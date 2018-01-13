DHA YURT BÜLTENİ-5

1)SİLOPİ’DEKİ KAZADA ÖLEN 9 IRAKLI'NIN CENAZESİ UÇAKLA ANKARA’YA GÖNDERİLDİ

ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında ölen Iraklı 9 Türkmen'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından havayolu ile Ankara’ya gönderildi. Habur Gümrük Kapısı ile Silopi arasındaki çevreyolunun 6’ncı kilometresinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3’ü çocuk 9 kişinin cenazesi, dün Silopi Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından, bugün saat 03.00'te Mardin'e gönderildi. Silopi Belediyesi'ne ait cenaze araçları ile Mardin'e getirilen 9 cenaze, ülkelerine gönderilmek üzere havayolu ile Ankara'ya gönderildi.



Mehmet Selim YALÇIN-SİLOPİ/)

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TOKAT'TA KÖPEK DÖVÜŞTÜRENLERLE İLGİLİ YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

2)7 İLDEN TOKAT'A GELİP, BAHİS AMAÇLI KÖPEK DÖVÜŞTÜRDÜLER



TOKAT'ın Zile ilçesine 7 ilden gelip, köpek dövüştürerek bahis oynattıkları belirlenen 27 kişiye para ceza uygulanırken, 4 kişiye kumar oynatmak için yer temin etmek, 1 kişiye de hayvanları koruma kanuna muhalefetten para ceza kesildi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKPM) Şube Müdürlüğü ekipleri Zile ilçesine bağlı Ütük köyü, Bahçepınar mevkisinde Samsun, Amasya, Yozgat, Tokat, Sivas, Çorum ve Nevşehir'den gelen kişilerin bahis karşılığı köpek dövüştürdüğü bilgisine ulaştı. Ekipler söz konusu bölgeye giderek operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında köpekleri dövüştürüp, bahis oynattıkları tespit edilen 27 kişiye, toplam 6 bin 993 lira para cezası kesildi. Bir hayvan sahibine ise, 5 bin 199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na göre Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı. 4 şüpheliye Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla 'Kumar oynatmak için yer ve imkan sağlamak' suçlarından işlem yapıldı. Dövüş için kullanılan 4 Kangal köpeği, Orman ve Su işleri DKPM Tokat Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Olayın ardından DKPM Tokat Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyonla ilgili görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Hayvanseverler, paylaşımın altına yazdıkları mesajlarla köpek dövüştürenlere tepki gösterdi.

Görüntü Dökümü:

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-Operasyon ile ilgili fotoğraflar

-Alıkonulan köpekler

Haber:Fatih YILMAZ/TOKAT, ()

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3)VOLEYBOL MAÇINDA TARAFTAR BIÇAKLA SAHAYA GİRDİ

Türkiye Voleybol 1'inci Lig Erkekler kategorisi B Grubunda Arhavi Belediyespor ile Bingöl Solhanspor takımları arasındaki müsabaka sonrası, Arhavi Belediyespor Kulübü, kendilerine yönelik kötü tezahürat suçlaması yapan Solhanspor Kulübü taraftarları ile ilgili sosyal medya hesabında bir görüntü paylaştı.Görüntülerde, Bingöl'de oynanan müsabaka sırasında Solhansporlu bir taraftarın bıçakla sahaya girdiği iddia edildi. Türkiye Voleybol 1'inci Lig Erkekler kategorisi B Grubunda önceki gün Arhavi Belediyespor ile Bingöl Solhanspor takımları karşılaştı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi. Karşılaşma sonrası sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yayınlayan Solhanspor Kulübü, müsabaka sırasında Arhavi Belediyespor'un Atmacalar adlı taraftar grubunun kendilerine yönelik kötü tezahüratlarda bulunduğu ve oyuncularına tükürdüklerini iddia etti.

Bu açıklamaya, Arhavi Belediyespor Kulübü de sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile cevap verdi. Görüntülerde Ekim ayında Bingöl Karşıyaka Kapalı Spor Salonu’nda oynanan Solhanspor-Arhavi Belediyespor müsabakası sırasında bazı taraftarların sahaya girdiği anlar yer alıyor. Görüntülerde bir taraftarın ise elinde bıçakla sahaya girdiği iddia edildi. Polisin müdahale ettiği taraftarlar saha dışına çıkarılırken karşılaşama Arhavi Belediyespor'un 3-2 üstünlüğü ile sona erdi. Görüntüleri Arhavi Belediye Başkanı Coşkun Hekimoğlu da sosyal medya hesabından paylaştı.

Arhavi Belediyespor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada takımlarının sporun dostluğu, kardeşliği pekiştirdiği ve dürüstlüğün hakim olması gerektiği anlayışıyla sürdürdüğünü belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Solhanspor'un aldığı mağlubiyete bahane olarak taraftarları hedef aldı. Atmacalar taraftar grubu maç boyunca tezahüratını nizami şekilde yaptı. Gelelim ligin ilk yarısında takımımızın Solhan Spor ile kendi sahasında oynadığı maça. Video kayıtlarından da anlaşılacağı gibi, Solhan taraftarını sahaya girmekten, yabancı madde atmaktan tutun da, sinkaflı küfürler etmekten , elinde yaralayıcı delici maddelerle (bıçakla) sahaya girmeye kadar her türlü teşebbüsün olduğu bir ortamda takımımız maç oynamaya çalışmıştır. Sahada maç 2-3 kez durmuştur. Sporcularımızın güvenliği sıkıntıya girmiştir"

Görüntü Dökümü

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-Arhavi Belediyespor'un yayınladığı video

-Taraftarın sahaya girdiği anlar

-Bıçaklı taraftarın görüntüsü

-Karşılaşma detayları

Arhavi, (ARTVİN),()

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4)RÖPORTAJ YAPILIRKEN ÇİĞ BALIK YEDİ

ADAPAZARI'nda yerel bir sitenin balık pazarında yaptığı ropörtaj sırasında yaşlı bir adam balığı çiğ şekilde yiyince herkes şaşkına döndü. Adapazarı'nda yayın yapan yerel internet sitesinin balık pazarında vatandaşla yaptığı ropörtaj sırasında ilginç anlar yaşandı. Vatandaşa mikrofon uzatan muhabir, balık fiyatlarını sorarken bir anda görüntüye yaşlı bir adam girdi. Eline bir sardalya balığını alan Fahrettin Müftüoğlu, balığın kafasını koparıp kılçığını ayıklayarak yemeye başladı. Daha soru sorulmadan bu hareketi yapan yaşlı adamı herkes şaşkınlıkla izledi. Balığı çiğ çiğ yiyen yaşlı adam, herkese de tavsiye etti. Mikrofonu uzatan muhabir ise bu anlarda susarak yaşananları şaşkınlıkla izledi. Vatandaşlara balığı çiğ halde yemeleri yönünde tavsiyelerde bulunan Müftüoğlu, "Bunu da hamsiyi de çiğ yiyorum. Bunu böyle yeseler bir daha pişirmezler. Herkese de tavsiye ederim, besin değeri yüksek" dedi.

Görüntü Dökümü

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Yaşlı adamın balığı yemesi

Röportaj konuşması

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), () -



