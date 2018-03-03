DHA YURT BÜLTENİ-5 

Afrin'deki YPG hedefleri Türk savaş uçakları tarafından vuruluyor

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'deki YPG hedefleri Türk savaş uçakları tarafından vuruluyor. Hedeflerin vurulmasının ardından bölgeden yoğun duman yükseliyor.

Görüntü DÖkümü

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-Besenli bölgesi

-savaş uçaklarının sesi

-yükselen dumanlar

-detaylar

Haber-Kamera: Emrah GÜL / KİLİS ()

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Doğu Ekspresi'nin çarptığı üniversite öğrencisi öldü

KIRIKKALE'de Ankara-Kars seferini yapan Doğu Ekspresi, raylar üzerinden karşıya geçmeye çalışan üniversite öğrencisi Samet Can Tanyeli'ye (19) çarptı. Kazada Tanyeli, hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Kırıkkale'nin Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Ankara-Kars seferini yapan makinist Bülent Ö. kontrolündeki Doğu Ekspresi, 723 Sokak üzerinde karşıya geçmek için tren raylarını kullanan üniversite öğrencisi Samet Can Tanyeli’ye çarptı. Kazada ağır yaralanan üniversite öğrencisine ilk müdahaleyi trende bulunan sağlık çalışanları yaptı. Tanyeli daha sonra olay yerine çağrılan ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Fakat talihsiz öğrenci burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Bu arada görgü tanıkları, ölen öğrencinin kulaklarında kulaklık takılı olduğu ve bu yüzden trenin sesini duymadığını öne sürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü:

-Kaza yerinden görüntü

-Müdahale anları

Haber-Kamera : Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE,()-

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Bakan Eroğlu: Vatandaşı susuz bırakmayacağız

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bu yıl yağış azlığı olmasına rağmen hiçbir şehrin susuz bırakılmayacağını söyledi. Barajlardaki su seviyesinin yüzde 40'tan yüzde 50'ye doğru yükselmeye başladığını, bazı yerlerde yüzde 70- 80 dolulukta barajlar olduğunu aktaran Bakan Eroğlu, "Su sıkıntısı yaşatmamak için gerekli tedbirleri aldık, vatandaşı susuz bırakmayacağız" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bir dizi ziyarette bulunmak üzere memleketi Afyonkarahisar'a geldi. İlk olarak doğup büyüdüğü Şuhut ilçesinde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Eroğlu, daha sonra ilçeye verilecek doğalgaz hattının açılış törenine katıldı.

'SALI GÜNÜ TÜRKİYE'NİN TAMAMINI YAĞIŞ KAPLAYACAK'

Törende gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Eroğlu, bu yıl yağış azlığından dolayı hiçbir şehri susuz bırakmayacaklarını belirterek, meteorolojik tahminde bulundu. Eroğlu, "Bugün cumartesi ve aşağı yukarı Türkiye'nin her yerinde yağış var. Yarın pazar bir kısım alanda yok. Ama yağışlar bütün Türkiye'de devam edecek. Pazartesi günü, Güney Doğu Anadolu, İç Anadolu'nun bir kısmı, Akdeniz'in bir kısmında yağış yok ama diğer alanlarda yağış var. Salı günü Türkiye'nin tamamını yağış kaplayacak. Daha sonra çarşamba, perşembe, cuma günü kısım kısım yağış var. Barajlarımızda su seviyesi yükselmeye başladı, yüzde 40'tan yüzde 50'ye doğru. Ama bazı yerlerimizde yüzde 70- 80 olan barajlarımız var. Biz özellikle su sıkıntısı yaşatmamak için gerekli tedbirleri aldık, alıyoruz merak etmeyin. Allah'ın izniyle bütün illerimizde yeteri kadar su vereceğiz, vatandaşı susuz bırakmayacağız" dedi.

'3 İLİMİZDE SIKINTI OLABİLİR'

Hiçbir şehirde yağışların azlığından dolayı su kesintisi olmayacağını aktaran Bakan Eroğlu, "Şehirlerimizin hiçbirinde yağış azlığından dolayı su kesintisi olmayacak. Geçen hafta benim başkanlığımda bütün Türkiye'de 81 ilin suyun yaz aylarındaki durumu hakkında toplantı yaptık. 3 ilimizde sıkıntı olabilir düşüncesiyle onunla ilgili de tedbirler alıyoruz. Bunun dışında bütün illerimizde sıkıntı yok. Onlar da Kilis, Adıyaman ve Gaziantep. Gaziantep'te dünyanın en büyük isale hattını yapıyoruz. Melen'den sonra Türkiye'nin büyük isale hattı içme suyu temin projesi. İnşallah bu sene bitireceğiz. Cumhurbaşkanımız geçen hafta oradaydı, ben de oradaydım. Bu meseleye el attık. Kilis'le ilgili de tedbirlerimizi alıyoruz. Yeni bir baraj isale hattı planlıyoruz. Adıyaman'la ilgili de tedbirlerimiz aldık" diye konuştu.

'511 BARAJ YAPTIK, BİR DÜNYA REKORU'

Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak 511 baraj inşa ederek dünya rekoru kırdıkları vurgulayan Bakan Eroğlu, ayrıca bin günde bin gölet inşa ettiklerini kaydetti. Bakan Eroğlu, şöyle devam etti:

"Çiftçilerimiz için büyük bir seferberlik başlattık. Geçen yıl son yılların en kurak dönemini yaşadık. 1971 yılında büyük bir kuraklık olmuş, ondan sonra geçen yıl kuraklık oldu. 44 yıl sonra en büyük kuraklık. Ama ona rağmen yaptığımız barajlar, 511 baraj yaptık, bir dünya rekoru. Bin günde bin gölet inşa ettik. Bunlar sayesinde kuraklık olmasına rağmen, su sıkıntısı yaşatmadık, vatandaş hissetmedi bile. Burada suyumuzun yüzde 70'ini sulamada kullanıyoruz. Burada çiftçilerimize düşen vazife suyu boşa akıtmaması lazım, açık sistem dediğimiz arık sulaması yerine mutlaka yağmurlama, damlama sulama sistemi kullanılmalı."

'80 MİLYON CANI GÖNÜLDEN HAZIR'

Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na bağlı Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait iş makinelerinin Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) emrinde olduğunu da ifade eden Bakan Veysel Eroğlu, şunları kaydetti:

"DSİ'nin çok sayıda iş makinesi dozer, taşıyıcı ve yükleyici Türk Silahlı Kuvvetlerimizin emrinde. Dolayısıyla orada gereken hizmetleri yapıyorlar. Ancak maalesef bildiğiniz gibi iki şehidimiz oldu. Allah'tan rahmet diliyorum. Diğer şehitlerimize de cenabı Allah'tan rahmet diliyorum. Tabi bu harekata hepimiz hazırız ve 80 milyon canı gönülden hazır. Yüreğimiz oradaki kahraman askerlerimizle birlikte atıyor."

'ŞU ANDA DURUM İNCELENİYOR'

Meriç yakınlarında Türk devriyeleri tarafından yakalanan ve tutuklanan iki Yunan askerleriyle ilgili bir soru üzerine de konuşan Bakan Eroğlu, "Şu anda durum inceleniyor. Hükümetimiz bu konuya bakacak. İncelendikten sonra hükümet sözcümüz gerekli açıklamayı yapacak" dedi.

Bakan Eroğlu'na temaslarında Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Ak Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Hatice Dudu Özkal ve Ali Özkaya, Ak Parti İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven ve protokol üyeleri eşlik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bakan Eroğlu'nun toplantı salonuna gelişi

- Toplantı salonundan detay

- Bakan Eroğlu ve katılımcılardan detay

- Bakan Eroğlu'nun açıklaması

HABER- KAMERA: Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, ()

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Kalp krizi geçiren amatör futbolcu 20 gün süren yaşam savaşını kaybetti

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde oynanan amatör lig maçında, ikinci yarı oyundan alınan Yeşilyurtspor futbolcusu Ramazan Gündür (35) kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan ve 20 gün süren yaşam savaşını yitiren Gündür, bugün toprağa verildi.

Spor alanlarında özellikle de futbol sahalarında zaman zaman görülen kalp krizi vakalarından biri geçen 10 Şubat'ta Alaşehir'in Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşandı. Amatör takımlar Yeşilyurtspor ile Salihli Gücü, karşı karşıya geldi. Salihli Gücü'nün 1-0 kazandığı maçın 60'ıncı dakikasında oyundan alınan ve kulübede oturan Yeşilyurtspor kaptanı Ramazan Gündür, kalp krizi geçirdi. İlk müdahaleyi Yeşilyurtspor antrenörü Himmet Efe Cengiz yaptı. Ardından Gündür, jandarma aracıyla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne götürülmek üzere yola çıkarıldı. Yolda ambulansa devredilen Gündür, Salihli'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Gündür'ün kalbe giden ana damarlardan birinin tıkalı olduğu belirlendi ve operasyon geçirdi. 20 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Gündür, dün (cuma) akşam yaşamını yitirdi.

Ramazan Gündür'ün cenazesi, bugün Yeşilyurt Mahallesi Fevzi Çakmak Camii'nden kaldırıldı. Gündür, vakit namazı beklenmeden saat 10.30'da kılınan cenaze namazdan sonra, Yeşilyurt Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi. Gündür'ün takım arkadaşları mezarına su dökerek, dua etti. Ramazan Gündür'ün iki çocuğundan birisi olan İbrahim Gündür'ün (10) de babasının mezarına su dökmesi yürekleri burktu.

Yeşilyurtspor Teknik Direktörü Himmet Efe Cengiz, futbolcusunun hayatını kaybetmesi nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi. Cengiz, "Müsabakanın 70. dakikasında kalp krizi geçirdi. İlk müdahalesini yaptıktan sonra hastaneye kaldırdık. Yapılan müdahalenin ardından 15 gün yoğun bakımda yattı. Acı haberini aldık. Yeşilyurt ailesi, tüm spor camiası olarak büyük acı yaşadık. Allah bu tür acıları kimseye yaşatmasın" dedi.

KULÜP BAŞKANINDAN FEDERASYONA ÇAĞRI

Mezar taşlarına futbolcunun formasını ve eşofmanını bağlayan Kulüp Başkanı Mehmet Arı ise "Hastanede anjiyo yapıldı. Tüm spor camiasının, Yeşilyurt halkının başı sağolsun. Bu tür sıkıntıların yaşanmaması için Federasyondan, yetkililerden, amatör maçlarda futbol sahalarına ambulans ve sağlıkçıların bulundurulmasını istiyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Mezarlıktan görüntü

- Oğlu İbrahim Gündür

- Futbolcular mezara su dökerken, dua ederken

- Antrenör Himmet Efe Cengiz ve Başkan Mehmet Arı konuşma

- Ramazan Gündür'ün fotoğrafı

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), ()

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7 santimetrelik topuklarla koştular

RUNATOLİA Uluslararası Antalya Maratonu kapsamında gerçekleştirilen ve kadınların en az 7 santimetrelik topuklu ayakkabılarıyla 100 metre koştuğu, 'Yüksek Topuk Koşusu'nda milli koşucu Elif Polat birinci, antrenörü Semra Pekyılmaz ikinci oldu. Tek erkek katılımcı Youtube fenomeni 21 yaşındaki Fester Abdü'nün de pembe topuklu ayakkabılarıyla koştuğu yarışın startını sunucu Burcu Esmersoy verdi.

Antalya'da bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Runatolia Uluslararası Antalya Maratonu kapsamındaki Yüksek Topuk Koşusu renkli görüntülere sahne oldu. Önce çocukların 100 metre koşusuyla başlayan etkinliklerde, kadınların en az 7 santimetre yüksekliğinde topuklu ayakkabıyla 100 metre koştuğu Yüksek Topuk Koşusu yapıldı. Yarışın startını sunucu Burcu Esmersoy verdi. Yarışmaya, Youtube fenomeni Fester Abdü de tek erkek yarışmacı olarak katıldı. Dört etap halinde gerçekleştirilen Yüksek Topuk Koşusu'nda Fester Abdü pembe yüksek topuklu ayakkabılarıyla koştu.

MİLLET ATLET BİRİNCİ OLDU

Toplam 23 kadının katıldığı yarışta milli koşucu Elif Polat birinci oldu. Polat, 100 metreyi 12.90 saniyede koştu. İkinciliği ise Elif Polat'ın antrenörü Semra Pekyılmaz 13.235 saniyeyle elde etti. Yarışmanın üçüncüsü 14.15 saniyeyle Durdu Ekinci oldu. Birinciye 2 bin, ikinciye 1500, üçüncüye 100 TL ödülün yanı sıra yüksek topuklu ayakkabıdan oluşan plaket ve çiçek hediye edildi. Yüksek topuk koşusunun ardından da Terracity Run koşusu gerçekleştirildi.

RUNATOLİA ULUSLARARASI ANTALYA MARATONU YARIN KOŞULACAK

Runatolia Uluslararası Antalya Maratonu ise yarın 34 ülkeden ve Türkiye'nin birçok ilinden yaklaşık 10 bin kişinin katılımıyla yapılacak. Yarışmanın startı saat 08.45'te Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nin önünden verilecek. Runatolia Genel Koordinatörü Özgür Emeklioğlu, toplamda 10 bin kişinin bu yılki maratona katılacağını, 34 ülkenin yanı sıra Türkiye'nin her yerinden talep olduğunu söyledi.

ESMERSOY: KOŞAMAM, RAKİPLERİMİ GÖRDÜM, HAYATTA O RİSKE GİRMEM

Yüksek topuk ve çocuk koşularının startını veren Burcu Esmersoy, iki yarışma sonrasında gazetecilere açıklamada bulundu. Organizasyon yetkililerine teşekkür eden Esmersoy, "Benim için çok değişik bir heyecan oldu. Çocukların koştuğunu görmek çok hoşuma gitti. Çok arkadaşça, birbirlerini engellemeden koştular. Aldıkları derece onlar için hiç önemli değildi, katılmak önemli dediğimiz duygu içerisinde koştular. Onlarınki ayrı ama topuklu ayakkabı koşusu benim hayatımda bir ilkti. Biz kadınlar zaten topuklu ayakkabılarımızın üstünde çok koşturuyoruz. Ama böyle bir yarış maksadıyla koşanları ilk kez gördüm. Ben mesela spor ayakkabılarımla birinci geleni geçemezdim, o kesin. İnanılmaz güzel koşuyorlar. Helal olsun, gelecek sene davet etmeseniz de gelirim ancak yine de koşamayacağım. Koşamam, rakiplerimi gördüm, hayatta o riske girmem" dedi.

'HİÇ TOPUKLU AYAKKABI GİYMEDİM'

Yüksek Topuk Koşusu'na ilk kez katıldığını belirten yarışmanın birinci Elif Polat ise hiç topuklu ayakkabı giymediğini, ikinci olan antrenörü Semra Pekyılmaz'ın tavsiyesiyle tesadüfen yarışa katılmaya karar verdiğini ve birinci olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ayakkabıların giyilmeesi

- Koli bandıyla bağlanması

- Yarışmacılardan detay

- Bebekleriyle gelen kadınlar

- Topuk boyunun ölçülmesi

- Yarışçılar detay

- Burcu Esmersoy detay

- Koşudan

- İki kadının düşmesi

- Youtube fenomeni Fester Abdü'nün koşması

- Röp1: Fester Abdü

- Röp2: Runatolia Genel Koordinatörü Özgür Emeklioğlu,

- Röp2: Burcu Esmersoy

- Röp4: Milli atlet Elif Polat

- Ödül töreni

- Halk koşusu detay

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-)

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Öğrencilerden 'Afrin' koreografisi

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde Servi Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Mehmetçiğe destek için 'Afrin' koreografisi oluşturup Komando Marşını söyledi.

Servi Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 'Zeytin Dalı Harekâtı'na katılan askerlere destek amacıyla okulun bahçesinde 'Afrin' koreografisi oluşturdu. Öğrenciler ardından Türk bayrakları açarak Komando Marşını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Servi Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

- Öğrencilerin toplanması

- Öğrencilerin Afrin yazması

- Öğrenciler komando marşı okuması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

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