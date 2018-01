DHA YURT BÜLTENİ-5

1)2'NCİ KOLORDU KOMUTANI AKSAKALLI'NIN ACI GÜNÜ



DARBE girişiminin engellenmesinde önemli rol oynayan 2'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın İstanbul'da yaşayan kardeşi Sezai Aksakallı, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Sezai Aksakallı'nın cenaze namazı, 13 Ocak Cumartesi günü Erzurum merkez Aziziye ilçesine bağlı Rizekent Köy Camii'nde kılınacak. Korgeneral Aksakallı, hayatını kaybeden kardeşi Sezai Aksakallı ile kalp krizi sonucu yaşamını yitiren anneleri Halise Aksakallı'nın 25 Ağustos 2017 tarihindeki cenaze töreninde yan yana durarak, taziyeleri kabul etmişti.

2)EMNİYET MÜDÜRÜ: UYUŞTURUCU SATICILARININ BELLERİNİ KIRDIK, YERİ GELİRSE KAFALARINI KIRACAĞIZ

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, polis tarafından durdurularak aranan yolcu otobüsünde 10 kilo 523 gram sentetik uyuşturucu bonzai ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürü Metin Alper, "Biz uyuşturucu satıcılarının bellerini kırdık, kırmaya devam edeceğiz. Yeri gelirse kafalarını kıracağız" dedi. Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Adıyaman'a gelen bir yolcu otobüsünü Gölbaşı ilçe girişinde oluşturulan kontrol noktasında durdurup arama yaptı. Narkotik köpeği 'Zeta'nın da katıldığı aramada otobüsteki valizlerden birinde 10 kilo 523 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken valizin sahibi olduğu belirlenen yolcular M.Ç. ve S.K. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Yapılan incelemede şüphelilerin sahte kimlik kullandığı ve M.Ç.'nin 17 ayrı suçtan arandığı, 35 yıl da kesinleşmiş hapis cezası olduğu bulunduğu, S.K.'nın ise 4 ayrı suçtan arandığı belirlendi.

Operasyonu değerlendiren İl Emniyet Müdürü Metin Alper, uyuşturucuyla mücadeleye aralıksız devam edeceklerini belirterek, "Yakalanan bonzainin piyasa değeri yaklaşık 400 bin lira civarında. Adıyaman'da daha önceden böyle büyük miktarda bonzai yakalaması olmadı. Hatta çevre illerde baktığımızda bonzai anlamında yüklü miktarda bu şekilde bir yakalama olmamıştı. Bu anlamda bataklığın kurutulmasına yönelik bir çalışma olduğunu değerlendirebiliriz. Adıyaman ilimize uyuşturucunun girmesine müsaade etmemeye çalışıyoruz, çalışacağız. Biz uyuşturucu satıcılarının bellerini kırdık, kırmaya devam edeceğiz. Yeri gelirse kafalarını kıracağız" dedi.

3)7 DÖNÜM ARAZİSİ OLAN KADININ, TEK GÖZLÜ EVDE YAŞAM MÜCADELESİ

SİİRT'in kırsal Doğan Mahallesi'ndeki tek gözlü evde zihinsel engelli çocuğu ile yaşam mücadelesi veren Fehime Özöner (86), varlık içinde yokluk yaşıyor. Dedesi ve babasından kendisine miras kalan tapuda kayıtlı yaklaşık 7 dönümlük arazisi olan Özöner, "Bu saatten sonra tek istediğim çocuğumla ile beraber sağlıklı bir ortamda yaşamak. Benim malda, varlıkta gözüm yok. Yeter ki aklı dengesi yerinde olmayan çocuğuma bir iş ve daha rahat bir yuva istiyorum. Tek gözlü evimde tuvalet dışarıda. Büyük zorluklar çekiyorum. Oturduğum oda su akıtıyor" dedi. Merkez Doğan Mahallesi'nde tek gözlü evde zihinsel engelli oğlu Abdullah Özöner ile yaşayan Fehime Özöner, dedesi ve babasından miras kalan tapuda kendi adına kayıtlı toplam yaklaşık 7 dönümlük arsasının olmasıyla ilgilenmediğini söyledi. Eşini 55 yıl önce kaybettiğini ve eşinden ayrı geçirdiği süreler boyunca 4 kızı ve bir oğlu için çalışmaya devam ettiğini belirten Fehime Özöner, “Bundan 55 yıl önce kocamı hastalıktan ötürü kaybettim. Zar zor geçiniyorduk, ancak benim ailem Siirt'te varlıklı bir aileydi ve hatırladığım kadarıyla birçok yerde arsamız vardı. Ben çocuklarım için çok çalıştım, evlere temizliğe, bağlara çalışmaya gittim tek başıma çocuklarıma bakmaya çalıştım. Şu an ise güçlükle ayakta duruyorum. Komşularım bana yemek getiriyor" dedi.

Siirt Tapu Kadastro Müdürlüğünden kendi adına ait toplam 38 tapu olduğundan akrabalarının kendisine bahsettiğini belirten Özöner, "Bu tapular bana mı aittir, bundan benim bilgim yoktur. Çok uzun yıllar önce bundan bahsediyorlardı ancak ailem ilgileniyordu. Benim tek bildiğim şey benim ailem çok varlıklı olmasıydı" dedi.

Yaşadığını sıkıntıları Türkçe bilmediği için Arapça konuşarak anlatan Özöner, “Benim bu saatten sonra tek istediğim çocuğumla ile beraber sağlıklı bir ortamda yaşamak. Benim malda varlıkta gözüm yok. Yeter ki aklı dengesi yerinde olmayan çocuğuma bir iş bana da daha rahat bir yuva ve bakım istiyorum. Tek gözlü evimde tuvalet dışarıda ben tuvalete gitmek için büyük zorluklar çekiyorum. Devlet zaman zaman yanıma geliyor ve yardım ediyor. Oturduğum oda su akıtıyor komşular buraya gelerek kartonlar ile kapladı her yeri ancak yine de çok soğuk. Bana bir elektrikli soba getirdiler oda yanıyor ancak fayda etmiyor. Bana bir ev çocuğuma bir iş versinler ben başka bir şey istemiyorum" diye konuştu. Fehime Özöner, tedavi için akrabaları tarafından İstanbul'a götürüldüğü sırada evinin hırsızlar tarafından soyulduğunu da ifade ederek, "İstanbul'da 4 kızım var, yanlarına tedavi için gittiğim sırada hırsızlar evime girmiş. Evimden tabak çanak ne varsa çalmışlardı. Ben daha çok perişan oldum. Komşular bana yardım etmese açlıktan öleceğim. Bana bu arsaları vermesinler bana sadece rahat bir ev versinler yeter" dedi.

4)BU YIL DA GÜVERCİNLERİ YALNIZ BIRAKMADILAR

ERZURUM'un Oltu ilçesinde oturan Ahmet Gözütok, Hüseyin Taşdemir ile Ömer Kesik, kış aylarında her sabah aktardan aldıkları 40 kilo buğdayı Atatürk Anıtının bulunduğu Hükümet Meydanı'nda güvercinlere veriyor.

Bitki örtüsünün karla kaplandığı, dondurucu soğukların yaşandığı kış aylarında yiyecek bulmakta güçlük çeken güvercinlere yıllardır sahip çıkan üç arkadaş, bu kış da geleneği sürdürdü. Bağ-Kur emeklisi olup, şehirlerarası terminalde bir firmanın yazıhanesini işleten Ömer Kesik, bir maaşı ile aldığı 1,5 ton buğdayı kış boyu güvercinlere veriyor. Çalıştığı oto garın çevresindeki güvercinlere her gün 20 kilo yem bırakan Kesik, "Yıllardır her yıl bir maaşımı buğdaya veririm. O buğdayı da kışın yiyecek bulmakta güçlük çeken güvercinlere veririm. Onlarla çok güzel bir dostluğumuz var. Hayatta olduğum sürece onlara bakmaya devam edeceğim. İlçede benimle birlikte iki arkadaş daha güvercinlere yem veriyor. Bu de beni sevindiriyor. İnşallah sayımız daha çok artar" diye konuştu.

İlçede Atatürk Anıtı'nın bulunduğu hükümet meydanındaki güvercinleri besleyen ayakkabıcı Hüseyin Taşdemir ile bakkal dükkanı bulunan Ahmet Güzütok, aktardan her sabah 20 lira karşılığında aldıkları 15 kilo yemi güvercinlere veriyor. Güvercinlere yem verirken muhteşem bir duygu yaşadıklarını söyleyen Ahmet Gözütok, "Kış olunca her tarafla karla kaplanıyor ve güvercinler yiyecek bulamıyorlar. Her yıl güvercinleri besliyoruz. Onlara yem vermek bizi mutlu ediyor. Özellikle kış aylarında doğamızın bir parçası olan hayvanları unutmayalım" dedi.

