendi

İzmit Körfezi'nde bir yük gemisinin bıraktığı tahmin edilen sintine ve atıklar, Kocaeli'nin Körfez ilçesi sahilinin yağ tabakası ile kaplanmasına yol açtı.

Sabah saatlerinde Körfez Yarımca sahilinde yürüyüşe çıkanlar, denizin üzerinin yağ tabakası ile kaplandığını gördü. Yarımca sahilinin iskele ile arıtma tesisleri arasında kalan kısmında kirlilik görülürken, İzmit Körfezi'nde bulunan bir geminin sintine atığını bıraktığı tahmin edildi. Körfez Belediyesi yaşanan kirlilik üzerine durumu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bildirdi. Yetkililer denizden numune alınacağını ve temizlik çalışması yapılacağını bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Sahilden görüntüler

Denizdeki yağ tabakasından görüntüler

Haber:Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), ()

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3 ilde Bursa merkezli fuhuş operasyonu:16 gözaltı

Bursa, Yalova ve Aydın'da 17 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarla fuhuş çetesi çökertildi. Bursa Ahlak Polisi'nin yaptığı operasyonla 16 kişi gözaltına alınırken, şebeke üyelerinin aralarında kullandıkları 'doğum günü pastası’, ‘kiralık araç’, ‘yeni civciv’,’ yılbaşı’, ‘tek tur’ ve ‘gizemli geceler' şifreleri dikkat çekti.

Bursa Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekiplerinin 3 aydır titizlikle sürdürdüğü operasyon neticesinde fuhuş çetesi çökeltildi. Edinilen bilgiye göre, aralarında evli çiftlerin de olduğu tespit edilen fuhuş şebekesi üyelerinin Moldova, Ukrayna, Kazakistan, Belarus ve Azerbaycan gibi ülkelerden getirdikleri kadınlara para karşılığında fuhuş yaptırdığı tespit edildi. Dedektiflerin 'Pasaportçu' lakaplı bir şüpheliyi fiziki ve teknik takibe alması üzerine, zanlıların kendi aralarında 'doğum günü pastası’, ‘kiralık araç’, ‘yeni civciv’, ‘yılbaşı’, ‘tek tur’, ‘gizemli geceler' şifreleriyle konuştukları belirlendi. Soruşturmanın ardından Bursa, Aydın ve Yalova'da 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskın sonucu fuhuş yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı edilirken, fuhuş şebekesi üyesi 16 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin emniyetten çıkışı

-Emniyet binasından detaylar

Süre: 1.33 Boyut: 174 MB

Haber:Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,()

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Evden 5 kamyon çöp çıkarıldı

Antalya'da emekli öğretmen Düriye A.'nın (70) evinden 5 kamyon çöp çıkartıldı. Ev, temizlendikten sonra teslim edilecek.

Muratpaşa ilçesi Yıldız Mahallesi 244 Sokak'ta bulunan apartmandaki bir evden pis koku gelmesi üzerine binada oturanlar durumu polis ve Muratpaşa Belediyesi'ne bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, evin sahibi emekli öğretmen Düriye A.'nın hastanede olması üzerine vasisi tayin edilen Hatice A.'ya ulaşarak, çilingir yardımıyla eve girdi. Ekipler, içeri girdiklerinde devasa çöple karşılaştı. Düriye A.'nın bir yıl içinde sokakta ne bulduysa eve taşıdığı ortaya çıktı. Muratpaşa Belediyesi Zabıta ekipleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü, çevre sağlığına zarar verecek duruma gelen ve içerisine yığılan çöplerden yaşanmaz hale gelen evi boşalttı. Evden 5 kamyon çöp çıkartıldı. Ev temizlik görevlileri tarafından oturulacak hale getirildikten sonra teslim edilecek. Hatice A., evi daha önce bir kez daha temizlediklerini belirterek, "Ancak psikolojik rahatsızlığı olduğu için ne bulursa toplayıp eve getiriyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Belediye kamyonu ev ekiplerin görüntüsü

- Balkondaki çöpleri toplayan görevlilerin görüntüleri

- Koridor ve odalardaki çöplerin görüntüsü

- Hatice Apaydın röp

- Evdeki çöplerin görüntüsü

- Çöplerin belediye ekipleri tarafından dışarıya çıkarılması

- Çöplerin kamyona atılması

- Ekiplerin çalışmasından detay görüntüler

- Kamyondaki çöplerin görüntüsü

- Sokaktan eve PAN

518 MB- 4.38' (HD)

Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, ()

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Kanser tedavisi gören Bünyamin'e doğum günü sürprizi



Dk'ın Silvan ilçesindeki Vatan Ortaokulu'nda okuyan ve beyninde tümör olduğu için eğitimine evde devam eden 6'ncı sınıf öğrencisi Bünyamin Toreman (12), Ahbap Platformu ve öğretmenlerinin yaptığı sürprizle hayatında ilk kez doğum gününü kutladı. Önce okulunda, daha sonra ise evinde yapılan sürpriz doğum günü partisi nedeniyle duygulanan Toreman, hayatının en güzel günlerinden birini yaşadığını söyledi.

Silvan Vatan Ortaokulu yöneticileri ve Haluk Levent'in kurduğu Ahpap Platformu Diyarbakır Şubesi, Bünyamin Toreman için doğum günü etkinliği düzenlendi. Kanser hastası olduğu için eğitimine evde devam eden 6'ncı sınıf öğrencisi Toreman, sürpriz etkinlikle hayatında ilk kez doğum gününü kutlarken, sanatçı Haluk Levent de kutlama için görüntülü bir mesaj gönderdi. Bünyamin Toreman, doğum günü kutlaması sırasında fotoğrafının üzerinde olduğu pastayı keserek arkadaşlarına ikram ederken, okulunda da ayın öğrencisi seçildi. Silvan Vatan Ortaokulu Müdürü İhsan Yüzak, "Yaklaşık 2 yıldır hastalığıyla ilgilendiğimiz Bünyamin'in doğum günü için bu etkinliği düzenledik. Bu güzel etkinlik ile Bünyamin'in moral ve motivasyonu yükseltiyoruz. Buraya gelen ve bize destek olan tüm öğretmenlerimize ve Ahpap grubuna teşekkür ediyoruz. Bünyamin'in sağlık durumu şu anda iyiye gidiyor. Evdeki odası yeniden yapılarak, eşyalarıyla birlikte tamamen değiştirildi. Bugün ona sürpriz yaptık" dedi. İki yıl önce beyin tümörü teşhisi konulan 6'ncı sınıf öğrencisi Bünyamin Toreman ise hastalığı nedeniyle eğitimine evde devam ettiğini belirterek, "Beni yalnız bırakmayan arkadaşlarımla doğum günümü kutladık. Haluk Levet'in doğum günüme gelmesini istiyordum. Haluk Levent gelemedi ama bana videosunu gönderip, doğum günümü kutladı. Ben çok sevindim. Mesajında 'Doğum günün kutlu olsun Bünyaminciğim' diyordu. Bana video göndererek doğum günümü kutladı. Dogum günüme katılan bütün öğretmen ve arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" dedi.

TOREMAN'A İKİNCİ DOĞUM GÜNÜ

Doğum günü pastasının ardından Ahpap Platformu üyelerinin çaldığı şarkılara eşlik eden Bünyamin Toreman arkadaşlarından büyük alkış aldı. Okuldaki doğum günü partisinin ardından Toreman'a evde de sürpriz bir parti düzenlendi. Toreman'ın kaldığı oda öğretmenleri tarafından yeniden dizayn edilirken, odasının değiştirilmiş halini gören Toreman duygu dolu anlar yaşadı. Öğretmenlerin çaldığı piyanoyla şarkılar seslendiren Toreman'a daha sonra öğretmerleri tarafından hediye verildi.



Görüntü Dökümü:

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- Öğrencilerin şarkı söylemesi

- Bünyamin Toreman'ın şarkı söylemesi

- Haluk Levent'in gönderdiği doğum günü mesajı

- Toreman'ın Mumları üfleyerek pastayı kesmesi

- Arkadaşlarına pasta ikramı

- Bünyamin Toreman'ın röportaj

- Okul Müdürü İhsan Yüzak ile röportaj

- Ayın öğrenci belgesi verilmesi

- Okuldan çıkışı ve eve gitmesi

- Evde ikinci doğum günü sürpriziyle karşılaşması

- Piyano çalması

- Hediyelerin verilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber -Kamera:İhsan YILMAZ/DİYARBAKIR,()

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Piyanoda Türk öğrenciden uluslararası başarı

Gürcistan'da düzenlenen W.A. Mozart Uluslararası Yarışması'nda elde ettiği ikincilik ile ilk uluslararası derecesini alan piyano öğrencisi Salihlili 11 yaşındaki Damla Ece Karataş, Almanya'da yapılan yarışmada ise birinci olarak büyük bir başarıya imza attı.

Şubat ayı içerisinde Gürcistan'da düzenlenen yarışmada kategorisinde ikinci olan ve ardından Almanya'daki 'Musical Fireworks in Baden-Württemberg' adlı piyano yarışmasına davet edilen Manisa Salihlili Damla Ece Karataş, 11-14 yaş grubunun yer aldığı B kategorisinde birinci oldu. 6 farklı yaş kategorisinde toplam 16 ülkenin katılımıyla düzenlenen yarışmada Karataş, 12 rakibini geride bıraktı. Gürcistan'da düzenlenen yarışmada elde ettiği başarı sayesinde Almanya'daki yarışmaya direk 2. kademeden başladığını kaydeden Karataş, "İkinci turda 12 rakibim vardı. 12 rakibimi de geçerek, bu başarıyı elde ettim ve birinci oldum. Benim katıldığım kategori B kategorisiydi. Bu kategorinin yaş sınırı ise 11-14'tü. Eğitim hayatıma güzel sanatlar lisesi ya da konservatuvarda devam etmek istiyorum" dedi. Karataş'ın öğretmeni Gülmira Ustalar ise "İlk olarak Tiflis'te uluslararası piyano yarışmasına katıldık. Bu yarışmada elde ettiğimiz derece ile kendimize bir özgüven geldi. Daha sonra da Almanya'da katıldığımız yarışmada öğrencim birinci olma başarısını gösterdi. Ece, 1.5 ay içerisinde muhteşem bir iş çıkardı" dedi. Damla'nın babası Teoman Cüneyt Karataş, "Almanya'ya gittiğimizde tabii ki Ece'ye çok güveniyorduk. Yine muhakkak bir derece alacağını düşünüyorduk. Ülkemiz için ve diğer çocuklar için de inşallah bir yol olur onlar da bu kapıdan geçerek aynı başarıları elde ederler" diye konuştu. Annesi Yasemin Karataş, "Öncelikle kızım Damla Ece'ye çok teşekkür etmek istiyorum. Ülkemizi temsil etti ve yine eli boş dönmedi. Beş yıldır bizimle birlikte gülüp birlikte ağladığımız saygıdeğer piyano öğretmenimize de çok teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi.

16 ÜLKE KATILDI

Almanya'da bu yıl 8'incisi düzenlenen ve 6 farklı yaş kategorisinde yapılan yarışmaya, Türkiye, Hollanda, Almanya, Fransa, Rusya ve Amerika'nın da aralarında bulunduğu 16 ülkeden katılım oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Damla Ece Karataş'ın piyano çalarken görüntüsü

- Ece Karataş'ın konuşması

- Karataş'ın eğitmeni Gülmira Ustalar'ın konuşması

- Damla'nın Babası Teoman Cüneyt Karataş'ın konuşması

- Annesi Yasemin Karataş'ın konuşması

200 mb görüntü - 4 dakika 21 saniye

Haber- Kamera: Ekrem ÇAĞLAR / SALİHLİ (Manisa), ()