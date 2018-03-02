DHA YURT BÜLTENİ-5

1)ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ RECEP ÇETİN'İN CENAZESİ MEMLEKETİ ESKİŞEHİR'DE

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Recep Çetin'in (24) cenazesi askeri uçakla memleketi Eskişehir'e getirildi.Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'na hava yoluyla getirilen Şehit Uzman Çavuş Recep Çetin'in Türk bayrağına sarılı tabutu askerler tarafından askeri uçaktan alındı. Şehidin cenazesini karşılama törenine yakınları, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdülkadir Adar, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan ile çok sayıda kişi katıldı.Şehit Uzman Çavuş Çetin, Reşadiye Camii'nde cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazının ardından Kanlıpınar Şehitliği'nde toprağa verilecek.

'HER HAİNE BİR MERMİ SÖZÜMÜZ OLSUN'

Bu arada Şehit Uzman Çavuş Çetin'in 21 Şubat'ta sosyal paylaşım sitesinde bir ortaokul öğrencisinin askerlere gönderdiği mektubun fotoğrafını paylaşıp, 'Her haine bir mermi sözümüz olsun miniklerimiz için' yazısını yazdığı dikkat çekti.

ESKİŞEHİR, ()-

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2)BOLU DAĞI'NDA OTOMOBİL UÇURUMA YUVARLANDI: 2 YARALI

BOLU'dan Düzce'ye bir yakınlarının cenazesine giden anne ve oğlunun bulunduğu otomobil yoldaki gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Yaralı anne ve oğlunu bölgede bulunan restoran çalışanları kurtardı.

Kaza sabah saatlerinde, D-100 Karayolu Bolu Dağı Bakacak mevkiinde meydana geldi. Bir yakınlarının cenazesine katılmak için Bolu'dan Düzce'ye giden Hüseyin Delibalta idaresindeki 81 EC 798 plakalı otomobil yolda oluşan gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü Hüseyin Delibalta ve annesi Fatma Delibalta yaralandı. Kazayı gören bölgede bulunan restoran çalışanları 112 Acile haber verdi. Restoran çalışanları bu sırada yaraları kurtarmak için uçurumdan aşağı indi. Otomobilden çıkarılan anne ve oğlu 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından sedye ile yolda bekleyen ambulansa taşındı. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Görüntü Dökümü

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Yaralıların uçurumdan çıkarılırken görüntüsü

Ambulansa konulmaları

Yaralıların görüntüsü ve detaylar var

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () -

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3)İSTİNAT DUVARI PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLLERİN ÜZERİNE ÇÖKTÜ (EK)

TRABZON’un Ortahisar ilçesinde, istinat duvarı park halindeki araçların üzerine çöktü. Olayda yaralanan olmadı.

Olay bugün sabah saatlerinde Pelitli Mahallesi'nde meydana geldi. Gece boyunca etkili olan yağmurun etkisiyle, istinat duvarı park halindeki araçların üzerine çöktü. Buradaki otomobiller, çöken duvarın ve kayan toprağın altında kalırken, yaralanan olmadı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri toprak altında kalan araçların çıkarılması için çalışma başlattı. Toprak kütlesi iş makineleri ile kamyonlara yüklenerek alandan boşaltıldı. Toprak altında 14 araç ile 1 motosiklet kaldığı belirlendi.

MAHALLELİ TEDİRGİN

Mahallede tedirginlik yaşayan vatandaşlar duvarın kalan kısmı için önlem alınmasını istedi. Otomobili toprak altında kalan Selamettin Parlak, sabah gürültü ile uyandıklarını belirterek “Korna sesi gelmeye başladı. Baktım duvar yerle bir oldu. Çocuklar korkudan bana sarıldı. Burada korku içinde yaşıyoruzö dedi.

İsmail Yazıcıoğlu ise “Sabah erken burası yıkıldı. Allah verdi erken oldu biraz daha ilerleyen saatlerde olsa insanlar toprak altında kalacaktı. Kim yetkiliyse gelip önlem alsın. 2 yıl önce yapılan duvarlar yıkılıyor. Bu duvarları yaparken ‘Bu duvarlar yıkılır’ sağlam yapın dedik. Burayı teslim alanlar nasıl bakıp aldı? Merak ediyoruzö diyerek tepkisini dile getirdi.

Çevrede güvenlik önlemi alınırken sokak geçici olarak yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Heyelan yerinden detay

-Otomobillerden detay

-Mahalle sakinleri ile röp.

Haber-Kamera: Osman ŞİŞKO TRABZON-

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4)MUZ ÜRETİCİSİ FETÖ'DEN TUTUKLANDI

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan muz üreticisi Murt D., tutuklandı. Şüphelinin ikiz kardeşi psikolog Mukadder D.'nin de 'Bylock' kullandığı ve daha önce tutuklandığı kaydedildi.

Gazipaşa Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla Murat D.'nin Zeytinada Mahallesi'ndeki evine baskın yapıldı. Gözaltına alınan Murat D., İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işleminin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Murat D., adliyeye sevk edildi. Murat D., sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı belirlenen

Murat D., Alanya Cezaevine gönderildi.

İKİZ KARDEŞİ DE TUTUKLANMIŞ

Diğer yandan Murat D.'nin ikiz kardeşi psikolog Mukadder D.'nin de 'Bylock' kullandığı ve daha önce örgüt üyeliği suçundan tutuklandığı kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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- Polis aracının adliyeye gelişi,

- Şüphelinin araçtan alınarak adliye binasına götürülüşü

- Genel ve detay görüntü.

44.5 MB, 00.43 sn

Haber- Kamera: Yücel BULUT/GAZİPAŞA(Antalya), ()

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5)ÇERMİK'TEKİ KÖY OKULUNDA MERSİN TANITIMI

DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesi Dilekpınar İlköğretim Okulu'nda eğitim gören öğrencilerin şehirleri iyi tanıması için Mersin Büyükşehir Belediyesi köyde bir organizasyon düzenledi. Mersin ile ilgili hazırlanan büroşürlerle birlikte öğrencilere çeşitli kırtasiye malzemesi yardımı da yapıldı. Çermik ilçesine bağlı Dilekpınar Mahallesi'ndeki, Dilekpınar İlköğretim Okulu bünyesinde yeralan anaokulda görevli öğretmen Tuğçe Baytatlı, çocukların şehrileri daha iyi tanıması amacıyla Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile irtibata geçerek okullarında bir Mersin şöleni gerçekleştirmek için yardım istedi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, bu talebe kayıtsız kalmayarak gerekli birimlere talimat verdi. Yapılan çalışmaların ardından Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan bir ekip içinde Mersin'i tanıtan paketler hazırlayarak Dilekpınar'a geldi. Paketlerin içerisinde Mersin'in tarihi ve turistik yerlerini anlatan broşürler, yine Mersin'in meşhur narenciye ürünleri ve cezeryesinin yanısıra öğrencilere çeşitli kırtasiye malzemeleri dağıtıldı. Aynı zamanda belediye ekipleri öğrencilere, Mersin'in tanıtımını yaptı. Aldıkları hediyelerden dolayı sevinen öğrenciler, hem belediye ekiplerine hem de öğretmenlerine teşekkür etti.Gösterdikleri duyarlılıktan dolayı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı yetkililerine teşekkür eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bozdoğan, "Çocuklarımızın içerisinde bırakın Diyarbakır'ı bulunduğu ilçeyi bile görmeyenler var. Çocuklarımız her şeyi kitaplardan öğreniyorlar. Böyle bir çalışma ile hem değişik kültürleri bire bir yaşamış oldular hem de ufukları genişledi. Bu konuda emeği geçen öğretmenimize teşekkür ediyorum. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'a da gösterdiği hassasiyetten dolayı şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Etkinlik sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bozdoğan, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'a verilmek üzere Çermik'in tarihi ve turistik yerlerini anlatan yağlı tablo hediye etti.

Görüntü Dökümü

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Mersin belediyesinden gelen ekiplerin ili tanıtması

Sınıftan detaylar

Öğrencilerden görüntü

Ekiplerin beraberinde getirdiklerini dağıtması

Genel ve detay

Haber-Kamera:Levent BOZTEPE/ÇERMİK (Diyarbakır), ()-

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6)HAREKATA KATILAN ASKERLERE 'İSKİLİP DOLMASI' YAPMAYA GELDİLER

ÇORUM'un İskilip Belediyesi, TSK'nın Afrin’e yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı’nda görevli askerlere ‘İskilip dolması’ yapmak üzere Kilis’e geldi.

Kilis İl Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün bahçesinde İskilip dolması yapılmak üzere 41 kazan kaynatıldı. Dolma ustası Ahmet Güneş, İskilip dolmasının ‘dünyanın en uzun sürede pişen yemeği’ olduğunu belirterek, “Pişme süresi 12 saattir. ‘Akçeltik’ dediğimiz özel bir piliç kullanıyoruz. Tereyağlarımız yöresel, bunlar tereyağı ve soğanla kavrulduktan sonra içini yapıyoruz. Cağ dediğimiz bez torbalara koyuyoruz. Daha sonra eti su görmeden 12 saat pişiriyoruz. Çok lezzetli ve doyurucu bir yemektir. Afrin’de bizim için çarpışan askerlerimiz için en iyisi en kuvvetli, en lezzetli bir şeyler ikram edebilirsek bizler için ne mutlu" dedi.

İskilip Belediyesi görevlilerinden Ali Dede, 25 kişilik ekip ile harekata katılan askerlere yanlarında oldukları hissettirmek için Suriye sınırındaki Kilis’e geldiklerini belirterek, "Osmanlı’nın sefer yemeği olan İskilip dolması ikramını 10 bin askerimize ikram etmek için burada bulunuyoruz. İskilip dolması, yapılışı 500 yıla dayanan bir dolma. Doyurucu ve tok tutucu. Ön hazırlığı bittikten sonra 12 saat odun ateşinde pişmiş olacak ve yarın ikram edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kazanlarda pişirilen dolmalar yarın askerlere ikram edilecek.

Görüntü Dökümü

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- Hazırlanan kazanlar ve ekip çalışması

- Dolma pişirilmesi

- Belediye görevlileri ve aşçılar ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-Cansel KİRAZ-KİLİS-)

ĞÖRÜNTÜ BOYUTU: 233 MB