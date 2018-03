DHA YURT BÜLTENİ-5

1)DÜŞEN UÇAĞIN ŞEHİT PİLOTU MEMLEKETİNE UĞURLANDI

NEVŞEHİR'in Gülşehir ilçesi Ovaören köyü yakınlarında dün düşen F-16 tipi savaş uçağının şehit olan pilotu Havacı Üsteğmen Yasin Boy'un(32) cenazesi, kalkış yaptığı Adana'daki İncirlik Üssü 10'ncu Tanker Üs Komutanlığı'nda yapılan uğurlama törenin ardından memleketi Samsun'a gönderildi.Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçağı dün saat 18.30'da eğitim amaçlı havalandıktan sonra saat 20.05 sıralarında Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Ovaören köyü yakınlarında dağlık alanda kaza kırıma uğradı. Havada ikmal görevi için kalktığı sanılan F-16'nın düşmesi sırasında şiddetli bir patlama oldu ve ardından bölgeden alevler yükseldi. Çevrede bulunan köylüler patlama sesi ve ardından alev topu gördüklerini belirterek, jandarma ve polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye arama ve kurtarma ile sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak uçağın pilotu Havacı Üsteğmen Yasin Boy'un şehit olduğu belirlendi. Şehit pilotun cenazesi uçağının kalktığı Adana'daki İncirlik Hava Üssü'ne getirildi. Bugün şehit için 10'ncu Tanker Üs Komutanlığı'nda düzenlenen uğurlama törenine Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgneral Hasan Küçükakyüz, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, 6'ncı Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç, şehidin silah arkadaşları, babası Ramazan, annesi Gül, Astsubay ağabeyi Levent, eşi Çağla Boy ise 4 yaşındaki oğulları Meriç'le birlikte katıldı. Şehidin anne ve babası yakınlarının desteği ile ayakta dururuken, Çağla Boy'da, şehit eşinin tabutuna sarılıp öptükten sonra, "Nasıl gittin" diye gözyaşı döktü. Törenin ardından uçağa götürülen şehidin cenazesine ağabeyi Levent Boy, asker selamı verdi. Şehit Yasin Boy'un cenazesi törenin ardından toprağa verilmek üzere askeri uçakla memleketi Samsun'a gönderildi.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Törene katılan kalabalıktan görüntü

- Cenazenin askerlerin omuzlarında tören alanına getirilmesi

- Şehidin yakınlarının tabuta sarılması

- Şehidin sağlık fotoğrafı

SÜRE:51" BOYUT:52 MB

Haber-Kamera:Yusuf BAŞTUĞ/ADANA,()

=====================================================

2)ERİĞİN KİLOSU 500 LİRADAN 100 LİRAYA DÜŞTÜ

ANTALYA'da, 14 Şubat'ta yetiştirilen eriğin kilosu, 500 liradan alıcı bulurken, bugünlerde başlanan ikinci hasatta ise fiyat, 100 liraya düştü.Aksu ilçesindeki 2 dönümlük serada örtü altı yeşil erik üretimi yapan Cengiz Avcı, yılın ilk eriğini 14 Şubat günü yetiştirmesiyle dikkat çekti. İlk hasatta 70 kilo erik elde eden ve kilosunu 500 liraya satan Avcı, aynı 280 ağaçtan ikinci kez erik hasadına başlandı. Çiftçi Avcı, 14 Şubat'ta yetiştirdikleri eriğin kilo fiyatının 500 lira olduğunu belirterek, tanesini 12,5 liraya sattığını söyledi. İlk etapta 70 kilo erik topladıklarını dile getiren Avcı, “Şimdi ikinci hasada geçtik. Fiyatlar 80 ile 100 lira aralığında dolanıyor. İlerleyen günlerde daha da düşecektir" dedi.

'AĞAÇLAR SEBZE GİBİ ÜRÜN VERDİ'

İkinci hasat eriği de yurt dışına göndermeye başladıklarını kaydeden Cengiz Avcı, en küçüğü 250 gram olan paketleri ihraç ettiklerini anlattı. Avcı, “700- 800 kilo hasat bekliyoruz. Üçüncü hasat daha olacak, nisan ayında yeni meyveler gelecek. Aynı ağaçtan 3 hasat yapmış olduk. Ağaç, sebze gibi oldu. 2019 yılında da rekor kırmayı planlıyorum. Yine şubat ayında yetiştiririz; ama umarım zamanı daha erkene çekmeyi başarırız" diye konuştu.

Çiftçi Avcı, bu kış havanın sıcak geçmesi, kullandıkları biyolojik ürünler ve yeni budama yöntemiyle seradan ürünü erken aldıklarını söyledi. Cengiz Avcı'nın yetiştirdiği eriğin ihracatını yapan Fatih Bulut da mevsimin ilk yeşil eriğinin Avrupa'ya bu seradan gönderildiğini belirterek, çiftçi Avcı'yı tebrik etti. Bulut, erikleri Almanya, Hollanda ve İngiltere'ye ihraç ettiklerini kaydetti.

Görüntü Dökümü

------------------------

Bahçeden görüntü

Erik ağaçlarından görüntü

Dalında eriklerden görüntü

Eriklerin toplanırken görüntüsü

Toplanan eriklerin paketlenmesi

RÖP 1: Cengiz Avcı

RÖP 2: Fatih Bulut

Detaylar

554 MB -- 05.02 (HD)

Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

=======================================================

3)DÜNYA PARAŞÜTLÜ KAYAK KUPASI ERCİYES'DE BAŞLADI

Erciyes Kayak Merkezinde başlayan ve ilk düzenlenen Dünya Snowkite (Paraşütlü kayak) Kupası başladı. Pazar gününe kadar devam edecek yarışlarda dereceye giren sporcular ödüllendirilecek.Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes, Develi Kapı'da başlayan 2018 Snowkite Dünya Kupasına ev sahipliği yapıyor. 7 ülkeden 17 sporcunun katıldığı dünya kupası mücadelesinde dün sporcular yarışmanın ilk etabında 8 kilometre kısa mesafeli yarışlar yaptı. Kupa mücadelesinin ikinci gününde ise yüksek irtifa ve kısa mesafeli yarışlarla devam ederken, hava şartları uygun hale gelirse 50 kilometrelik uzun mesafeli etap bugün yapılacak. Rüzgar üstü ve altında yapılan yarışlarda turu en hızlı tamamlayan sporcular sıralamaya girerek 6 yarış ortalaması neticesinde şampiyon belli olacak.

Görüntü Dökümü:

--------------------------

- Yarışmacıların hazırlık görüntüsü

- Yarışmadan genel ve detay görüntü

- Diğer detaylar

Haber-Kamera: KAYSERİ,)

DV 1 Dosya 3 dakika 46 saniye / 176 MB

======================================================

4)HER DALAN, BATIKTAN BİR HATIRA GÖTÜRÜYOR

ANTALYA'da profesyonel dalgıçlar, Kaleiçi Yat Limanı açığındaki İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma en önemli batıklardan Fransız 'Saint Didier' gemisine her dalış yapanın, hatıra amacıyla bir parça almasından yakındı.

Antalya Yat Limanı açığında denizin derinliklerinde bulunan İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma mühimmat yüklü Saint Didier adlı batıktan her dalışta bir parça eksiliyor. Batığa dalan dalgıçların 'hatıra' amaçlı bir parça aldığı Saint Didier, İkinci Dünya Savaşı'nın en önemli gemilerinden. Saint Didier, Almanlarla işbirliği yapan Fransız hükümetinin, Lübnan'a ilerleyen İngilizlere karşı bölgedeki birliklerine asker ve mühimmat desteği göndermek için Alman işgalindeki Selanik Limanı'na getirilen mühimmatın yüklendiği iki gemiden biri. İki gemi, askerlere mühimmat sağlamak için çıktıkları yolda 4 Temmuz 1941 tarihinde batırıldı. Qued Yquem adlı gemi Adrasan açıklarında Kıbrıs'tan kalkan İngiliz savaş uçağı tarafından batırılırken, Türk bayrağı çeken Saint Didier ise Antalya Limanı'na sığındı. Limanın 400 metre açığında demirleyen gemi, aynı gün 2 İngiliz uçağının hedefi oldu.

Profesyonel dalgıç ve sualtı fotoğrafçısı Ali Kılıç, kente gelen turistlerin dalış sporuna çok ilgi gösterdiğini belirtti. Kılıç, Kaleiçi Yat Limanı'nın yaklaşık 400 metre açığındaki Saint Didier batığının ise ilk sırada yer aldığı kaydetti. Denizin 18 ile 34 metre arasında değişen derinliğinde 30 derecelik açıyla duran Saint Didier batığına dalış izninde bazı şartlar arandığını belirten Kılıç, “Batığa dalış için en az 2 yıldız dalıcılara izin veriliyor" dedi.

Batığa her yıl onlarca kez dalış yaptığını kaydeden Ali Kılıç, bazı dalıcıların grup liderinin haberi olmadan hatıra amaçlı batıktan bir parça aldıklarından yakındı. “Normalde dibe temas yasaktır. Asla el sürülmez" diyen Kılıç, “Ama buna uyuluyor mu, hayır. Mesela geçen sene daldığımda gördüğüm kurşun ve silahlarda azalma olmuş" diye konuştu.

Batıkları korumak ve hatıra amaçlı parça alınmasını önlemek için bazı uygulamalar gerektiğini sözlerine ekleyen Kılıç, şöyle devam etti:

“Bir grup lideri normalde 4 kişiyi daldırabiliyor. O en baştadır, herkes onu takip eder. En arkada da iki asistan olur ki sıkıntı çıktığında müdahale için. Batığa bir bekçi konulması mümkün olmadığı için belki şöyle bir şey yapılabilir. Her bir dalıcının yanında eğitmen olarak 1 kişi verilebilir. Dünyaca ünlü tarihi bir batığa dalışlarda bu yapılmalı bence."

Görüntü Dökümü

------------------------

Yat limanı genel görüntü

RÖP: Ali Kılıç

Dalış esnasında çekilen görüntüler

391 MB /// 03.35 (HD)

Haber: Selma KUNAR-Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA,()

=======================================================

5)ÖĞRENCİLERDEN TÜRK BAYRAĞI KOREOGRAFİSİ

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri, Mehmetçiğe destek için dev Türk bayrağı koreografisi hazırlarken, şehitlerin isimleri yazılı beyaz balonları uçurdu.

Cumhuriyet Ortaokulunda 200 öğrenci, Zeytin Dalı Harekâtı'na katılan Mehmetçiklerin Afrin'de Türk bayrağı dalgalandırarak sağladıkları barışa destek amacıyla 'Bayrak' adlı şiir eşliğinde okulun bahçesinde kartonlarla dev Türk bayrağı oluşturdu. Koreografide ayrıca Türk Bayrağının altına 'Yanınızdayız' yazısı yer aldı. Zeytin Dalı Harekâtında şahadete yürüyen şehitlerin isimlerinin yazıldığı beyaz balonlar öğrenciler tarafından uçuruldu. Öğrenciler 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganı attı.

Okul Müdürü Murat Kurşun, "Her Türk asker doğar düsturuyla yola çıktığımızda şunu görüyoruz ki her Türk askerse, bu ülkenin her tarafı kışla ve her birey Mehmetçiktir. Bizde konu vatan olunca kadın, çocuk ve yaşlı yoktur asker vardır şu an burada bulunan her birey Askerdir Mehmetçiktir. Küçük öğrencilerimizin yüreklerinden Büyük yüreklere dokunan yanınızdayız etkinliğimizle bunu bir kez daha hissetmek, Mehmetçiklerimizin yanında olduğumuzu haykırmak istedik" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

- Cumhuriyet Ortaokulu

- Okul Müdürü Murat Kurşun'un konuşması

- Öğrenci Songül Durmuş'un mektubu okuması

- Öğrencilerin bayrak koreografisi

- Balonların uçurulması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 339 MB