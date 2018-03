DHA YURT BÜLTENİ-5

Ailesinin içki içirdiği çocuk, devlet korumasına alındı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Aydın'da ailesinin içki içirip fotoğrafını sosyal medyadan paylaştığı 3 yaşındaki erkek çocuğunu devlet korumasına aldı. Ayrıca baba ile ilgili adli süreç başlatıldı.

Aydın'da yaşayan Ali K. ve Hatice K. çiftinin 3 yaşındaki oğlunun bira şişeleri ile çekilip, sosyal medyada paylaşılan fotoğrafları tepki çekti. Çift, fotoğrafların altına da 'Oğlumuzla içelim dedik' yazdı. Bu duruma tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na gerekenin yapılması için çağrıda bulundu. Tepkiler üzerine paylaşım yapılan sosyal medya hesabı kapatıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Aydın İl Müdürlüğü, soruşturma başlattı. Çocuk devlet korumasına alınırken; konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, şu ifadelere yer verdi: "Bazı yayın organları ile sosyal medya üzerinde gündem olan '3 yaşındaki çocuğa içki içirdiler' başlıklı haber ve habere konu paylaşımlara ilişkin olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Geleceğimiz olan çocuklarımızı her türlü ihmal ve istismardan korumak, sağlıklı gelişimlerini desteklemek ve geleceğe güvenle hazırlanmalarını sağlamak, hepimizin önceliği ve ortak hedefidir. Sosyal medyada yer alan ve izahı mümkün olmayan paylaşımın ardından, Bakanlığımız ekipleri derhal harekete geçmiş ve emniyet güçlerimiz ile yapılan ortak çalışma neticesinde ailenin kimlik ve adres bilgileri tespit edilerek aileye ulaşılmıştır. Bakanlığımız uzman personeli tarafından ailenin evinde gerçekleştirilen incelemenin ardından çocuğumuz devlet korumasına alınmıştır. Bakanlığımızca çocuğumuza her türlü destek sağlanmaktadır. Baba ile ilgili olarak gerekli adli süreç işletilmektedir. Ayrıca, aile ile ilgili de Bakanlığımız uzmanları tarafından yapılan sosyal inceleme neticesine göre gerek duyulan sosyal çalışma yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

AYDIN'DA BENZER OLAY DAHA YAŞANMIŞTI

Aydın'da geçen 14 Haziran'da inşaat işçisi A.B. de 3 yaşlarındaki çocuğuna sigara ve içki içirirken çektiği fotoğrafları 'Ağaç yaşken eğilir, canım pandam' ve 'şerefe' notlarıyla Facebook sayfasından paylaşmıştı. Tepkiler yükselince A.B. fotoğrafı kaldırırken, Aile ve Sosyal Politikalar Aydın İl Müdürlüğü yetkilileri A.B. hakkında soruşturma başlatmıştı.

Haber:AYDIN, ()

Evinin balkonunu yaparken iskeleden düşüp öldü

Adana'da inşaat ustası Hüseyin Yatar (38), kendi evinin balkonunu genişletmek için kurduğu iskeleden düşüp öldü.

Olay, Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Uzun yıllar inşaat ustası olarak çalışan Hüseyin Yatar, kendine ait evinin balkonunu genişletmek istedi. 2 metre yüksekliğinde kurduğu tahta iskelede çalışan Yatar, ayağının kayması sonucu düştü. Başını beton zemine çarpan Yatar'ı gören ailesi ambulans çağırdı. Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Yatar, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Yatar'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp morguna götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bitkisel hayata giren eşi için 7 aydır umutla bekliyor

Çorum’da Arife Sönmez, Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çatısında kaynak işi yaparken düşüp yaralanarak bitkisel hayata giren 25 yıllık eşi Hasan Sönmez için 7 aydır umutlu bekleyişini sürdürüyor. Eşi için dua eden Arife Sönmez, iş kazasıyla ilgili de hukuki süreç başlattığını söyledi.

Çorum'da 3 çocuk babası Hasan Sönmez (53), geçen Ağustos ayında özel bir firma tarafından Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çatısının inşaat işinde çalışmak üzere Ankara'ya gitti. 14 Ağustos'ta işe başlayan Sönmez, bir gün sonra 7 katlı binanın çatısında kaynak yaparken, düşüp, ağır yaralandı. Ağır yaralanıp, bitkisel hayata giren, Ankara'da çeşitli hastanelerde tedavi gören Hasan Sönmez, eşi Arife Sönmez'in (53) girişimleriyle Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Hasan Sönmez'in eşi Arife Sönmez, umutlu bekleyişini sürdürüyor. eşi için dua eden Arife Sönmez, "Allah'tan ümit kesilmez Belki bir mucize olur, eşim ayağa kalkar diye gece gündüz dua ediyorum. Ayrıca eşimin yaşadığı iş kazası sonrasında hukuki bir süreçte başlattım. Öğrendim ki; bu iş yapılırken gerekli güvenlik önlemleri alınmamış. Bu konu ile ilgili de firmaya karşı hukuk mücadelesi başlattım. Sonuna kadar sürdüreceğim. Firma yetkililerine hem maddi hem de manevi tazminat davamızı da açtık. Cezaları neyse çeksinler. Kanun gereği neyse yapsın, bu insanlara bizim dünyamızı kararttı. Başkalarının ki kararmasınlar" dedi. Arife Sönmez'in avukatı Çorum Barosu avukatlarından Recep Eker, Çorum 2'inci İş Mahkemesi'ne Sağlık Bakanlığı ve firma aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açtıklarını söyleyerek, "Olayın vuku bulduğu tarihten itibaren yasal süreçte takipçisiyiz. Şu anda Hasan Sönmez bitkisel hayatta olduğu için, maddi ve manevi açıdan da iş mahkemesine müracaatımızı yaptık. Bu süreçte Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bağlı olduğu Sağlık Bakanlığı'na ve bakanlığın inşaat işlerini yapmakta olan firmaya davamızı açtık. Aylardır yoğun bakımda yatan Hasan Sönmez'de hiçbir iyileşme belirtisi gözlenmedi. Bununla birlikte yetkili firma tarafından da hiç bir şekilde destek gelmedi. Biz hukuki alanda mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kayseri'de eşler arası kızak yarışması



Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde ‘Artık çekilmez oldun’ sloganıyla düzenlenen eşler arası kızak yarışması, kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş. tarafından, sponsor paydaşların katkısıyla Erciyes Kayak Merkezi Tekir Kapı'da, düzenlenen yarışmaya 18 çift katıldı. 3 grup halinde yarışan çiftler, kıyasıya mücadele etti. Renkli görüntülere sahne olan yarışmada, erkekler eşlerini kızakla çekmede zorlandı, bazıları ise yarışı yarıda bırakıp geri döndü. Belirlenen noktaya ulaşan çiftler, ardından kızakla başlangıç noktasına ulaşarak yarışmayı tamamladı. Etkinlikte, dereceye giren çiftlere ödül verildi. Etkinliğe katılan çiftler, yarışmanın oldukça eğlenceli geçtiğini belirtti.

Gümrük memuru Orhan, Silopi'lileri yamaç paraşütü ile tanıştırdı



Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarında Habur Sınır kapısında gümrük memuru olarak çalışan Ömer Orhan, hobi olarak yaptığı yamaç paraşütünü Silopililer ile tanıştırdı. Cudi Dağı eteklerinde yamaç paraşütü etkinliği düzenleyen Orhan, bugüna kadar adı hep terör, operasyon ve çatışmalarla gündeme gelen Cudi Dağı'nın rengarenk yamaç paraşütleri ile dolmasını istedi.

Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur sınır kapısında memur olarak çalışan 33 yaşandaki Ömer Orhan, Alanya'da Türk Hava Kurumundan aldığı eğitimin ardından Muğla, Denizli, Adana, Siirt ve Şırnak'ta yamaç paraşütü ile uçuşlar gerçekleştirdi. Hobi olarak yamaç paraşütüne gönül veren ve eğitmenlik yapan gümrük memuru Orhan, Silopi'de bir ilkin gerçekleştirilmesine neden oldu. Ömer Orhan, bugüna kadar adı hep terör, operasyon ve çatışmalar ile gündeme gelen Cudi Dağı Koçer tepe bölgesinde ilk kez yamaç paraşütü etkinliği düzenledi. Koçer Tepe üzerinde gerçekleştirilen etkinliğe piknik yapmak için gelen Silopililer, büyük ilgi gösterdi. Tepeden Orhan ile birlikte ilk kez gökyüzüne savrulan yamaç paraşütçüleri havada süzülmenin keyfini yaşadılar. Piknik yapmak için geldiği yerde yamaç paraşütü yapıldığını gören ve yamaç paraşütü yapan Kamuran Tanrıverdi, "Daha önce televizyondan görmüştüm. Merak ettim. Geldik baktık. Sağolsun Ömer hocam bizi uçurdu. Silopi'de böyle bişey yapılması bizleri sevindirdi"dedi. Şark görevi için Silopi'ye gelrdiğini söyleyen Ömer Orhan ise, "Silopi'de ilk kez bir arkadaşımızın temel eğitimini verdik. İlk güvenli tepe uçuşlarını yaptırdık. Silopi'de yamaç paraşütünün yayılmasını istiyoruz. Cudi Dağı eteklerinde uçuşlarımızı yapıyoruz. Amacımız, güvenlik sorunu ortadan kalktıktan sonra Cudi Dağında uçuşlar yapmaktır. Cudi Dağı üzerinde rengarenk yamaç paraşütlerinin olmasını sağlamak istiyoruz. Kısıtlı imkanlarımız var. Kendi imkanlarımızla birkaç pilot arkadaşla birlikte etkinliklerimizi yapıyoruz"diye konuştu. Şehir dışında aldığı eğitimler sonrası yamaç paraşütü pilotu olan Beden eğitimi öğretmeni Salih Çakan da, "Burada eğitimlerimizi devam ettiriyoruz. Silopi halkı sıcak bakıyor. Hedefimiz, Silopi'de bu işi daha da ileriye götürüp, öğrenci yetiştirmek. Bunu kendi imkanlarımız ile yapıyoruz. Bu konuda bize destek vermelerini istiyoruz"dedi. Silopili Metin Baykara aldığı eğitimler ile ilk kez kendi başına uçuş gerçekleştirdi. Baykara, "Ömer hocadan 3 aydır Şırnak'ta aldığım dersler sonucu ilk uçuşumu yaptım. Bütün herkesin buna katılmasını istiyorum. Artık bende uçabiliyorum. Herkesin böyle güzel etkinliklere katılmasını istiyorum. Çok güzel ve korkulacak hiç bir şey yok"diye konuştu.



Turizmciler, sezonu nevruzla açtı

Antalya'da, turizm sektöründe sezon, nevruzla açıldı. Nevruzu kutlamak için Antalya'ya akın eden İranlılar, hem eğleniyor hem de alışveriş yapıyor.

Her yıl 21 Mart'ta başlayan, yaklaşık 12 gün kutlamaları süren nevruz, Antalya'nın da turizm sezonu açılışı anlamına geliyor. Kentteki otellerde, nevruz dönemi için 20 Mart- 5 Nisan günlerini kapsayan birçok özel etkinlikle misafirler ağırlanıyor. Belek'te otel, tema park ve AVM alanlarıyla yapılan The Land Of Legends Theme Park'ta, nevruz dönemi için başta İranlı turistler olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden ve Türkiye'den misafirler için özel programlar hazırlandı. İran'dan ünlü isimlerin konserlerinin yanı sıra çocuklar, gençler ve yetişkinler için farklı birçok etkinlik ve eğlence programının hazırlandığı dönemde, yerli- yabancı turistler, nevruzla birlikte baharın gelişini kutluyor. Nevruzun daha çok İranlı turistlerin tercih ettiği bir dönem olduğunu belirten The Land Of Legends Genel Müdürü Çetin Pehlivan, geçen yıl bu dönemde, Antalya'da yaklaşık 29 bin İranlı turistin ağırlandığını, bu yılki hedefin 30 binin üzerinde olduğunu, şu anki verilerin de bu rakamları gösterdiğini söyledi. 20 Mart itibarıyla başlayan Nevruz sezonunun 5 Nisan'a kadar süreceğini belirten Pehlivan, İran dışında birçok ülkeden ve Türkiye'den de bu dönemde misafir ağırlandığını, günlük 5 bin misafire ev sahipliği yaptıklarını söyledi. The Land Of Legends'in otel, AVM ve tema parktan oluşan destinasyon olarak çok farklı programlar sunduğunu kaydeden Pehlivan, “Baharın güzel heyecanını yaşamaya başladık, sezona da start vermiş olduk" dedi. Nevruzun turizm sezonunun açılışı olarak kabul edildiğini aktaran Çetin Pehlivan, “Bu seneki hedefimiz, geçen yılın çok üstünde. Şu an ülkemizde turizm anlamında çok pozitif bir etki var. Rezervasyon akışı, nevruzdaki bu hareketlilik inşallah sezona da yansıyacaktır. Erken rezervasyonlarda hem Avrupa hem de Rusya çok iyi gidiyor. Yerli pazar da güzel. Arap yarımadasında Land Of Legends olarak zaten çok popüleriz" diye konuştu. Nevruz etkinlikleri kapsamında, İran pop müziğinin ünlü isimleri de Antalya'da konser veriyor. ABD'de yaşayan ve dünyanın her yerinde turneler düzenleyen İranlı pop müzik sanatçıları Leila Frouhar, Sepideh, Sahar ve Jamshid, The Land of Legends Theme Park'ta sahneye çıktı.



