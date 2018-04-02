DHA YURT BÜLTENİ-5

Derede kaybolan kayıp polis memuru bulundu/EK

HAVADAN, KARADAN ARANDI

Maçka'da, 22 Mart Perşembe günü, şüpheli aracı takip sırasında dereye uçan ekip otosunda 1 polis şehit oldu, 1 polis de yaralandı. Kazada akıntıya kapılıp, kaybolan polis memuru Mehmet Ayan’ın bulunması için AFAD, UMKE, Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlileriyle polis ve jandarmadan oluşan yaklaşık 500 kişilik ekip karadan, 2 helikopter ise havadan çalışma yürüttü. Ekip, kazanın meydana geldiği Çatak Köprüsü mevkisinden başlayıp, denize kadar olan 25 kilometrelik Değirmendere'de polis Ayan'ı aradı. Kayıp polis için Karadeniz’de 58 dalgıç polisin katılımı ile arama yapıldı.

12 GÜN SONRA CESEDİNE ULAŞILDI

Bu sabah yeniden başlayan aranma arama çalışması sırasında kayıp polis memuru Mehmet Ayan’ın cesedi kazanın olduğu yerden 15 kilometre ileride Esiroğlu Mahallesi’ndeki Hidroelektrik Santrali (HES) Regülatör sahasında bulundu. Arama yapan ekipler tarafından 12 gün sonra cansız bedenine ulaşılan cenaze, iş makinesi yardımıyla kum-çakıl yığını içerisinden çıkarıldı, savcının yaptığı incelemenin ardından ambulansla Maçka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

AİLE TEŞEKKÜR ETTİ

Suda akıntıya kapılarak, kaybolan polis memuru Mehmet Ayan’ın cesedinin bulunduğu haberi olay yerinde bekleyişlerini sürdüren acılı aileye verildi. Annesi Ayşe, babası İsmail ve kardeşi Muhammet Ayan da cenazenin götürüldüğü Maçka Devlet Hastanesi’ne gitti. Trabzon Valisi Yücel Yavuz’da hastaneye geldi, görüştüğü yetkililerden bilgi aldı. Ayan ailesi yapılan arama çalışmaları için Vali Yücel Yavuz’a teşekkür etti. Trabzon Valiliği önünde bugün yapılması planlanan töreninin ardından Mehmet Ayan'ın cenazesi memleketi Samsun'a gönderilecek.

1 POLİS ŞEHİT OLMUŞ, 1 POLİS DE YARALANMIŞTI

Kaza, 22 Mart'ta saat 01.30 sıralarında, ilçeye bağlı Çatak Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli 3 polis memuru, 61 DL 809 plakalı ekip otosuyla Gümüşhane yönünden gelen ve uyuşturucu taşındığı ihbarı yapılan aracı takibe aldı. Takip sırasında sürücüsünün kontrolünden çıkan polis otosu, Değirmendere'ye uçtu. Kazada polis memuru Yunus Çavdar şehit olurken, İzzet Kazaz hafif yaralandı, Mehmet Ayan ise suda akıntıya kapılarak, kayboldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Polisin derede bulunduğu yer detayları

-Hastane önü detayları

-Valinin gelişi

-Detaylar

Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR/TRABZON,()

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Avrupa ülkelerine yorgan içinde eroin sevkiyatı polise takıldı

Denizli'de, polisin düzenlediği operasyonda, bir tekstil firmasından çıkarken durdurulan kamyonette, Avrupa ülkelerine ihraç edilmek üzere hazırlanıp, paketlenmiş yorganların içine gizlenmiş toplam 20 kilogram saf eroin ele geçirilirken, 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu maddenin 250 gramlık poşetler halinde yorganların içine konulduktan sonra özel olarak dikildiği, özel eğitimli narkotik köpeklerinin kokusunu almaması içinde bol miktarda naftalin kullanıldığı belirlendi. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, bir tekstil firmasından Avrupa ülkelerine uyuşturucu kaçakçılığı yapılacağını belirleyip, bir süre önce teknik takip başlattı. Teknik takip sonucu yurt dışına tekstil ürünlerinin arasında uyuşturucu madde götürüleceği belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen polis, geçen 31 Mart gecesi, tekstil firmasının Akhan Mahallesi'ndeki deposu çevresinde önlem aldı. Depodan çıkan bir kamyoneti durdurup, el koyan polis, İl Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine götürdü. kamyonetin sürücüsü M.E. (20) ile yanındaki tekstil firmasının sahibi B.A. (65) ve B.A.'nın kadın arkadaşı Z.D. (40) gözaltına alındı. Kamyonetin kasasındaki Avrupa ülkelerine götürülmek üzere hazırlanmış paketler içindeki yorganları tek tek bıçakla kesip inceleyen polis, içlerine gizlenmiş 250'şer gramlık paketler halinde toplam 20 kilogram saf eroin ele geçirdi.

DEPODA DA ARAMA YAPILDI

Kamyonetin kasasındaki yorganlar içinde eroin bulunmasının ardından tekstil firmasını deposunda da arama yapıldı. Binlerce yorganın bulunduğu tekstil deposundaki aramada eroin hazırlanmasında kullanılan malzemeler, dikiş makinesi ve hassas teraziler ile eroin koymak için İtalya'dan özel olarak getirildiği belirlenen poşetler bulundu. Uyuşturucu imalathanesi gibi çalıştığı belirlenen depoda, özel eğitimli narkotik köpeği ile de arama yapıldı. Eroinlerin kalıplar halinde geldiği depoda plastik tokmak ve sanayi tipi blender kullanan şüpheliler tarafından toz haline getirdikten sonra hava ve ısı geçirmeyen özel poşetlere konulup, bir makine ile paketlerin ağzı kapatıldıktan yorganların belli noktalarına yerleştirip, dikiş makinesiyle dikildikleri, ardında da narkotik köpeklerinin yorgan içindeki uyuşturucucunun kokusunu alamaması içine bol miktarda naftalin yerleştirdikleri belirlendi. Ele geçirilen 20 kilogram eroinin İsveç, Hollanda ve Belçika gibi birçok Avrupa ülkesine ihraç edilecek yorganlar arasında gönderilmeye çalışıldığı bildirildi. Operasyonu bizzat yöneten Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, uyuşturucu maddelerin yorganların içinden çıkarılmasını izledi, ardından da ekibine elleriyle tatlı ikram edip, kutladı. Demir, operasyonla ilgili soruşturmanın sürdüğünü, gözaltına alınan 1'i kadın 3 kişinin, işlemlerinin tamamlanmasını ardından adliyeye sevk edileceğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Polislerin yorganların içinden eroinleri bulması

-Yorganların tek tek kesilmesi ve kontrol edilmesi

-Kamyonetteki yorganlardan görüntü

-Depoya yapılan baskından

-Özel eğitimli narkotik köpeği ile yapılan aramadan görüntü

-Polislerden görüntü

- muhabirinin anonsu

-Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlit Demir'in eroini yakalayan ekibine tatlı ikram ederek teşekkür etmesi

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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24 yıl sonra terör nedeniyle terk ettikleri köylerine dönüyolar



Hakkari'nin Irak sınırındaki Şemdinli ilçesinin Derecik beldesine bağlı Balkaya Dağları eteklerinde bulunan Koçyiğit köyü ve Silo yaylası, 24 yıl aradan sonra yeniden şenleniyor. Bölgenin teröristlerden temizlenmesinden sonra köylüler, eski topraklarına dönmeye karar verdi. Köylüler, belde merkezinden yürüyerek evlerin, yapıların tamamen yıkıldığı köylerine geldi. Dev Türk bayrağı açıp, terör örgütüne tepki gösteren köylüler, bölgeye yeniden yerleşeceklerini söyledi.

Terör saldırıları artınca Türkiye ile Irak arasında bulunan Balkaya Dağları'nın eteklerinde bulunan 120 haneli Koçyiğit köyü de 1994 yılında boşaltıldı. Evlerini, yaylalarını terk eden köylüler, 14 kilometre uzaklıkta bulunan Derecik Beldesi'ne yerleşti. Aradan geçen zaman içerisinde Koçyiğit köyü ve Silo yaylası terörle mücadelenin en yoğun yaşandığı bölgelerden biri oldu. Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı koordinesinde, güvenlik güçlerinin PKK'nın Kuzey Irak topraklarındaki Hakurk kampı ve çevresine düzenlediği hava destekli operasyonlarla terör örgütü PKK'ya büyük darbeler vuruldu. Son yıllarda yürütülen temizlik operasyonlarıyla da bölge teröristlerden tamamen temizlendi. Bu süre içerisinde güvenlik bölgesi ilan edilen bölgelerde yavaş yavaş, halka açıldı. Halka açılan bölgelerden birisi de Koçyiğit köyü ile yanında bulunan Silo yaylası oldu. Bu karar bölge halkını mutlu ederken, Derecik Beldesi Belediyesi, 24 yıldır yasaklı olan Koçyiğit köyü için bir program düzenledi. Yıllardır Derecik merkezde yaşayan ve köylerine hasret kalan köylüler, köye yürümek üzere belediye binası önünde toplandı. Aralarında Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Derecik Beldesi Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya'nın da bulunduğu köylüler dev Türk bayrağı açarak 14 kilometre uzaklıkta bulunan Koçyiğit köyüne doğru yürüdü. Köylüler yürüyüş boyunca da "Kahrolsun PKK" , "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı. Yürüyüş yapan kalabalık, köyün yakınında bulunan Silo Yaylası'nda mola verdi. Burada vatandaşlara Derecik Belediyesi tarafından yemek ikram edildi. Ardından da aradan geçen yıllar içerisinde evleri tamamen yıkılan köylerine gelen vatandaşlar, hasret giderip halay çekti. Köylerine gelmekten büyük mutluluk duyduklarını anlatan Derecik Merkez Muhtarı Üzeyir Atilla, bundan sonra sık sık köylerine geleceklerini, hatta evlerini yeniden inşa edip, yaylalarını kullanacaklarını söyledi. PKK'lı teröristlerden dolayı köylerini terk ettiğini anlatan Emine Tekin ise, göç ettikten sonra hayvanlarını satmak zorunda kaldıklarını belirterek, "Evlerimizi , bağ ve bahçelerimizi bırakmak zorunda kaldık. Elimizde bir şey kalmadı. Doğup büyüdüğümüz bu güzel köyü, terk etmek zorunda kaldık. Köyümüze hasret kalmıştık.Devletimizin ve güvenlik güçlerimizin kararlı terörle mücadelesi sayesinde, 24 yıl sonra köyümüze geri dönme sevincini yaşıyoruz. Bundan sonra sık sık köyümüze geleceğiz. Hatta yazın gelip burada konaklanacağız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yürüyüşten görüntü

-Yürüyüşten detaylar

-Boşaltılan köyden görüntü

-Vatandaşların köyü meydanında kamp kurmaları

-Slogan atılması

-Muhtar İzzet Atilla ile röp.

-Emine Tekin ile röp.

-Köy meydanında kadın ve erkeklerin halay çekmeleri

-Çocukların oyun oynaması

-Köyden görüntü

-Şelaleden görüntü

Haber:Yaşar KAPLAN-Abdullah KAYA/ŞEMDİNLİ,(Hakkari)()

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Yörükler göç hazırlığında

Mersin'in Silifke ilçesinde sahile yakın kesimlerde kışı geçiren Sarıkeçili Yörükleri, Konya ve Karaman’daki yaylalarına gitmek üzere göç hazırlığına başladı.

AK Parti Milletvekili Yılmaz Tezcan, Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Çetin, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Yusuf Gün ve vatandaşların katılımıyla Işıklı mahallesinde göç öncesi etkinlik düzenlendi. Sarıkeçililer Türkmenler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İbrahim Yağal, Yörüklerin yaşadığı sorunlara değinerek, "Türkler’in Anadolu’ya gelişlerinden bu yana konargöçer kültürle yaşayan Yörüklerin en son temsilcisi olarak 150 hane civarında bizler kaldık. Bu kültürü geçmişten günümüze eksiksiz bir şekilde devam ettirmekteyiz. Fakat bu kültürü devam ettirirken gelişen teknolojinin ve yoğunlaşan nüfusun da beraberinde getirdiği bir takım sıkıntılarla yüz yüze kalmaktayız" dedi. Milletvekili Tezcan da, Yörüklerin yaşantısını, kültürünü, sorunlarını araştıracak bir komisyon kurulması amacıyla önerge vereceğini söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan’ın Yörükler ile selamlaşması

-Göç Eden Sarıkeçililer Türkmenler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İbrahim Yağal’ın konuşması

-AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan’ın konuşması

Süre:05.25 Boyut: 277 MB

Haber-Kamera: Mehmet OKUR/SİLİFKE(Mersin), ()

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(Özel) - 70 kelime konuşan muhabbet kuşu

Malatya'da Muazzez Ayhan'ın (50) 1 aylıkken alıp 'Boncuk' ismini verdiği muhabbet kuşu, 1 yılda 70 kelime öğrendi. Boncuk; 'Ne mutlu Türk'üm diyene', 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez', 'Süphanallah', 'Allahu ekber, 'Şampiyon Malatyaspor', 'Herkese çay Ahmet'e yok' ve Benim adım Boncuk' gibi kelime ve cümleleri taklit edebiliyor.

İnönü Mahallesi'nde oturan Muazzez Ayhan, 1 aylıkken aldığı ve 'Boncuk' ismini verdiği muhabbet kuşuna 1 yılda 70 kelime öğretti. Evin içerisinde serbest bırakılan 'Boncuk', döndüğü kafesinin kapısını bile kendisi kapatıyor. Eve gelenlerin konuşmalarını dinleyerek de sözcükler taklit ettiği iddia edilen 'Boncuk', görenleri şaşırtıyor. Parmak uzatana 'Benim adım Boncuk' diye karşılık veren kuş, ezan sesiyle de 'Bismillâhirrahmanirrahim, süphanallah, Allahu ekber' sözlerini taklit ediyor. Boncuk ayrıca 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan', 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez', 'Ne mutlu Türk'üm diyene', 'Şampiyon Malatyaspor', 'Şampiyon Beşiktaş' gibi cümleleri de taklit edebiliyor. 'Boncuk'un, çevreden duyduğu sesleri de taklit ettiğini belirten Muazzez Ayhan, "Cümle öğretmeye başladım. Çabuk da öğreniyor. Şarkı söylüyor; 'Mini mini bir kuş konmuş pencereye' diyor. 'Tren gelmiş hoş gelmiş' diyor. 10'a kadar sayı sayıyor. Her türlü kelimeyi çabukça öğreniyor. Bir gün zannettimki zil çaldı ama bir baktım ki kuşumuz zil sesi taklidini yapıyor. Oturduğumuzda bir misafir geldiğinde onların hemen konuşmalarını alıp, taklidini yapıyor. Bir misafire 'Hoş geldiniz' dediğim zaman bir baktım ki 'Hoş gelmişsiniz' diyor. Ondan sonra biriyle sohbet ediyorum, bakıyorum aynı o sohbeti tekrarlıyor. Bu kadar cümle kullanan bir muhabbet kuşuna rastlamadım."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Boncuk'un konuşması

- Kuştan yakın ve geniş detaylar

- Kafesindeyken detay

- Kafesinin üzerinde oynaması

- Sahibi'nin Boncuk'la oynaması

- Muazzez Ayhan ile röp.

- Ayhan'ın boncukla konuşması

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 914 MB

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA,()