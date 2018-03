DHA YURT BÜLTENİ - 5

Diyarbakır'da nevruz kutlamaları



Diyarbakır'da, Halkların Demokratik Partisi (HDP), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Halkların Demokratik Kongresi (HDK) ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) tarafından düzenlenen nevruz etkinlikleri başladı. Sabah saatlerinden itibaren çok sayıda kişi, oluşturulan güvenlik kontrol noktalarından geçerek Nevruz Parkı'ndaki kutlamaya katıldı.

Diyarbakır'da düzenlenen nevruz kutlaması saat 11.00 sıralarında başladı. Merkez Bağlar ilçesi Nevruz Parkı'nda yapılan etkinliğe biri protokol olmak üzere 5 ayrı noktadan sıkı güvenlik önlemleri altında giriş yapıldı. Nevruz Parkı'ndaki kutlamalara gelen on binlerce kişi, sıkı aramalardan geçirildikten sonra kutlama alanına alındı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP milletvekilleri, Mardin Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk, yerli ve yabancı davetlilerin de protokolde yerini aldığı nevruz kutlamaları, Kürtçe şarkılar eşliğinde başladı. Kurulan platformdan müzik yayınları yapılırken, toplananlar da alanda halay çekip, nevruzu kutlamaya başladı. Havadan polis helikopterlerinin de güvenlik uçuşları yaptığı nevruz alanını dolduranlar arasındaki bir grup, zaman zaman PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan attı. Bu sırada terpit komitesinin uyarılması ile platformdan müzik sesi verilerek, slogan seslerinin bastırıldı.Nevruz etkinliğine Diyarbakır kent merkezinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden de yoğun katılımların olduğu görüldü.

Nevruz kutlamaları nedeniyle Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nce geniş güvenlik önlemleri de alındı. Nevruz alanına çıkan Mahabad Bulvarı üzerindeki tüm yollar ve boş araziler bariyerlerle kapatılırken, bölgede yaklaşık 7 bin polisin görev yaptığı bildirildi. Dün gece, nevruz etkinliğinin yapıldığı 136 bin metrekarelik alanın altında ve çevresindeki tüm kanalizasyon hatlarında Emniyet Genel Müdürlüğü ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç ekipler tarafından bomba araması yapıldı. Kanalizasyon hatlarına giren dalgıç polisler, gece görüşlü kameralar ve metal dedektörleri ile nevruz alanının altını didik didik aradı. Öte yandan alana hakim olan çevredeki binalar ve inşaatlarda da uzman ekipler tarafından, dedektör köpekler eşliğinde bomba aramaları yapıldı.

Nevruz Parkı'nın çevresinde kurulan 5 arama noktasında ve alanda olası bir olumsuzluğa karşı itfaiye ve ambulans ekipleri hazır bekletilirken, alana çakmak, kalem ve parfüm sokulmasına izin verilmedi. Öte yandan kontrol noktalarında yapılan üst aramalarında PKK terör örgütünü simgeleyen flama ve aksesuarlara el konuldu.

Saat 11.00 sıralarında müzik yayını ile başlayan etkinliklerde, saat 12.00 itibariyle konuşmalar başladı. Etkinlikler kapsamında HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk'ün de konuşma yapması bekleniyor. Etkinliklerin saat 15.00'e kadar bitirilmesinin planlandığı öğrenilirken, vatandaşların halen alana gelmeye devam ettiği öğrenildi.

Haber:Mehmet TÜRK- Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR- Ahmet ÜN- Burak EMEK/DİYARBAKIR,()

Hakkari'de nevruz ateşini kayyum yaktı



Hakkari'de, valilik ve belediye tarafından nevruz kutlaması düzenlendi. Nevruz ateşini, Hakkari Belediyesi'ne 2016 yılında kayyum olarak atanan Başkan Vekili Cüneyt Epcim yaktı.

Hakkari'deki nevruz kutlaması, Atatürk Kültür Merkezi'nin önünde yapıldı. Kutlamaya Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Vali Yardımcısı Mehmet Nurullah Kahraman, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, İl Sağlık Müdürü Hamdullah Kara, Hakkari Baro Başkanı Avukat Zeydin Kaya ile kurum amirleri ve Hakkarililer katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, nevruzun anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı. Nevruz ateşini, Hakkari Belediyesi'ne 2016 yılında kayyum olarak atanan Başkan Vekili Epcim yaktı. Konuşmaların ardından erbane ve halk oyunları gösterisi yapıldı. Etkinlikte ayrıca Hakkari yöresinin kültürünü temsil eden yöresel uzun havalar, Türkçe ve Kürtçe türküler seslendirildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş: Nevruzdan ders alarak birliğimizi artıracağız

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Nevruzun önemine değinerek, "Nevruz farklılıklarıyla, renkleriyle, çeşitlilikleriyle bir ahenk içinde var olmanın bize öğretildiği bir bahar bayramıdır. Nevruzdan bu dersleri alarak ahengimizi, birliğimizi, dirliğimizi daha fazla artıracağız" dedi.

Kültür Ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Kastamonu'da düzenlenen Nevruz kutlamalarına katılmak üzere dün gece karayolu ile Ankara'dan kente geldi. Bakan Kurtulmuş, sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Nevruz programına katıldı. Programa Bakan Kurtulmuş ile birlikte Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Belediye Başkanı Tahsin Babaş, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Hakkı Köylü, Metin Çelik, Murat Demir ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'NEVRUZDAN DERS ALARAK BİRLİĞİMİZİ ARTIRACAĞIZ'

Programda konuşan Bakan Kurtulmuş, Nevruzun önemine değinerek, şunları söyledi:"Nevruzla birlikte 3 önemli derste önümüzde. Nevruz, dirilişin, canlanışın, yeniden ortaya çıkışın bize gösterildiği, ders olarak öğretildiği baharın başlangıcıdır. Nevruz farklılıklarıyla, renkleriyle, çeşitlilikleriyle ama bir ahenk içinde var olmanın bize öğretildiği bir bahar bayramıdır. Aynı şekilde Nevruz, dünyaya gelen her şeyin ister insan ister diğer mahlukat olsun yani yaratılan, yani canlı olan her şeyin değiştiğini, geliştiğini, devinim içerisinde olduğunu öğreten, bir fiil gösteren önemli bir derstir. Nevruzdan bu dersleri alarak ahengimizi, birliğimizi, dirliğimizi daha fazla artıracağız. Nevruzdan bu dersleri çıkararak kainatla olan, tabiatla olan ilişkimizi daha kuvvetli bir şekilde kuracağız. Yaratılmış ne varsa her şeyi bir mirasımız olarak kabul edeceğiz. Bu vesileyle, burada temsilcilerini gördüğümüz Türk dünyasının bütün insanlarını, Türk dünyasının bütün ülkelerine barış, huzur ve esenlik diliyorum. Aynı şekilde burada temsilcileri var olan ve bir kısmı da aramızda bulunmayan dünyada yaşayan 7 buçuk milyar insanın yaşadığı bütün ülkeler için de barışı, huzuru, birlikte yaşamayı ve huzur içerisinde gelişmeyi temenni ediyorum. Ülkemiz içinde, yeryüzünün en sıkıntılı bölgelerinden birisinde yaşayan ve ne yazık ki ileriye gitmesini önlemek için niceleri tarafından önü kesilen ülkemize de huzur, barış ve esenlik diliyorum. Bu ülkenin birlik ve barış içerisinde yaşaması, ileriye gitmesi, daha da güçlenmesi için mücadele eden, gayret gösteren herkese Allah çabalarında kolaylık versin diye temenni ve dualarımı iletiyorum. En önemlisi, bizler burada huzur içinde yaşayalım diye kendi hayatlarını al bayrağın hür bir şekilde dalgalanması için feda eden, bu ülkenin insanlarının barış ve huzur içinde yaşaması için canlarından geçerek şehit olan bütün şehitlerimizi saygıyla, rahmetle, minnetle anıyorum."

BAKAN KURTULMUŞ NEVRUZ ATEŞİNİN ÜZERİNDEN ATLADI

Konuşmaların ardından TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov tarafından semeni sunumu yapılarak Bakan Kurtulmuş tarafından Nevruz ateşi yakıldı. Daha sonra Bakan Kurtulmuş ve beraberindeki protokol üyeleri Nevruz ateşinin üzerinden atladı. Bakan Kurtulmuş ardından beraberindekilerle birlikte demir döverek, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ile yumurta tokuşturdu. Program, Türk Dünyası Halk Dansları Topluluklarının gösterileri ile devam etti.



Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı

Malatya ve İstanbul'da polisin torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik Malatya ve İstanbul'da belirlenen 7 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 23 kişi gözaltına alındı. Aranan adreslerde bir miktar sentetik uyuşturucu, 497 uyuşturucu hap ve 18 fişek ele geçirildi.

Kuyumcudan altın çalan anne ve 2 oğlu yakalandı

Muş'ta bir kuyumcudan el çabukluğuyla altın bilezik çaldıkları iddia edilen anne ve 2 oğlu, polis ekipleri tarafından kent çıkışında yakalandı. Şüpheli anne ve 2 oğlu tutuklandı.

Muş'ta geçen 16 Mart'ta bir iş hanındaki kuyumcuya giren N.G. ile oğlu T.G. altınları iclemeye başladı. T.G. eline aldığı bilezikleri incelerken, anne N.G. de kuyumcuyu sohbet ederek oyaladı. Bu sırada altın bileziklerden birini el çabukluğuyla cebine koyan T.G. ve annesi daha sonra iş yeri sahibi ile hiçbirşey olmamış gibi vedalaşıp dükkândan ayrıldı. T.G. ve annesi dışarıda kendilerini bekleyen kardeşi Y.G. ile birlikte araca binip kaçtı. Altınların eksik olduğunu fark eden iş yeri sahibi güvenlik kamerasını inceleyince hırsızlığı belirleyip, durumu polise bildirdi. Bir araca binerek kaçtıkları tespit edilen anne ve 2 oğlu, aynı gün, polis ekipleri tarafından Muş il çıkışında yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve kullandıkları araçta yapılan aramada çok sayıda altın ziynet eşyası ve bir miktar para ele geçirildi. Anne ve iki oğlunun hırsızlık suçundan kaydı olduğu tespit edildi. Şüphelilerden T.G.'nin 12 ilde toplam 25 ayrı hırsızlık suçundan firari olarak arandığı belirlendi. Mahkemeye çıkarılan anne N.G. ve oğulları T.G. ile Y.G. tutuklanarak cezaevine konuldu.

İnşattan düşen iki işçiden biri öldü

Uşak'ta 5 katlı bir inşaatın çatısından düşen 2 işçiden 38 yaşındaki Mehmet Özdemir yaşamını yitirirken, 27 yaşındaki Arif Acun ise ağır yaralandı.

Olay, bugün saat 09.00 sıralarında, Karaağaç Mahallesi Birinci Şehitler Sokak'ta bulunan 5 katlı inşaat halindeki binada meydana geldi. Kalıp ustası evli ve 2 çocuk babası Mehmet Özdemir ile inşaat işçisi Arif Acun, yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki binanın çatısında iskele kurmak isterken, dengelerini kaybetti. Özdemir yan taraftaki binanın terasına, Arif Acun ise inşaatın yanına düştü. Çevredeki vatandaşlar durumu, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Özdemir'in öldüğü belirlendi. Ağır yaralı Arif Acun ise ambulansla Uşak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ölen Özdemir'in yakınları, olay yerinde fenalık geçirdi. Özdemir'in cesedi otopsi için Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nüfus çalışanlarının iş yükü endişesi

E-Nüfus Sendikası Genel Başkan Ali Kart, Türkiye genelinde 9 bin 700 personeli bulunan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün 2 Nisan 2018 tarihinden itibaren çipli kimliklerin yanı sıra ehliyet ve pasaport vermeye başlayacağını, ancak yetersiz altyapı ve iş yükü nedeniyle büyük sorun yaşanacağını söyledi.

Bugüne kadar yaklaşık 20 milyon çipli yeni kimlik kartı dağıtan nüfus çalışanlarının, ehliyet ve pasaport devri ile birlikte yetersiz personel ve altyapı nedeniyle tıkanma yaşayacağını belirten E-Nüfus Sendikası Genel Başkan Ali Kart, aylar öncesinden nüfus müdürlüklerine uyarılarda bulunmalarına karşın çözüm üretilmediğini kaydetti. 2 Nisan'da pasaport ve ehliyet işlemlerinin nüfus müdürlüklerine devredileceğini ifade eden Başkan Kart, "Sendika olarak aylar öncesinden nüfus müdürlüklerinin personel ve fiziki altyapı eksikliklerine dikkat çekmemize rağmen, henüz eksikler tamamlanmadan devir işlemi gerçekleşiyor. Kamuoyunun bildiği üzere normal iş ve işlemlerimizin yanında, çipli kimliğe geçilmesiyle nüfus müdürlüklerimizde yoğunluk devam etmektedir. Bunun yanına şimdi de pasaport ve ehliyet işlemleri ekleniyor, ilk bakışta vatandaşa tek elden işlem yapma kolaylığı gibi görülse de saatlerce sıra beklenerek yapılacak işlemden olumlu bir geri bildirim alınamayacağı aşikârdır. Vatandaşın mutlu olması bir yana, şikayetler de artacaktır. Emniyet müdürlüklerinde görev yapan 5 bin personelin sahada görevlendirmesi amacıyla düşünülen bu devir işleminin, personel ataması yapmadan nüfus müdürlüklerine devredilmesi, yoğunluğumuzu hat safhaya çıkaracaktır" dedi. Kart, nüfus müdürlüklerindeki personelin iş yükünün altından kalkabilmesi için 5 bin yeni personel atanmasının şart olduğunu ifade ederek, "Bizler, yaşanabilecek problemler öncesi 'testi kırılmadan' uyarı görevimizi yapmak istiyoruz. Nüfus personellerimiz verilen her görevi özveri ile yerine getirmektedir. Ancak geldiğimiz noktada üzerimizdeki yükün ağırlığı taşıyamayacağımız boyuta gelmiştir. Nüfus personeli eksikliğinin en az 5 bin yeni personel atanması, bazı ilçe nüfus müdürlüklerimizin konumu nedeniyle güvenlik sorunlarının giderilmesini ve işlem yapacağımız cihazların daha kaliteli haline getirilmesini bekliyoruz. Bu eksiklerin giderilemediği durumda, ehliyet ve pasaport işlemlerinin nüfus müdürlüklerine devrinin ertelenip, öncelikle bir pilot bölgede uygulamaya konularak daha sağlıklı bir geçiş sürecinin işletilmesini bekliyoruz" diye konuştu.

23 yıl sonra doğan üçüzlerine 'Recep, Tayyip, Erdoğan' ismini verdiler

Rize'de, 23 yıldır çocuk hasreti çeken Ali Er (53) ile Meliha Er (45) çifti, üçüz erkek bebek sahibi oldu. Bebeklerine 'Recep, Tayyip, Erdoğan' adını veren çift, hafta sonu memleketi Rize'ye gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı evlerine davet etti.

Ardeşen ilçesi Armağan köyünde oturan Ali ve Meliha Er çifti, 23 yıl önce evlendi. Yıllarca çocuk hasreti çeken çiftin tüp bebek denemeleri de sonuçsuz kaldı. Ancak çiftin üçüncü tüp bebek denemesi başarı ile sonuçlandı ve Meliha Er hamile kaldı. Er, önceki akşam, Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Eğitim Araştırma Hastanesi’nde üçüz erkek bebek dünyaya getirdi. Ali ve Meliha Er çifti üçüz erkek bebeklerine, 'Recep, Tayyip, Erdoğan' adını verdi. Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ziyaretçilerini kabul eden çift, yıllar sonra çocuk sahibi olmanın mutluluğunu yaşıyor. Çifti, hafta sonu memleketi Rize'ye gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı evlerine davet etti.

'ÇOK SEVİNÇLİYİZ'

23 yıl sonra gelen duygunun anlatılmaz olduğunu ifade eden Ali Er çok sevinçli olduğunu belirterek "Allah bizi 23 yıl sonra evlat sahibi yaptı. Allah olmayanlara da nasip etsin. Çocuklarımız olmadan böyle bir isim vermeye niyet etmiştik. Çocuklarımıza Recep, Tayyip, Erdoğan adlarını koyduk. Şayet biri kız olsaydı Recep, Tayyip, Emine koyacaktık. Ama üçü de erkek oldu. Kendisi dünya ve Türkiye lideridir. Bizim çocuklarımız onun gibi olmasa da en azından onun yolundan gitsin istiyoruz. İnşallah, Türkiye’ye faydalı bir evlat olurlar. Recep Tayyip Erdoğan her zaman başımızın tacıdır" dedi. Meliha Er ise 23 yıl sonra evlat sahibi olmanın mutluğunu yaşadığını belirterek "Recep Tayyip Erdoğan’ın çok anlamı var. Türkiye’mizi kurtarmış bir liderimiz var, o nedenle isimleri koyduk.23 yıl bekledik. Üçüncü denemede rabbim üçüzler verdi. Hiç beklemediğimiz bir anda oldu. Rabbim bizi sevindirdi. Cumhurbaşkanımızın ismini verdik, Allah onu bizim başımızdan eksik etmesin. Her zaman lider kalsın." ifadelerini kullandı. Çift, hafta sonu Rize'ye gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Rize'nin Ardeşen ilçesindeki evlerine davet etti.

Karamanlı'da TOKİ konutları için kura çekimi

Burdur'un Karamanlı ilçesinde Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yaptırılan 1'inci etap konutlarından daha önceki kura çekiminde taliplisi çıkmayan 29 konut için kura çekildi.

TOKİ'nin Karamanlı'da yaptırdığı 1'inci etap konutlarından 23 Ocak'ta yapılan kura çekiminde talipli çıkmayan 29 konut için düzenlenen yeniden yapılan kura çekimi Belediye Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşti. Kura çekimine Karamanlı Belediye Başkanı Ak Partili Fatih Selimoğlu, Garnizon Komutanı Astsubay Başçavuş Tarran Güney, İlçe Emniyet Amiri Hasan Basri Çiçek ile vatandaş katıldı.

'29 KONUT İÇİN 258 KİŞİ BAŞVURDU'

Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, ilçede yapımı tamamlanan 1'inci etap 283 TOKİ konutundan sonra ikinci etap için talep toplanmaya başlandığını ve 120 kişinin müracaat ettiğini söyledi. Selimoğlu, "283 konut için maalesef yapılan konut kadar müracaat olmamıştı. Şimdi kalan 29 konut için 258 kişi başvurdu. Konutlar kaliteli, hesaplı. İnsanların Karamanlı'ya bakış açısı değişiyor. Konutların yapımında emeği geçen herkese Karamanlı halkı adına teşekkür ediyorum" dedi.

'KİRADA OTURUYORDUM'

Noter huzurunda yapılan kurada hak sahibi olan 32 yaşındaki Hüseyin Barış Yalçın, "İşçi olarak çalışıyorum. Kirada oturuyordum. Kurada bana da çıktı. Allah evi olmayan herkese nasip etsin" diye konuştu.

'BİZİM YÜZÜMÜZ GÜLDÜ'

Tefenni Hasanpaşa köyünde oturan annesi Ummahan Alparslan'ın kurasını çeken oğlu İbrahim Alparslan, "Karamanlı'da oturuyorum. Annem, babam yazın köyde yaşayacaklar, kışın ise buradaki evde. Allah'a şükür bugün bizim yüzümüz güldü. Çok memnunuz. Çok mutluyuz. Kendim de yazılmıştım. Kendime de çıktı. Bu kadar heyecanlanmamıştım. Şimdi daha çok heyecanlandım" diye konuştu.

'OLMAZ DEDİĞİM ŞEY OLDU'

50 yaşındaki Selma Çomak, "Kura çekimine gelirken 'bana çıkmaz' diyerek gelmiştim. 'İsmim okunmuyor' dediğim anda ismim okununca çok heyecanlandım, çok mutlu oldum. Kayınvalidemin yanında sobalı evde oturuyoruz. Olmaz dediğim şey oldu. Arkadaşım zorla yazdırdı. 'Çıkmaz bana' diyordum ama çıktı. Herkesten Allah razı olsun" dedi.

'DUYGULARIM KARMAKARIŞIK'

Rabia Tatlı, "Hiçbir zaman evimiz olmayacak diye düşünüyordum. Kurada çıkınca çok heyecanlandım. Kirada oturuyoruz. Duygularım karmakarışık. Belediye başkanımız olmasaydı ev sahibi olamazdık. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

