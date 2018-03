DHA YURT BÜLTENİ - 5

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Suriye sınırında (1)

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde kuvvet komutanlarıyla Suriye sınırındaki birlikleri denetliyor.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberindeki kuvvet komutanlarıyla, birlikleri denetlemek üzere Suriye sınırına geldi. Orgeneral Akar ve beraberindeki komutanların sınır hattında çeşitli denetlemelerde bulunacağı öğrenilirken, havada da helikopter hareketliliği yaşandı.

Haber:KİLİS, ()

===========================================

AK Parti'den CHP'li belediye'ye pankart tepkisi

AK Parti Çanakkale İl Teşkilatı, dün Gençlik Kolları tarafından TSK'nın Afrin zaferi için pilav dağıtım sırasında CHP'li Çanakkale Belediyesi'nin Zabıta ekipleri tarafından, 'Bu şehirde pilav terörün destekçisi barajı geçti diye değil, Mehmetçiğimiz Afrin'de destan yazdığı için dağıtılır' pankartının indirilmesine tepki gösterdi.

AK Parti Çanakkale İl Gençlik Kolları, dün Cumhuriyet Meydanında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında Suriye'nin Afrin kentine girerek destan yazan Mehmetçiğin zaferi için 11 ilçede eş zamanlı pilav dağıttı. Pilav dağıtımının yapıldığı alanda ağaca partililer tarafından Mehmetçiğin Afrin Zaferi'nin yanı sıra CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan tarafından, 7 Haziran genel seçimleri sonrası partisinin kentte ilk kez birinci olması ve HDP’nin de barajı aşması üzerine Cumhuriyet Meydanı’nda halka teşekkür pilavı dağıtımına ithafen, "Bu şehirde pilav terörün destekçisi barajı geçti diye değil, Mehmetçiğimiz Afrin'de destan yazdığı için dağıtılır' yazılı pankart asıldı. Çanakkale Belediye zabıta ekiplerince pankart asıldığı yerden indirtildi. Pankart, pilav dağıtımı boyunca ve basın açıklaması sırasında AK Parti Gençlik Kolları üyeleri tarafından ellerinden tutuldu. Bu duruma tepki gösteren AK Parti Çanakkale Gençlik Kolları ve partililer, bugün il binasında basın açıklaması yaptı. AK Parti Çanakkale Gençlik Kolları Başkanı Burak Balık, Çanakkale Belediyesi tarafından uygulanan bu tavra tepki göstererek, "Dün, Ak Parti İl Gençlik Kolları olarak organize ettiğimiz şehitlerimiz ve Afrin zaferimiz için pilav dağıtımı ve basın açıklamamız esnasında, hayrımıza müdahale eden CHP'li Çanakkale Belediyesi Zabıtaları, Çanakkale Ruhuna bir kez daha gölge düşürmüştür. Astığımız Pankart ta Yazan ‘’Bu Şehir de Pilav, Terörün Destekçisi Barajı Geçtiği İçin Değil, Mehmetçiğimiz Destan Yazdığı İçin Dağıtılır' ifadesi birilerini rahatsız etmiş olacak ki, kaldırmaları yönünde talimat aldıklarını ifade eden zabıtalar pankartımıza müdahalede bulunmuştur. CHP'li Çanakkale Belediyesi terör sevicileri için Pilav dağıtmasının hatırlatılmasından mı rahatsız olmuştur yoksa Afrin zaferimizden mi? CHP'li Çanakkale Belediyesi HDP’li Sur Belediyesi ile kardeş belediye olduğunun hatırlanacak olmasından mı rahatsız olmuştur, yoksa şanlı bayrağımızdan mı?" dedi. Çanakkale Belediyesi Zabıta ekiplerinin pankartı indirmedikleri takdirde 'Zorla indiririz' yönünde tehdit edildiklerini iddia eden Burak Balık, "Bu şehirde rahat nefes almanın yolu HDP ile kardeş olmaktan mı geçmektedir? Ülgür Gökhan'a göre barış ve özgürlüğün yolu terör yandaşı olmaktan mı geçmektedir? Bizler daha önce belediyenin talimatlarıyla kavgalara yol açan sebepler tekrar yaşanmaması adına pankartımızı astığımız yerden indirip genç arkadaşlarımız tarafından bir saat boyunca elimizde tutma yolunu tercih ettik. Amacımız Belediyenin zorla indiririz tehdidinden dolayı kavgaya yol açacak hususu ortadan kaldırmaktır. Kadın,genç gözetmeksizin kavga ve terör den beslenen, Ülgür Gökhan’a sesleniyorum; Çanakkale’ de ya Çanakkale ruhu kazanacak ya Çanakkale ruhu kazanacak! Hendek, kavga, terör siyasetinin uzantıları kendilerine bu ruh içerisinde yer bulamayacaklar. Şanlı Bayrağımızdan, Kahraman Mehmetçiğimizden rahatsız olanlar bu ruh içerisinde kendilerine yer bulamayacaklar. Bu ruhu ve maneviyatı hissedemeyenleri, özgürlük ve barışın kimler için olmasını ayırt edemeyenleri Çanakkale halkının takdirine bırakıyor, tüm teşkilatımız ve gençler adına kınıyoruz" diye konuştu. AK Parti Çanakkale Gençlik Kolları Başkanı Burak Balık, dün Cumhuriyet Meydanında yaşanan olayla ilgili olarak da hukuki süreç başlatacaklarını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-AK Parti Gençlik Kollarının pilav dağıtımından görüntü.

-İndirilen Pankarttan görüntü.

-AK Parti il binasında basın açıklamasından genel ve detay görüntü.

-AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Balık açıklama görüntüsü.

Görüntü süresi 4 dakika 26 saniye. 492 MB.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, ()

============================================

Elazığ’da terör propagandası yapan 13 kişi yakalandı



Elazığ’da, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle 13 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne bağlı ekipler, terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu sosyal medya üzerinden PKK/KCK’nın propagandasını yapan 13 kişi tespit edildi. Elazığ merkezli, Karakoçan ve Kovancılar ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 13 kişiyi gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan 13 şüpheli, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Adliyeden Görüntü

-Şahısların Adliyeye getirilişi

-Şahısların Adliyeye girişleri

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ, ()

===========================================

Nevruz günü, polis merkezlerine saldırı son anda önlendi (Görüntü Dökümüyle Yeniden)

Görüntü Dökümü

------------------------

***ARŞİV***

- Zırhlı aracın Emniyet Müdürlüğü'nden çıkışı

- Evin önündeki özel harekat polisleri

- Özel harekat polislerinin demir kapıya vurup "Aç kapıyı polis" demesi

- Ev sahibinin kapıyı açması ve polislerin içeri girmesi

- Evin içindeki özel harekat polisinden görüntü

- Özel harekat polisinin elindeki tabanca

- Kalkan ile evden çıkan özel harekat polisi

- Evin çevresinde güvenlik önlemi alan özel harekat polislerinden görüntü

- Evin sokağındaki zırhlı polis aracından görüntü

- Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolü için adli tıp birimine getirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Süre: 02'46" Boyut: 169 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, ()

============================================

Araçların park etmemesi için koyulan betona takılıp düştüler

İzmit kent merkezinde araçların park etmemesi kaldırım kenarlarına yerleştirilen beton bloklar kazalara neden oldu. Bir anlık dalgınlıkla betonlara takılanlar kaldırıma düşerken, yaşananlar kameralara yansıdı.

İzmit İkizli Çeşme mevkiinde araçların kaldırımlara parkını önlemek amacıyla kaldırımların kenarlarına küçük beton bloklar konuldu. Alışveriş yapan vatandaşların bazıları bir anlık dalgınlıkla beton bloklara takılıp yere düştü. Özellikle yaşlı kişiler kaldırımlardaki betonlara takılıp düşerken, çevredekiler yardımlarına koştu. Vatandaşların kaldırımlardaki betonlara takılıp düşme anları güvenlik kameralarına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Güvenlik kamera kaydından taşlara takılıp düşen vatandaşlar

Haber:İZMİT(Kocaeli), ()

=============================================

Aldıkları kayıp kaçak bedelini faiziyle geri ödediler

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Recep Sertoğlu ile Mustafa Yıldırım, birkaç yıl önce Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurarak elektrik dağıtım şirketinden aldıkları kayıp kaçak bedelini, faiziyle birlikte geri ödedi.

Avukat Atalay Arslan, 2016 tarihinde yapılan kanun değişikliğiyle kayıp kaçak bedellerinin tüketiciler aleyhine yasallaştırıldığını, bunun üzerine de dağıtım şirketlerinin vatandaşa ödediği parayı geri almak için icra takibi başlattığını söyledi. Manavgat'ta öğrenci taşımacılığı yapan Recep Sertoğlu, 2015 yılında çevresindekiler ve haberlerden duyduğu "Elektrik şirketleri kayıp kaçak bedellerini geri ödüyor" söylemleri üzerine kayıp kaçak bedelini geri alabilmek için Manavgat Kaymakamlığı'ndaki Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuruda bulundu. Tüketici Hakem Heyeti'nin kararı doğrultusunda elektrik dağıtım şirketi tarafından Recep Sertoğlu'na 2015 yılı temmuz ayında 2 bin 300 lira ödeme yapıldı.

ÖDEME EMRİ GÖNDERİLDİ

Recep Sertoğlu'na geçen 12 Mart'ta ise CK Akdeniz Elektrik Perakende Satış AŞ tarafından Antalya İcra Dairesi aracılığıyla ilamsız takipte ödeme emri gönderildi. Bunun üzerine kaymakamlığa giderek Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuran Recep Sertoğlu, ödeme emrinin 3 yıl önce aldığı kayıp kaçak bedelinin geri istenmesiyle ilgili olduğunu öğrendi.

'TELEFONDA KONUŞURKEN POSTACI BANA DA GETİRDİ'

Recep Sertoğlu, icra takibinden bir arkadaşından gelen telefon üzerine haberinin olduğunu anlatırken, "12 Mart'ta bir arkadaş daha var, telefon açtı, elektrik dağıtım şirketinin paraları geri aldığını söyledi. Ben de 'Yahu öyle şey mi olur?' dedim. Tam onunla konuşurken evin zili çaldı, hanım kapıyı açınca postacıyı gördü. Bana da icra dairesinden ödeme emri geldi. Şaştık, kaldık. Gelen kağıdı alıp kaymakamlığa gittim. Orada görevli koruma polis memurlarına kaymakam beyle görüşmek istediğimi söyledim. 'Neden' dediler, olayı anlatınca 'Eyvah, biz de yandık' dediler. Meğerse onlar da aynı parayı almış. Kaymakam beyle görüştüm, Tüketici Hakem Heyeti'ne gönderdi. Orada çalışan, gelen kağıda baktı, 'Bunu ödeyeceksiniz, yapacak bir şey yok' dedi" diye konuştu.

'BANKADAN KREDİ ÇEKEREK ÖDEDİM'

Kime danıştıysa kendisine olumlu cevap verilmediğini belirten Sertoğlu, bunun üzerine bankaya gittiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yapacak bir şey kalmadı, en son korkumdan 13 Mart'ta bir banka şubesinden 2 yıllık 5 bin lira kredi çektim ve ödedim. Bu arada banka şubesine gittiğimde ödeme emrinde yazan 3 bin 300 lirayı yatırıyordum. Orada görevli uyardı, 'Bunda bir de avukatlık ücreti vardır, onu araştırmadan yatırma, onu bir öğren' dedi. Bunun üzerine numarasını bularak avukatı aradık. Borcumuz oldu 3 bin 864 lira. Ben bu parayı yatırdım."

'KAÇAK ELEKTRİK KULLANMADIK'

Aynı durumdaki Mustafa Yıldırım da Tüketici Hakem Heyeti'ne yaptığı başvurunun ardından 2 sene önce elektrik dağıtım şirketinden kendisine 2 bin 190 lira ödeme yapıldığını anlatırken, 12 Mart'ta kendisine de ödeme emri geldiğini aktardı. Faiz ve avukatlık ücretiyle birlikte 3 bin 138 lira geri ödeme yaptığını söyleyen Yıldırım, "Biz kaçak elektrik kullanmadık, yasa dışı bir şey yapmadık. 'Alacaksanız bu parayı sizin hakkınız' dediler, gittik paramızı aldık. Ama bizden faiziyle ve avukat parasıyla geri aldılar. Buna itiraz ediyoruz. Ödeme için taksit de yapmıyorlar, peşin istiyorlar. Para bulamayan insanlar ne yapacak?" dedi.

'TÜKETİCİLERİN ALEYHİNE YASALLAŞTIRILDI'

Antalya Barosu avukatlarından Atalay Arslan, geçmiş dönemde 'kayıp kaçak', 'dağıtım bedeli' veya sair isimler altında tahsil edilen paraların geri alınması için vatandaşa imkan tanındığını ve tüketici mahkemeleri ve tüketici hakem heyetleri yoluyla bu ücretlerin geri alınmasının önünün açıldığını hatırlattı. Bu konuda pek çok vatandaşın başvuruda bulunduğunu, hatta itirazlar üzerine Yargıtay'a giden dosyalarda tüketici lehine kararlar çıktığını ve vatandaşın paraları aldığını vurgulayan Atalay Arslan, 17 Haziran 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile kayıp kaçak bedellerinin tüketiciler aleyhine yasallaştırıldığını, bunun üzerine de dağıtım şirketlerinin vatandaşa ödediği parayı geri almak için icra takibi başlattığını kaydetti. Avukat Arslan, şöyle devam etti:

"Hatta kanun bununla da kalmadı, 'bu konuda yapılan tüm yargılamalarda icra takiplerinde bu kanun uygulanır' diyerek tüketicileri çok zor duruma düşürdü. Bu takiplerde de aslında yasal olmayan oranda faizle masraf kalemlerini talep ediyor. Bizim düşüncemiz o dönemde tamamen haklı ve yasaya uygun olarak başvuru yapan ve yine devletin yargı mercilerinde hakkını elde eden tüketicilerin bu mağduriyeti yaşamamaları gerektiği yönünde. Özellikle açılan icra takibiyle yapılan tahsilatların dağıtım şirketi tarafından geri istenirken tüketicinin yeni bir icra takibiyle karşı karşıya kalmasını yanlış buluyoruz. Mevcut icra takibinin eski hale iadesiyle en azından tüketiciler yeni icra takibinin masraflarıyla karşı karşıya bırakılmayabilirdi."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

- Recep Sertoğlu ve Mustafa Yıldırım'ın görüntüsü

- RÖP: Recep Sertoğlu (2 parça)

- Detay (Ödeme emri, kredi belgesi ve ödeme dekontu)

- RÖP: Mustafa Yıldırım

- Detay görüntü

- RÖP Avukat Atalay Arslan

610 MB /// 05.27"

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), ()

=============================================

Görme engelli ama futbol aşkı engel tanımıyor

Rize’nin Pazar ilçesinde oturan doğuştan görme engelli Ramazan Dursun (46) futbol sevgisi ile dikkat çekiyor. Çaykur Rizespor’un, evinde oynadığı maçlarda stadyumda tribünde yerini alan Dursun, göremediği ancak radyodan dinlediği futbol maçlarının heyecanını yaşıyor.

Pazar ilçesinde oturan doğuştan görme engelli Ramazan Dursun, Ankara Görme Engelliler Okulunda aldığı eğitimin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetim Bölümünden mezun oldu. Çaykur’a ait fabrikada memur olarak çalışan Dursun, futbol sevgisi ile ilgi odağı oluyor. Çaykur Rizespor’un, evinde oynadığı maçlarda stadyumda tribünde yerini alan Dursun, göremediği ancak radyodan dinlediği futbol maçlarının heyecanını yaşıyor. Çaykur Rizespor’un sevgisinin kendisinde çok önemli bir yeri olduğunu ifade eden Ramazan Dursun, “Rize’de yaşadığımız için Rizespor bizim üst kimliğimizdir. Bizim içimizde olan bir takımdır. Acılarını tatlılarını paylaşıyoruz. Rizespor’u ben bir futbol takımı olarak görmüyorum aynı zamanda bir sosyal sorumluluk çerçevesinde değerlendiriyorum. Oynanan müsabakalara bakıp sonuç olarak değerlendirmemek uzun vadeli olarak değerlendirmek gerekiyor. Taraftar olarak bazen duygusal olabiliyoruz ama her takım kazanmak istiyor. Bizde kaybettiğimiz için üzülüyoruz. Ben Rizespor’u sonuç odaklı değil de gönül gözüyle seviyorum"dedi.

‘ELİMDEKİ BASTONUM BENİM HER ŞEYİM’

Engelli olmanın kendisine ekstra bir yük yüklemediğini ifade eden Dursun, "Fiziksel olarak engelliyim ama bu ruhuma yansımıyor. İnsanların fiziki eksikleri olması şu veya bu işleri yapamayacağı anlamına gelmiyor. Şartlar ne olursa olsun ben ait olduğum takımı desteklemeyi kendime bir görev olarak addediyorum. O yüzden her türlü zorluklar bana vız gelir tırız gider. Elimdeki bastonum benim her şeyim. Bu baston benim hayat arkadaşım. Bastonum bende olduğu sürece dünyada gidemeyeceğim hiçbir yer yok. Hele ki konu Rizespor olursa her yere giderim. Rizespor bizim gözümüz kulağımız her şeyimiz. Bu yüzden her maçına gelerek takımımızı destekliyorum. Maçlara minibüse binerek gelip gidiyorum. Herkesin yaşadığı zorlukları bende yaşıyorum. Engeller takılmak için değil de aşılmak için vardır. Bizde elimizden geldiğince sporla, müzikle, sanatla engelleri aşmaya çalışıyoruz. Zorlukları seviyorum zorluklarla mücadele etmek hoşuma gidiyor" diye konuştu.

'TRİBÜNLERİ DOLDURALIM’

Çaykur Rizespor taraftarına da mesaj gönderen Dursun şöyle dedi: "Bu takımlar zor şartlarda mücadele ediyorlar. Biz taraftar olarak bu takımlara sırtımızı dönersek zaten zor şartlarda mücadele ediyorlar daha zor duruma düşerler. Yani bu takımlar başarılı olur başarısız olur. Büyük takım dediğimiz takımlarda zaman zaman çıkmaza düşüyorlar. Bu tribünleri dolduralım. Neden her maça 15-20 bin taraftar gelmez. Bizi ne engelliyor. Bu soruyu kendimize soralım. Taraftardan tek isteğim gelelim takımızı destekleyelim yenip yenilmek önemli değil taraftar dersi verelim. Boş tribünlere oynamayalım."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Ramazan Dursun detayları

-Ramazan Dursun ile röp.

-Stadyum detayları

-Detaylar

HABER: Aytekin KALENDER Kamera: Bayram Ali SARI/RİZE,()

==================================================

Kadınlar su jimnastiğiyle form tutuyor

Antalya'da belediyenin düzenlediği su jimnastiği etkinliği, sağlıklı yaşam ve yaza formda girmek için spor yapan kadınlardan yoğun ilgi gördü.

Antalya'da çoğunluğu ev hanımı 250 kadın, Muratpaşa Belediyesi tarafından Süleyman Erol Yüzme Havuzu'nda düzenlenen su jimnastiği etkinliğine yoğun ilgi gösterdi. Kadınlar, haftada iki gün düzenlenen antrenmanda antrenörler eşliğinde havuzda yaptıkları jimnastikle form tutuyor. Yaklaşık 2 saat süren antrenmanda kadınlar hem eğlenceli vakit geçiriyor hem de sağlık için spor yapıyor. Antrenör Özlem Şen, sağlıklı yaşam için spor yapmayı tercih eden kadınların havuzda gerçekleştirilen jimnastiğe yoğun ilgi gösterdiğini anlattı. Su içinde yapılan egzersizlerin, vücut suya karşı direnç uyguladığı için sağlığa daha faydalı olduğunu aktaran Şen, "Kişiler yapamadıkları çoğu egzersizi su içerisinde daha rahat yapabiliyor. Buraya gelenler genellikle ev hanımları ve emekliler. Kadınlarımız yapılan egzersizlerden çok memnun. Çoğunun hareketsiz yaşamdan kaynaklanan sağlık sorunları var. Doktorların yüzme tavsiyesi üzerine su jimnastiğine katılan kadınlarımız var. Yaza formda girmek isteyen kadınlarımız ilgi gösteriyor" dedi. Şen, su jimnastiğinin kişinin doğru nefes alması gelişimi, vücut duruşunun düzelmesi, omurgadaki rahatsızlıkların giderilmesi gibi çok faydalı bir spor türü olduğunu anlattı. Su jimnastiğine katılan Halide Kuyucu, doktor tavsiyesi üzerine spor amaçlı su jimnastiğine katıldığını dile getirdi. Su jimnastiğinde nefes teknikleri çalışmasının kendisine faydalı olduğunu belirten Kuyucu, "Bel ve boyun fıtığım vardı. Tedavi sürecinde su jimnastiği yaptım. Sağlıklı yaşam için su jimnastiğini tercih ettim. Suyun kaldırma kuvvetinden faydalanarak, normalde yapamadığımız egzersizleri çok rahat yapıyoruz. Suyun enerjisi çok farklı, bu enerji günlük yaşamı da olumlu etkiliyor" diye konuştu. Semiha Çelikkol da su jimnastiğiyle güne pozitif enerji ile başladığını, bu enerjiyi gün boyunca hissettiklerini söyledi. Fatma Büyük de kolundaki rahatsızlık nedeniyle su jimnastiğine başladığını ve 2 yıldır bu sporu yaptığını dile getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

Salon dış plan görüntü

Kadınların havuz içinde görüntüsü

Antrenör eşliğinde kadınların su içinde spor yapmaları

RÖP 1: Özlem Şen

RÖP 2: Halide Kuyucu

RÖP 3: Semiha Çelikkol

RÖP 4: Fatma Büyük

Detaylar

570 MB/// 05.10 (HD)

Haber: Tolga YILDIRIM-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()