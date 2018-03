DHA YURT BÜLTENİ-5

YURT BÜLTENİ-5

İZMİR'DE POLİSLERE BIÇAKLI SALDIRI: 1 ŞEHİT, 1 YARALI (EK)

1)EŞİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

İzmir'in Bornova ilçesinde kimlik sorgulaması yaptığı sırada yoklama kaçağı olduğu belirtilen Serhat Ceyhan'ın bıçaklı saldırısında şehit olan polis memuru Mehmet Çelik'in (47) İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisi tamamlandı. Adli Tıp Kurumu'na gelen şehit polisin eşi Aysun Çelik, gözyaşlarına boğuldu. Ayakta durmakta zorlanan Çelik'e, eşinin meslektaşları destek oldu.

İZMİR'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Bornova Asayiş Ekipler Amirliği'nde 10 yıldır görev yapan şehit polis memuru için İzmir Valiliği önünde bugün saat 15.00'te tören düzenlenecek. Ardından, evli ve iki çocuk babası şehidin cenazesi, Bornova'daki Hacı Neriman Beşer Camisi'ne getirilecek. İkindide kılınacak cenaze namazının ardından, şehit polis memuru Mehmet Çelik, Bornova Işıkkent Polis Şehitliği'nde toprağa verilecek.

TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Öte yandan olay sırasında yaralanan bıçaklı saldırgan Serhat Ceyhan'ın sevk edildiği Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındığı öğrenildi. Yaralı polis memuru Osman Çoban'ın tedavisinin ise Ege Üniversitesi Hastanesi'nde sürdüğü belirtildi.

2)OĞLUNU KAZADA KAYBEDEN BABA: ANNESİNE GERİ GETİRECEĞİM DİYE SÖZ VERMİŞTİM

ANTALYA'da TIR sürücüsünün geri manevrası sırasında lastikler arasında yaşamını yitiren 5 yaşındaki Eren Erdal Koyuncu'nun babası İsmet Koyuncu, “Kazadan sonra annesine oğlumuzu geri getireceğim demiştim ama götüremiyorum" diyerek, gözyaşı döktü.

Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi 2580 Sokak üzerindeki bir evde oturan İsmet ve Sakine Koyuncu çiftinin tek çocukları Eren Erdal, dün akşam saatlerinde evlerinin önünde 5 arkadaşıyla oynamaya başladı. A.D. adlı TIR sürücüsü, mahalle içerisinde geri manevra yaparken çocukları fark etmedi. Bir anda TIR'ın altına giren 5 çocuktan dördü yara almadan kurtulmayı başarırken, Eren Erdal aracın lastikleri arasında feci şekilde can verdi. Kazanın ardından Eren'in cansız bedeni otopsi yapılması için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderilirken TIR sürücüsü gözaltına alınıp tutuklandı.

'ANNESİNE GERİ GETİRECEĞİM DEMİŞTİM'

Otopsi işlemlerinin ardından Eren Erdal'ın cansız bedeni, ailesine teslim edildi. Baba İsmet Koyuncu, minik oğlunun cenazesini beklerken yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Acısının büyük olduğunu belirten İsmet Koyuncu, “Bir TIR sürücüsü nasıl arkasını kontrol etmeden kullanabiliyor. Bunu anlamıyorum, aklım almıyor. Kazadan sonra annesine 'Ölmemiştir o, oğlumuzu geri getireceğim' diye söz vermiştim. Ama bakın götüremiyorum. Ben ne yapacağım şimdi?" diyerek gözyaşı döktü.

Küçük bir tabuta konulan cenaze morg görevlileri tarafından aileye teslim edildi. Oğlunun cenazesini cemevi cenaze nakil aracına yerleştiren Koyuncu, “Paşam, oğlum ben her zaman yanındayım" diyerek, uzun süre tabuta dokundu.

Minik Eren'in, cenazesi cemevinde gerçekleştirilecek törenin ardından Kurşunlu Mezarlığı'na defnedilecek.

3)EŞİNİ, AŞK YAŞADIĞI KAYINBİRADERİNE ÖLDÜRTMEKTEN YARGILANAN KADINA CEZA İNDİRİMİ



DİYARBAKIR'da, 1,5 yıl önce Ali Kesik'in 30 yerinden bıçaklanarak öldürüldükten sonra cesedinin boş bir araziye atılmasıyla ilgili davada karar çıktı. Eşi Ali kesik'i, aşk yaşadığı kayınbiraderine öldürtmek suçundan tutuklu yargılanan Lamihe Kesik, önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Kesik'in cezası daha sonra cinayete 'yardım eden' sıfatı ile katıldığı gerekçesiyle 17 yıla indirildi. İlk ifadesinde yengesinin azmettirmesi sonucu ağabeyini öldürdüğünü söyleyen, mahkeme sırasında ise yengesinin bir suçu olmadığını belirten Ali Kesik ise 'Yakın akrabayı tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Lamihe Kesik'e ceza indirimi yapılmasına tepki gösteren Kesik ailesinin avukatı Emre Sezer, karara itiraz edeceklerini söyledi.

Diyarbakır'daki bir boş arazide 8 Ekim 2016 günü, 30 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş erkek cesedi bulundu. Yapılan araştırmada, cesedin çiftçilik yapan 5 çocuk babası Ali Kesik'e (42) ait olduğu belirlendi. Kesik'in yakınlarının ifadesini alan polis, kardeşi Mehmet Kesik'i (33) çelişkili bilgiler vermesi üzerine takibe aldı. Takip sonucunda Mehmet Kesik'in, cinayetten önce öldürülen ağabeyinin eşi Lamihe Kesik (40) ile yoğun telefon görüşmesi tespit edildi.

ÖLDÜRDÜKTEN SONRA MORGA GİDİP AĞLAMIŞ

Mehmet Kesik'in, cinayet günü nerede olduğunu araştıran polis, şüphelinin aynı gün araç kiraladığını tespit etti. Araçtaki GPS sinyallerini takip eden polis, olay saatinde Kesik'in, cinayetin işlendiği yerin çevresinde gezdiğini ve 73 dakika olay yerinde beklediğini belirledi. MOBESE kayıtlarının incelenmesinde Kesik'in kiraladığı araçla ağabeyini takip ettiğini ve tanınmamak için yüzünü poşu ile kapattığı belirlendi. Olay yerinden kaçan Kesik'in, ağabeyinin ölüm haberi üzerine morga gidip, diğer aile fertleriyle birlikte ağladığı da ortaya çıktı.

'4 YILDIR YENGEMİ SEVİYORUM'

Bunun üzerine şüpheli olarak gözaltına alınan Mehmet Kesik, ağabeyi ile domates yetiştirip, sattıklarını belirterek, "Bana para vermediği için kin gütmeye başladım. Yengem Lamihe'yi arayıp, ağabeyimin eve gelip gelmediğini sordum. Gelmediğini söyleyince yol üzerinde bekledim. Geldiğinde niye beklediğimi sordu. Ben bıçakla vurmaya başladım. Bıçak vurduğum sırada cebinden bir tomar para çıkarıp uzattı. Yolun kenarına düştükten sonra poşu, bıçak ve eldiveni taşın altına sakladım. Eve gittiğimde, ağabeyimi aramaya çıktık. Yol kenarında arabasını gördük. Yengem Lamihe'yi 4 yıldır seviyorum" dedi.

AVUKATIN İTİRAZI ÜZERİNE TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Mehmet Kesik 9 Ekim 2016'da tutuklandı, Lamihe Kesik ise serbest bırakıldı. Telefon kayıtlarını inceleyen polis, Lamihe ve Mehmet Kesik arasında aşk mesajlaşmaları tespit edince, iki şüphelinin telefonlarındaki silinmiş mesajlar, özel bir programla geri getirildi. İncelemede olay günü Lamihe Kesik'in Mehmet Kesik'i cinayete azmettirdiği, eşinin yerini Mehmet Kesik'e bildirdiği ortaya çıktı. 26 Ekim 2016 günü savcılığa başvurarak, Lamihe Kesik'in serbest bırakılmasına itiraz eden Kesik ailesinin avukatı Emre Sezer, şüphelinin tutuklanmasını istedi. Avukat Emre Sezer'in başvurusu üzerine, aşk yaşadığı kayınbiraderine, 'Hadi artık bitir bu işi' mesajı gönderdiği tespit edilen 5 çocuk annesi Lamihe Kesik, olaydan 6 ay sonra, Mart 2017'de tutuklandı.

TANINMAMAK İÇİN POŞU TAKIP, SESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Soruşturmanın ardından Mehmet ve Lamihe Kesik hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, ağabeyinin geçeceği yolu yengesi Lamihe'den öğrenen Mehmet Kesik'in tanınmamak için poşu taktığı ve sesini değiştirdiği kaydedildi. Silinen mesajlarda Lamihe Kesik'in eşinin yerini Mehmet Kesik'e bildirdiği belirtilen iddianamede, şüphelinin ifadesinde bu durumu kabul ettiği kaydedildi. İddianamede, Lamihe Kesik'in olay günü kayınbiraderine, 'Yeter artık, son bulsun, bugün yerin belli, herkes seni görmüş, sakın eli boş gelme' mesajı gönderdiği belirtildi.

'GÖNÜL İLİŞKİM YOK'

İddianamenin kabulünün ardından tutuklu sanıklar Lamihe ve Mehmet Kesik'in yargılaması Diyarbakır 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. İfadesi alınan Lamihe Kesik eşinin ölümünden dolayı şikayetçi olduğunu belirterek, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Eşim ve Mehmet Kesik kavgalı olduğu için konuşmuyorlardı. Mehmet'e borç altın vermiştik. Eşim borcunu istedi. Olayla ilgim yoktur. Mehmet ile gönül ilişkim yok" dedi.

'CESEDİ GÖRÜNCE YÜZÜME BAKIP ANLADI'

Mehmet Kesik ise ifadesinde, yengesi ile ilişkisi olduğunu belirterek, "Ben ne kadar suçluysam yengem de o kadar suçludur. Ağabeyimi öldürdüm. Ağabeyimin yerini eşi bana söyledi. Lamihe ile ilişkiye girdiğimiz doğrudur. Lamihe, ağabeyimi o şekilde görünce benim yaptığımı bildi. Cesedi görünce yüzüme bakıp anladı" dedi.

Davanın son celsesinde söz hakkı verilen Mehmet Kesik, cinnet geçirdiğini belirterek, "Lamihe'nin bir suçu yok. Ben suç işledim ve bedelini ödemeye razıyım" dedi.

Mahkeme, Mehmet Kesik'i, ağabeyine karşı 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

Aşk yaşadığı kayınbiraderini, eşini öldürmesi için azmettirdiği iddiasıyla hakkında dava açılan Lamihe Kesik'i önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptıran Mahkeme, sanığın suça yardım ettiği gerekçesiyle cezasını 17 yıla indirdi. Mahkeme, tutukluk halinin devamına karar verdiği sanıkların, suça eğilimli olmaları, olumsuz ilişkileri, suçu inkar etmelerini dikkate alarak, cezada indirim yapmadı.

Kararın kendilerini şaşırttığını belirten Kesik ailesinin avukatı Emre Sezer, "Kadının, azmettiren olmasa bile müşterek fail olarak cezalandırılmasını bekliyorduk. Fakat, mahkeme yardım ettiği, suç işleme kararını kuvvetlendirdiği, kolaylaştırdığı yönünde hüküm kurdu. Karara itiraz edeceğiz. Sabah eşini öldürmeye gittiğini bilmesine rağmen, mesajla ve konuşma ile eşinin nerede olduğunu saniye saniye bildiriyor. Kadının yol göstermesi veya yerini bildirmesi olmasaydı bu eylem gerçekleştirilmezdi. İkisinin de ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması gerekirdi. Her ne kadar olay yerinde olmasa bile Lamia Kesik de müşterek faildir. Nerede öldürüldüğünü bile biliyor ama mahkeme sadece suç işlemeye yardım etmekten ceza verdi. Bu şartlarda sanık kadın 10-11 yıl sonra aramızda olacak. Olay çok vahim. Çünkü aralarında halen devam eden bir aşk ilişkisi var. Kararın bozulacağına inanıyoruz" dedi.

4)EMRAH SERBES, 8 MART’TA HAKİM KARŞISINA ÇIKARILACAK



İZMİR- Aydın yolundaki kazada, Ayhan Özçelik (59), eşi Nilgün Özçelik (51) ve kızı Zeynep Özçelik’in (16) ölümüne neden olan 'Behzat Ç.'nin senaristi yazar Emrah Serbes, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak' suçundan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde hakim karşısına çıkarılacak.

Kaza, 22 Eylül 2017 tarihinde saat 04.30 sıralarında, İzmir- Aydın otoyolu Torbalı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Aydın yönüne giden Ayhan Özçelik yönetimindeki 35 TV 9335 plakalı otomobile, arkadan gelen 34 NT 5005 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Özçelik'in kullandığı otomobil taklalar attı. Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, sürücü Ayhan Özçelik ve kızı Zeynep Özçelik'in öldüğünü belirledi. Kazada ağır yaralanan Nilgün Özçelik ise Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yolda kalbi duran ve yapılan müdahalelerle yaşama döndürülen Nilgün Özçelik, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakıma alınan Nilgün Özçelik, kazadan 12 gün sonra yaşamını yitirdi. Kazada ölen baba, anne ve kızları, Manisa'nın Soma ilçesinde toprağa verildi.

Kazanın ardından, otomobili kendisinin kullandığını öne süren Kenan Doğru tutuklandı. Behzat Ç. kitaplarının yazarı Emrah Serbes, kazadan 6 gün sonra sosyal medya üzerinden itiraf mektubunu paylaşarak, kazanın sorumlusunun kendisi olduğunu açıkladı. Torbalı Adliyesi'ne gelen Serbes, suçunu itiraf ederek teslim oldu. İfadesinin alınması ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Serbes, tutuklandı, Kenan Doğru ise tahliye edildi.

Yazar Emrah Serbes'e yönelik Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı fezleke, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. İzmir'de savcılığın ikinci kez yaptığı inceleme ve değerlendirmenin ardından bir süre önce iddianame tamamlandı ve yargılamanın yapılacağı mahkemeye gönderildi. Serbes için 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak'tan 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi. Kaza sırasında Serbes ile aynı araçta olan ve ilk aşamada aracı kendisinin kullandığını ileri süren arkadaşı Kenan Doğru için ise 'suçu üstlenmek' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Emrah Serbes ve Kenan Doğru, İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde hakim karşısına ilk kez çıkarılacak.

TAZMİNAT DAVASI DA AÇILDI

Öte yandan kazada, annesi, babası ve kız kardeşi yaşamını yitiren Ahmet Mert Özçelik (24), Emrah Serbes hakkında, avukatı aracılığıyla tazminat davası açtı. Özçelik'in avukatı Burcu Ece Güler, müvekkilinin kazada tüm ailesini kaybettiğini belirterek, 4,5 milyon liralık manevi tazminat talep etti. Serbes’in kazadan sonra sürücü olduğunu gizlediğini hatırlatan avukat Güler, mal varlığını da kaçırmasının ya da gizlemesinin önlenmesini, üzerinde de tedbir konulmasını istedi. Tazminat davasının Torbalı Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüleceği belirtildi.

Mehmet CANDAN/İZMİR, () -

=======================================================

5)VALİ DEMİRTAŞ, ÖĞRENCİLERE SÜT DAĞTTI

ADANA Valisi Mahmut Demirtaş, süt içme alışkanlığının arttırılması için öğrencilere süt dağıttı.

Cebesoy İlkokulu'nda düzenlenen süt dağıtımında konuşan Vali Demirtaş, "2011'den beri Adana'da 674 okul ve yaklaşık 176 bin öğrencimize 200 miligramlık kutular halinde süt dağıtımı yapıyoruz. Anasınıfları, uygulama sınıfları ve sadece ilkokul öğrencilerine dağıtım yapıyoruz. İnşallah çocuklarımızın daha sağlıklı bir şekilde büyümesi ve gelişmesi için özellikle süt içme alışkanlığımız konusunda çok önemli bir proje olduğunu düşünüyorum" dedi.

600 TON NARENCİYE DAĞITIMI YAPTIK

Vali Mahmut Demirtaş, bu sene 600 ton narenciye dağıtımı yapıldığını belirterek, "Gelecek yıl da 600 tondan fazla narenciye dağıtacağız. Çiftçiler Birliği'de Güneydoğu illerinde bulunan öğrencilerimize portakal dağıtımı yapılmasını planlanıyor. Amacımız çocuklarımızın daha sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlamak" diye konuştu.

6)TUVALET ÇUKURU KAZDIĞI ALANDA, ROMA DÖNEMİ MOZAİK BULDU



ADANA'nın Kozan ilçesinde, evinin arka bahçesine tuvalet çukuru açan Serkan Biçer (32), Roma dönemine ait olduğu belirtilen mozaik buldu. İlçeye bağlı Hamamköyü Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk babası Serkan Biçer, evinin arkasındaki alanda tuvalet çukuru açmaya başladı. Yaklaşık 1 metre derinlikte renkli taşlara rastlayan Biçer, durumu eşi Yasemin Biçer'e anlatıp, tarihi eser olabileceğini düşünerek jandarmaya haber verdi. Olay yerine Adana Müzeler Müdürlüğü'nden arkeologlarla gelen jandarma, inceleme yaptı. Arkeologlar, mozaiklerin Roma dönemine ait olabileceğini, alanın 1600 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu söyledi. Bunun üzerine jandarma, kalıntıların bulunduğu alanın çevresine kamera sistemi yerleştirerek koruma altına aldı. Bölgede kazı yapılması kararı alındığı belirten ev sahibi Serkan Biçer, "Tapulu arsamıza tuvalet çukuru kazmak istedim. Kazarken, bazı renkli taşlara rastladım. Kazdıkça daha farklı desenler ortaya çıkmaya başladı. O da desenleri ve renkli taşları görünce şaşırdı. Bunların tarihi değerinin olduğunu söyleyerek jandarmaya haber verdik. Gelen görevliler önümüzdeki günlerde burada yaklaşık bir dönüm arazi üzerinde kazı çalışmasının yapılacağı ve bu kazıdan sonra daha net bir bilgi elde edileceğini söyledi" dedi.

7)KAPADOKYA'YA ÇİN'Lİ TURİSTLERE KAPILARINI AÇTI- KAPADOKYA OLDU, CHINADOCIA

ÜLKEMİZİ 2018'de turizmde" Türkiye yılı" ilan eden Çinliler,özellikle kültür turizminin önemli merkezi Kapadokya'nın adını destinasyon projesinde CHINADOCIA olarak değiştirdi. Nevşehir Belediye başkanı Hasan Ünver'de " Çinli turistlere Kapadokya'nın kapıları açık. Kapadokya bölgesi uzak doğulu turistlerin her zaman gözdesi oldu. Çinli konuklarımıza ev sahipliğinin en güzel örneklerini göstereceğiz, buyursun gelsinler" dedi

Kapadokya bölgesinde sayısı yüzleri aşan yıldızlı ve butik oteller sayesinde konaklama sorunu bulunmadığını, Kapadokya havaalanının pistinin ise elden geçirilerek yenilendiğine dikkati çeken Nevşehir Belediye başkanı Hasan Ünver, Çin'in turizmde bu sezonu " türkiye yılı" ilan etmesinin bölge turizmine önemli katkı sağlayacağını söyledi. Kapadokya bölgesindeki turizmcilerin ve esnafın yerli ve yabancı turistin kıymetini bildiğine , bölgenin gerek yerli ve yabancı turistler açından ekonomik olduğuna dikkati çeken Ünver, şunları söyledi:

ÇİNLİLERİN KAPADOKYA ŞARKISI MÜKEMMEL"

"Öncelikle Çin'deki kardeşlerimizin yeni yılını kutluyorum. Yeni bir yıla giriş yaptılar. Son dönemlerde Kültür ve Turizm Bakanlığımız, hükümetimiz, yerel turizmcilerimizin, Valilik ve belediyemizin de içinde olduğu bir ekip çalışması yapılıyor. Bu çok güzel bir şey. Özellikle Kültür ve Turizm Bakanımızın Çin'e gidiş gelişinden sonra bir hareketlenme başladı. Uzakdoğu insanının özellikle kış aylarında Kapadokya'ya karşı uzun yıllardan beri zaten ilgisi vardı. Japonya, Endonezya, Malezya, Kore gibi kültür turizmi açısından geliş vardı. Kapadokya bölgesi de hem iklimsel olarak hem de aynı yarımküreyi paylaştığımız bu ülkelerin çok ilgisini çekiyordu. Ancak biz beklediğimiz ilgiyi göremediğimizi düşünüyorduk. Aslında tanıtım yönünde bir eksiğimiz kalmıştı. Çin'le bunu gideriyoruz. Son günlerde gazetelerde de okuyoruz Kapadokya bir şarkı da söz konusu olmuş. Bu güzel bir şey. Ben o şarkıya baktım ilk yayınlandığında 8 milyon tıklanma olmuş. Belki daha fazla milyonlarca tıklanacak. Bu son derece önemli. Kapadokya kendine has kültürüyle, tarzıyla, iklimiyle, yapısal değerleriyle sadece doğal oluşumlarıyla değil içinde barındırdığı 10 bin yıllık medeniyetiyle dünya insanının ilgisini çekmeye devam ediyor. Buraya gelen herkes kendinden bir şey buluyor. Bir çoğu kendine ait değerleri geçmişte yaşatan bölge olarak görüyor. Biz bunu özellikle Güney Amerika'da, Orta Amerika'da da anlatmaya başladık. Arjantin'den, Brezilya'dan ciddi talepler oluşmaya başladı. Avrupa dışında daha çok anlatacağımız bölgeleri keşfettik. Çin'de dünyaya son zamanlarda çok açılmaya başladı. Kapadokya ve ülkemiz bundan çok ciddi oranda nasiplenecektir. Biz istiyoruz ki Çin'deki bütün dostlarımız bölgemize gelsinler. Buradaki insanlığın kültürünü, ortak medeniyetini, tarihini anlık sıcaklığı ile yaşasınlar. Kapadokya mutfağının tadına baksınlar. Buradaki alışkanlıklarımızı, yaşam tarzlarımızı yerinde görsünler. 10 bin yıllık tarihe dokunabilsinler. Bunlar son derece önemli. Turizmcilerimiz buraya dünya çapında yatırımlar yapıyorlar. Onlara da teşekkür ediyorum."

"KAPADOKYA 25 BİN YATAK KAPASİTESİYLE ÇİNLİ MİSAFİRLERİMİZİ BEKLİYOR"

Nevşehir Belediyesi olarak Kapadokya bölgesiyle ilgili, tanıtım hamlelerinin içinde olacaklarını belirten Başkan Ünver "Havaalanı pistimiz yenilendi. Terminal konusunda bakanımız söz verdi. Milletvekillerimiz o işi takip ediyor. Bizim şöyle bir şansımız var; Kayseri bize 60 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Hem Kayseri'nin pisti hem de Nevşehir'in pisti aynı ilin pisti gibi kullanılabiliyor. Kayseri'ye, Nevşehir'e gelen turistlerimiz oluyor. Bizim havaalanımız şuan her türlü uçağın uçmasına açık. Sadece terminal binamızın yenilenmesi gerekiyor. Bunun ihalesi yapıldı. Güzel, modern terminal binası yapılacak. Yatak kapasitesi olarak hiç sıkıntımız yok. Şuanda 25 binin üzerinde nitelikli yatak kapasitemiz bulunuyor. Bunun yanısıra yeni yatırımlar geliyor. Fiyat açısından da gayet cazip. Nevşehir turizm esnafı biliyor ki fahiş fiyat uygulanan hiç bir turist bir daha buraya gelmez. Gittiği yerde de tavsiyede bulunmaz. Bunu yıllar önce düstur edindiler. Şuanda dünyanın en ucuz turizm merkezlerinden birisiyiz. Hak ettiğimizi almak için çabalıyoruz. Bu güzellikleri dünya insanı ile paylaşmak istiyoruz " diye sözlerini tamamladı

KAPADOKYA'DA CHINADOCIA PROJESİ START ALDI

Nevşehir Valiliği ile Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) işbirliğinde planlanan 'CHINADOCIA Destinasyon Pazarlama Projesi' Kapadokya'da start aldı. Ajans yetkilileri "Halihazırda Kapadokya Bölgesi'nin en önemli turizm kaynaklarından olan ve her yıl diğer ülkelere milyonlarca turist gönderen Çin Halk Cumhuriyeti, bu yönleriyle ülkemiz ve bölgemiz için büyük önem arz eden bir turizm pazarıdır. Bu nedenle Çin ve Türkiye arasındaki ilişkilerin ve koordinasyonun geliştirilmesi, bölge turizmi açısından oldukça önemlidir. Çin, Kanada ve Avrupa Birliği'nin ardından 2018 yılını turizmde Türkiye yılı olarak ilan etti. Biz de bu önemli gelişmenin ardından Ahiler Kalkınma Ajansı ile birlikte Çin Halk Cumhuriyeti'ne yönelik CHINADOCIA Destinasyon Pazarlama Projesi'ni planladık"dedi.

Öteyandan, Kapadokya'ya gelen Çinli turistler balonların üzerinde gördükleri Happy Chinese New Years' sloganı ve ilçenin birçok yerine asılan afişler nedeniyle mutlu oldukları bildirdi. Turistler, bu tür etkinliklerin Çinli turist sayısını artıracağına inandıklarını kaydetti.

8)DİYARBAKIR'DA 500 BİN KİTAP, 52 OKULA KURULAN Z KÜTÜPHANELERE DAĞITILDI

DİYARBAKIR'da, merkez Belediyesi tarafından hayata geçirilen Zenginleştirilmiş kütüphane (Z Kütüphane) projesi kapsamında alınan 500 bin adet kitap ayrıştırıldığı spor salonundan 52 okulda yaptırılan Kütüphenelere dağıtıldı.

Kayapınar'da bulunan Şehit Polis Halit Gülser Kız İmam Haitip Okulu'nda gerçekleşen kitap dağıtım törenine, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, ilçe milli eğitim müdürleri, okul müdür ve öğremenleri ile öğrenciler katıldı. Törende konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, kenttin geliştiğini, değiştiğini ve güzelleştiğini ifade ederek, "Her adımımızda Diyarbakır'ın özünü, güzelliğini ilim, irfan kenti kimliğini öne çıkartmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tarihin her döneminde bilimin kapısı olan, medeniyet merkezi olan, temelinde insan merkezli bir kimliğin ve anlayışın özü olan Diyarbakır, bugün özüne dönen ilim ve bilimle buluşan özellikle eğitim alanında çok önemli dönüşümler sağlayan bir büyük bir sürecin içerisinde. Biz biliyoruz ki bir insanı değiştirmek dünyayı değiştirmektir. Diyarbakır'da eğitimin her alanında çok önemli değişilikler yaşıyoruz. Herşeyden önce gerek fiziki alt yapıda, okullaşmada, gerekse eğitimin kalitesinde Diyarbakır'da çok kısa zamanda çok büyük değişimler gerçekleştirildi" dedi.

"ÇOCUKLARA VE EĞİTİME YATIRIM YAPMAMIZ LAZIM"

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Ozan Balcı ise, 500 bin kitabın okulların kütüphaneleri ile birleşeceğini belirterek, "Bizim medeniyetimizin temeli kitap medeniyeti. Ülkemizin geleceği olan öğrencilerimizi önemsiyoruz. Onların her alanda ilerlemeleri, gelişmeleri, yetişmeleri bizleri onurlandıracak ve gururlandıracaktır. Eğitimi sadece akademik bir faaliyet olarak görmüyoruz. İnsanların özelliklede öğrencileri zihinsel, ruhsal gelişimlerinin de önemli olduğunu düşünerek bilgiye ulaşma açısından kültürü, sanatı, sporu, bilgiyi önemseyen bir anlayışımız var. Eğitim akademik bir faaliyet olması ötesinde, aynı zamanda eğitsel, kültürel, sanatsal ve sportif boyuta olan bir yaklaşım. Ya bizim çocuklarımız bilgi üretecekler ve bunu kullanacaklar yada bilgi üreten toplumların ürettiği bilgiyi kullanıp onlar tarafından edilgen hale getireceklerdir. Tabiri caizse ya bilgiyi üreteceğiz yada onlar bizim canımıza okuyacak. İstiyoruz ki çocuklarımız geleceğin güçlü Türkiye'sinde göğüsleri dimdik, alınları açık olarak dünyanın bütün çocukları ile rakabet etsinler. Bunu biz çocuklarımıza lütuf olarak sunmuyoruz. Biz yöneticilerin memleketimize, milletimize ve özelliklede sevgili çocuklarımıza borcumuz ve yükümlülüğümüz olarak görüyorum. Çocuklara, eğitime yatırım yapmamız lazım. En önemli ve anlamlı yatırım budur "dedi.

Tören, okullara kitapların dağıtılmasıyla sona erdi.

9)KAYSERİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 10 GÖZALTI

KAYSERİ'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 1.5 litrelik pet su şişesi içerisinde 100 gram eroin, cam kavanozda 33 gram esrar, satışa hazır halde paketlenmiş 7 parça eroin, 2 parça metamfetamin, 3 parça bonzai, uyuşturucu satışında kullanılan alüminyum folyolar, 3'ü kurusıkı toplam 7 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu alıcıların hesap defteri bulundu.

Emniyete götürülen şüphelilerden Y.K. (37), S.K. (26), M.Ö. (30), M.D. (23), H.D. (20), Y.G. (33) ve E.Y. (21) hakkında uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen A.K. (32), A.C.U. (23) ve E.S.'nin (23) sorgusunun sürdüğü belirtildi.

